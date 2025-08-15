Risc major de război civil în Orientul Mijlociu. Hezbollah: „Nu va fi viață în Liban”
HotNews.ro, 15 august 2025 19:00
Hezbollah invocă sprectrul unui război civil cu un avertisment că „nu va fi viață” în Liban dacă guvernul încearcă să înfrunte sau să elimine miliția sprijinită de Iran, informează Reuters. Guvernul vrea să instituie un…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
19:00
Hezbollah invocă sprectrul unui război civil cu un avertisment că „nu va fi viață” în Liban dacă guvernul încearcă să înfrunte sau să elimine miliția sprijinită de Iran, informează Reuters. Guvernul vrea să instituie un…
Acum 10 minute
19:10
Critici din mediul de afaceri după măsurile din pachetul 2: „O Operațiune Fiscală Specială împotriva antreprenorilor și micilor companii” # HotNews.ro
Restricțiile pentru împrumuturile către acționari, transformarea automată a aporturilor de bani ai acționarilor în acțiuni și alte măsuri „vor face un SRL mai periculos decât o bombă cu ceasul stricat pentru acționari”, acuză antreprenorul Marian…
Acum 30 minute
18:40
De ce a ales Nicușor Dan să meargă mănăstire și nu la ceremoniile de Ziua Marinei. Explicațiile președintelui # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a lipsit vineri, 15 august, de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. El a mers în schimb, de sărbătoarea Sfintei Maria, la o mănăstire de la Sâmbăta de Sus,…
Acum o oră
18:30
Un jurnalist rus ajuns în SUA pentru întâlnirea Trump-Putin: „Alaska seamănă atât de mult cu Rusia, dar nu este Rusia. Și slavă Domnului” # HotNews.ro
Organizată în grabă, de aici probleme logistice importante, întâlnirea dintre președinții SUA și cel al Federației Ruse a oferit o corespondență interesantă de la unul dintre cei mai cunoscuți jurnaliști ruși. „Alaska ne-a întâmpinat cu…
18:20
Prima generație a modelului Dacia Logan, care a marcat intrarea mărcii de la Mioveni în lumea internațională a industriei auto, va fi din nou produs, într-o formă pe care Renault a licențiat-o cu mult timp…
Acum 2 ore
18:00
Văduva lui Navalnîi îi cere lui Putin să-i elibereze pe opozanții încarcerați. „Știu mai bine decât oricine costul întârzierilor în eliberarea prizonierilor” # HotNews.ro
Iulia Navalnaia, văduva opozantului rus Aleksei Navalnîi, decedat în februarie 2024 într-o colonie penitenciară din nordul Rusiei, i-a cerut vineri președintelui rus Vladimir Putin să-i elibereze pe oponenții războiului din Ucraina încarcerați în Rusia, cu…
18:00
Autorităţile suedeze au solicitat populaţiei din zona metropolitană a capitalei Stockholm să economisească apa, în contextul temperaturilor record înregistrate în Scandinavia în timpul acestei veri neobişnuit de calde, transmite vineri Reuters, preluată de Agerpres. Autorităţile…
17:40
Salvamontiştii din Maramureş au recuperat un tânăr ucrainean aflat de patru nopţi pe munte, deshidratat şi în hipotermie # HotNews.ro
Salvamontiştii din Maramureş au intervenit vineri după-amiază pentru recuperarea unui tânăr de 26 de ani, cetăţean ucrainean, care se afla de patru nopţi pe munte, fiind deshidratat şi în hipotermie. Bărbatul a fost preluat cu…
17:20
Ajută proteinele la slăbit? Da, însă nu oricum. Cantitatea zilnică recomandă pentru efecte vizibile # HotNews.ro
Funcționează cu adevărat proteinele atunci când vrei să slăbești? Răspunsul scurt este da, însă nu oricum și nu pentru oricine. Potrivit studiilor, persoanele care își cresc aportul de proteine până la aproximativ 30% din caloriile…
17:20
