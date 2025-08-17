Prințul William și Kate Middleton se vor muta într-o casă nouă. Unde se află locuința

14:20

O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte.