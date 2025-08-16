Trump amână noi taxe vamale pentru China. O veste bună pentru Rusia
HotNews.ro, 16 august 2025 22:10
Preşedintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat vineri postului Fox News după summitul avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, că deocamdată nu ia în calcul creşterea taxelor vamale aplicate Chinei ca…
Acum 5 minute
22:10
Acum 10 minute
22:00
Nicuşor Dan va participa duminică la videoconferința cu liderii țărilor din „Coaliția voluntarilor” care susțin Ucraina. Detaliile date de șefa MAE # HotNews.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a informat că preşedintele Nicuşor Dan va participa duminică la formatul de discuţie al „Coaliţiei voluntarilor” (sau Coaliţia de Voinţă), coaliţia ţărilor care susțin Ucraina în războiul cu Rusia. Reuniunea…
Acum 30 minute
21:40
„Creșterea economică e cert că nu se va materializa”, afirmă un consilier prezidențial. Ce spune despre riscul de recesiune # HotNews.ro
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, la Antena 3, că datele economice s-au înrăutăţit de-a lungul anului pentru că bugetul României este construit pe o creştere ipotetică de 2,5%, care nu va fi atinsă.…
Acum o oră
21:10
Un râs care era plimbat în lesă a fost scăpat pe străzile din Fălticeni. Localnicii, avertizați prin Ro-Alert # HotNews.ro
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din…
Acum 2 ore
21:00
Un „bloc nordic” în sprijinul lui Zelenski. „Putin nu este de încredere”, avertizează opt țări din apropierea Rusiei # HotNews.ro
Liderii ţărilor nordice şi baltice au emis o declaraţie comună în care şi-au reafirmat sprijinul pentru Ucraina, afirmând că „nu trebuie luate decizii privind Ucraina fără Ucraina şi nici decizii privind Europa fără Europa”, relatează…
20:40
La summitul cu Trump, Putin a demonstrat încă o dată că este un jucător viclean şi nemilos, constată un lider european # HotNews.ro
Premierul polonez Donald Tusk a susţinut sâmbătă, după summitul desfăşurat în Alaska între preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, că acesta din urmă şi-a demonstrat cu această ocazie încă o dată viclenia…
20:40
SuperLiga: Fotbalistul care impresionează la FC Argeș a fost aproape de Dinamo: „A fost un semn de întrebare” # HotNews.ro
Andrei Nicolescu, președintele clubului Dinamo București, a dezvăluit că l-a monitorizat în această vară pe Caio Ferreira (24 de an), fotbalist care a semnat cu FC Argeș. Ajuns gratis la formația piteșteană, brazilianul a livrat…
20:10
Trump-Putin – Alaska, urmări: „A sosit momentul Vietnam pentru Ucraina, în care SUA îi va cere să accepte cedarea teritoriului?” O publicație conservatoare americană se întreabă ce va face Trump luni la întâlnirea cu Zelenski # HotNews.ro
După summitul din Anchorage, Donald Trump l-a invitat pe Volodimir Zelenski, luni, la Casa Albă. Până atunci, duminică, liderii europeni se vor sfătui într-o videoconferință la care va lua parte și președintele României, Nicușor Dan. …
Acum 4 ore
20:00
Infecțiile nosocomiale vor fi raportate într-un registru electronic. Ministrul Sănătății: „Pacienții merită spitale sigure/ Nu mai ascundem problemele” # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat, într-o postare pe Facebook, că va fi implementat un registru electronic de raportare a infecțiilor nosocomiale, în care vor putea fi sesizate autoritățile privind infecțiile nosocomiale care se înregistrează…
19:50
Uraganul de categoria 4 care se dezvoltă în Atlantic. Când va lovi Erin coastele Americii # HotNews.ro
Uraganul Erin, primul uragan din actualul sezon al uraganelor din Atlantic, continuă să se dezvolte într-o periculoasă furtună de categoria 4 și se intensifică cu rapiditate, conform unui anunț făcut sâmbătă de Centrul Național pentru…
19:20
O mare companie americană a fost rechemată să investească în Rusia. O ofertă însoțită de trei condiții # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri un decret care ar putea permite investitorilor străini, inclusiv gigantului petrolier american Exxon Mobil, să îşi recâştige participaţiile în proiectul petrolier şi de gaze Sahalin-1, relatează Reuters, preluată…
19:20
Solicitarea majoră a lui Putin la summitul din Alaska, pe care Trump i-a transmis-o imediat lui Zelenski, trezește cea mai mare temere a Ucrainei și Europei # HotNews.ro
