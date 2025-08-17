Gigi Nețoiu vrea la Primăria Capitalei Fostul finanțator de la Dinamo sau Voluntari l-a criticat pe președintele Nicușor Dan și și-a anunțat intenția de a candida
Golazo.ro, 17 august 2025 15:00
Gheorghe Nețoiu (66 de ani), fost finanțator la mai multe echipe din Liga 1, de-a lungul timpului, și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei.
• • •
Acum 5 minute
15:00
Gheorghe Nețoiu (66 de ani), fost finanțator la mai multe echipe din Liga 1, de-a lungul timpului, și-a anunțat intenția de a candida la Primăria Capitalei.
Acum o oră
14:30
Rating dezastruos la „derby-ul MAI vs. MAPN” Reacția acidă după ce meciul CS Dinamo - CSA Steaua a făcut audiență de 4 ori mai mică decât la Petrolul - Hermannstadt! # Golazo.ro
CS DINAMO - CSA STEAUA 0-0. Cel mai așteptat meci al etapei #3 din Liga 2 a produs, pe Prima Sport și Digi Sport, un rating extrem de slab.
14:10
Messi, show la revenire Gol și assist de senzație, marcă înregistrată! A fost primul meci al argentinianului după 3 săptămâni de pauză, din cauza unei accidentări # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani), superstarul celor de la Inter Miami, a făcut show în partida cu LA Galaxy, scor 3-1 pentru trupa argentinianului.
Acum 2 ore
13:50
Becali îl vrea pe Thiam FCSB a intrat în cursă pentru a-l aduce pe atacantul Universității Cluj # Golazo.ro
Mamadou Thiam (30 de ani) e dorit de Gigi Becali, care e gata să-i dubleze salariul de la U Cluj
13:40
Bayern, supercampioana Germaniei Debut de vis pentru Luis Diaz + al doilea trofeu al carierei pentru Harry Kane # Golazo.ro
Bayern Munchen a cucerit Supercupa Germaniei, după ce a învins-o pe Stuttgart, scor 2-1.
13:30
Ianis Stoica n-a putut împiedica eșecul Estrela Amadora, învinsă de Benfica » Cum a jucat fotbalistul român # Golazo.ro
ESTRELA AMADORA-BENFICA 0-1. Ianis Stoica (22 de ani) a evoluat aproape 30 de minute în partida din etapa #2 a campionatului din Portugalia.
Acum 4 ore
12:30
Rațiu, debut cu dreptul în noul sezon Rayo Vallecano, victorie lejeră cu Girona, în prima etapă din La Liga # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundașul naționalei, a fost titular și integralist în meciul Girona - Rayo Vallecano, scor 1-3, din prima etapă a noului sezon de La Liga.
12:10
„Dobre o să aibă cifre impresionante!” Doi foști dinamoviști îl vor la națională pe căpitanul de la Rapid: „Ar fi un plus de încredere” # Golazo.ro
RAPID - FCSB. Andrei Cristea (41 de ani) și Gabriel Torje (35 de ani), foști jucători la Dinamo, au lăudat evoluțiile lui Alexandru Dobre (26 de ani).
12:00
„Ianis Hagi are oferte” Adrian Ilie, despre situația internaționalului român: „Are propuneri din Arabia Saudită și Turcia” # Golazo.ro
Adrian Ilie (51 de ani), fostul atacant al echipei naționale, a vorbit despre situația lui Ianis Hagi (26 de ani).
11:50
Rapid și FCSB se întâlnesc în derby-ul etapei #6 din Liga 1.Partida de pe Arena Națională este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, cu începere de la ora 21:30.
11:40
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen # Golazo.ro
FCSB va face deplasarea în Scoția, pentru meciul cu Aberdeen, cu un charter care va costa aproape cât prețul aeronavei care l-a dus pe Iohannis anul trecut la JO de la Paris
11:10
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut # Golazo.ro
Hansi Flick (60 de ani), antrenorul celor de la Barcelona, a fost nemulțumit de atitudinea jucătorilor săi, după victoria cu Mallorca, scor 3-0.
