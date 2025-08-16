Fostul soț al Oanei Roman s-a împăcat cu iubita! Unde au fost cei doi în vacanță. Foto
Click.ro, 16 august 2025 14:30
Marius Elisei, fostul soț al Oanei Roman, a apărut recent în compania iubitei sale, Gabriela. Deși în urmă cu aproximativ o lună ștersese toate imaginile din mediul online cu ea și existau anumite speculații potrivit cărora s-ar fi despărțit, iată că bărbatul le-a făcut o „surpriză” prietenilor virt
Acum 5 minute
14:30
Acum 30 minute
14:10
Trei zodii primesc un semn divin în săptămâna următoare, începând de luni – Universul le deschide ușa către noroc și abundență # Click.ro
Săptămâna aceasta vine cu energii intense, marcate de aliniamente astrale care favorizează transformarea, curajul și atragerea abundenței.
Acum 2 ore
13:30
Primul mall de plante din România, aproape de inaugurare. Bucureștiul va avea o grădină verticală imensă # Click.ro
Marile orașe ne-au obișnuit cu mall-uri clasice, în care găsim haine, restaurante și magazine de toate felurile. În curând însă, România va marca o premieră absolută: un mall dedicat exclusiv plantelor.
12:50
Ce trebuie să pui în apa pe care o beau găinile, pentru a face ouă mari, cu gălbenuș auriu și dens. Secretul știut de bunicii noștri # Click.ro
Bunicii noștri aveau multe „secrete” pentru a obține ouă mari, cu gălbenuș galben-auriu și dens, dar mare parte dintre ele se explică simplu prin hrană echilibrată și remedii naturale. În apă, ei obișnuiau să pună câteva lucruri simple, cu rol de întărire a sănătății și de stimulare a producției de
Acum 4 ore
12:30
Naba Salem, adevărul despre drama trăită la „Bravo, ai stil”. Ispita de la „Insula Iubirii” spune ce a marcat-o atât de puternic # Click.ro
Naba Salem, cunoscuta ispită a sezonului 9 de la „Insula Iubirii”, mărturisește cum au schimbat-o mai multe proiecte TV în care a apărut. Tânăra a vorbit deschsi despre experiențele neplăcute de care a avut parte la emisiunea „Bravo, ai stil”.
12:10
Ce să pui în hambar ca să ferești porumbul la toamnă, de șoareci. Trucul care îl menține sănătos pentru a-l da la animale și păsări # Click.ro
În multe gospodării, toamna este momentul în care porumbul este cules și depozitat în hambar pentru a fi folosit pe timpul iernii drept hrană pentru animale și păsări.]
12:10
Mulți dintre noi asociem ventilatorul cu ideea de răcorire rapidă și sigură în zilele toride de vară, însă un nou studiu arată că acest dispozitiv poate avea efecte neașteptate și chiar periculoase asupra sănătății, mai ales în condiții de căldură uscată.
12:00
Transformă telefonul în cheie digitală pentru mașină: deschide și pornește rapid și sigur VIDEO # Click.ro
Telefoanele Android devin chei digitale pentru mașinile compatibile, eliminând nevoia de chei fizice. Cu Android 15 și anumite modele auto, poți debloca, porni și partaja mașina direct din telefon. Tehnologia UWB permite acces „hands-free”,
11:40
Paradisul cu nisip auriu unde iarna e vară! Cât te costă vacanța de vis și cum ajungi acolo # Click.ro
Alanya, bijuteria Mediteranei, este locul unde istoria se împletește cu plajele aurii, iar clima caldă nu cedează nici iarna. Aici, ninsoarea este un mit, iar marea are mereu chef de scăldat: 18°C iarna și 25°C vara.
11:30
Locul unde timpul se oprește. Oamenii trăiesc mai mult, iar apele ascund un adevăr neașteptat # Click.ro
Un nou studiu internațional a scos la iveală o descoperire tulburătoare despre impactul locuinței în apropierea apelor asupra longevității umane.
