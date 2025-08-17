Prințul William și Kate Middleton se vor muta într-o casă nouă. Unde se află locuința
StirileProtv.ro, 17 august 2025 21:30
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 5 minute
21:40
Zeci de scandalagii reținuți la Chișinău. Protestau după ce la fugarul Șor le-a promis mii de dolari dacă ies în stradă # StirileProtv.ro
După ce oligarhul fugar prorus Ilan Şor a chemat susţinătorii săi la proteste plătite cu mii de dolari, sâmbătă a avut loc şi o tentativă de a le organiza.
Acum 10 minute
21:30
Prințul William și Kate Middleton se vor muta într-o casă nouă. Unde se află locuința # StirileProtv.ro
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN.
Acum 30 minute
21:20
Termoenergetica: Avarie majoră la intersecția Mihai Bravu – Splaiul Unirii. CET Progresu a fost oprit # StirileProtv.ro
Termoenergetica Bucureşti anunţă că duminică s-a produs o avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare cu diametrul de 1000 mm, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu.
21:20
Horoscop 18 august 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi destul de bună. E bine s-o pornim de luni cu energie și încredere ca să avem spor la tot ce ne-am propus.
21:10
Ministrul Investițiilor, apel către părinți să cheltuie cei 500 de lei virați pentru copiii defavorizați. Expiră pe 31 august # StirileProtv.ro
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de 500 de lei virate pe cardurile educaţionale pentru anul şcolar 2024–2025, arătând că acestea mai pot fi utilizate doar până la 31 august.
Acum o oră
20:40
Nicușor Dan: ”Cum am putea avea încredere în Rusia, atâta timp cât continuă să ucidă oameni nevinovați?” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate.
Acum 2 ore
20:30
Marco Rubio: „Este o teorie stupidă a mass-media că liderii europeni vin pentru că Trump îl va intimida pe Zelenski” # StirileProtv.ro
Marco Rubio a declarat că liderii europeni vor participa luni la întâlnirea din Biroul Oval nu pentru ca Volodimir Zelenski să nu fie "intimidat" să accepte un acord nefavorabil, ci pentru că au jucat un rol esenţial în discuţiile care au avut loc.
20:20
Expert: Pacea lui Putin, un diktat. Oricine ar putea modifica granițe, nimic nu mai e sigur, nici măcar pentru România # StirileProtv.ro
Pentru a înțelege însă ce șanse are un astfel de scenariu totuși și cum se traduce el din perspectiva politică și diplomatică, intrăm în legatură cu profesorul Cristian Pîrvulescu.
20:10
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul negativ din Superman, a murit la 87 de ani # StirileProtv.ro
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut mai ales pentru rolurile sale din "Superman" şi "Priscila, regina deşertului", a murit duminică la vârsta de 87 de ani, a anunţat familia sa.
19:40
Bilanț tragic pe litoralul românesc. Patru turiști au murit înecați în weekendul prelungit # StirileProtv.ro
Patru turiști au murit înecați, trei dintre ei după ce s-au aventurat sâmbătă în valurile periculoase, în condițiile în care era arborat steagul roșu care interzice scăldatul.
19:40
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte # StirileProtv.ro
Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.
Acum 4 ore
19:30
Pagube provocate de furtună, în mai multe zone din țără. Un drum a fost acoperit de aluviuni la Bistriţa-Năsăud # StirileProtv.ro
Furtunile care s-au abătut duminică după amiază asupra mai multor judeţe au provocat pagube.
19:30
Aglomerația din stațiuni s-a mutat pe Autostrada Soarelui. Coloane uriașe, șoferi băuți și sancțiuni pe banda de urgență # StirileProtv.ro
Aglomerația din stațiuni s-a mutat duminică după-amiază pe Autostrada Soarelui, unde coloanele de mașini s-au întins pe distanțe mari, iar în unele locuri s-a circulat cu 50 de kilometri pe oră.