Fără o strategie proprie clară pentru încheierea războiului, liderii europeni sunt îngrijorați acum că președintele Donald Trump va forța Kievul să accepte condiții care favorizează prea mult Rusia, inclusiv cedarea unor teritorii pe care Moscova…
19:00
„Poziția noastră, neschimbată”. Concluziile transmise de președintele Nicușor Dan după summitul Trump-Putin # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan afirmă, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că reuniunea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și cel rus Vladimir Putin reprezintă „o primǎ etapă pentru a începe negocierile de pace” în…
18:50
Putin vorbește la Kremlin despre întâlnirea cu Trump: „Oportună și foarte utilă”/ Oferta pe care i-a făcut-o președintelui SUA # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, în cadrul unei întâlniri televizate cu înalți oficiali ruși, la Kremlin, că vizita s-a în Alaska a fost „oportună și foarte utilă”, informează agenția Reuters. De asemenea, Putin le-a…
18:50
Condiția pusă de Putin lui Trump în schimbul înghețării frontului. Cele două regiuni din care Ucraina ar trebui să se retragă # HotNews.ro
Conform Financial Times , Vladimir Putin i-a pus lui Donald Trump o condiție pentru încheierea războiului: retragerea Ucrainei din regiunea Donețk și Lugansk, oferind în schimb „înghețarea” restului liniei frontului. Președintele rus a prezentat propunerea…
18:30
DOCUMENT Câți studenți străini vin la universități din România și ce studiază. Țările cu cei mai mulți studenți # HotNews.ro
Peste 55.000 de studenți străini au absolvit, în ultimii 5 ani universitari complet încheiați (2019-2024), cursuri de licență, masterat și doctorat la universități din România. Cele mai căutate studii sunt cele de medicină, iar, exceptând…
18:30
În Grecia, cetățenii chinezi dețin aproape jumătate din vizele acordate pentru prima dată în legătură cu achiziționarea de proprietăți – și, totodată, peste 60% dintre reînnoiri, relatează South China Morning Post. Potrivit publicației citate, China…
18:20
”Supraviețuitorii” inflației ridicate din trecut au câteva sfaturi care s-ar putea să ți se potrivească # HotNews.ro
Actualul puseu inflaționist este o noutate doar pentru cei născuți în perioada Revoluției din 1989, care erau prea mici pentru a conștientiza creșterile de prețuri din anii 1993-2000, când rata inflației avea valori de 3…
18:10
Aspru cu Ion Iliescu, un important intelectual român spune că a-i pune pe umeri toată vina înseamnă a scăpa rețeaua Securității, care încă joacă România după propriile interese # HotNews.ro
Disident anticomunist, arestat în decembrie 1989, Gabriel Andreescu a fost unul dintre criticii consecvenți ai lui Ion Iliescu în toate mandatele președintelui. Acum, el a așteptat câteva zile, pentru a se diminua starea de polemică…
Acum 6 ore
17:40
Un nou contingent de pompieri români a ajuns în Grecia pentru a ajuta la stingerea incendiilor. În ce zone vor acționa # HotNews.ro
Un al doilea contingent format din 40 de pompieri români a ajuns sâmbătă în Grecia, pentru schimbarea efectivelor care, în ultimele două săptămâni, au participat la acţiunile de stingere a incendiilor și de monitorizare în…
17:30
Femeile din politică sunt mai expuse atacurilor personale în online decât bărbații / „Se așteaptă ca ele să rămână în sfera privată, iar dacă nu, sunt pedepsite” # HotNews.ro
În Europa, femeile din politică nu trebuie să fie celebre pentru a fi ținta atacurilor din mediul online, arată un studiu publicat în revista Politics and Gender. Un profesor de la Universitatea din Oxford explică…
17:20
VIDEO Zeci de mii de hectare de pădure, afectate de incendiile din Spania. Armata a fost chemată să-i ajute pe pompieri # HotNews.ro
Spania se află în a treia săptămână de caniculă, iar incendiile au cuprins suprafațe mari în zonele de nord-vest și vest, unde armata a fost trimisă să ajute la stingerea flăcărilor, informează AFP. Castilla-Leon, Galicia,…
17:10
Compania aeriană low-cost Wizz Air introduce 15 noi rute din România pentru sezonul de iarnă 2025-2026, către mai multe destinații populare, cu tarife care încep de 99 de lei, potrivit unui anunț făcut de companie.…
17:10
Reacția piețelor financiare la summitul Trump- Putin: „Cu siguranţă nu convinge Europa să renunţe la sancţiuni” # HotNews.ro
Investitorii reacţionează după summitul SUA–Rusia, încheiat fără un acord privind Ucraina Summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, desfăşurat vineri în Alaska, nu a dus la un acord pentru oprirea războiului…
