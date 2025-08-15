Vladimir Putin a decis să facă o oprire pe drumul spre Alaska. Peskov: „Nu ratează niciodată ocazia”
HotNews.ro, 15 august 2025 11:20
Președintele rus Vladimir Putin s-a oprit vineri în regiunea Magadan din Extremul Orient înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
11:20
Vladimir Putin a decis să facă o oprire pe drumul spre Alaska. Peskov: „Nu ratează niciodată ocazia” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a oprit vineri în regiunea Magadan din Extremul Orient înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile…
Acum 30 minute
11:00
Cei doi oameni de bază ai lui Putin care sunt deja în Alaska. Unde s-a oprit Putin înainte de întâlnirea cu Trump # HotNews.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, a anunțat vineri presa de stat rusă, transmite Kyiv Independent. În Alaska,…
11:00
Nicușor Dan lipsește de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Ministrul Apărării: „E într-o perioadă de concedii” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că președintele Nicușor Dan l-a informat că nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, însă ministrul a precizat că șeful statului „va fi alături de români în…
Acum o oră
10:40
Taxa de 25 lei pe coletele Shein, Temu, AliExpress și altele: Va reechilibra comerțul din România. „Era o concurență inegală, care a erodat cota de piață și veniturile afacerilor românești” # HotNews.ro
O firmă de avocatură susține, într-o analiză transmisă joi comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că taxa de 25 de lei pentru coletele în valoare de 150 EUR ce provin din zona non-UE reprezintă o „reacție necesară”, în…
10:40
Chiar și republicanii au început să-și piardă încrederea. Ce arată datele unui sondaj apărut cu câteva ore înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska, în America # HotNews.ro
Conform unui sondaj publicat joi, majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, scrie publicația Politico. Sondajul apare cu câteva ore…
10:30
Joaca cu canistra de benzină. De ce trebuie să fim atenți la mesajele așa-zișilor influenceri economici # HotNews.ro
Guvernul de coaliție a trecut la reducerea deficitului bugetar, cel care de fapt a generat inflația de campioni europeni. Am comite o greșeală de judecată să credem că ajustarea ar fi avut loc vreodată dacă…
10:20
Alertă meteo în minivacanța de Sfânta Maria. Coduri portocaliu și galben de caniculă pentru jumătate de țară / Până la cât ajung temperaturile # HotNews.ro
Meteorologii au emis vineri mai multe alerte cod galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, ce vizează jumătate de țară, până mâine seară. Astăzi, până la ora 21.00, se află sub cod galben de…
10:20
Cea mai mare captură de cocaină din România de anul acesta. Unde ascunseseră cei doi cetățeni sârbi drogurile # HotNews.ro
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunse într-un pat dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din…
Acum 2 ore
10:10
Cum a devenit influencerul conspiraționist BobbyD fotograful oficial al unei instituții din statul român pe contract de 26.000 de euro – dezvăluire Context # HotNews.ro
Pensionat de la Primăria Constanța și unul dintre cei mai cunoscuți influenceri pro Putin și anti UE, Bogdan Dumitru, cunoscut pe rețelele sociale drept BobbyD, e conectat la contracte cu statul, conform unei investigații publicate…
09:50
„Nu fiți triști, fiți fericiți pentru noi toți”. Una dintre trupele simbol ale muzicii metal se retrage din activitate # HotNews.ro
Unul dintre giganții americani ai muzicii thrash metal, formația Megadeth, a anunțat că se retrage din activitate și că viitorul său album va fi ultimul, urmând să aibă un turneu de adio în 2026, scrie…
09:40
Înainte de achiziția G4Media, Budeanu a încercat să cumpere o altă publicație. „Dar a intrat în joc Șucu” # HotNews.ro
Continuă reacțiile după cea mai mare tranzacție din media a ultimilor ani. Relațiile dintre Radu Budeanu nu sunt doar cu personaje puternice din lumea politică, ci și cu nume care alternează între politică și afaceri,…
09:30
Trump și Putin se întâlnesc mai devreme în Alaska, astăzi. Noul program anunțat de Casa Albă # HotNews.ro
Întâlnirea dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin are loc vineri, 15 august, la ora locală 11:00 (22:00 ora României), în Anchorage, Alaska, a anunţat Casa Albă, într-un comunicat citat de Reuters.…
Acum 4 ore
09:00
Începând cu luna septembrie, Grecia va impune sancțiuni mult mai dure șoferilor, în încercarea de a reduce numărul ridicat de accidente mortale pe șosele. Țara, preferată de români pentru vacanțe, ocupă locul șapte în Europa…
