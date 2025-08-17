Abandonați în fața războiului hibrid
Ziaristii, 17 august 2025 13:50
Statul român a recăzut în letargia pe care am văzut-o și până la 24 noiembrie anul trecut, fiind inert în fața atacului hibrid deosebit de virulent al Rusiei. Pasivitatea instituțiilor provine din lipsa de interes a politicienilor, mi-a explicat Nicolae Țibrigan, expert în combaterea dezinformării. Avem de-a face cu o combinație letală de rea-voință și […]
• • •
Tot ce a reușit Trump a fost să întindă covorul roșu pentru un criminal de război, pe care l-a scos din izolarea la care lumea democratică l-a obligat. În schimb, Putin nu i-a dat nimic. Zero. Nu doar că Putin nu a fost arestat imediat ce a pășit pe pământ american, dar a primit cele […]
1. Un criminal condamnat de Curtea Penală Internțională (CPI) este primit pe covorul roșu întins la scara avionului „Rossia", aeronava prezidențială a Kremlinului, care poartă evident numele țării care violează militar Ucraina prin intermediul armatei sale, pe care o aplaudă și o susține moral și financiar și uman. 2. Un criminal condamnat, așadar, de CPI […]
Putin a organizat în Alaska o „întâlnire de afaceri" cu Trump și un reality show pentru MAGA! Cam așa se poate rezuma ziua de vineri. Declarațiile de presă de după întâlnire (pentru că o conferință propriu-zisă nu a existat) au început cu Vladimir Putin, care a vorbit despre colaborarea ruso-americană în comerț, securitate, cercetare aerospațială […]
Evenimentul care era anunțat cu emfază de unii și cu îngrijorare de alții s-a dovedit a fi doar o întâlnire de parcurs din conflictul Rusia-Occident. Pentru că războiul din Ucraina este partea văzută a celui dintre Rusia și Occident, așa incoerent și contradictoriu cum este el. În incompetența și-n narcisismul său, Trump și-a dorit foarte […]
Secretariatul General al Guvernului finanțează extremismul naționalist prin așa-zisa „Universitate de Vară – Izvoru Mureșului”, controlată de liderii AUR # Ziaristii
Secretariatul General al Guvernului (SGG) comunica pe site-ul instituției, la data de 4 august 2025, un „Anunț privind proiectele selectate pentru finanțare, depuse în atenția Serviciului Dezvoltare Comunitară, sesiunea 2025, ca urmare a diminuării bugetului pentru finanțări nerambursabile". În Tabelul „PROIECTE ADMISE PENTRU FINANȚARE" (punctaj minim 65 de puncte), la poziția 11, regăsim aprobat la […]
Summit-ul din Alaska a fost o catastrofă politică, diplomatică și de imagine pentru SUA. Prestația președintelui Donald Trump, la întâlnirea cu dictatorul rus Vladimir Putin, a umilit cea mai puternică țară de pe glob. O analiză a întâlnirii desfășurate la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage, cel mai mare oraș (290.000 de locuitori) din cel mai mic […]
Trump a eșuat și în ziua a 207-a, deși promitea „pacea în 24 de ore”. Nicio înțelegere cu Putin # Ziaristii
Mult trâmbițata întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin, din Alaska, a fost un eșec total pentru preșdintele american. Acesta a pierdut enorm la capitolul imagine, prin concesiile rușinoase făcute unui criminal de război, fără a reuși progrese serioase în privința opririi războiulu din Ucraina. Pe 20 ianuarie 2025, Donald Trump și-a preluat cel de-al […]
VIDEO + FOTO. Americanii din Alaska îl „tamponează” pe Putin cu steaguri ucrainene. Mesaj pentru Trump: „Nu trăda Ucraina!” # Ziaristii