11:30
Cei mai mulți dintre noi asociem ideea de capitală cu Bucureștiul, centrul administrativ și cel mai mare oraș al României. Cu toate acestea, istoria țării noastre ascunde detalii fascinante: există un alt oraș care, de-a lungul vremurilor, a avut un rol crucial și chiar a purtat titlul de capitală p
11:10
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris sâmbătă dimineața pe platforma socială X, după o discuție telefonică de mai bine de o oră cu președintele american Donald Trump. Summitul din Alaska dintre Trump și Putin
10:50
Ce se întâmplă cu casa din Deltă pe care Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru și-au achiziționat-o? „Nu puteam să las lucrurile așa” # Click.ro
Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru formează unul dintre cele mai sudate cupluri ale showbiz-ului românesc. Au cariere de succes și se bucură de notorietatea pe care și-au câștigat-o de-a lungul timpului, însă acum a venit vremea să se ocupe și de anumite aspecte personale precum casa pe care și-au
10:40
Casele tradiționale din Transilvania și Maramureș, scoase la vânzare. Cât costă un colț de rai # Click.ro
The New York Times a adus România în atenția cititorilor internaționali, prezentând în paginile sale proprietăți din Maramureș și Transilvania listate de Sotheby’s International Realty.
Acum 6 ore
10:30
Cele 3 zodii care își schimbă radical viața în iarna lui 2025. Lumea le va fi dată peste cap în sensul bun # Click.ro
Iarna aduce mereu un aer de schimbare, o energie aparte care ne invită la introspecție, dar și la noi începuturi. În 2025, astrele favorizează anumite zodii care vor avea șansa să închidă uși vechi și să deschidă altele pline de promisiuni. Pentru ele, lunile de iarnă nu sunt doar o perioadă de tran
10:10
Cum poți să lărgești ușor încălțămintea care te strânge sau îți face răni la picioare. Secretul care te scapă pentru totdeauna de aceste probleme # Click.ro
Oricât de mult ne-am îndrăgosti de o pereche de pantofi, dacă aceștia ne strâng sau ne provoacă bătături, plăcerea de a-i purta dispare rapid.
09:50
Trump a desfășurat covorul roșu pentru Putin, dar nu a obținut niciun acord concret. La ce a folosit atunci tot acest spectacol?, se întreabă The Atlantic. La finalul summitului de trei ore, cei doi lideri au părăsit baza militară din Alaska fără niciun rezultat clar, iar președintele rus a plecat z
09:10
Plantele aromatice – busuioc, cimbru, rozmarin, mărar, pătrunjel – dau viață oricărei rețete, oferind nu doar savoare, ci și beneficii pentru sănătate.
09:00
Melania Trump i-a scris lui Putin despre copiii răpiți. Donald Trump i-a înmânat scrisoarea liderului rus # Click.ro
Soţia preşedintelui american Donald Trump, Melania Trump, a ridicat problema copiilor din Ucraina duşi în Rusia într-o scrisoare personală adresată preşedintelui rus Vladimir Putin
08:40
Locuri pentru viitorii profesori: lista universităților cu programe psiho-pedagogice în anul universitar 2025-2026 # Click.ro
În anul universitar 2025-2026, un număr de 58 de universități din țară vor organiza programe de formare psiho-pedagogică destinate certificării competențelor pentru profesia didactică. Aceste cursuri, incluse
Acum 8 ore
08:20
Ce notă a dat Trump întâlnirii cu Putin, după ce a plecat din Alaska. „Am vorbit foarte sincer” # Click.ro
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată vineri în Alaska, a stârnit un val de critici în presa internațională, de la tonul cordial afișat de cei doi până la mesajele transmise după întrevedere. Trump a declarat într-un interviu la Fox News că discuțiile au fost „foarte sincere”
08:10
Ce faci zilnic și nici nu bănuiești că accelerează Alzheimerul. Scapă cât mai repede de acest obicei # Click.ro
Stresul acumulat în tăcere îți poate afecta grav creierul. Un obicei aparent inofensiv, dar repetat constant, accelerează pierderea memoriei și poate crește riscul de Alzheimer.
07:10
Culori la modă pentru toamna 2025. Acestea sunt cele 6 nuanțe care vor domina străzile și Instagramul # Click.ro
Pe măsură ce căldura verii se stinge și străzile se îmbibă de parfumul castanelor, moda pătrunde în capitolul său preferat: toamna. Este anotimpul în care hainele devin o expresie a stilului personal, texturile capătă prioritate și, mai presus de toate, culorile vorbesc mai tare decât o mie de cuvin
Acum 12 ore
06:10
Care este adevărata cauză a kilogramelor în plus. Detaliul pe care îl ignorăm cu toții dezvăluit de un medic renumit # Click.ro
Chiar și atunci când avem grijă ce mâncăm, kilogramele în plus pot apărea fără să ne dăm seama.
05:10
Aerul condiționat este un aliat indispensabil în zilele toride, oferind confort termic și control asupra umidității. Totuși, când nu este întreținut corespunzător, poate deveni o sursă de îmbolnăvire.
