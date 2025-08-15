Fost ambasador la Moscova, avertisment dur: Ucraina nu are nicio șansă cu modelul finlandez. Ar fi o capcană mortală!
Stiripesurse.ro, 15 august 2025 18:30
Fost ambasador finlandez la Moscova avertizează că „modelul Finlandei postbelice pentru Ucraina ar fi o capcană. Neutralitatea în fața Rusiei înseamnă predare mascată”. Citește mai departe...
Acum 5 minute
18:50
Gafă în direct la Telejurnalul TVR: 'M-am gândit să mă dezbrac şi să-i fac o poză' # Stiripesurse.ro
Joi seara, ediția principală a Telejurnalului TVR a debutat cu un moment neașteptat, imediat după pauza de publicitate. Prezentatorii Eugen Rusu și Alina Stancu, convinși că emisia nu fusese reluată, au fost surprinși de camere în timp ce râdeau și făceau glume între colegi. Citește mai departe...
18:50
Avionul președintelui rus Vladimir Putin urmează să aterizeze în Alaska în această seară. Zborul o să dureze patru ore, timp în care liderul de la Kremlin e însă foarte ocupat. Citește mai departe...
Acum 30 minute
18:30
18:20
Donald Trump a vorbit la telefon cu 'respectatul' Aleksandr Lukașenko, supranumit 'ultimul dictator al Europei' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a declarat că a avut „o convorbire excelentă” cu președintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, supranumit „ultimul dictator al Europei”.„Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Citește mai departe...
18:20
Pep Guardiola așteaptă un lot mai redus la Manchester City după încheierea perioadei de transferuri # Stiripesurse.ro
Pep Guardiola a declarat că se așteaptă ca lotul echipei Manchester City să fie „puțin mai mic” după închiderea ferestrei de transferuri. Manchester va debuta în Premier League în noul sezon sâmbătă, cu meciul de pe terenul lui Wolves. Citește mai departe...
18:20
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi îi cere lui Putin să elibereze opozanţii ruşi şi civilii ucrainenii antirăzboi încarceraţi # Stiripesurse.ro
Văduva defunctului opozant rus Aleksei Navalnîi, Iulia Navalnaia, îi cere vineri preşedintelui rus Vladimir Putin să elibereze opozanţii faţă de Războiul din Ucraina încarceraţi în Rusia, cu câteva ore înainte de un summit al acestuia cu omologul său american Donald Trump în Citește mai departe...
18:20
Victor Ponta îl ia peste picior pe Nicușor Dan de Ziua Marinei: 'Rămân în vacanță. Sunt solidar cu președintele ' # Stiripesurse.ro
Nicușor Dan nu a participat la manifestările organizate de de Ziua Marinei de la Constanța. Acest lucru nu a trecut neobservat, mai mulți politicieni criticându-l pe președintele României. Printre aceștia se numără și Victor Ponta. Citește mai departe...
Acum o oră
18:10
Trăiesc un profund sentiment de confuzie și cred că nu sunt singurul. Democrat în spirit și convingeri, am crezut întotdeauna în utilitatea dialecticii de pe poziții opuse, cu orice "adversar" de idei. Citește mai departe...
18:10
Cinema în Aer Liber aduce din nou magia filmelor sub cerul liber, pe Insula Artelor din Parcul Titan. Cinema în Aer Liber, unul dintre cele mai aşteptate evenimente cinematografice ale verii, revine în 2025 cu o nouă ediţie de filme variate, proiecţii sub cerul liber şi o atmosferă Citește mai departe...
18:10
Zelenski își pune toate bazele în Trump în negocierile cu Putin: 'Contăm pe America!' # Stiripesurse.ro
Volodimir Zelenski a postat un mesaj vineri pe rețelele de socializare, afirmând că se așteaptă să primească în cursul zilei un raport din partea serviciilor de informații ucrainene „privind intențiile actuale ale părții ruse și pregătirile acesteia pentru întâlnirea din Citește mai departe...