Nicușor Dan, despre întâlnirea Trump-Putin: „N-am văzut vreun semn că Rusia și-ar dori pacea”/ Ce spune despre ajutorul dat Ucrainei # HotNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, întrebat despre întrevederea de vineri seară, din Alaska, dintre Donald Trump şi Vladimir Putin, că şi-ar dori ca după această întâlnire să existe o încetare imediată a focului, dar că…
17:10
VIDEO Ministrul israelian de extremă dreapta Itamar Ben-Gvir publică un video în care ameninţă un lider palestinian în celula sa # HotNews.ro
Ministrul israelian de extremă dreapta însărcinat cu securitatea naţională, Itamar Ben-Gvir, a difuzat vineri dimineaţă pe reţelele sociale un videoclip în care îl ia la rost şi îl intimidează, în celula sa, pe deţinutul Marwan…
17:10
Un nou tip de bacterii, care se găseste în apa mării și în fructele de mare, pun în pericol copiii! Ce simptome au cei infectați cu Vibrio # HotNews.ro
Bacteriile din genul Vibrio se înmulțesc exploziv în apele tot mai calde ale Mării Negre, Baltice și Nordului, atenționează Centru European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC). Infectarea poate provoca de la simple enterocolite…
Acum 4 ore
17:00
Încă un japonez a fost ucis de urs, în ciuda unei campanii de amploare de împușcare a animalelor. Mii de exemplare vânate în ultimii ani # HotNews.ro
Un excursionist dat dispărut pe muntele Rausu, pe insula principală Hokkaido din nordul Japoniei, a fost găsit mort, vineri, la o zi după ce fusese atacat şi târât de un urs brun, au anunţat autorităţile…
16:50
Întâlnirea Trump – Putin din Alaska: dacă pe noi nu ne interesează, pe ei, sigur. „Marea Neagră e râvnită de Rusia așa cum Marea Chinei de Sud e râvnită de China” # HotNews.ro
Discuția de vineri seară dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu ar fi început niciodată dacă lumea aștepta după Kremlin. Pentru că interesul lor e altul, iar el țintește și România. Oamenii priveau liniștiți, într-o…
16:40
INTERVIU. Întâlnirea Trump-Putin din Alaska, mesaj de la un soldat ucrainean din unitatea care a spus celebra replică „Du-te dracu, navă rusească!” și a stat 697 de zile prizonier la ruși. „Toate cărțile sunt la Trump” # HotNews.ro
Vlad Zadorin este un militar ucrainean eliberat dintr-o lungă captivitate, după ce a fost capturat pe Insula Șerpilor din Marea Neagră. El a acordat un interviu publicului HotNews despre ce așteaptă de la întâlnirea Trump…
16:40
Întâlnirea Trump – Putin din Alaska: dacă pe noi nu ne interesează, pe ei, sigur. „Marea Neagră e râvnită de Rusia așa cum Marea Chinei de Sud e râvnită de Rusia” # HotNews.ro
Discuția de vineri seară dintre Donald Trump și Vladimir Putin nu ar fi început niciodată dacă lumea aștepta după Kremlin. Pentru că interesul lor e altul, iar el țintește și România. Oamenii priveau liniștiți, într-o…
16:40
SuperLiga: Marian Aioani își forțează plecarea de la Rapid. Cine ar putea ajunge în schimb în Giulești # HotNews.ro
Marian Aioani, portar al Rapidului, a pierdut postul de titular în favoarea lui Franz Stolz și vrea să plece, însă nu există oferte concrete pentru el. Pentru a acoperi postul, giuleștenii îl au ca rezervă…
16:20
Bolile la care sunt predispuși cei care au făcut Covid-19. Care sunt efectele vaccinării # HotNews.ro
Un nou studiu internaţional arată că persoanele care au avut Covid-19 prezintă un risc semnificativ mai mare de a dezvolta afecţiuni inflamatorii ale căilor respiratorii, precum astmul, sinuzita cronică şi febra fânului, transmite News.ro. Cercetătorii…
16:10
Nicușor Dan, criticat din PSD pentru că nu a mers la festivitățile de Ziua Marinei: „Un gest urât” / Care a fost ultimul președinte care a absentat de la ceremonii # HotNews.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor, fost ministru al Apărării, a afirmat că este „un gest urât” din partea președintelui Nicușor Dan că nu a participat la festivitățile de la Constanța prilejuite de Ziua Marinei. Fifor susține…
