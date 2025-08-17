Reuniunea virtuală a 'Coaliției de Voință', la final. Mesaje dure din partea liderilor europeni. 'Există un singur agresor, Rusia'
Stiripesurse.ro, 17 august 2025 20:00
Reuniunea virtuală a „Coaliției de Voință" s-a încheiat duminică seara. Grupul de lideri europeni, care are ca scop reunirea țărilor pentru a realiza un acord de pace în Ucraina, a fost completat de Volodimir Zelenski.
Furia naturii dezlănțuită în județele aflate sub coduri de averizare: drumuri sub ape, copaci doborâți și mii de case fără curent
Duminică după amiază, natura a dezlănțuit o furie necruțătoare în centrul și nordul României. Drumul care leagă localitățile Rebra și Parva, din județul Bistriţa-Năsăud, a fost transformat într-un peisaj post-apocaliptic, acoperit cu aluviuni și pietre aduse de o viitură
Breaking - Mesajul președintelui Nicușor Dan pentru Vladimir Putin după reuniunea Coaliției de Voință
România transmite un mesaj de forță pe tema păcii din Ucraina înainte de negocierile de la Washington. Nicușor Dan spune că Rusia trebuie să oprească rapid atacurile din Ucraina.
Dreptate are cine are măciuca mai mare: CTP îl torpilează pe Donald Trump după Summit-ul din Alaska
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe Donald Trump după Summit-ul din Alaska. Atitudinea lui Trump față de Vladimir Putin a fost una servilă, crede CTP, care spune că în discuții nu a fost vorba despre dreptate, ci despre putere politică.
Visați în secret să fiți milionari și să duceți o viață ca în filme? Nu se știe niciodată de unde poate veni norocul, însă șansele cresc dacă jucați la Loteria Română. Numerele norocoase au fost extrase în această seară.
Ca în filme: Dosarul de proxenetism al lui Dani Mocanu s-a prescris după decizia CCR privind prescripția
Dosarul de proxenetism al lui Dani Mocanu s-a prescris după decizia CCR privind prescripția. Mocanu scăpase în ianuarie de acuzația de constituire de grup infracțional, iar prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, Mocanu a scăpat și de acuzațiile de proxenetism
Surpriză pe scena politică din Republica Moldova. AUR intră în cursa pentru Parlament
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a anunțat candidatura la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025, pregătindu-se să concureze alături de alte partide „pro-România", „pro-europene" și „pro-ruse".
Armata israeliană a anunţat duminica aceasta că a bombardat un "obiectiv energetic" în Sanaa aflat în mâinile houthi, cel mai recent atac israelian contra acestor rebeli yemeniţi care au întreprins mai multe atacuri cu rachete contra Israelului, informează agenţiile
Jandarmii, solicitaţi să intervină după ce a fost semnalată prezenţa unui urs în zona lacului Iezer
Trei turişti din judeţul Călăraşi, aflaţi pe un traseu montan din zona lacului Iezer, între Cabana militară Şureanu şi Poarta Raiului, au solicitat, sâmbătă după-amiază, intervenţia jandarmilor montani, după ce au observat prezenţa unui urs, informează Inspectoratul de
De ce declarațiile apocaliptice despre economia României pun în pericol bunăstarea - analiză Cristian Socol
Lumea se află astăzi într-un mediu macroeconomic fragil. Declarațiile publice extreme privind economia nu fac decât să amplifice incertitudinea, chiar dacă ele sunt, în realitate, mai degrabă instrumente de propagandă politică decât reflectări ale situației economice reale
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro, potrivit news.roLa fel ca în sezonul trecut, Getafe va începe campionatul cu un efectiv redus, de doar 15 jucători.
Ursula von der Leyen a anunțat ce va negocia la Washington: Zelenski cere noi sancțiuni pentru Rusia
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski au făcut declarații de presă după discuțiile de la Bruxelles, care au loc înainte de negocierile cu lideri europeni de la Washington, acolo unde greii UE se adună la cererea președintelui SUA Donald Trump.
Trafic feroviar blocat temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetaţie
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie.
Un pensionar a fost la un pas să divorțeze după ce s-a îndrăgostit de o femeie creată de inteligența atificială
Un chinez în vârstă de 75 de ani a vrut să divorțeze pentru a putea să i se dedice în totalitate iubitei creată de Inteligența Artificială. Soția acestuia a declarat că s-a simțit ridicol după ce cazul a devenit public și toată lumea început să comenteze.
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump despre Rusia, înainte de întâlnirea de la Washington
Liderul SUA, Donald Trump, a făcut un anunț de ultimă oră despre negocierile cu Rusia, chiar înainte de întâlnirea de la Washington, care va avea loc luni.
Peste 2200 de gospodării din judeţul Harghita au rămas fără alimentare cu energie electrică, duminică după amiază, după ce o furtună a provocat avarii pe reţeaua de electricitate, potrivit news.
Preşedintele brazilian Lula s-a adresat sâmbătă omologului său american Donald Trump, informează duminică AFP, relatează Agerpres.
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League
Meciul Hacken - CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich la centru, potrivit news.