18:00
VIDEO George Simion anunță construirea unui centru comunitar la Broșteni, zonă afectată de inundații. AUR construiește în zonă și patru case pentru sinistrați # Stiripesurse.ro
AUR anunță înființarea unui centru comunitar în Broșteni, județul Suceava, zonă grav afectată de inundațiile din luna iulie. Centrul, amenajat în fosta fabrică de confecții din localitate, se întinde pe o suprafață de 1. Citește mai departe...
18:00
FOTO Mesajul lui Gică Hagi după ce Ilie Bolojan l-a vizitat la Academia de la Constanța # Stiripesurse.ro
Ilie Bolojan a fost prezent la Constanța la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei. Premierul României a vizitat apoi Academia de Fotbal Gică Hagi și Baza Sportivă Farul Constanța, deținute de fostul internațional român. Citește mai departe...
18:00
Turistă de 11 ani, accidentată pe un traseu montan din Alba: intervenţia Salvamont, îngreunată de numărul mare de turişti # Stiripesurse.ro
Un copil de 11 ani, turistă rezidentă în Germania, s-a accidentat, vineri, pe un traseu montan din judeţul Alba. Intervenţia salvatorilor montani a fost una dificilă, fiind îngreunată de numărul mare de turişti aflaţi pe traseu. Citește mai departe...
18:00
VIDEO Aproape de o tragedie - Incident grav la aterizarea unui avion cargo în Taipei: motorul drept a lovit pista în timpul unei furtuni # Stiripesurse.ro
Incident grav cu un avion cargo Boeing 747-8F operat de UPS. Acesta efectua un zbor din Hong Kong către Aeroportul Internațional Taoyuan din Taipei. Citește mai departe...
17:50
Alertă, s-a emis mesaj RO-Alert! Incendiu puternic lângă București, mai multe case sunt în pericol # Stiripesurse.ro
Pompierii ISUBIF Intervin pentru stingerea unui incendiu, produs la vegetație uscată, pe strada Fortului din localitatea Clinceni, județul Ilfov.Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha, existând pericolul de propagare la case. Citește mai departe...
Acum 2 ore
17:40
Pompierii din Timișoara au intervenit, vineri după-amiază, la un accident rutier, produs pe Bd. Liviu Rebreanu.În evenimentul rutier sunt implicate trei autoturisme în care se aflau opt persoane, dintre care trei minori. Citește mai departe...
17:30
'Revoltător' – Ucraina a 'tăiat' furnizarea de petrol rusesc către Ungaria, în pline negocieri Trump – Putin # Stiripesurse.ro
Ungaria a încetat să mai primească petrol rusesc din cauza atacului Forțelor Armate ale Ucrainei (AFU) asupra stației cheie de distribuție a conductei Drujba din regiunea Briansk în perioada 12-13 august, a declarat ministrul maghiar al Afacerilor Externe și Relațiilor Economice Citește mai departe...
17:20
Augustin Zegrean, fost președinte CCR, critică proiectul privind pensiile magistraților: 'Modificările sunt prea brutale și produc consecințe nebănuite' # Stiripesurse.ro
Proiectul de lege privind modificarea pensiilor magistraților, pus în dezbatere publică joi seara de Ministerul Muncii, este „brutal” și „dăunător per total”, consideră fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean. Citește mai departe...
17:20
Parlamentarii AUR anunță investiții la Broșteni: Centru medical, centru social și școală de meserii # Stiripesurse.ro
Parlamentari ai Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) au anunţat, vineri, la Broşteni, în judeţul Suceava, că vor construi un centru medical, un centru social şi o şcoală de meserii pentru locuitorii din Valea Bistriţei, afectaţi de inundaţiile recente, scrie Mediafax. Citește mai departe...
