• • •
Acum 10 minute
23:00
Retailul global se reinventează în actualul context economic. Ce planuri ascund marile magazine pentru viitorul consumatorilor? # Stiripesurse.ro
Retailerii globali explorează strategii inovatoare care ar putea transforma radical experiența de cumpărături, dar puțini cunosc detaliile din spatele acestor planuri. Citește mai departe...
Acum 30 minute
22:50
Oana Țoiu spune că România e bine reprezentată la negocierile de pace dintre Ucraina și Rusia: Deschiderea SUA e binevenită # Stiripesurse.ro
România e bine reprezentată la negocierile privind pacea din Ucraina. Asta spune ministrul de Externe, Oana Ţoiu. Pentru noi, ţările învecinate cu conflictul, este foarte important să nu avem doar o pauză a conflictului, ci să avem o pace sustenabilă care să redea încrederea Citește mai departe...
22:40
Adrian Năstase crede că Trump ar putea abandona Ucraina și Europa, după întâlnirea cu Putin: 'Dacă nu acceptați propunerea noastră, ne retragem' # Stiripesurse.ro
Fostul premier Adrian Năstase sugerează, într-o postare pe blogul său, că întâlnirea de la Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul rus Vladimir Putin ar putea marca un moment de cotitură în politica internațională, cu implicații directe asupra războiului din Citește mai departe...
Acum o oră
22:30
Rasism la un meci din Cupa Germaniei - Confruntarea a fost întreruptă câteva minute # Stiripesurse.ro
Meciul dintre Lok Leipzig (D4) şi Schalke 04 (D2) a fost întrerupt timp de aproape cinci minute duminică, jucătorul oaspeţilor Christopher Antwi-Adjei afirmând că a fost ţinta unor insulte rasiste, relatează AFP, potrivit news. Citește mai departe...
22:20
Un schimb de focuri într-un club din Brooklyn, New York, duminică dimineaţă, s-a soldat cu trei morţi şi nouă răniţi, informează agenţia americană de presă AP, citată de lefigaro.fr, potrivit news.roÎn jurul orei 3. Citește mai departe...
22:20
Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, avertizează că SUA ar putea impune noi sancţiuni Rusiei dacă nu se ajunge la un acord privind Ucraina, la doar două zile după întâlnirea fără rezultat concret dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska. Citește mai departe...
Acum 2 ore
22:00
Dan Tănasă îi face praf pe Bolojan și Dan: România e ignorată la negocierile pe Ucraina fiindcă are conducători slabi # Stiripesurse.ro
AUR tună și fulgeră la adresa conducerii României, din cauza negocierilor pentru pacea din Ucraina. România e ignorată fiindcă are conducători slabi, acuză AUR. Citește mai departe...
22:00
Mii de tone de substanţe şi deşeuri periculoase, descoperite de poliţişti în primele şapte luni din 2025 # Stiripesurse.ro
Mii de tone de substanţe şi deşeuri periculoase au fost descoperite de poliţişti în urma unor acţiuni desfăşurate în primele şapte luni ale anului, fiind întocmite peste 400 de dosare penale, în timp de amenzile aplicate depăşesc 400.000 de lei, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
22:00
Pîslaru avertizează părinții că rămân fără banii pentru rechizite și materiale școlare # Stiripesurse.ro
Ministrul Investițiilor și Fondurilor Europene, Dragoș Pîslaru, lansează o atenționare către părinți: fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaționale pentru anul școlar 2024–2025 mai pot fi utilizate doar până pe 31 august. Citește mai departe...
22:00
Președintele S.O.S. România, europarlamentarul Diana Șoșoacă, a comentat pe marginea Summit-ului din Alaska dintre președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Citește mai departe...
21:50
IGSU: Astăzi, modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri, din Grecia, alături de colegii francezi # Stiripesurse.ro
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) anunţă că duminică modulul românesc RO GFFF-V şi-a început prima zi operativă în baza de la Nea Makri, alături de colegii francezi dislocaţi în aceeaşi locaţie. Citește mai departe...