04:10
Colesterolul mărit este o problemă tot mai frecventă în societatea modernă, fiind strâns legată de alimentația dezechilibrată, stres și lipsa de mișcare.
03:10
Secretul geodomului. Invenția sută la sută românească care salvează vieți. Se folosește și în agricultura # Click.ro
Vasile Grecu, fost profesor de matematică la Miercurea Ciuc, a transformat ani de experiență didactică într-o invenție inovatoare: geodomul modular, o construcție versatilă care poate fi folosită atât pentru salvarea de vieți, cât și în agricultură sau pentru relaxare.
02:10
Rețetă de casă cu vaselină pentru buze roz natural. Rezultatele sunt garantate în doar câteva minute # Click.ro
Industria de beauty pare să găsească în fiecare sezon un nou produs “miracol” care promite buze perfecte fără retușuri constante.
Acum 24 ore
01:10
Cele două zodii care dau lovitura în următoarele 15 zile. Tot Universul colaborează în favoarea lor. O să le meargă bine pe toate planurile # Click.ro
Următoarele două săptămâni aduc o energie specială în viața a două zodii privilegiate. Toate planetele par să se alinieze pentru ele, iar oportunitățile vor apărea în lanț, atât în carieră, cât și în plan personal.
00:40
Serialul plin de acțiune de pe Netflix care spulberă audiența. E în top și în România, n-ai cum să-l ratezi # Click.ro
Este un serial care s-a lansat recent, dar care în numai câteva zile a reușit să urce până în topul preferințelor din mai multe țări, inclusiv din România. Iar popularitatea acestei producții din Africa de Sud nu pare să dea semne că ar încetini!
00:10
Ce pun bulgăroaicele în aluatul gogoșilor pentru o textură fragedă și un gust aromat. Secretul care face diferența # Click.ro
Gogoșile sunt un desert iubit în întreaga lume, dar rețetele diferă de la o cultură la alta. În Bulgaria, acest preparat tradițional, cunoscut adesea sub denumirea de mekitsi, capătă o textură aparte: ușor crocantă la exterior, dar extrem de fragedă și aromată la interior.
15 august 2025
23:10
Cum se comportă turiștii românii pe litoralul bulgăresc: „Își dau masca jos”. Discuția care a stârnit numeroase reacții # Click.ro
Pentru că mulți conaționali aleg să își petreacă vacanța de vară pe litoralul bulgăresc, un român plecat de mult timp din țară a vrut să afle cum se comportă turiștii în stațiunile vecinilor de la sud de Dunăre și dacă aceștia sunt mai respectuoși datorită serviciilor mai bune.
22:40
Cea mai accesibilă destinație exotică pentru români, locul unde mulți ghizi ne vorbesc limba: „Temperatura este tot timpul între 28 și 34 de grade” # Click.ro
Dacă visezi la o vacanță exotică, cu plaje spectaculoase, ape turcoaz și temperaturi plăcute pe tot parcursul anului, există o destinație care se potrivește perfect bugetului și preferințelor multor români. Un expert în turism dezvăluie care este locul în care găsești atât peisaje de poveste, cât și
22:10
Câtă ceapă trebuie folosită la salata de vinete? Mulți fac o greșeală ce strică gustul preparatului # Click.ro
Salata de vinete este un preparat simplu și delicios, care poate fi pregătit chiar și de către cei care nu au prea multă experiență în bucătărie. Această rețetă nu are neovie decât de câteva ingrediente simple și nu este deloc greu de pregătit.
21:40
Povestea neștiută de dragoste dintre Andreea Mantea și Gabi Bădălău. S-au iubit cu patimă, dar s-au despărțit cu scandal # Click.ro
Relația dintre Andreea Mantea și Gabi Bădălău a fost una dintre cele mai discutate povești de dragoste ale anului 2013, în showbizul românesc. Deși a durat doar câteva săptămâni, idila a atras atenția publicului și a generat ample reacții în presa mondenă.
21:10
Florența, capitala regiunii Toscana, nu este doar un muzeu în aer liber, ci și unul dintre cele mai romantice orașe din Europa
20:40
Zile de aur pentru toamna anului 2025. Perioadele în care totul se schimbă și strălucește. Când ai noroc pe toate planurile, în funcție de zodia ta # Click.ro
Toamna anului 2025 aduce pentru fiecare zodie momente speciale, în care Universul pare să colaboreze în favoarea celor care știu să profite de energia pozitivă din jur.
20:10
Cristi Brancu și Oana Turcu și-au însoțit fiul în America, timp de două săptămâni. Tudor a primit o bursă de studii și și-a îndeplinit un vis la 14 ani # Click.ro
Cristi Brancu și Oana Turcu au mare noroc cu fiul lor, Tudor Brancu Turcu care a împlinit 14 ani pe data de 1 august.