Mii de migranţi au traversat Canalul Mânecii după un nou acord dintre Marea Britanie şi Franţa privind imigraţia
Peste 2.500 de migranţi au traversat Canalul Mânecii în ambarcaţiuni mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord "unu la unu" dintre Marea Britanie şi Franţa, arată datele Ministerului de Interne britanic, citate de BBC, potrivit news.
Spaniolul Marc Marquez (Ducati), lider detaşat în clasamentul mondial MotoGP, a câştigat duminică în Austria al şaselea Grand Prix consecutiv, pe circuitul Red Bull Ring, unde s-a disputat a 13-a etapă din cele 22 ale sezonului.
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant în ziua care ar fi fost specială alături de Felix Baumgartner. Vedeta nu pare interesată de pierderea celor 500 de milioane
Mihaela Rădulescu postează constant mesaje și fotografii în care apare alături de marea sa iubire, Felix Baumgartner. În ziua în care ar fi trebuit să-și aniverseze relația, vedeta le-a arătat internauților un filmuleț realizat cu mai mulți ani în urmă.
O persoană a fost rănită în urma unui accident care s-a produs, duminică după-amiaza, între patru mașini, pe DN 6. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, informează Centrul Infotrafic, potrivit mediafax.
Ultimă oră: Unul din liderii europeni care merge la Washington la negocieri anunță că războiul va continua cât e nevoie
Lista cu lideri europeni care au confirmat prezența la Washington crește de la o oră la alta. Dacă inițial doar Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și Mark Rutte, șeful NATO, erau așteptați, acum lista e mai mare.
Groază la un centru maternal: o femeie a fost atacată cu cuțitul de fostul concubin și este în stare gravă. Statul eșuează din nou în apărarea femeilor
Momente de teroare într-un centru maternal din Călăraşi, duminică, când o femeie a fost înjunghiată de fostul concubin, într-o scenă cutremurătoare care a zguduit comunitatea.
Silviu Predoiu anunță câștigătorul surpriză al Summit-ului din Alaska: NU e Trump, nici Putin
Fostul șef al Serviciului Român de Informații, Silviu Predoiu, anunță câștigătorul surpriză al Summit-ului din Alaska. Nu e nici Donald Trump, nici Vladimir Putin și dacă discuțiile nu au adus încă pacea, au realizat ceva esențial pentru încheierea războiului.
Alertă COD ROȘU - ANM a emis avertizări de furtună și grindină în mai multe județe - LIVE
UPDATE ora 16.08 - Cod portocaliu în județele Cluj și Bistrița-Năsăud Tipul mesajului : Avertizare nowcastingSursa : Administrația Națională de MeteorologieCOD : PORTOCALIUData emiterii : 17-08-2025 ora 16:08Nr.
VIDEO Imaginile momentului. Nicușor Dan, primit cu pâine și sare la Mănăstirea Arsenie Boca
Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei. Președintele României și-a purtat fiul cel mic în spate pe tot traseul. La sosire a fost întâmpinat de stareț.
Ministerul Mediului mobilizează echipe pentru situații critice din cauza alertelor meteo de cod portocaliu și galben
O ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență al Ministerului Mediului a avut loc duminică, ca urmare a avertizărilor și atenționărilor meteorologice Cod portocaliu și Cod galben transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vizând
Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei
Pilotul spaniol Maverick Vinales, care s-a retras de la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP din acest weekend, nu va participa nici la următoarea cursă din Ungaria.Pilotul spaniol de la KTM-Tech3 suferă încă de pe urma unei operaţii la umărul stâng, scrie news.ro. Citește mai departe...
Portarul brazilian Fabio, recent semifinalist al Cupei Mondiale a Cluburilor, la vârsta de 44 de ani, a egalat sâmbătă recordul de meciuri de fotbal disputate de un jucător profesionist, deţinut de fostul goalkeeper englez Peter Shlton, cu 1. Citește mai departe...
'Declarații hazardate' - Daniel Zamfir îl desființează pe premierul Ilie Bolojan după ultimele delarații # Stiripesurse.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir îl atacă pe Ilie Bolojan. Politicianul crede că mesajele transmise de premier în spațiul public pot dăuna grav României, fiind principalele motive pentru intrarea în recesiune. Citește mai departe...
VIDEO. Gest rușinos la meciul Ungaria - România. Fanii maghiari ne-au huiduit imnul și steagul # Stiripesurse.ro
Un nou scandal în sport. România și Ungaria s-au întâlnit în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Meciul disputat la Szolnok, în arena Tiszaliget City Sports Hall, nu a fost lipsit de incidente. Citește mai departe...
Madonna a sărbătorit împlinirea a 67 de ani urmărind o renumită cursă de cai din Italia # Stiripesurse.ro
Legenda pop Madonna şi-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Toscana, Italia, la un festival de curse de cai vechi de secole. Citește mai departe...
Trei state republicane trimit trupe ale Gărzii Naţionale la Washington, la cererea administraţiei Trump # Stiripesurse.ro
Guvernatorii republicani din Virginia de Vest, Carolina de Sud şi Ohio au anunţat sâmbătă trimiterea a sute de soldaţi ai Gărzii Naţionale la Washington, D.C. Citește mai departe...