21:50
Derby pe Old Trafford: Arsenal a câştigat confruntarea cu Manchester United, scor 1-0 # Stiripesurse.ro
Arsenal a câştigat prima confruntare a sezonului cu Manchester United, duminică, pe Old Trafford, scor 1-0, potrivit news.roArsenal s-a impus graţie golului marcat de Riccardo Calafiori în minutul 13, în urma unui corner. Citește mai departe...
21:50
O avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, cu diametrul de 1000 mm, s-a produs duminică la intersecția Șoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu din Capitală, anunță Termoenergetica, potrivit mediafax. Citește mai departe...
21:50
Un bărbat de 68 de ani din localitatea Medgidia a murit, duminică, în urma unui incendiu care i-a cuprins locuința, relatează ISU Constanța, potrivit mediafax.„La data de 17 august a.c., în jurul orei 13. Citește mai departe...
21:50
„Parcul de distracții din zona Belona, Eforie Nord – un monument al nepăsării, un amestec de plăci sparte, denivelări și găuri care fac parte, probabil, dintr-un concept artistic numit ”, declară duminică directorul ANPC, Paul Anghel, potrivit mediafax. Citește mai departe...
21:50
Alegeri prezidenţiale în Bolivia: Evo Morales denunţă un scrutin fără legitimitate şi afirmă că votul nul va câştiga # Stiripesurse.ro
Fostul preşedinte al Boliviei, Evo Morales, înlăturat din cursa prezidenţială şi vizat de un mandat de arestare, a denunţat duminică un scrutin "lipsit de legitimitate", afirmând că votul nul, pe care el l-a încurajat în timpul campaniei, va câştiga, informează Citește mai departe...
21:40
Donald Trump face anunțul momentului: Ucraina trebuie să cedeze teritoriu Rusiei - Urmează negocieri la Washington # Stiripesurse.ro
Președintele SUA, Donald Trump, dă un semnal clar pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Trump spune că Ucraina trebuie să cedeze terenuri Rusiei, repostând un mesaj cu acest conținut. Citește mai departe...
21:40
Remiză în confruntarea CFR Cluj – FC Botoşani: 3-3. Clujenii au condus de trei ori # Stiripesurse.ro
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă, potrivit news.roClujenii au marcat prin Emmerllahu ’19, Cordea ’42 şi Korenica ’79. Citește mai departe...
21:40
Start de sezon cu înfrângere pentru Ionuţ Radu în LaLiga: Celta Vigo – Getafe, scor 0-2 # Stiripesurse.ro
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga, potrivit news.roGolurile au fost marcate de Liso ’47 şi Uche ’72.Ionuţ Radu este legitimat la Celta Vigo din luna iunie. Citește mai departe...
21:30
Israelienii protestează din nou: Nu câştigăm un război pe cadavrele ostaticilor - Poliţia a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane # Stiripesurse.ro
Poliţia israeliană a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane, duminică, în timp ce mii de protestatari care cereau eliberarea ostaticilor din Gaza încercau să paralizeze ţara printr-o grevă de o zi, blocând drumurile şi închizând magazinele, relatează Citește mai departe...
21:30
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN, potrivit news. Citește mai departe...
21:20
Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Se va întâlni separat cu Trump și abia apoi în format extins. Macron și Von der Leyen, ținuți la ușă # Stiripesurse.ro
Schimbare de planuri cu privire la cea mai așteptată întâlnire de luni, cea de la Washington, dintre președintele american, Donald Trump, și lideri europeni și NATO. Citește mai departe...
21:10
Lider social-democrat dezminte 'planurile' PSD-AUR: Prostie care nu trebuie comentată # Stiripesurse.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a clarificat poziția partidului în legătură cu declarațiile recente ale lui George Simion privind formarea unui guvern PSD-AUR condus de Călin Georgescu. Citește mai departe...
Acum 4 ore
21:00
Formaţia Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League, potrivit news.roTot duminică, Nottingham Forest a învins Brentford, scor 3-1 (goluri Wood ‘6, ‘45+3, Ndoye ’42 / Thiago ’78 – penalti). Citește mai departe...
21:00
Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, potrivit news.roAu marcat Stevanovic ‘3 (autogol) pentru gazde şi Nsimba ’11, ’69 pentru craioveni. Citește mai departe...