Acum 6 ore
11:00
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic # Golazo.ro
Marian Aioani (25 de ani), portarul celor de la Rapid, va semna cu Tractor, campioana Iranului.
10:20
RAPID - FCSB. Giuleștenii sperau să aibă Arena Națională plină la derby-ul etapei #6 din Superliga, dar s-au vândut mai puține bilete decât în martie, la ultima partida jucată între cele două pe cea mai mare arenă din București
10:00
Rednic, eșec drastic în Belgia Românul a suferit prima înfrângere de la revenirea pe banca lui Standard Liege, chiar în fața campioanei Union Saint-Gilloise # Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani) a suferit prima înfrângere pe banca celor de la Standard Liege, 0-3, cu campioana Belgiei, Union St Gilloise.
09:40
Liga 1, etapa #6 Cele trei reprezentate ale României în competițiile europene evoluează azi » Toate rezultatele + clasamentul actualizat # Golazo.ro
Liga 1 programează azi 3 meciuri: Csikszereda - Universitatea Craiova de la ora 16:15, CFR Cluj - FC Botoșani, de la 18:30, respectiv derby-ul Rapid - FCSB, de la ora 21:30.
Acum 24 ore
01:10
„Vot veni și victoriile” Hermannstadt nu câștigă, dar Măldărășanu e mulțumit: „Reacția lor a fost corectă” # Golazo.ro
Petrolul - Hermannstadt 1-1. Marius Măldărășanu (50 de ani), antrenorul sibienilor, este mulțumit cu rezultatul de la Ploiești, deși echipa sa nu a câștigat încă în noul sezon.
00:50
„Trebuia să rupem jocul!” Petrolul a obținut un punct din trei meciuri jucate pe „Ilie Oană” » Ciobotariu: „Am avut și ghinioane” # Golazo.ro
PETROLUL - HERMANNSTADT 1-1. Liviu Ciobotariu, antrenorul gazdelor, s-a declarat nemulțumit de rezultatul meciului: „N-am știut să gestionăm situația”.
00:10
U Cluj e „mai bună” decât FCSB Zicu vrea să-și dezobișnuiască jucătorii: „Pentru mine ăla are valoare!” + Ce îi cere lui Jovan Markovic # Golazo.ro
Antrenorul Ianis Zicu (41 de ani) consideră că U Cluj, următoarea adversară a echipei Farul Constanța, este „mai bună” decât FCSB.
16 august 2025
23:30
Mi-a luat puțin mai mult timp să-mi dau seama de ce m-a impresionat atât de mult scena cu Salah de la finalul meciului cu Bournemouth.
23:20
„Voi fi un antrenor fericit” Charalambous despre venirea lui Florinel Coman la FCSB + Jucătorii care vor rata derby-ul cu Rapid # Golazo.ro
Antrenorul Elias Charalambous a vorbit despre posibila revenire a lui Florinel Coman la FCSB. Tehnicianul cipriot a anunțat că doi jucători importanți vor rata derby-ul cu Rapid din Liga 1, etapa #6.
23:00
Ederson (31 de ani), portarul lui Manchester City, s-ar afla în discuții avansate cu Galatasaray, susține Fabrizio Romano.
22:20
„Hai pe ei că sunt răniți” Dan Petrescu, suspendat 3 etape : „În Europa nu am pățit” + Jucătorul care l-a dezamăgit: „O decepție” # Golazo.ro
Dan Petrescu, antrenorul echipei CFR Cluj, a prefațat meciul cu FC Botoșani din Liga 1, etapa #6. Tehnicianul a vorbit despre starea jucătorilor care s-au accidentat în prima parte a sezonului și a anunțat când ar putea reveni Louis Munteanu (23 de ani).
22:00
„Nu am pretins că suntem Dinamo” Florin Bratu crede că CS Dinamo și CSA Steaua au rolul lor în fotbalul românesc » Jucătorii pe care i-a remarcat # Golazo.ro
CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Florin Bratu (45 de ani), atacantul alb-roșilor, a vorbit despre situația celor două cluburi departamentale: „Nu putem promova, dar participăm la spectacol”.