09:00
„Nu vom avea un tratat aici, la Geneva”. 185 de țări au negociat o problemă majoră timp de zece zile dar nu au reușit să ajungă la un compromis # HotNews.ro
Cele 185 de țări reunite la Geneva nu au reușit în noaptea de joi spre vineri să ajungă la un acord cu privire la un tratat pentru combaterea poluării cu plastic, care se agravează pe…
08:30
Ziua Marinei Române 2025. Festivități în mai multe orașe. Premierul Ilie Bolojan merge la evenimentele de la Constanța # HotNews.ro
Ziua Marinei Române este celebrată anual la 15 august, odată cu sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, ocrotitoarea marinarilor. Cu această ocazie, Forţele Navale Române organizează o serie de evenimente în șase orașe din țară, cele mai…
08:20
ANAF a trimis familiei Iohannis o notificare că are de plătit 929.000 de euro pentru chiriile de la casa din Sibiu. Familia Iohannis nu va fi executată de Fisc. Notificarea e probabil, încă, la Poștă, iar Iohannis a aflat din presă că i se cer banii # HotNews.ro
ANAF a trimis familiei fostului președinte Iohannis o notificare prin care îl informează că datorează 4,7 milioane de lei (929.000 de euro) pentru chirii încasate în trecut pentru jumătate dintr-un spațiu comercial din Sibiu, deținut…
08:20
„E posibil ca deja să fim în recesiune”, spun doi economiști. Cum cred că va evolua economia în partea a doua a anului # HotNews.ro
„Cred că probabilitatea de a avea o recesiune în acest an este extrem de ridicată. Am fi foarte norocoși dacă am reuși să o evităm”, spune într-o discuție cu HotNews.ro președintele Chartered Financial Analyst (CFA)…
08:10
Guvernul a pus în consultare publică, joi seara, prin intermediul Ministerului de Finanțe, proiectul de lege cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale. Una dintre ele se referă la combaterea…
08:00
Ce spune un fost scriitor de discursuri al lui Putin despre întâlnirea de azi: Este un dar din ceruri, dar nu trebuie irosit. Altfel, noaptea Rusiei ar putea fi cu adevărat întunecată # HotNews.ro
„Vă voi surprinde, dar măcar o dată nu sunt pesimist. Donald Trump este capabil să înfrângă încăpățânarea lui Vladimir Putin. Cu amestecul său caracteristic de amenințări și lingușiri, va încerca să-l convingă pe președintele rus…
07:30
Cea mai neagră lună din ultimii trei ani: Iulie a venit cu un bilanț teribil pentru Ucraina # HotNews.ro
Un raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite arată că, în luna iulie a acestui an, numărul civililor uciși și răniți în Ucraina a atins un maxim al ultimilor trei ani. Aproape 300 de persoane au murit…
Acum 6 ore
07:00
Cum a transformat inteligența artificială prognozele meteo și ce fenomene poate detecta rapid. Întrebările care rămân # HotNews.ro
În ultimii doi ani, multe companii au lansat sisteme de inteligență artificială care analizează cantități uriașe de date meteo pentru a realiza prognoze mult mai detaliate decât s-au făcut vreodată. Apar modele AI capabile să…
07:00
Oamenii de pe front despre așteptările de la întâlnirea Trump-Putin de azi: „Cu prețul vieții noastre” / „Știm că nu vom putea ajunge la granițele dinainte” / Ce se va întâmpla pe 10 decembrie 2025 # HotNews.ro
Locul unde posibilul și ipoteticul se dezvăluie imediat este lupta, tranșeea, frontul. Aici, așteptările sunt realiste. De aceea, în ajunul întâlnirii dintre liderii Donald Trump și Vladimir Putin, corespondentul HotNews în Republica Moldova, jurnalista Oxana…
Acum 12 ore
01:50
„O călătorie cu trenul de 12 ore”. De ce scenariul dorit de Trump după întâlnirea cu Putin este „aproape imposibil” # HotNews.ro
O sursă din Ucraina a minimizat șansele participării președintelui Volodimir Zelenski la orice fel de negocieri de pace în Alaska imediat după summitul de vineri dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus, Vladimir…
01:00
Locul de unde întreaga lume cumpără Botox riscă să fie devastat de o decizie a lui Trump # HotNews.ro
Westport, un mic oraș de coastă din pitorescul comitat Mayo, din vestul Irlandei, este centrul neașteptat al aprovizionării mondiale cu Botox. O fabrică operată de compania farmaceutică AbbVie, cu sediul în Chicago, a angajat cel…
00:30
Avertismentul MAE pentru românii care merg în Grecia sau Albania. Incendii de vegetație în mai multe zone # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis atenționări de călătorie în contextul incendiilor de vegetație din Grecia și Albania, oferind informații și recomandări pentru românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în cele două…
00:20