15:40
China a depășit SUA în ce privește numărul de universități aflate în primele 500 din lume/ Care este situația României # HotNews.ro
China a depăşit Statele Unite în acest an pentru prima dată la numărul de universităţi aflate în primele 500 dintr-un total de 1.000 ale Listei Shanghai, cel mai faimos clasament al excelenţei universitare din lume,…
15:40
Un fost președinte al CCR critică dur proiectul privind pensiile magistraților, dar crede că va trece de Curte. „Se va bloca însă în Parlament” pentru că „produce consecințe nebănuite” # HotNews.ro
Modificările din proiectul de lege care modifică pensiile magistraților sunt „brutale” , consideră fostul președinte al Curții Constituționale a României (CCR), Augustin Zegrean, într-un dialog cu Hotnews. Augustin Zegrean (președinte CCR între 2010 și 2016)…
15:40
Mai multe focuri de armă au fost raportate vinei după-amiază, lângă o moschee din orașul Orebro, la vest de Stockholm, relatează Reuters și televiziunea publică suedeză SVT News. Alerta la poliție a fost dată la…
15:20
„Măsura cu capitalul social e absurdă, creează zgomot inutil, creează frustrări inutile și non-rezolvă o non-problemă”, spune un respectat antreprenor # HotNews.ro
Vreau să lămuresc ceva în povestea cu capitalul social, că și mie mi-a fost greu să pricep acum vreo 30 de ani, spune Adrian Stanciu, consultant și antreprenor român cunoscut pentru activitatea sa în domeniul…
Acum 6 ore
14:50
În această seară agenția de rating Fitch decide dacă menține România în categoria recomandată investițiilor. Ce înseamnă fiecare notă din rating și cum se face evaluarea # HotNews.ro
Peste câteva ore agenția de rating Fitch va decide dacă menține România în rândul țărilor recomandate investițiilor sau o retrogradează la „junk”. Speranța autorităților române este ca ratingul să fie menținut, după ce pachetele fiscale…
14:30
Guvernul bulgar a anunţat vineri construirea unei baze militare cu o capacitate de până la 5.000 de soldaţi ca parte a strategiei de consolidare a flancului estic al NATO iniţiată după anexarea regiunii ucrainene Crimeea…
14:30
FOTO Unde a fost Nicușor Dan de Ziua Marinei. Președintele a lipsit de la festivitățile de la Constanța # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost marele absent de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Mesajul șefului statului cu ocazia acestei sărbători a fost citit de șeful Cancelariei prezidențiale, Cristian Diaconescu. Imagini publicate…
14:20
VIDEO Incendiu de proporții în Iași, la depozitul unei firme de curierat. A fost emis mesaj RO-ALERT # HotNews.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, vineri după-amiază, la un depozit Sameday din municipiul Iaşi. Nu au fost raportate victime, însă, dn cauza fumului dens, în zonă a fost emis mesaj RO-Alert, anunță ISU Iași, citat de…
14:00
Cum așteaptă locuitorii din Alaska întâlnirea Putin – Trump. „Ar trebui să fie la închisoare și vine nestingherit aici” # HotNews.ro
În pragul întâlnirii dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin, manifestanți pro-ucraineni au ieşit vineri în stradă în Anchorage. Părerile locuitorilor din cel mai mare oraș din Alaska sunt însă împărțite: în timp ce unii…
13:50
Kremlinul a anunțat care sunt oficialii care îl vor însoți pe președintele Vladimir Putin la prima întâlnire între liderii Statelor Unite și Rusia din 2021 și până acum. Lista persoanelor participante oferă câteva indicii despre…
13:10
Fostul șef MI6, înaintea întâlnirii Trump-Putin: Un acord de pace astăzi va fi o veste foarte proastă pentru Ucraina # HotNews.ro
Sir John Sawers, fostul șef al serviciului britanic de informaţii externe, a declarat vineri pentru Sky News că, dacă se va ajunge astăzi la un acord de pace în Alaska, probabil că „ar fi o…