21:00
Accident în lanţ, cu şase autovehicule, pe DN 6, în judeţul Giurgiu. Patru persoane au fost duse la spital # Stiripesurse.ro
Un accident în lanţ, în care au fost implicare şase autovehicule, a avut loc duminică după amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu. În urma evenimentului, patru persoane au fost rănite, fiind preluate de ambulanţe şi duse la spital, potrivit news. Citește mai departe...
21:00
VIDEO Nicușor Dan s-a filmat cu fiul lui în pădure: Vezi apa cum cade? Vezi triunghiul roșu? Uite, ce ne-a cules mami! # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, face dezvăluiri despre locurile în care se relaxează, călcând astfel de pe urmele lui Klaus Iohannis, care era un împătimit al concediilor. Citește mai departe...
21:00
67 de persoane arestate pentru producerea ilegală de alcool, după moartea a 23 de oameni # Stiripesurse.ro
Autorităţile din Kuweit au arestat 67 de persoane acuzate că au produs şi distribuit băuturi alcoolice fabricate ilegal, care au provocat moartea a 23 de persoane în ultimele zile, a anunţat Ministerul de Interne, transmite Reuters, potrivit news. Citește mai departe...
21:00
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, potrvit news.roCîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de favorita 2, sportiva elveţiană Rebeka Masarova, numărul 105 mondial, scor 6-2, 6-2. Citește mai departe...
21:00
Spania trimite trupe suplimentare pentru a lupta împotriva a 20 de incendii de vegetaţie majore # Stiripesurse.ro
Temperaturile caniculare au îngreunat duminică eforturile de stingere a nu mai puţin de 20 de incendii de vegetaţie în Spania, forţând guvernul să trimită 500 de soldaţi suplimentari din unitatea de urgenţă a armatei pentru a sprijini operaţiunile, relatează Reuters, potrivit Citește mai departe...
21:00
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a VI-a din Superliga:FC Argeş - Oţelul Galaţi, ora 19. Citește mai departe...
20:40
Vreme instabilă și schimbări termice semnificative în România - Prognoza pentru penultima săptămână de vară # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o perioadă cu instabilitate atmosferică accentuată și variații importante de temperatură, ce vor marca următoarele zile în întreaga țară. Citește mai departe...
20:40
Weekend prelungit cu steag roșu arborat la mare și bilanț tragic. Mai multe persoane și-au pierdut viața după ce s-au aventurat în valuri # Stiripesurse.ro
Patru turiști și-au pierdut viața în aceste zile pe litoral, victime ale propriei neglijențe. Trei dintre ei s-au aventurat sâmbătă în valurile periculoase, în ciuda steagului roșu care interzicea scăldatul. Citește mai departe...
20:20
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul generalului Zod din filmele Superman și Superman II, a murit la vârsta de 87 de ani, potrivit mediafax. Citește mai departe...
20:00
Reuniunea virtuală a 'Coaliției de Voință', la final. Mesaje dure din partea liderilor europeni. 'Există un singur agresor, Rusia' # Stiripesurse.ro
Reuniunea virtuală a „Coaliției de Voință” s-a încheiat duminică seara. Grupul de lideri europeni, care are ca scop reunirea țărilor pentru a realiza un acord de pace în Ucraina, a fost completat de Volodimir Zelenski. Citește mai departe...
19:50
Furia naturii dezlănțuită în județele aflate sub coduri de averizare: drumuri sub ape, copaci doborâți și mii de case fără curent # Stiripesurse.ro
Duminică după amiază, natura a dezlănțuit o furie necruțătoare în centrul și nordul României. Drumul care leagă localitățile Rebra și Parva, din județul Bistriţa-Năsăud, a fost transformat într-un peisaj post-apocaliptic, acoperit cu aluviuni și pietre aduse de o viitură Citește mai departe...
19:30
Breaking - Mesajul președintelui Nicușor Dan pentru Vladimir Putin după reuniunea Coaliției de Voință # Stiripesurse.ro
România transmite un mesaj de forță pe tema păcii din Ucraina înainte de negocierile de la Washington. Nicușor Dan spune că Rusia trebuie să oprească rapid atacurile din Ucraina. Citește mai departe...