17:00
Preşedintele american Donald Trump i-a propus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, dar fără aderarea formală la NATO. O propunere formulată…
16:20
Macron cere vigilenţă şi menţinerea presiunii asupra Moscovei după summitul Trump-Putin. „E o tendinţă bine-cunoscută a Rusiei” # HotNews.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a făcut sâmbătă apel la menţinerea „presiunii” asupra Rusiei atât timp cât „nu se ajunge la o pace solidă şi de durată, care să respecte drepturile Ucrainei”, transmit France Presse, Reuters…
16:10
Dinamo a remizat, scor 1-1, pe Arena Națională, cu UTA Arad, în etapa a 6-a din SuperLigă. Pentru „câini” a punctat Mamoudou Karamoko (minutul 59), în timp ce pentru arădeni a marcat Hakim Abdallah (minutul…
16:10
VIDEO Explozie la o fabrică de armament în Rusia. Explicația autorităților pentru incident # HotNews.ro
O explozie care a avut loc într-o uzină de armament în regiunea Riazan a dus la moartea a 11 persoane, au informat autoritățile ruse, care socotesc ca cea mai probabilă pista nerespectării normelor de siguranță,…
Acum 8 ore
16:00
VIDEO Lanț uman pe o plajă din Jupiter pentru salvarea a trei turiști. Un bărbat a murit # HotNews.ro
Un bărbat de 35 de ani a murit înecat sâmbătă, pe plaja Delta din stațiunea Jupiter, iar alți doi copii au fost la un pas de tragedie, după ce au intrat în marea agitată, cu…
15:50
Turist englez, mort pe un traseu din Bucegi. A intrat în stop cardio-respirator şi nu a mai putut fi resuscitat # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi, informează News.ro. Primele date arată că…
15:30
Reacția lui Viktor Orban după summitul din Alaska. „Lumea este astăzi un loc mai sigur decât era ieri” # HotNews.ro
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al Comerţului Exterior,…
15:30
VIDEO Jaf de circa 2 milioane de dolari, în doar 90 de secunde. Hoții au fugit cu sacii plini de bijuterii # HotNews.ro
Bărbați mascați au furat diamante, ceasuri de lux, aur şi alte articole în valoare de 2 miloane de dolari, într-un jaf comis în plină zi într-un magazin de bijuterii din Seattle, SUA, care a durat…
15:10
Imperiul nu a făcut nimic rău. Ce ne putem aștepta de la Vladimir Putin și de la Donald Trump după summitul din Alaska # HotNews.ro
Luni, Zelenski va merge la Casa Albă, după ce în Alaska omul care a pornit cel mai sângeros conflict european de la Al Doilea Război Mondial încoace a asigurat că nu vrea decât pace, dar…
15:10
Care sunt barierele prin care jurnaliștii G4Media vor să-și protejeze independența în trustul lui Radu Budeanu. „Dacă ei sunt puternici, va fi bine” # HotNews.ro
În comunicatul care anunța preluarea grupului G4 Media de către grupul Titluri Quality, controlat de afaceristul Radu Budeanu, se menționează că noul proprietar a acceptat să semneze un „Acord privind independența editorială”. Cum arată acordul…
14:50
Modul în care citim s-a schimbat extraordinar în ultimele decenii. Mersul la bibliotecă, de unde împrumuți cărți sau unde te așezi în sala de lectură, e mult înlocuit de de experiența răsfoitului de pagini electronice,…
14:40
Zeci de morți și sute de dispăruți în urma unei ruperi de nori care a lovit Kashmirul indian # HotNews.ro
Dezastrul vine la o săptămână după inundațiile mortale dintr-un stat vecin, mărind numărul tot mai mare de victime ale fenomenelor meteorologice extreme din regiunea Himalaya. Cel puțin 60 de persoane au fost ucise și peste…
14:20
Zelenski dezvăluie ce i-a cerut lui Trump în discuția pe care au avut-o la telefon. „Pozițiile sunt clare” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, spune sâmbătă, într-un mesaj pe X, că i-a spus președintelui Donald Trump că sancțiunile împotriva Rusiei ar trebui înăsprite „dacă nu va exista o întâlnire trilaterală sau dacă Rusia încearcă să…
14:10
Ce spun americanii despre abordarea lui Trump față de războiul Rusia-Ucraina. Câți dintre ei nu cred că el poate lua decizii înțelepte # HotNews.ro
Trump s-a întâlnit vineri în Alaska cu președintele rus Vladimir Putin. Într-un sondaj realizat cu o săptămână înainte, 59% dintre americani au declarat că nu sunt încrezători că Trump poate lua decizii înțelepte cu privire…
Acum 12 ore
14:00