17:00
ANM anunță vijelii puternice în mai multe zone din șase județe. A fost emis deja un Cod Galben.UPDATE ora 16.46 - Cod galben în județele Maramureș și Bistrița-Năsăud Tipul mesajului : Atenționare nowcastingSursa : Administrația Națională de MeteorologieCOD : GALBENData Citește mai departe...
17:00
Campioana CSM Bucureşti, victorie cu Dunărea Brăila, în primul meci la Cupa Corona # Stiripesurse.ro
Campioana CSM Bucureşti a câştigat, vineri, primul meci de la Cupa Corona, scor 29-24 (17-9), cu Dunărea Brăila. A doua partidă a zilei le opune pe Corona Braşov şi Rapid Bucureşti. Citește mai departe...
17:00
Expertul Adrian Negrescu cere un nou set de măsuri de austeritate: Problema nu se rezolvă cu creșteri de taxe # Stiripesurse.ro
România are nevoie urgentă de Pachetul 2 de măsuri, care să vizeze restructurarea cheltuielilor statului, reducerea investiţiilor şi curăţarea mediului de afaceri de companiile cu potenţial risc evazionist, susţine consultantul economic, Adrian Negrescu. Citește mai departe...
17:00
Harley Davidson Cup, prima competiție mondială destinată motocicletelor bagger va debuta în 2026 # Stiripesurse.ro
Harley Davidson și organizatorii MotoGP au anunțat vineri, la Red Bull Ring (Austria), lansarea în 2026 a Harley-Davidson Bagger World Cup, prima competiție mondială dedicată motocicletelor de tip bagger de înaltă performanță. Citește mai departe...
17:00
VIDEO În drum spre Alaska pentru întâlnirea cu Putin, Trump transmite un mesaj cu multe semne de întrebare: 'Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina!' # Stiripesurse.ro
În drum spre Alaska pentru întâlnirea cupreședintele rus Vladimir Putin, liderul SUA, Donald Trump, transmite un mesaj ce ridică multe semne de întrebare. "Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina!", a spus președintele SUA. Citește mai departe...
16:50
Trump îi taie elanului lui Zelenski, înainte de întâlnirea cu Putin: 'Ucraina NU intră în NATO!' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a recunoscut în viitor furnizarea de garanții de securitate Ucrainei de către Statele Unite împreună cu Europa, dar a exclus opțiunea ca Kievul să adere la NATO."Poate. Citește mai departe...
16:50
'Nu sunt căsătorit pe viaţă cu Yamaha', spune Fabio Quartararo după o jumătate dificilă de sezon # Stiripesurse.ro
La trei ani după ultimul său succes în MotoGP, francezul Fabio Quartararo are o singură dorinţă, aceea de „a câştiga din nou”, a declarat el într-un interviu acordat AFP înaintea Marelui Premiu al Austriei. Citește mai departe...
Acum 4 ore
16:30
Câciu dă cu bățul în Guvern: Dacă ai da bani pentru școli, am intra în incapacitate de plată? # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, atacă fără menajamente Guvernul și pe premierul României pentru declarațiile privind bugetul și riscul de incapacitate de plată. „Dacă dai 25 de miliarde lei pe arme, nu intri în incapacitate de plată. Citește mai departe...
16:20
Cum motivează președintele Nicușor Dan absența de la Ziua Marinei: 'Aici veneam cu părinții' # Stiripesurse.ro
În premieră după aproape un deceniu, șeful statului nu a participat la festivitățile organizate cu ocazia Zilei Marinei Române de la Constanța. În schimb, președintele Nicușor Dan a ales să petreacă această zi alături de familie, la o mănăstire. Citește mai departe...
16:20
Alertă! Meteorologii au emis un Cod galben de ploi torenţiale în localităţi din șase judeţe # Stiripesurse.ro
ANM anunță vijelii puternice în mai multe zone din șase județe. A fost emis deja un Cod Galben.Meteorologii au emis, vineri, noi avertizare nowcasting Cod galben de vreme rea, ce vizează mai multe localităţi din judeţele Alba, Mureş, Harghita, Maramureş, Bistriţa-Năsăud şi Citește mai departe...