22:00
„Greu să te uiți la meciul ăsta” Daniel Oprița, după remiza din derby-ul cu CS Dinamo: „Nu știu de ce s-au crezut câștigători” # Golazo.ro
CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Daniel Oprișa, antrenorul „militarilor” a criticat dur prestația elevilor săi.
21:30
Tricoul lui Heung-Min Son (33 de ani) a devenit, în două săptămâni, cel mai vândut la nivel global.
21:00
Rednic, aproape de transferul #12 Standard Liege negociază cu un fotbalist trecut pe la PSG, Monaco și AC Milan # Golazo.ro
Standard Liege, echipa antrenată de Mircea Rednic, este aproape de a realiza al 12-lea transfer al verii. Formația belgiană negociază cu fundașul senegalez Fode Ballo-Toure.
20:50
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză # Golazo.ro
La 38 de ani, Florin Niță refuză să pună punct carierei și își dorește să continue între buturi.
20:20
„Mă puneți să compar asta?” Replica lui Costel Gâlcă după ce MM a zis: „Semnez acum să ne bată Rapid cu 4-0” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, i-a răspuns lui Mihai Stoica (60 de ani) după ce s-a arătat neinteresat de rezultatul care va fi obținut în derby.
19:40
„Negocieri blocate” Dinamo, gata să rateze un nou transfer! Cu cine ar negocia portughezul dorit de „câini” # Golazo.ro
Dinamo București este aproape de a rata transferul fundașului Tomas Ribeiro (26 de ani).
19:10
Doar Steaua VIDEO+FOTO. Fanii roș-albaștrilor, recital cu CS Dinamo: corteo, coregrafie și o prestație fantastică! # Golazo.ro
Circa 1000 de fani ai Stelei au dominat tot ce a însemnat fond sonor și imagine la meciul cu Dinamo de pe „Arc”.
19:10
Rashford poate juca Barcelona a rezolvat problema atacantului englez » Și Joan Garcia e în lot pentru meciul cu Mallorca , însă trei jucători lipsesc # Golazo.ro
Atacantul Marcus Rashford (27 de ani) și portarul Joan Garcia (24 de ani) au fost înregistrați la timp de FC Barcelona pentru meciul cu Mallorca din prima etapă de La Liga.
18:50
„Nu vom putea apela la toți” Mirel Rădoi le plânge de milă jucătorilor înainte de meciul cu Csikszereda + Cum descrie Nsimba fotbalul din România # Golazo.ro
CSIKSZEREDA - U CRAIOVA. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul oaspeților, se așteaptă la un meci dificil la Miercurea Ciuc: „Se vede amprenta lui Robert Ilyeș”.
18:40
Propus la națională Costel Gâlcă îi cere lui Lucescu să cheme un rapidist la lot: „Cea mai bună extremă din România” # Golazo.ro
Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul celor de la Rapid, așteaptă ca jucătorul său, Alexandru Dobre (26 de ani) să fie selecționat la echipa națională.
17:40
CS Dinamo - CSA Steaua LIVE de la 18:30 , în etapa #3 din Liga 2 » Echipele de start + ultimele detalii de la stadion # Golazo.ro
CS Dinamo și CSA Steaua se duelează sâmbătă, de la ora 18:30, în derby-ul etapei #3 din Liga 2.
17:10
Tebas vs. Real Șeful La Liga, atacuri la adresa madrilenilor: „Au înregistrat jucătorul la echipa a doua, când el nu va evolua niciodată acolo” # Golazo.ro
Javier Tebas (63 de ani), președintele Ligii Spaniole de Fotbal, a făcut o serie de declarații la adresa celor de la Real Madrid, după ce clubul din capitala Spaniei s-a opus ca meciul dintre Villarreal și Barcelona să se joace la Miami, în Statele Unite.
17:00
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea # Golazo.ro
Florinel Coman (27 de ani) e dorit înapoi de FCSB, după doar un an de la plecarea sa la Al-Gharafa.