Ca „Articolul 5” al NATO, dar în afara Alianței: Ce variantă de garanții de securitate pentru Ucraina se discută acum # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, și liderii europeni au discutat sâmbătă, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre posibile garanții de securitate pentru Ucraina. Varianta discutată ar fi cea a unor garanții de securitate în afara NATO,…
13:30
Liderii europeni s-au consultat toată dimineața și au venit cu un mesaj după întâlnirea Trump-Putin / Ce spun ei că nu este negociabil # HotNews.ro
După ce Donald Trump i-a informat despre ce a vorbit cu Vladimir Putin, liderii europeni s-au consultat sâmbătă dimineață și au transmis un mesaj prin care salută eforturile de pace și spun că sunt gata…
13:20
Economiști laureați ai premiului Nobel apropiați de Israel îi cer lui Netanyahu să se oprească să aducă foametea în Gaza / 4 măsuri concrete # HotNews.ro
Semnatarii spun că Hamas a pornit conflictul, că extremiștii sunt vinovați, dar că ce se întâmplă acum la adresa civililor din Gaza ”sunt politici care agravează foametea generalizată”. „De la economiști academici de renume din…
12:40
Trump-Putin în Alaska. Șeful de la Kremlin a fost înfruntat de un ziarist rus din delegația oficială de presă venită de la Moscova: ”Micul succes al lui Putin este marele eșec al umanității. Să-și dea ordinul Stalin!” # HotNews.ro
Un editorial de o duritate fără precedent a fost scris de jurnalistul Andrei Kolesnikov. El se opune tonului exuberant al presei și politicienilor din Rusia și susține că ”Orice rezultat care nu duce la încetarea…
12:20
Donald Trump, mesaj după ce a vorbit la telefon cu Zelenski și liderii europeni și NATO: „Toți au spus aceasta e cea mai bună cale” # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a spus că cea mai bună cale pentru încheierea războiului din Ucraina este să se obțină direct un acord de pace, fără un acord preliminar de oprire a ostilităților. „O zi…
12:20
Prima reacție oficială de la București după summitul Trump-Putin: Continuăm să fim parte activă în efortul pentru pace # HotNews.ro
Ministra de Externe Oana Țoiu spune, într-un mesaj postat pe rețeaua X, că România este va continua „să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace”, după întâlnirea dintre președintele SUA Donald Trump și…
11:50
Ce spune consilierul de încredere al lui Vladimir Putin despre o întâlnire Trump-Putin-Zelenski # HotNews.ro
Subiectul privind o eventuală reuniune trilaterală între președinții american, rus și ucrainean nu a fost discutată de Donald Trump și Vladimir Putin la summitul din Alaska, a declarat Iuri Uşakov, consilierul lui Putin de politică…
11:40
Sursele presei americane au dezvăluit ce i-a spus Trump lui Zelenski la telefon după ce s-a întâlnit cu Putin: „Mai bine decât un armistițiu” # HotNews.ro
Donald Trump i-a spus lui Volodimir Zelenski și liderilor NATO cu care a vorbit pe drumul de întoarcere că Vladimir Putin nu vrea un armistițiu și că cea mai bună variantă este un acord de…
11:20
Se schimbă vremea. Cod galben de furtuni și vijelii în jumătate de țară, de duminică până luni dimineață # HotNews.ro
Meteorologii au emis mai multe alerte cod galben de instabilitate atmosferică pentru zeci de județe valabile de duminică, 17 august, și până luni dimineaţa. În acest timp, sâmbătă, mai multe regiuni sunt vizate de avertizări cod…
11:10
Românii își iau primul credit pentru casă la 36 de ani, până atunci stând cu părinții. Spaniolii își iau primul credit la 41 de ani, iar belgienii la 27 # HotNews.ro
Adrian are 24 de ani, lucrează la o multinațională pe IT, iar deși câștigă bine încă locuiește cu părinții săi într-un apartament cu 3 camere din București. Nu are cheltuieli mari, mama sa îi gătește,…
10:50
Rezultatele întâlnirii Trump-Putin, prezentate de Medvedev, de Dughin și de alte voci din Rusia. “Trump a plecat spre Alaska să-l întâmpine pe Șeful” – vedeta propagandistă preferată a lui Putin # HotNews.ro
Politicienii ruși au numit întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin o probă a schimbării ordinii mondiale și au prezentat-o drept exact ce a vrut Rusia, în apărarea intereselor sale. Margarita Simonyan, una din principalele…
10:40
Unul dintre primele mesaje din România pentru Europa după întâlnirea din Alaska. ”Rusia are această politică seculară de anexare” # HotNews.ro
Nu se putea rezolva nimic în trei ore pentru că tactica lui Putin de a tergiversa discuțiile cu SUA e în deplin acord cu scopul său ca Ucraina să nu mai existe liberă, iar acest…