Peste 1.000 de persoane s-au adunat pentru un miting pro-Ucraina în Anchorage, capitala statului Alaska, unde președintele american Donald Trump și tiranul rus Vladimir Putin urmează să se întâlnească vineri. Imaginile transmis prin rețelele sociale sunt impresionante. Publicația locală Anchorage Daily News (adn.com) a realizat un amplu reportaj, cu fotografii de excepție și două mesaje clar: […]
Putinistul BobbyD, 26.000 de euro de la statul român, prin directoarea PSD-istă plătită cu 14.400 de euro pe lună # Ziaristii
Coabitarea PSD-extremiști funcționează deja pe unele paliere ale societății. Un caz scandalos – cel de la Compania Națională de Investiții (CNI), unde directoarea Manuela Pătrășcoiu face jaf pe bani publici: câștigă 14.400 de euro pe lună, dar îi dă și conspiraționistului putinist BobbyD 2.000 de euro pe lună! Extremistul Bogdan Dumitru, cunoscut pe rețelele sociale […]
Încep necazurile post-președinție ale lui Klaus Iohannis: fostul șef al statului (2014-2025) a fost notificat de ANAF să-și plătească datoria de 4,7 milioane lei! Aceasta este suma încasată din chirie, plus penalități și dobânzi, pentru imobilul din Sibiu pe care fostul președinte l-a pierdut definitiv. Povestea imobilului de pe strada Nicolae Bălcescu, numărul 29, din […]
Când te gândești la un acoperiș reușit, primul lucru care-ți vine în minte este, de obicei, învelitoarea: țiglă metalică sau ceramică, tablă fălțuită ori sindrilă bituminoasă. Dar „eroul" din spatele unei învelitori durabile este dulgheria — structura de lemn care preia sarcinile, le distribuie corect și oferă baza fără de care niciun material nu va […]
Prețul vânzării G4Media: Pantazi și Tăpălagă au cerut 6 milioane de euro, dar au primit 5 # Ziaristii
Apar detalii despre tranzacția-șoc a anului pe piața media: vânzarea grupului G4Media (5 site-uri) de către jurnaliștii Cristian Pantazi și Dan Tăpălagă către o firmă a mogulului penal Radu Budeanu. Vânzarea G4Media s-a făcut prin intermediul unor specialiști – avocați și evaluatori. Grupul G4 Media a fost reprezentat de Dragoș Tănase, fost CEO la Gabriel […]
Cum sună o cotă de 2,00 în loc de 1,04 pentru calificarea Universității Craiova în play-off-ul Conference League după 3-0 în turul cu Spartak Trnava? Nu e scenariu SF, e realitate pe Superbet, unde găsești o cotă de 1,90 ori mai mare decât punctul maxim al industriei pentru ca Mirel Rădoi și elevii săi să […]
PSD – un partid care a devalizat România și a transformat-o în propriul domeniu de vânătoare ilegală. Un partid dedicat protecției politice și juridice a pușcăriabililor, demn urmaș al PCR / FSN / Securitate. Un partid care colcăie de foști aparatnici comuniști și securiști, de urmașii lor, de corupți și de incompetenți siniștri. Un partid […]
Așadar, PSD nu iese de la guvernare, dar cică pune condiții și vrea respekt, adică bani de la buget pentru primarii săi. De când au intrat in coaliţie, PSD-iștii se smiorcăie întruna, acuză lipsă de respect pentru baronii lor și ameninţă tot la două zile cu ieșirea de la guvernare. Un fel de Petrică și […]
Turcescu, abject: „Nenorociții ăștia de USR-iști instigă la nerespectarea legii zi de zi!” # Ziaristii
Robert Turcescu își continuă „opera" de agent toxic, acoperit/descoperit, în spațiul mediatic din România, transmițându-și veninul rusesc prin intermediul rețelelor sociale. Moartea lui Ion Iliescu i-a dat ocazia să-i înjure o dată în plus pe cei cu vederi pro-occidentale. Pe 6 august, cu o zi înaintea înmormântării politrucului bolșevic, țintele dejecțiilor lui Turcescu au fost […]