16:30
Adolescentă atacată pentru cum arată Fotbalista de doar 16 ani a fost apărată de mai multe personalități, după ce a fost luată la țintă online # Golazo.ro
Mai mulți fotbaliști și alte personalități au reacționat după ce fotbalista Skye Stout, 16 ani, a fost victima unui val de ură pe internet.
16:20
Drogba intervine Fostul mare atacant depune o petiție pentru ca Lookman să poată pleca la Interul lui Chivu # Golazo.ro
Didier Drogba (47 de ani) va depune o petiție în favoarea lui Ademola Lookman (27 de ani) pentru a putea fi lăsat să plece de la Atalanta.
16:00
Favoritul lui Casemiro Brazilianul mizează pe starul marii rivale în lupta pentru Balonul de Aur # Golazo.ro
Casemiro (33 de ani), mijlocașul defensiv al celor de la Manchester United, a declarat că Mohamed Salah (33 de ani) ar trebui să câștige Balonul de Aur.
15:50
Dinamo, în alertă „Câinii” au rămas fără soluții pentru postul de fundaș stânga pentru meciul cu U Cluj din etapa #7 + doi suspendați # Golazo.ro
Dinamo trece printr-o perioadă dificilă după ce a rămas fără soluții pentru postul de fundaș stânga.
15:30
Operat de menisc la 15 ani Calvarul unui supertalent căruia i se pregătea debutul în Superliga: era dorit de nume mari # Golazo.ro
Rareș Manolache, atacantul de 15 ani de la Petrolul Ploiești și unul dintre cei mai promițători juniori ai generației sale, a suferit o ruptură de menisc în timpul unui amical.
15:10
Aberdeen se întărește Scoțienii transferă de la AC Milan înaintea „dublei” cu FCSB din Europa League # Golazo.ro
Marko Lazetic (21 de ani), atacantul celor de a AC Milan, ar urma să semneze cu Aberdeen, adversara celor de la FCSB din play-off-ul Europa League.
Ieri
14:50
Hotărât înainte de derby Claudiu Petrila, despre Rapid - FCSB: „Să umplem stadionul! Vrem victoria” # Golazo.ro
Rapid-FCSB. Claudiu Petrila (24 de ani) a vorbit despre derby-ul dintre cele două rivale.
14:30
Sărbătoare în India VIDEO S-a declanșat nebunia la vestea că Ronaldo ar putea merge în India, pentru meciul din Ligii Campionilor Asiei 2 # Golazo.ro
Entuziasm major în India, după ce s-a aflat că Ronaldo (40 de ani) ar putea să joace acolo în cadrul Ligii Campionilor Asiei 2.
14:30
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună” # Golazo.ro
Stelian Bujduveanu (36 de ani), primarul interimar al Capitalei, a oferit noi detalii despre construcția noului stadion „Dinamo”.
14:20
Sir Alex Ferguson a făcut iureș în Trivale Un episod memorabil cu managerul scoțian la meciul FC Argeș - Aberdeen din 1981 # Golazo.ro
FCSB va întâlni Aberdeen în play-off-ul Europa League. Formația din Scoția a mai jucat o singură dată în România, în urmă cu 44 de ani, la Pitești, sub comanda legendarului Sir Alex Ferguson.
14:00
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după golul victoriei, dar s-a prăbușit într-un șanț de 3 metri! # Golazo.ro
Mierza Firjatullah (16 ani) a fost protagonistul unui moment periculos la un meci de la Cupa Independenței U17.
13:20
Veste bună pentru FCSB Radunovic a revenit după accidentare și va fi apt pentru play-off-ul Europa League # Golazo.ro
Risto Radunovic (33 de ani) și-a revenit după accidentarea suferită și va putea juca în play-off-ul Europa League cu Aberdeen.
13:00
Incidente la Dinamo - UTA Sancțiunile Jandarmeriei: un agent de pază a luat amendă + ce se întâmplă cu fanul care a aruncat cu un pahar în Colțescu # Golazo.ro
La meciul dintre Dinamo și UTA Arad au avut loc mai multe evenimente reprobabile, astfel că Jandarmeria a aplicat mai multe sancțiuni.