19:20
Dreptate are cine are măciuca mai mare: CTP îl torpilează pe Donald Trump după Summit-ul din Alaska # Stiripesurse.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe Donald Trump după Summit-ul din Alaska. Atitudinea lui Trump față de Vladimir Putin a fost una servilă, crede CTP, care spune că în discuții nu a fost vorba despre dreptate, ci despre putere politică. Citește mai departe...
Acum 6 ore
19:00
Visați în secret să fiți milionari și să duceți o viață ca în filme? Nu se știe niciodată de unde poate veni norocul, însă șansele cresc dacă jucați la Loteria Română. Numerele norocoase au fost extrase în această seară. Citește mai departe...
18:50
Ca în filme: Dosarul de proxenetism al lui Dani Mocanu s-a prescris după decizia CCR privind prescripția # Stiripesurse.ro
Dosarul de proxenetism al lui Dani Mocanu s-a prescris după decizia CCR privind prescripția. Mocanu scăpase în ianuarie de acuzația de constituire de grup infracțional, iar prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, Mocanu a scăpat și de acuzațiile de proxenetism și Citește mai departe...
18:40
Surpriză pe scena politică din Republica Moldova. AUR intră în cursa pentru Parlament # Stiripesurse.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a anunțat candidatura la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025, pregătindu-se să concureze alături de alte partide „pro-România”, „pro-europene” și „pro-ruse”. Citește mai departe...
18:30
Armata israeliană a anunţat duminica aceasta că a bombardat un "obiectiv energetic" în Sanaa aflat în mâinile houthi, cel mai recent atac israelian contra acestor rebeli yemeniţi care au întreprins mai multe atacuri cu rachete contra Israelului, informează agenţiile Citește mai departe...
18:30
Jandarmii, solicitaţi să intervină după ce a fost semnalată prezenţa unui urs în zona lacului Iezer # Stiripesurse.ro
Trei turişti din judeţul Călăraşi, aflaţi pe un traseu montan din zona lacului Iezer, între Cabana militară Şureanu şi Poarta Raiului, au solicitat, sâmbătă după-amiază, intervenţia jandarmilor montani, după ce au observat prezenţa unui urs, informează Inspectoratul de Citește mai departe...
18:20
De ce declarațiile apocaliptice despre economia României pun în pericol bunăstarea - analiză Cristian Socol # Stiripesurse.ro
Lumea se află astăzi într-un mediu macroeconomic fragil. Declarațiile publice extreme privind economia nu fac decât să amplifice incertitudinea, chiar dacă ele sunt, în realitate, mai degrabă instrumente de propagandă politică decât reflectări ale situației economice reale, Citește mai departe...
18:10
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro, potrivit news.roLa fel ca în sezonul trecut, Getafe va începe campionatul cu un efectiv redus, de doar 15 jucători. Citește mai departe...
18:10
Ursula von der Leyen a anunțat ce va negocia la Washington: Zelenski cere noi sancțiuni pentru Rusia # Stiripesurse.ro
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski au făcut declarații de presă după discuțiile de la Bruxelles, care au loc înainte de negocierile cu lideri europeni de la Washington, acolo unde greii UE se adună la cererea președintelui SUA Donald Trump. Citește mai departe...
18:00
Trafic feroviar blocat temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetaţie # Stiripesurse.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie. Citește mai departe...
18:00
Un pensionar a fost la un pas să divorțeze după ce s-a îndrăgostit de o femeie creată de inteligența atificială # Stiripesurse.ro
Un chinez în vârstă de 75 de ani a vrut să divorțeze pentru a putea să i se dedice în totalitate iubitei creată de Inteligența Artificială. Soția acestuia a declarat că s-a simțit ridicol după ce cazul a devenit public și toată lumea început să comenteze. Citește mai departe...
17:40
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump despre Rusia, înainte de întâlnirea de la Washington # Stiripesurse.ro
Liderul SUA, Donald Trump, a făcut un anunț de ultimă oră despre negocierile cu Rusia, chiar înainte de întâlnirea de la Washington, care va avea loc luni. Citește mai departe...
17:30
Peste 2200 de gospodării din judeţul Harghita au rămas fără alimentare cu energie electrică, duminică după amiază, după ce o furtună a provocat avarii pe reţeaua de electricitate, potrivit news. Citește mai departe...