Ca și Ceaușescu, Trump râvnește la Premiul Nobel pentru pace. Al nostru visa să-i împace pe evrei cu palestinienii, al americanilor, pe ruși cu ucrainenii. Și unul, și altul – doi imbecili care s-ar urca pe un munte de cadavre, doar să-și atârne o tinichea în piept și să apară în vreo revistă. Anunțata întâlnire […]
Vedeţi voi, asta nu înțeleg PSD-iștii, AUR-iștii și georgiștii! … că ne plac mall-urile și ţoalele de firmă, dar nu avem nicio problemă să ne aşezăm pe jos, în parc, pe malul unei ape sau la un concert. … că ne place să umblăm pe munte, la mare sau la festivaluri, cu rucsaci în spate, […]
Economiștii marilor bănci apreciau în urmă cu o lună că inflația se va situa la finalul anului sub 8%. Concret: ING – 7,9%; Unicredit – 7,6%; BCR – 7,5%; BRD – 7,5%. Probabil s-au gândit să nu supere și se simt un pic ușurați acum, că dl Isărescu însuși a anunțat că inflația va ajunge […]
PSD amenință că iese de la guvernare dacă coaliția nu scapă țara de pensiile speciale. Parcă eram hain că am pus tema în PNRR. Ce clăbuci au facut ani de zile 'telectualu' Dâncu, ministru la MApN, și academicienii Budăi și Ciolacu pe subiect! Deci, stați așa, să repetăm: PSD amenință că… Ha-ha-ha-ha-ha-ha! *** Narcis Herescu […]
Și eu deplâng cumpărarea G4Media de către coruptul Radu Budeanu, un personaj sulfuros, care i-a înlesnit Elenei Udrea o mită de 3,8 milioane de dolari. Dar vreau să aflu ceva. Câți dintre voi sunteți dispuși să plătiți pentru a susține jurnaliști onești? Redacții de presă care chiar fac presă, nu agendele unora ca Budeanu? Că […]
Anunțul a picat astăzi, 12 august, ca un trăsnet: site-ul G4Media.ro, una dintre ultimele redute ale presei independente din România, a fost cumpărat de o firmă a mogulului penal Radu Budeanu. Exponent al presei murdare, acesta a fost criticat dur, în ultimii ani, de publicația pe care acum și-a trecut-o în portofoliu. Jurnaliști remarcabili precum […]
Se pregătește o mare cacealma ce se va juca în Alaska pe 15 august. Întânirea dintre Trump și Putin nu va duce la înghețarea conflictului și nici nu va aduce pacea, așa cum se laudă cei doi. Va fi pur și simplu o cacealma, o manevră prin care cei doi să iasă basma curată din […]
Nu e un caz izolat. Am văzut același mecanism la fondurile pentru parcuri solare. La fondurile pentru cercetare. Și la multe alte proiecte. Rezumatul anchetei publicate de Reporteris.ro: „MARELE JAF ELECTRIC: microbuze electrice de 90.000 euro au fost vândute cu 200.000 de euro. Comisia Europeană calculase, în Ghidul Solicitantului, că 250 milioane de euro, prin […]
Adrian Năstase este ofticat că n-am ținut doliu și n-am făcut parastas după Iliescu. Că n-am mers după sicriul lui cu farurile aprinse și prosop agățat de spate. Că nu i-am mâncat coliva, mai ales bombonelele de pe ea. Ne ceartă cu zăduf și mult tupeu că am zis pas și nu e cu veșnică […]
Acest bișnițar imobiliar infect vrea cu
VIDEO. Corneliu Coposu și Regele Mihai l-au zdrobit pe Ion Iliescu după moarte, deși n-au avut parte de funeralii naționale # Ziaristii
Istoria face, totuși, dreptate: funeraliile lui Ion Iliescu au fost un eșec total din punct de vedere al participării populare. Mai puțin de 1.000 de oameni au însoțit scriul fostului președinte în cele două zile în care acesta a fost expus la Palatul Cotroceni și apoi dus la Cimitirul Ghencea Militar. Nicio asemănare cu onorul […] Articolul VIDEO. Corneliu Coposu și Regele Mihai l-au zdrobit pe Ion Iliescu după moarte, deși n-au avut parte de funeralii naționale apare prima dată în Ziariștii.