19:20
CNN: Reuniunea „Coaliţiei de Voinţă” s-a încheiat. La eveniment a participat şi Nicuşor Dan # StirileProtv.ro
Reuniunea în format videoconferinţă a „Coaliţiei de Voinţă” – principalii aliaţi europeni ai Ucrainei – pare să se fi încheiat, notează cnn.com. La reuniune a participat şi Nicuşor Dan.
19:20
Desant unic în istorie: liderii europeni iau cu asalt Casa Albă. Cine îl însoțește pe Zelenski la întâlnirea cu Trump # StirileProtv.ro
Liderii din Marea Britanie, Franța, Germania și Italia, precum și șefa Comisiei Europene și secretarul general al NATO i se vor alătura lui Volodimir Zellenski la întrevederea cu Donald Trump, luni, la Casa Albă.
19:20
Ucrainenii se tem că nu mai apucă apucă pacea, după întâlnirea dintre Trump și Putin: ”Câți dintre noi vom supraviețui?” # StirileProtv.ro
Totul se petrece în condițiile în care și Vladimir Putin, dar și Donald Trump, cer acum încheierea unui acord de pace în Ucraina, fără să se încerce mai întâi încheierea unui armistițiu.
19:20
Noua geografie a Ucrainei, desenată de Putin. Țara ar pierde o suprafață uriașă din teritoriul actual. HARTĂ # StirileProtv.ro
Putin vrea ca Ucraina să cedeze teritorii întinse, nu doar din cele aflate deja sub ocupație, spun surse apropiate negocierilor, citate de presa americană. Președintele rus este dispus în schimb să își retragă trupele din mici regiuni ucrainene.
19:10
Accident în lanţ, cu şase autovehicule, pe DN 6, în judeţul Giurgiu. Patru persoane au fost duse la spital # StirileProtv.ro
Un accident în lanţ, în care au fost implicate şase autovehicule, a avut loc duminică după-amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu.
18:20
Operațiune inedită. Polițiste în echipament sportiv trimise să depisteze hărțuitorii de pe traseele de alergare din UK # StirileProtv.ro
Optsprezece persoane au fost arestate după ce poliția a trimis polițiste sub acoperire, deghizate în alergătoare, pentru a prinde bărbații care hărțuiesc femeile în timp ce fac sport în aer liber.
18:10
Doi bărbați din Argeș au fost arestați preventiv după ce au lovit un polițist şi au avariat o autospecială # StirileProtv.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după-amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie.
18:00
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump. Ce se întâmplă cu Rusia și războiul din Ucraina # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a scris în urmă cu câteva minute pe platforma sa Truth Social: ”BIG PROGRESS ON RUSSIA. STAY TUNED!” (”PROGRESE MARI CU RUSIA. URMEAZĂ DETALII!”).
17:50
Trump și Putin au convenit asupra unor ”garanții de securitate solide” pentru Ucraina. Anunțul lui Witkoff # StirileProtv.ro
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor "garanţii de securitate solide" pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, la CNN.
17:40
Trafic feroviar blocat temporar între Medgidia şi Mircea Vodă din cauza unui incendiu de vegetaţie # StirileProtv.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după-amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie.
17:40
Kuşadası – ghid complet pentru o vacanță de vis în perla Turciei. Totul despre transport, mâncare și atracții turistice # StirileProtv.ro
Kuşadası, una dintre cele mai populare destinații de pe coasta Mării Egee, atrage prin plajele întinse, portul animat și apropierea de vestigii antice, fiind considerată o adevărată perlă a Turciei.
17:40
Guacamole autentic în 5 minute – rețetă originală mexicană și secretul pentru un sos cremos. De ce a devenit popular # StirileProtv.ro
Guacamole, sosul mexican din avocado cu textură cremoasă și aromă fresh, are o rețetă autentică ce poate fi pregătită în doar câteva minute și a cucerit lumea prin simplitate și gust.
17:40
Chiftele de dovlecei – rețeta grecească originală, simplă și delicioasă. Cum se prepară și cum se mănâncă kolokithokeftedes # StirileProtv.ro
Chiftelele de dovlecei sunt o specialitate grecească ușoară și aromată. Rețeta tradițională combină dovlecei, ierburi aromatice și condimente simple, rezultând preparate ideale ca aperitiv sau garnitură.