13:10
VIDEO Ucraina a lovit două ținte importante din Rusia în noaptea de dinaintea întâlnirii Trump-Putin # HotNews.ro
Ucraina a lovit în noaptea de joi spre vineri rafinăria de petrol Syzran din regiunea rusă Samara și a atacat, de asemenea, o navă cargo utilizată pentru transportul de materiale militare din Iran către Rusia,…
Acum 8 ore
12:50
LIVE Întâlnirea Trump – Putin: Președintele american e sigur că se va ajunge la o înțelegere / Ultimele informații despre ce se întâmplă în Alaska / Rubla nu se simte bine înaintea summitului # HotNews.ro
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vineri în Alaska, președintele american sperând să obțină de la Vladimir Putin o înțelegere de încetare a focului în Ucraina, dar ar putea primi de la liderul…
12:40
Noile taxe din Pachetul 2: Schimbări fiscale la ce comandă românii pe internet / Unde se introduce o nouă taxă de 25 lei. „În România intră 78 de milioane de colete mici, din non-UE”, în medie 4 colete pe an de locuitor # HotNews.ro
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare a declarat că Guvernul se așteaptă la 1,3 miliarde de lei din noua taxă, supranumită public „taxa Temu”. Ea va fi aplicată prin conlucrare cu toate companiile de curierat pentru…
12:40
Situație inedită: Prosumatorii sunt principala sursă de energie a țării, vineri la prânz # HotNews.ro
Producția de electricitate a panourilor solare montate de oameni pe case în România asigură, vineri la prânz, cea mai mare parte din consumul țării, arată datele Transelectrica, analizate de HotNews.ro. Prognoza pentru această zi arată…
12:30
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare cod galben valabilă astăzi pentru București. Codul galben a debutat la ora 12.00 și va dura până la ora 21.00. În acest interval, vremea va fi caniculară,…
12:20
Delegații SUA și Rusiei sunt cazați în cămine studențești din cel mai mare oraș din Alaska, scrie presa rusă # HotNews.ro
O parte din delegațiile rusă și americană sosite la întâlnirea dintre președintele rus Vladimir Putin și președintele american Donald Trump de la Anchorage a fost cazată într-un cămin universitar din cauza lipsei de camere la…
11:50
La începutul lunii august, președinta Consiliului Superior al Magistraturii, Elena Costache, declara că o pensie de aproximativ 11.000 de lei i se pare „puțin”. HotNews.ro a solicitat Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) datele oficiale…
11:40
VIDEO Huiduieli și fluierături înainte de discursul lui Bolojan de Ziua Marinei / Ce a spus premierul despre „această perioadă dificilă” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost huiduit și fluierat înainte de a-și începe discursul ținut de Ziua Marinei la Constanța de câțiva dintre cei aflați în public la festivitățile de pe malul Mării Negre. Înainte să…
11:30
Consultații gratuite pe plajă pentru turiștii de pe litoral: „În următorii 25 de ani, numărul de cancere de piele va crește cu 40%” # HotNews.ro
Turiștii aflați în concediu în stațiunile din sudul litoralului românesc pot beneficia săptămâna aceasta, la cerere, de consultații medicale gratuite în corturi amenajate pe plajă, în cadrul campaniei „Asumă-ți să fii sănătos”, derulată pentru al…
11:30
După valul de caniculă, meteorologii anunță când se răcește semnificativ vremea. „Temperaturile scad cu 9 grade” # HotNews.ro
Vremea va continua să fie caniculară în acest weekend, în special în partea de vest a țării, unde se vor atinge temperaturi de până la 38 de grade. Ulterior însă, temperaturile vor scădea semnificativ, chiar…
11:20