16:00
Fonduri europene record: cum poți obține până la 200.000 de euro. Peste 5.000 de români au beneficiat deja de sprijin # Stiripesurse.ro
Într-o perioadă în care cuvintele „austeritate” și „deficit” domină discursul public, agricultura românească primește o gură de oxigen. Citește mai departe...
15:50
Nicușor Dan, prima reacție despre întâlnirea istorică dintre Trump și Putin: 'Ar fi important să avem și o discuție în trei' # Stiripesurse.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj ferm despre întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin: dialogul nu este suficient, iar o discuție „în trei”, cu Ucraina la masă, este vitală pentru orice șansă de pace, în timp ce presiunea economică asupra Rusiei Citește mai departe...
15:50
VIDEO Locul improvizat unde au fost cazați jurnaliștii ruși în Alaska: Hotelurile sunt pline până la refuz # Stiripesurse.ro
Jurnaliștii aflați în Anchorage, Alaska, au fost cazați pe stadionul Alaska Airlines Center, special reamenajat ca punct de cazare temporară, scrie Tass. Citește mai departe...
15:50
Suedezul Armand Duplantis, proaspăt deținător al celui de-al 13-lea record mondial la săritura cu prăjina (6,29 m la Budapesta), a declarat că ținta sa imediată este depășirea pragului de 6,30 metri, pe care îl consideră „un zid” ce poate fi doborât în curând. Citește mai departe...
15:40
Ultimele mesaje înainte de marea întâlnire din Alaska: Cui au scris președinții Trump și Putin # Stiripesurse.ro
Înainte de a se întâlni cu președintele american Donald Trump în Alaska, Vladimir Putin i-a trimis o scrisoare liderului nord-coreean Kim Jong-Un, în care a lăudat trupele nord-coreene trimise să lupte în Ucraina, numindu-le „eroice” și subliniind colaborarea istorică dintre Citește mai departe...
15:40
Cântăreaţa columbiană Shakira şi-a anulat concertul programat pentru 26 septembrie pe Stadionul Olimpic din Santo Domingo, capitala Republicii Dominicane, conform unui anunţ de joi al promotorului spectacolului, transmite vineri agenţia EFE. Citește mai departe...
15:30
Rogobete, de Ziua Marinei: Un far care ne arată drumul, indiferent cât de agitate ar fi valurile # Stiripesurse.ro
De Ziua Marinei și a Adormirii Maicii Domnului, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un omagiu marinarilor români, militari și civili, pe care îi numește „un far care ne arată drumul, indiferent cât de agitate ar fi valurile”. Citește mai departe...
15:30
Bomba zilei nu vine de la vreun partid politic pus pe fapte mari, ci chiar de la CNA, care spune că în România dezinformarea a scăpat grav de sub control și că se pregătește de alegeri anticipate în primăvara anului viitor. Citește mai departe...
15:30
Clubul german de fotbal RB Leipzig şi-a întărit atacul prin transferul brazilianului Romulo Cardoso, în vârstă de 23 de ani, care a semnat un contract pe cinci ani, valabil până în 2030, a anunţat, vineri, gruparea din Bundesliga, citată de EFE. Citește mai departe...
15:20
Primul atac din PSD după ce Nicușor Dan a lipsit de la Ziua Marinei ca să se ducă la mănăstire: Lipsă de respect # Stiripesurse.ro
PSD lansează primul atac după ce președintele Nicușor Dan a lipsit de la ceremonia de Ziua Marinei ca să meargă cu familia la mănăstire. E al doilea eveniment de la care Nicușor Dan lipsește, după înmormântarea lui Ion Iliescu. Citește mai departe...