Acum 6 ore
17:30
Numărul total al beneficiarilor de indemnizaţie socială pentru pensionari a fost, în iulie 2025, de 892.076 persoane, dintre care 835.389 erau pensionari din sistemul public, iar 56.687 pensionari proveniţi din fostul sistem de pensii al agricultorilor.
17:00
Un pensionar din China a vrut să divorțeze pentru o iubită virtuală generată de AI # StirileProtv.ro
Un bărbat de 75 de ani din China a vrut să divorțeze soția lui după ce s-a îndrăgosti de o femeie virtuală creată de inteligența artificială. Povestea pensionarului a făcut vâlvă în presa locală.
16:50
Germania suspendă vizele pentru rușii care fug de Putin. Unul dintre ei a făcut închisoare pentru un desen al copilului său # StirileProtv.ro
Sute de oponenți ai regimului de la Moscova au fugit din Rusia și sunt acum blocați în țări unde nu sunt în siguranță. Mulți speră să vină în Germania cu o viză umanitară, dar Berlinul tocmai a suspendat aceste programe de vize.
16:30
Cum se traduce ”chikungunya”, virusul care reaprinde teama unei pandemii. Se referă la un simptom înfiorător al victimelor # StirileProtv.ro
Numele virusului chikungunya, care provoacă o boală gravă ce reaprinde deja temerile unei noi pandemii, provine din limba africană bantu și se traduce prin ”ceea ce se îndoaie”. Se referă la poziția contorsionată în care ajung persoanele infectate.
16:30
Gruparea palestiniană Hamas a declarat duminică, la Cairo, că planul Israelului de a reloca locuitorii din orașul Gaza reprezintă „un nou val de genocid și strămutare” pentru sute de mii de oameni, transmite Reuters.
16:20
Volodimir Zelenski și Ursula von der Leyen susțin duminică o conferință de presă comună la Bruxelles.
16:10
Rezultate Loto 6/49, Loto 5/40 și Joker, duminică, 17 august 2025. La Joker, reportul depăşeşte 5,63 milioane de euro # StirileProtv.ro
Noi trageri loto sunt programate duminică, după ce, joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câştiguri în valoare totală de 1,52 milioane de lei.
16:10
Prim-ministrul britanic Keir Starmer îl va însoţi de asemenea pe Zelenski luni la Casa Albă # StirileProtv.ro
Prim-ministrul britanic Keir Starmer se va deplasa luni la Washington, împreună cu mai mulţi lideri europeni, pentru a-l însoţi pe preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul întrevederii acestuia cu Donald Trump.
16:00
Creștere bruscă a prețurilor la restaurantele din Bulgaria, în plin sezon estival. Ce se întâmplă # StirileProtv.ro
Bulgaria se confruntă cu creșteri semnificative ale prețurilor la restaurante, pe măsură ce sezonul turistic estival atinge apogeul, orașele de coastă și cele din interior fiind pline atât de vizitatori interni, cât și internaționali.
16:00
Preşedintele brazilian Lula, mesaj pentru Donald Trump: "Eu semăn hrană, nu violenţă sau ură" # StirileProtv.ro
Preşedintele brazilian Lula s-a adresat sâmbătă omologului său american Donald Trump într-o înregistrare video făcută în grădina reşedinţei sale şi în care afirmă că el seamănă "hrană, nu violenţă sau ură", informează duminică AFP.
15:40
Robert De Niro împlineşte 82 de ani. Povestea unuia dintre actorii legendari ai cinematografiei. FOTO # StirileProtv.ro
Robert De Niro s-a născut la 17 august 1943 în Manhattan, New York, tatăl său fiind pictor şi sculptor, iar mama - poetă şi pictoriţă. A urmat cursurile Liceului Elisabeth Irwin şi ale Little Red School House.