Am revenit în circulație, după două săptămâni de vacanță în SUA (fabuloasă!), în care mi-am interzis să urmăresc actualitatea românească. Mi-am îndeplinit un vis mai vechi: am condus mii de kilometri de-a lungul Coastei de Est și am văzut cât s-a putut de mult: New York, Princeton NJ, Philadelphia PA, Washington DC, Fredericksburg VA, Charleston […] Articolul Festivalul lupilor, Festivalul hienelor apare prima dată în Ziariștii.
PSD a îngropat de două ori „autostrăzile Moldovei” și tot el șantajează Guvernul Bolojan pe această temă, amenințându-l cu moțiunea de cenzură! Deputat USR: „piromanul care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii” # Ziaristii
Un „clinci verbal” între doi deputați PSD și un senator USR, toți reprezentând județe din nordul Moldovei, arată cât de jos pot coborî politrucii partidului înființat în anii ’90 și patronat până de curând de Ion Iliescu. Ei au pierdut finanțarea europeană, prin PNRR, pentru autostrăzile A7 (Ploiești – Siret) și A8 (Târgu Mureș – […] Articolul PSD a îngropat de două ori „autostrăzile Moldovei” și tot el șantajează Guvernul Bolojan pe această temă, amenințându-l cu moțiunea de cenzură! Deputat USR: „piromanul care îți dă foc la casă, apoi te ceartă că de ce chemi Pompierii” apare prima dată în Ziariștii.
Varșovia te surprinde prin spiritul său dinamic și diversitatea atracțiilor. Capitala Poloniei oferă o combinație de istorie, cultură și relaxare urbană. Fie că ești într-un city break sau faci un popas de câteva ore, te așteaptă atracții turistice inedite. Hai să colinzi printr-un oraș modern, cu un trecut intens și o impresionantă bucurie de viață! […] Articolul 5 obiective turistice în Varșovia pe care nu trebuie să le ratezi apare prima dată în Ziariștii.
Am scris destul de mult despre Ion Iliescu și despre ceea ce a reprezentat el în cei 35 de ani de postcomunism, încât mă hotărâsem să nu scriu nimic la dispariția lui fizică. Însă cei ce falsifică istoria pe care am trăit-o m-au determinat să-mi schimb opțiunea, fiindcă minciuna trebuie contrazisă pe loc, altfel se […] Articolul La judecata istoriei apare prima dată în Ziariștii.
Un kilometru jumate a târât-o cu mâinile prinse în mașină, în timp ce apăsa pedala de accelerație. I-a dat apoi drumul, iar femeia s-a rostogolit și a murit în șanț. Fiara turbată a lăsat-o să moară acolo. Aveau împreună două fetiţe. E a 33-a femeie ucisă în România de către un partener în acest an, […] Articolul Femeia supusă și bărbatul tradițional apare prima dată în Ziariștii.
Azi-dimineață a murit, la 92 de ani, Rodica Coposu, ultima soră a lui Corneliu Coposu şi preşedinta Fundaţiei care poară numele fostului președinte al PNȚCD. O dispariție dureroasă, în deplină discreție și în contrast cu onorurile zgomotoase acordate de statul român fostului „președinte al mineriadelor”, Ion Iliescu. Steluţa Lucia Rodica Coposu, sora fostului lider ţărănist […] Articolul A murit ultima dintre „surorile Coposu”. Ea merita doliu național, nu Ion Iliescu! apare prima dată în Ziariștii.