15:20
Arbitrul Marian Barbu va conduce la centru partida Petrolul – Hermannstadt, care se va disputa sâmbătă, de la ora 21.30, în etapa a şasea a Superligii.Barbu va fi ajutat la cele două linii de George Florin Neacşu şi Imre-Laszlo Bucsi, potrivit news.ro. Citește mai departe...
15:20
Există femei care de la natură sunt mai bune, mai răbdătoare sau mai iubitoare, însă există și femei cu spirit aprig, care se aprind mai ceva ca bărbații atunci când sunt deranjate. Citește mai departe...
15:00
Producătorul român de medicamente şi suplimente alimentare Biofarm raportează un profit net mai mare cu peste 16%, în primul semestru, de 48,81 milioane lei # Stiripesurse.ro
Producătorul român de medicamente şi suplimente alimentare Biofarm a realizat în primul semestru al anului un profit net mai mare cu peste 16%, de 48,81 milioane lei, de la 41,99 milioane lei în aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit raportului transmis Bursei de Valori Bucureşti Citește mai departe...
15:00
Șerban, mesaj de Ziua Marinei: Voi sunteți cei care înfruntați furtunile și purtați tricolorul # Stiripesurse.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a transmis un mesaj de Ziua Marinei. „Este un bun prilej să evocăm curajul, dragostea și disciplina”, spune Ministrul în postarea de pe Facebook. Citește mai departe...
15:00
Un pas înainte, un scandal la pachet. Uniunea Europeană ar putea decide ca Republica Moldova să facă primul pas concret în procesul de aderare, chiar înaintea Ucrainei. Citește mai departe...
14:50
Un avocat a dat peste cap un dosar de crimă după ce s-a bazat pe Inteligența Artificială pentru rezolvarea cazului # Stiripesurse.ro
Un avocat din Australia și-a cerut scuze unui judecător pentru că a depus în dosarul unei crime memorii care includeau citate false și hotărâri judecătorești inexistente, generate de inteligența artificială, potrivit AP. Citește mai departe...
14:50
Scenariu apocaliptic lansat de Gheorghe Piperea: În România urmează executări silite din case personale și concedieri în masă # Stiripesurse.ro
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea lansează un scenariu apocaliptic. Acesta spune că în România urmează executări silite pentru neplata costurilor la întreținere, dar și concedieri în masă. Ratele se vor dubla și prețurile serviciilor vor sălta cu 30% mai spune Piperea. Citește mai departe...
Acum 6 ore
14:40
Scene ca la Hollywood în Teleorman: Urmărire cu focuri de armă după ce un șofer fără permis a lovit chiar autospeciala de Poliție # Stiripesurse.ro
Un șofer fără permis a intrat cu mașina direct într-o autospecială de poliție și a încercat să fugă, declanșând o urmărire spectaculoasă în care polițiștii au tras două focuri de armă pentru a-l opri. Citește mai departe...
14:40
Fostul internaţional argentinian Erik Lamela, care s-a despărţit după un singur sezon de AEK Atena, a anunţat, vineri, că îşi încheie cariera de jucător profesionist după ce a jucat pentru cinci cluburi şi ar putea începe o nouă carieră în calitate de antrenor secund al Citește mai departe...
14:30
'Madrigal la Răsărit' - o ediţie record cu peste 6.500 de spectatori pe litoralul românesc # Stiripesurse.ro
Corul Naţional de Cameră „Madrigal - Marin Constantin”, dirijat de Anna Ungureanu, a susţinut în această dimineaţă impresionantul eveniment-concept Madrigal la Răsărit, înregistrând un nou record la ZooM Beach, Constanţa. Peste 6. Citește mai departe...
14:30
Arbitri din Olanda şi Norvegia, la dubla FCSB - Aberdeen, din play-off-ul Europa League # Stiripesurse.ro
Dubla dintre FCSB şi formaţia scoţiană Aberdeen FC, din play-off-ul competiţiei de fotbal Europa League, va fi arbitrată de brigăzi din Olanda, respectiv Norvegia, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