FOTO/VIDEO Protestatarii au distrus un sediu al partidului de guvernământ din Serbia, la Novi Sad. Ciocniri cu susținătorii SNS la Belgrad # HotNews.ro
Protestatarii antiguvernamentali au vandalizat birouri ale Partidului Progresist Sârb (SNS) de la guvernare, în orașul Novi Sad din nordul țării, iar în capitala Belgrad au avut ciocniri cu poliția și susținătorii SNS, joi, la o…
00:00
VIDEO Crocodili, rechini sau lemuri. Cum arată grădinile zoo private ale liderilor de forță, de la lordul cecen al războiului la Viktor Orban # HotNews.ro
De la Budapesta la Groznîi, de la Moscova la Phenian, liderii autoritari au transformat de mult timp animalele sălbatice în accesorii politice, simboluri ale bogăției, virilității și puterii, a scris joi Politico. Imaginile recente filmate…
14 august 2025
23:50
„Lucrăm cu China și Rusia”. Reacția Iranului în fața ultimatumului dat de puterile europene # HotNews.ro
Iranul a declarat joi că lucrează alături de China și Rusia pentru a preveni reintroducerea sancțiunilor europene împotriva Teheranului, după ce Marea Britanie, Franța și Germania au amenințat că vor impune din nou măsurile din…
23:40
LIVETEXT | Spartak Trnava – U Craiova. Dezastru: slovacii au anulat avantajul de patru goluri al românilor! Meciul a intrat în prelungiri # HotNews.ro
Spartak Trnava și Universitatea Craiova se întâlnesc ACUM în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar din Conference League. Partida este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport…
23:40
„Tehnologie modernă și consum redus”. Noul Duster 2025, lăudat la lansare pe piața din India # HotNews.ro
Producătorul auto Renault a prezentat oficial în India noul Duster 2025, iar un blog indian titrează că maşina „readuce farmecul robust, dar cu tehnologie modernă, design îmbunătățit și consum redus”. Potrivit articolului citat, noul Duster…
23:30
Discuții pentru finanțarea Rabla și Casa Verde din fonduri europene / Ministrul Mediului vrea „metode ca aceste programe să nu se mai ducă spre industria și producătorii din China” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit joi pe B1 TV despre efectele pe care le au situația economică a României și măsurile de reducere a deficitului bugetar asupra programelor din sector, dar susține că vor…
23:10
DOCUMENT Noile taxe din pachetul 2: Proprietarii cu venituri din chirii pe termen scurt, obligați să utilizeze aparate de marcat și să emită bon fiscal / Crește CASS la veniturile din activități independente și impozitul pe câștigurile pe bursă # HotNews.ro
Ministerul Finanțelor a publicat joi seară în dezbatere publică proiectul de lege cu noile taxe care vor intra în pachetul 2 de măsuri fiscale. Acestea prevăd creșterea bazei de calcul a CASS la 90 de…
23:00
Politolog, verdict tranșant după somația primită de Klaus Iohannis de la ANAF. „Decepția creată nu va putea fi egalată prea curând” # HotNews.ro
Cristian Preda, fostul decan al Facultății de Științe Politice de la Universitatea din București, a declarat joi că nu regretă că l-a votat pe Klaus Iohannis la alegerile prezidențiale din 2014 și 2019, dar „decepția…
22:40
Din Biroul Oval, cu doar câteva ore înaintea summitului din Alaska, Trump e convins că Putin „nu se va juca cu mine” / Care va fi „cea mai importantă” întâlnire # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat joi că liderii europeni ar putea participa la întâlnirea pe care speră să o organizeze între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și cel al Ucrainei, Volodimir Zelenski, cu scopul de…
22:20
Oficiali ruși, duși în Alaska pentru întâlnirea cu Donald Trump cu un avion devenit celebru într-un scandal de trafic de cocaină # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin merge în Alaska pentru a se întâlni vineri cu omologul său american, Donald Trump, iar serviciul de limbă rusă al publicației The Moscow Times susține că o parte a delegației trimise…
Acum 24 ore
22:10
Angajat al Departamentului de Justiție al SUA, concediat și pus sub acuzare după ce ar fi aruncat cu un sendviș într-un agent federal # HotNews.ro
Un angajat al Departamentului de Justiție al SUA este acuzat de agresiune gravă după ce a aruncat cu un sendviș într-un agent federal, în timpul operațiunii președintelui Donald Trump de combatere a criminalității din Washington,…
22:00
Arbitrii Sorin Vadana şi Sebastian Colţescu vor conduce la centru partidele care se vor disputa, vineri, în etapa a şasea a Superligii, scrie News.ro. Brigăzile de la cele două confruntări: Unirea Slobozia – Metaloglobus Bucureşti,…
21:50
De la pilot kamikaze la apostol al păcii: Marele maestru al ceremoniei ceaiului Sen Genshitsu a murit la 102 ani # HotNews.ro