19:50
Chioșcurile de bilete ale STB vor dispărea. Ce se va întâmpla cu angajații și de unde vor putea călătorii să cumpere bilete # Click.ro
Pentru mulți bucureșteni, aceste chioșcuri sunt o prezență atât de comună încât deja se pierd în fundalul urban al Capitalei. Însă, chioșcurile de bilete ale STB urmează să dispară din București, iar noi aparate stradale moderne vor fi puse la dispoziția cetățenilor.
19:40
Banatul are de câțiva ani propriul „Transfăgărășan”. Este vorba despre Transluncani, un drum spectaculos de cinci kilometri care șerpuiește prin munți, croit în stâncă pe urmele unui fost drum agricol. Modernizat în 2019 cu fonduri europene, traseul a devenit rapid o atracție turistică majoră, aprec
19:40
Imagini virale de la Auschwitz cutremură TikTok-ul. Cum arată camera de gazare și obiectele victimelor # Click.ro
Pe TikTok, o serie de videoclipuri virale stârnesc emoție puternică și dezbateri intense. Imaginile surprind secvențe reale din fostul lagăr de concentrare de la Auschwitz: camerele de gazare, crematoriile, precum și zeci de mii de obiecte personale ale victimelor deportate.
19:40
Ingredientul secret ce trebuie folosit pentru înghețata de casă. O bate la gust pe cea din comerț # Click.ro
Chiar dacă vara începe să se apropie de sfârșit, temperaturile din România rămân la fel de fierbinți, chiar și pe timp de noapte. Și într-o perioadă din an atât de caldă, înghețata devine, fără doar și poate, cel mai popular desert din magazine.
18:50
Pachetul 2 de măsuri fiscale. Categoria de români ce ar putea plăti impozite chiar și de cinci ori mai mari # Click.ro
Al doilea pachet de măsuri fiscale aduce schimbări semnificative pentru mai multe categorii de contribuabili din România. Proprietarii care închiriază locuințe în regim hotelier, investitorii de pe bursă și persoanele cu venituri din activități independente se vor confrunta cu impozite și contribuți
18:50
Banii de pe cardul educațional vor fi retrași în curând. Avertismentul oficial din partea autorităților # Click.ro
Autoritățile fac un anunț important pentru părinții care beneficiază de sprijin financiar pentru achiziția rechizitelor școlare necesare elevilor. Sumele alocate pentru anul școlar 2024-2025 care încă nu au fost cheltuite urmează să fie retrase chiar la sfârșitul acestei luni.
18:10
Tragedie în Italia. Alexandra Gheorghe, o româncă pasionată de alpinism, a murit pe Muntele Castore # Click.ro
Mutată în Italia împreună cu familia imediat după Revoluția din 1989, Alexandra Gheorghe și-a construit o viață plină de realizări profesionale și pasiuni. Ingineră informatică, sportivă și mare iubitoare de natură, tânăra de 36 de ani și-a pierdut viața în Masivul Rosa, alături de partenerul său de
18:10
Ce sumă uriașă li s-a cerut unor români pentru consultul unui bebeluș, în Turcia. Mai mulți turiști s-au lovit de această problemă # Click.ro
Nenumărați români aleg să își petreacă vacanța de vară în Turcia. Cu toate acestea, ce ar trebui să fie câteva zile de relaxare și calm se pot transforma rapid într-o experiență de coșmar.
18:00
Christina Aguilera (44 de ani) continuă să atragă atenţia nu doar prin vocea sa inconfundabilă, ci şi prin apariţiile îndrăzneţe.
17:50
Când inflamaţia urechii se limitează strict la canalul auditiv extern – adică porţiunea dintre pavilionul urechii şi timpan – vorbim despre otita externă.
17:30
Testul de inteligență pe care numai geniile îl pot rezolva. Răspunsul corect trebuie găsit în doar 8 secunde # Click.ro
Este un test de inteligență care poate părea destul de banal, cel puțin la prima vedere. Cu toate acestea, imediat ce veți încerca să rezolvați această provocare, veți vedea că ea este, de fapt, mult mai dificilă decât ați anticipat inițial.
17:30
Robotul care nu oboseşte niciodată! Ar putea schimba regulile jocului în industria tehnologiei # Click.ro
Compania chineză UB Tech Robotics a prezentat, la începutul lunii iulie, un robot umanoid care ar putea schimba regulile jocului în industria tehnologiei: Walker S2.