Dan Voiculescu, radiografie sumbră a economiei: Estimez că este posibil ca inflația să determine creșterea dobânzilor la peste 12% # Stiripesurse.ro
Urmează o perioadă extrem de dură din punct de vedere economic, spune Dan Voiculescu, care face o serie de previziuni privind indicatorii macroeconomici. România trebuie să se pregătească, în fața scăderii consumului și creșterii ratei șomajului și a dobânzilor. Citește mai departe...
Medicamentul pentru slăbit al celor de la Novo Nordisk a primit aprobare accelerată în SUA # Stiripesurse.ro
Novo Nordisk a anunţat că Administraţia pentru Alimente şi Medicamente din SUA (FDA) a acordat aprobare accelerată pentru utilizarea medicamentului său pentru pierderea în greutate, Wegovy, în tratamentul bolii hepatice metabolice cunoscută sub numele de steatohepatită asociată Citește mai departe...
Italianca Angelica Raggi a cucerit titlul la turneul ITF de la Otopeni (W15), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari şi organizat de Andrei Pavel, duminică, după ce a învins-o în finală pe jucătoarea spaniolă, Cristina Diaz Adrover, principala favorită, cu 6-2, 6-2. Citește mai departe...
A fost stabilită data: momentul în care Trump vrea să se vadă cu Putin și Zelenski (surse) # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump intenționează să organizeze o întâlnire trilaterală cu Vladimir Putin și Volodimir Zelenski vineri, 22 august, informează, pe surse, publicația Axios (citând două surse) și CNN. Citește mai departe...
Noi probleme pentru Andrew Tate - Poliția britanică i-a confiscat avansul plătit pentru un bolid Aston Martin # Stiripesurse.ro
Poliția din Devon și Cornwall i-a confiscat lui Andrew Tate suma totală de 180.000 de lire sterline din cauza unui avans pe care l-a plătit pentru un bolid Aston Martin. Citește mai departe...
Hamas a anunțat duminică că nu este de acord cu planurile anunțate de Israel de relocare a în zone „sigure” din sudul enclavei, anunță Reuters, relatează Mediafax. Citește mai departe...
VIDEO 'Coridorul Trump': Iranul respinge desfăşurarea de forţe străine în Caucazul de Sud # Stiripesurse.ro
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului "coridor Trump", convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană, transmite Citește mai departe...
VIDEO Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. Doi spectatori au fost loviți de o roată care s-a desprins dintr-un bolid # Stiripesurse.ro
Un grav accident a avut loc, duminică la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Citește mai departe...
Dai în chirie o proprietate? Acum ești obligat să ai aparat de marcat și să emiți bon fiscal (modificare importantă în sistem) # Stiripesurse.ro
Proiectul de lege care vizează noile taxe (din pachetul 2) a fost făcut recent public. O parte din măsuri îi vizează pe cei care au închiriat diverse imobile. Citește mai departe...
Au început ploile - ANM a emis avertizări de furtună și grindină în mai multe județe # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, duminică după-amiază, mai multe avertizări nowcasting de vreme severă imediată, vizând județele Arad, Timiș și Maramureș. Citește mai departe...
A treia zi de intervenţie a pompierilor pentru stingerea unui incendiu de fond forestier care afectează o suprafaţă de trei hectare # Stiripesurse.ro
Pompierii din judeţul Vâlcea intervin, duminică, pentru a treia zi consecutiv, pentru stingerea unui incendiu forestier care s-a extins pe trei hectare, în zona localităţii Mălaia. Citește mai departe...
Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, va participa la întrevederea președintelui american Donald Trump cu liderul Ucrainei, Volodimir Zelenski.„În această după-amiază, îl voi primi pe Volodimir Zelenski la Bruxelles. Citește mai departe...
Nicușor Dan e atacat indirect din PNL pe tema prezenței României la negocierile privind Ucraina # Stiripesurse.ro
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina, în contextul întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, a declarat deputatul PNL Ionuţ Stroe într-o postare pe pagina de Facebook, Citește mai departe...
Cel puţin opt persoane au murit şi alte patru sunt date dispărute în urma unei inundaţii produse sâmbătă seara în regiunea autonomă Mongolia Interioară, în nordul Chinei, a relatat duminică media de stat, citată de Reuters, informează News.ro. Citește mai departe...
VIDEO Bolojan anunță încă aproape un an de austeritate. Ce se întâmplă cu Anghel Saligny # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că măsurile de corecție bugetară vor fi finalize spre finalului anului sau începutul anului următor, urmând să înceapă planurile de reconstrucție economică. Citește mai departe...
FC Barcelona a învins Mallorca, scor 3-0, dar Flick este nemulţumit: Nu mi-a plăcut meciul # Stiripesurse.ro
FC Barcelona a învins Real Mallorca, scor 3-0 în deschiderea sezonului 2025-2026 din La Liga, într-un meci marcat de două cartonaşe roşii pentru insulari în prima repriză. Citește mai departe...