Sen Genshitsu, un mare maestru al ceremoniei japoneze a ceaiului, care a pregătit ceai matcha pentru capete încoronate și lideri din lumea întreagă, a decedat joi la vârsta de 102 ani, a anunțat presa niponă,…
21:30
INTERVIU Specialistă în diplomație internațională, despre planul lui Trump la întâlnirea cu Putin: „Vrea să reușească unde alții au eșuat” / Dovada că SUA își păstrează interesul pentru regiunea Mării Negre # HotNews.ro
„Formatul acesta bilateral nu face decât să-l favorizeze pe președintele rus Vladimir Putin”, spune, într-o discuție cu HotNews directoarea biroului de la București al German Marshall Fund (GMF) – organizație internațională care promovează cooperarea transatlantică…
21:20
Platforma X (fosta Twitter), deținută de miliardarul Elon Musk, a revenit la funcționare pentru mii de utilizatori după o scurtă întrerupere, potrivit site-ului de monitorizare Downdetector.com, citat de Reuters. Numărul sesizărilor privind problemele de funcționare…
21:10
DOCUMENT Care sunt pașii pentru viitoarele concedieri din Guvern. Ce vrea mâna dreaptă a lui Bolojan să afle de la instituțiile din subordine # HotNews.ro
Șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca, a cerut instituțiilor din subordinea Guvernului o serie de date pentru reorganizarea acestora, printr-un document transmis joi și obținut de HotNews. Conform documentului, data până la care trebuie făcută reorganizarea…
20:50
BREAKING Proiectul care modifică pensiile magistraților, publicat în dezbatere publică. Principalele modificări # HotNews.ro
Proiectul prevede ca vârsta de pensionare pentru magistrați să fie cea standard din sistemul public de pensii, adică 65 de ani. Magistrații care vor dori pensionarea trebuie să aibă minim 35 de ani vechime. Modificări…
20:50
LIVETEXT | Drita – FCSB în Europa League. Meciul decisiv începe la 21:00 și nu se vede la TV! Află toate detaliile aici # HotNews.ro
Drita și FCSB se întâlnesc în manșa retur a „dublei” din turul trei preliminar al Europa League. Partida este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo, de la ora 21:00. Citiți integral pe…
20:40
Cele mai noi detalii despre summitul din Alaska vin de la șeful diplomației americane. Principalul lucru pe care Trump vrea să îl obțină # HotNews.ro
Președintele Donald Trump va purta discuții cu omologul său rus Vladimir Putin în Alaska vineri, în speranța de a obține încetarea luptelor din Ucraina, dar o soluție cuprinzătoare la război va necesita mai mult timp,…
20:30
Israel și Rusia, notificate de ONU din cauza „violenței sexuale” din războaiele pe care le poartă. Lista pe care riscă să ajungă # HotNews.ro
Organizația Națiunilor Unite (ONU) a avertizat Israelul și Rusia, joi, că armatele lor riscă să fie declarate entități suspectate de comiterea de violențe sexuale în conflict, în lumina unor probe credibile în acest sens, relatează…
20:10
Rusia declară „indezirabilă” organizația Reporteri Fără Frontiere / Grupul a plasat Moscova pe locul 171 la libertatea presei # HotNews.ro
Ministerul rus al Justiției a anunțat joi că a desemnat organizația internațională pentru libertatea presei Reporteri Fără Frontiere, cu sediul în Franța, drept „organizație indezirabilă”, conform Reuters. Rusia etichetează în mod regulat drept „indezirabile” organizațiile…
19:50
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) l-a notificat pe Klaus Iohannis că trebuie să plătească 4,7 milioane lei, reprezentând suma încasată din chiriile, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte…
19:40
Legătura dintre banii din pensia ta din Pilonul II, Agatha Christie și cancelarul Bismark # HotNews.ro
Zilele acestea se discută foarte mult despre pensii, mai ales despre banii din Pilonul II. Mai exact despre cum ți-i vei putea retrage. Așa că mi-am propus să vă spun o poveste. Printre lecturile mele…
19:30
Primarul Slatinei, despre eșalonarea plăților prin Anghel Saligny: „Dacă e nevoie, mă lupt cu Bolojan, Nicușor Dan și Grindeanu” # HotNews.ro
Primarul municipiului Slatina, liberalul Mario De Mezzo, se opune măsurilor propuse de premierul Ilie Bolojan în privința programului Anghel Saligny, arătând că se va „lupta” pentru continuarea finanțării proiectelor. „Eu am fost ales de slătineni…
19:30
Doar sumele de la stat apar la șeful demis al Centrului de Arși de la Floreasca. Lucrează și la două clinci private # HotNews.ro
Chirurgul plastician Tiberiu Paul Neagu are un venit net mediu de 18.000 de lei lunar de la stat, în anul 2023. Responsabilitatea lui e mare, conduce o secție cu 62 de oameni. Nu a apucat…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.