Acum 8 ore
15:30
Peste 250 de persoane, evacuate după un nou incendiu în provincia Çanakkale din Turcia # StirileProtv.ro
Peste 250 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică în provincia turistică Çanakkale din nord-vestul Turciei în urma unui nou incendiu, conform informaţiilor furnizate de autorităţi, transmite duminică AFP.
15:20
O femeie din Anglia a ajuns la spital după ce și-a stors un coș dintr-o zonă periculoasă a feței. Avertismentul medicilor # StirileProtv.ro
Alisha Monaco, 32 de ani, a ajuns de urgență la spital după ce și-a stors un coș aflat în „triunghiul morții” – zona dintre nas și gură, considerată extrem de riscantă pentru infecții care pot ajunge direct la creier.
15:10
Bărbat care îndemna într-un comentariu pe Facebook la uciderea liderului opoziției din Ungaria, arestat în aceeași zi | VIDEO # StirileProtv.ro
Un bărbat care îndemna într-un comentariu pe Facebook la uciderea lui Peter Magyar, liderul opoziției din Ungaria, a fost identificat și arestat în aceeași zi. Poliția spune că aceeași soartă a avut-o și un alt bărbat care l-a amenințat pe Viktor Orban.
15:00
O tânără din Anglia a mers la o petrecere pe o insulă exotică și s-a trezit pe patul de spital cu o infecție periculoasă # StirileProtv.ro
O tânără care a mers într-o vacanță a povestit cum mahmureala de după o petrecere s-a dovedit a fi, de fapt, o infecție mortală, care ucide peste 100.000 de oameni în fiecare an.
15:00
Merz vede „progrese bune” în urma summitului Trump-Putin, în ciuda unor „imagini tulburătoare” # StirileProtv.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a adoptat un ton prudent optimist după summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin.
14:50
Anunțul unui influent senator american, apropiat al lui Trump: Războiul din Ucraina se va încheia până la Crăciun # StirileProtv.ro
Influentul senator republican Lindsey Graham, un apropiat al lui Donald Trump, a declarat că războiul din Ucraina se va încheia până la Crăciun dacă va avea loc o întâlnire trilaterală între președintele SUA și cei ai Rusiei și Ucrainei.
14:20
Marile puteri ale Europei strâng rândurile în jurul lui Zelenski. Inclusiv șeful NATO se duce la Casa Albă să-l susțină # StirileProtv.ro
Liderii europeni și ai NATO se vor alătura președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, la întâlnirea sa crucială cu președintele Donald Trump, a anunțat președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
14:20
Hoții folosesc o metodă ingenioasă pentru a fura. Polițiștii avertizează oamenii să păstreze distanța # StirileProtv.ro
O nouă metodă de furt, cea a îmbrăţişării, este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte.
14:20
Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă.
13:50
Cum sunt instruiți soldații ucraineni de către militari britanici care nu au văzut niciodată un război real # StirileProtv.ro
Instructori occidentali îi învață pe soldații ucraineni cum să lupte într-un război pe care ei înșiși nu l-au trăit niciodată, dar metoda funcționează, spun oficialii.
13:50
Rusia anunţă că a distrus 300 de drone ale Ucrainei şi că a lovit mai multe depozite de rachete Sapsan # StirileProtv.ro
Ministerul rus al Apărării a anunțat duminică faptul că forţele sale au doborât 300 de drone ale Ucrainei şi au atacat mai multe depozite de rachete Sapsan de pe teritoriul Ucrainei.
Acum 12 ore
13:30
Iranul se opune asupra „coridorului Trump” din Caucaz. Teheranul consideră proiectul o amenințare la graniță # StirileProtv.ro
Iranul a respins duminică o posibilă desfăşurare de forţe străine în Caucazul de Sud, referindu-se la Statele Unite, pentru realizarea construcţiei aşa-numitului "coridor Trump", convenit între Azerbaidjan şi Armenia, în apropiere de graniţa iraniană.
13:10
Poliţiştii din Argeş au deschis un dosar de cercetare după ce, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un bărbat a fost văzut aruncându-se în apele râului Argeş. Salvatorii au intervenit, însă acesta a fost scos mort din apă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.