Certificatul de naștere al PSD îl reprezintă crimele lui Ion Iliescu! Dacă ar putea, PSD ar chema iar minerii, să ne bage mințile-n cap cu niște bâte pe spate tuturor celor care nu vrem să acceptăm că un criminal bolșevic trebuie onorat cu funeralii de stat. Reacția agresivă a PSD împotriva USR e definitorie pentru […] Articolul PSD ar mai chema o dată minerii apare prima dată în Ziariștii.
Operațiunea de spălare a cadavrului moral al lui Ion Iliescu e în plină desfășurare. Securiștii, profitorii și marii corupți postdecembriști își plâng născătorul, care nu e criminal genocidar, ci lider vizionar. Varsă lacrimi de crocodil pentru cel fără de care erau azi niște iluștri necunoscuți, într-o garsonieră din Berceni sau la cules de căpșuni în […] Articolul Paraziții de lângă cadavru apare prima dată în Ziariștii.
Ce concluzie putem trage din faptul că dosarele Revoluției și ale Mineriadelor (crime împotriva umanității) nu au fost judecate nici la 35 de ani distanță? Că Iliescu și hoarda lui au avut puterea până acum. Și hoarda e încă bine înfiptă. Moștenirea lui Iliescu? 1. Democrația originală. 2. Capitalismul de cumetrie. Faptul că România a […] Articolul Un criminal a trăit pe banii mei. Plus înmormântarea apare prima dată în Ziariștii.
Acum nu mai are rost să purtăm ură. Ura este, azi, apanajul propagandei rusești care face ravagii și care nu face decât să vină în siajul drumului deschis, după căderea lui Ceaușescu, de noul regim Iliescu în anii ’90. Cine a trăit acele vremuri ține minte extraordinarul entuziasm și solidaritatea care uneau poporul român în […] Articolul Moștenirea lui Iliescu apare prima dată în Ziariștii.
După 35 de ani se încheie un capitol. A murit Iliescu. Să-l ierte cine vrea! Am avut un prieten in Stockholm, fugit în Suedia, după ce a încasat bătăile crunte ale minerilor veniţi în Bucureşti la chemarea defunctului preşedinte. A murit acum doi ani, fără să i se facă vreodată dreptate, fără să vadă vinovaţi […] Articolul Prietenul meu a murit fără să vada bâtele pedepsite apare prima dată în Ziariștii.
Asta se întâmplă cu un sistem de justiție praf, ezitant, într-un blat permanent cu politicienii, lipsit de curaj și profesionalism. Cu un stat de drepți, cu un popor amețit de decenii de povești nemuritoare. Dacă procesele Revoluției și Mineriadelor nu erau tărăgănate de niște procurori și judecători concentrați mereu pe sporuri și privilegii, acum totul […] Articolul Să-l îmbălsămăm ca pe Lenin! apare prima dată în Ziariștii.
Ultimii doi lideri ai PSD, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu, parteneri de corupție în „avioanele Nordis”, au sărit la gâtul USR după ce acest partid a anunțat că nu participă la funeraliile lui Ion Iliescu, părintele-fondator al PSD. Grindeanu a recurs și la un șantaj ordinar, punând în pericol guvernarea pentru a-și apăra hoitul politic. […] Articolul PSD lovește în USR cu stârvul lui Iliescu! Grindeanu sabotează guvernarea apare prima dată în Ziariștii.
Sunt mai mult de 10 ani de când discut periodic cu confratele Cartianu despre cum va arăta necrologul lui Ion Iliescu. În episoade, critic, cu adevărul trântit pe masă înainte ca Iliescu să fie îngropat… Imaginația subiectului discutat și rediscutat a putut să atingă o singură constantă agreată unanim: necrologul va fi neipocrit. Adică exact […] Articolul La moartea unui ticălos apare prima dată în Ziariștii.