Vladimir Putin a decis să facă o oprire pe drumul spre Alaska. Peskov: „Nu ratează niciodată ocazia” # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin s-a oprit vineri în regiunea Magadan din Extremul Orient înaintea întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump în Alaska, a anunțat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agențiile…
Acum 12 ore
11:00
Cei doi oameni de bază ai lui Putin care sunt deja în Alaska. Unde s-a oprit Putin înainte de întâlnirea cu Trump # HotNews.ro
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, și ambasadorul rus în SUA, Alexander Darchiev, au sosit în Alaska înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin, a anunțat vineri presa de stat rusă, transmite Kyiv Independent. În Alaska,…
11:00
Nicușor Dan lipsește de la festivitățile organizate la Constanța de Ziua Marinei Române. Ministrul Apărării: „E într-o perioadă de concedii” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că președintele Nicușor Dan l-a informat că nu va fi prezent la festivitățile de la Constanța, însă ministrul a precizat că șeful statului „va fi alături de români în…
10:40
Taxa de 25 lei pe coletele Shein, Temu, AliExpress și altele: Va reechilibra comerțul din România. „Era o concurență inegală, care a erodat cota de piață și veniturile afacerilor românești” # HotNews.ro
O firmă de avocatură susține, într-o analiză transmisă joi comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că taxa de 25 de lei pentru coletele în valoare de 150 EUR ce provin din zona non-UE reprezintă o „reacție necesară”, în…
10:40
Chiar și republicanii au început să-și piardă încrederea. Ce arată datele unui sondaj apărut cu câteva ore înaintea întâlnirii Trump-Putin din Alaska, în America # HotNews.ro
Conform unui sondaj publicat joi, majoritatea americanilor nu au încredere în capacitatea președintelui Donald Trump de a lua decizii în legătură cu războiul dintre Rusia și Ucraina, scrie publicația Politico. Sondajul apare cu câteva ore…
10:30
Joaca cu canistra de benzină. De ce trebuie să fim atenți la mesajele așa-zișilor influenceri economici # HotNews.ro
Guvernul de coaliție a trecut la reducerea deficitului bugetar, cel care de fapt a generat inflația de campioni europeni. Am comite o greșeală de judecată să credem că ajustarea ar fi avut loc vreodată dacă…
10:20
Alertă meteo în minivacanța de Sfânta Maria. Coduri portocaliu și galben de caniculă pentru jumătate de țară / Până la cât ajung temperaturile # HotNews.ro
Meteorologii au emis vineri mai multe alerte cod galben și portocaliu de temperaturi deosebit de ridicate, ce vizează jumătate de țară, până mâine seară. Astăzi, până la ora 21.00, se află sub cod galben de…
10:20
Cea mai mare captură de cocaină din România de anul acesta. Unde ascunseseră cei doi cetățeni sârbi drogurile # HotNews.ro
Poliţiştii români au descoperit peste 66 de kilograme de cocaină ascunse într-un pat dintr-o autorulotă, cu o valoare pe „piaţa neagră” de 3,5 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare captură de cocaină din…
10:10
Cum a devenit influencerul conspiraționist BobbyD fotograful oficial al unei instituții din statul român pe contract de 26.000 de euro – dezvăluire Context # HotNews.ro
Pensionat de la Primăria Constanța și unul dintre cei mai cunoscuți influenceri pro Putin și anti UE, Bogdan Dumitru, cunoscut pe rețelele sociale drept BobbyD, e conectat la contracte cu statul, conform unei investigații publicate…
09:50
„Nu fiți triști, fiți fericiți pentru noi toți”. Una dintre trupele simbol ale muzicii metal se retrage din activitate # HotNews.ro
Unul dintre giganții americani ai muzicii thrash metal, formația Megadeth, a anunțat că se retrage din activitate și că viitorul său album va fi ultimul, urmând să aibă un turneu de adio în 2026, scrie…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.