Maia Sandu, fără teamă: 7 ani de închisoare pentru bașcana Găgăuziei, protejata lui Putin! # Ziaristii
A treia lovitură majoră pe care statul moldovean, condus de președinta Maia Sandu, o dă taberei pro-ruse înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie: condamnarea la 7 ani de închisoare a Evgheniei Guțul, bașcana regiunii separatiste Găgăuzia, din sudul Republicii Moldova. În ultimii ani, Chișinăul a închis mai multe site-uri și televiziuni pro-ruse, iar recent a […] Articolul Maia Sandu, fără teamă: 7 ani de închisoare pentru bașcana Găgăuziei, protejata lui Putin! apare prima dată în Ziariștii.
A murit tovarășul Ion Ilici Iliescu. Dumnezeu, eventual, îl poate ierta. E privilegiul Domnului! Rudele celor asasinați în 13-15 iunie 1990 și în timpul Revoluției – după 22 decembrie 1989 – să-l ierte, eventual. E privilegiul lor! Eu, unul, nu pot. Nici măcar, eventual. Nici nu-mi trece prin cap. E privilegiul meu! DE ACELAȘI AUTOR: […] Articolul E privilegiul meu! apare prima dată în Ziariștii.
A murit Ion Iliescu, un comunist nenorocit. Poate fi iertat? Să începem cu un fragment din Sfânta Scriptură. „Şi când au ajuns la locul ce se cheamă al Căpăţânii, L-au răstignit acolo pe El şi pe făcătorii de rele, unul de-a dreapta şi unul de-a stânga. Iar Iisus zicea: «Părinte, iartă-le lor, că nu ştiu […] Articolul Gânduri la moartea tovarășului Ion Iliescu apare prima dată în Ziariștii.
Priviți cancerul acestei țări! Așa arată un ucigaș de popor. A ucis aproape 1.000 de români la Revoluție, apoi, pe restul până la 23 de milioane. I-a omorât lent, în 35 de ani. Ne-a confiscat Revoluția și ne-a ținut ostatici în cripto-comunism. A reabilitat Securitatea și ne-a predat pe toți în mâinile-i ucigașe. El i-a […] Articolul Criminalul primordial apare prima dată în Ziariștii.
Înțeleg că Guvernul Bolojan se întrunește să declare ziua de mâine de doliu național. E o idee foarte proastă. Una e vorba cu „despre morți numai de bine”, alta e doliul național. Asta presupune că statul român îl declară erou, se interzic festivalurile şi altele. E totuşi vorba de Iliescu. Acel Iliescu. Cred că guvernul […] Articolul Acel Iliescu apare prima dată în Ziariștii.
„Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”, USR boicotează funeraliile criminalului Iliescu! # Ziaristii
USR a propus în ședința de guvern de azi – prin ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu – ca în memoria fostului președinte Ion Iliescu să nu fie declarat doliu național, „din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”. Prim-ministrul Ilie Bolojan a luat act de acestă poziție, dar a decis pe dos: ziua de joi, 7 […] Articolul „Din respect pentru victimele Revoluției și ale mineriadelor”, USR boicotează funeraliile criminalului Iliescu! apare prima dată în Ziariștii.
Ion Iliescu a murit marți, 5 august, la vârsta de 95 de ani, 5 luni și 2 zile. În ultimele 57 de zile a stat în Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu”, care aparține SRI. Ion Iliescu a fost însăși MOARTEA. Moartea a sute de români în decembrie 1989, moartea și teroarea de […] Articolul A murit Moartea! apare prima dată în Ziariștii.
O poveste petrecută acum 106 ani, care a implicat direct România, este cel mai bun exemplu că, dacă nu ai la îndemână hard power (putere militară), doar cu soft power (diplomație, negocieri, tratate economice) nu rezolvi nimic. Marea Unire s-a făcut pentru că România a dispus, în 1919, de hard power. Adică de o armată […] Articolul S-a întâmplat în 1919 apare prima dată în Ziariștii.
