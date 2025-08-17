Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor
Stiripesurse.ro, 17 august 2025 21:30
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN, potrivit news. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
21:40
Donald Trump face anunțul momentului: Ucraina trebuie să cedeze teritoriu Rusiei - Urmează negocieri la Washington # Stiripesurse.ro
Președintele SUA, Donald Trump, dă un semnal clar pe rețeaua sa de socializare, Truth Social. Trump spune că Ucraina trebuie să cedeze terenuri Rusiei, repostând un mesaj cu acest conținut. Citește mai departe...
21:40
Remiză în confruntarea CFR Cluj – FC Botoşani: 3-3. Clujenii au condus de trei ori # Stiripesurse.ro
Formaţia CFR Cluj a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 3-3, cu echipa FC Botoşani, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, în care a condus de trei ori pe tabelă, potrivit news.roClujenii au marcat prin Emmerllahu ’19, Cordea ’42 şi Korenica ’79. Citește mai departe...
21:40
Start de sezon cu înfrângere pentru Ionuţ Radu în LaLiga: Celta Vigo – Getafe, scor 0-2 # Stiripesurse.ro
Formaţia Celta Vigo, cu Ionuţ Radu în poartă, a fost învinsă, duminică, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, de echipa Getafe, în prima etapă din LaLiga, potrivit news.roGolurile au fost marcate de Liso ’47 şi Uche ’72.Ionuţ Radu este legitimat la Celta Vigo din luna iunie. Citește mai departe...
Acum 10 minute
21:30
Israelienii protestează din nou: Nu câştigăm un război pe cadavrele ostaticilor - Poliţia a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane # Stiripesurse.ro
Poliţia israeliană a dispersat mulţimile cu tunuri de apă şi a arestat zeci de persoane, duminică, în timp ce mii de protestatari care cereau eliberarea ostaticilor din Gaza încercau să paralizeze ţara printr-o grevă de o zi, blocând drumurile şi închizând magazinele, relatează Citește mai departe...
21:30
Prinţul şi Prinţesa de Wales se vor muta într-o casă nouă în Windsor până la sfârşitul acestui an, anunţă CNN, potrivit news. Citește mai departe...
Acum 30 minute
21:20
Pe Zelenski îl așteaptă momente grele în SUA. Se va întâlni separat cu Trump și abia apoi în format extins. Macron și Von der Leyen, ținuți la ușă # Stiripesurse.ro
Schimbare de planuri cu privire la cea mai așteptată întâlnire de luni, cea de la Washington, dintre președintele american, Donald Trump, și lideri europeni și NATO. Citește mai departe...
21:10
Lider social-democrat dezminte 'planurile' PSD-AUR: Prostie care nu trebuie comentată # Stiripesurse.ro
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a clarificat poziția partidului în legătură cu declarațiile recente ale lui George Simion privind formarea unui guvern PSD-AUR condus de Călin Georgescu. Citește mai departe...
Acum o oră
21:00
Formaţia Chelsea Londra a remizat, duminică, pe teren propriu, scor 0-0, cu echipa Crystal Palace, în prima etapă din Premier League, potrivit news.roTot duminică, Nottingham Forest a învins Brentford, scor 3-1 (goluri Wood ‘6, ‘45+3, Ndoye ’42 / Thiago ’78 – penalti). Citește mai departe...
21:00
Formaţia Universitatea Craiova a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 2-1, echipa Csikszereda, într-un meci din etapa a şasea a Superligii, potrivit news.roAu marcat Stevanovic ‘3 (autogol) pentru gazde şi Nsimba ’11, ’69 pentru craioveni. Citește mai departe...
21:00
Accident în lanţ, cu şase autovehicule, pe DN 6, în judeţul Giurgiu. Patru persoane au fost duse la spital # Stiripesurse.ro
Un accident în lanţ, în care au fost implicare şase autovehicule, a avut loc duminică după amiază pe drumul naţional 6, în judeţul Giurgiu. În urma evenimentului, patru persoane au fost rănite, fiind preluate de ambulanţe şi duse la spital, potrivit news. Citește mai departe...
21:00
VIDEO Nicușor Dan s-a filmat cu fiul lui în pădure: Vezi apa cum cade? Vezi triunghiul roșu? Uite, ce ne-a cules mami! # Stiripesurse.ro
Președintele României, Nicușor Dan, face dezvăluiri despre locurile în care se relaxează, călcând astfel de pe urmele lui Klaus Iohannis, care era un împătimit al concediilor. Citește mai departe...
21:00
67 de persoane arestate pentru producerea ilegală de alcool, după moartea a 23 de oameni # Stiripesurse.ro
Autorităţile din Kuweit au arestat 67 de persoane acuzate că au produs şi distribuit băuturi alcoolice fabricate ilegal, care au provocat moartea a 23 de persoane în ultimele zile, a anunţat Ministerul de Interne, transmite Reuters, potrivit news. Citește mai departe...
21:00
Sorana Cîrstea, locul 138 WTA, a ajuns, duminică, pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 250 de la Cleveland, potrvit news.roCîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de favorita 2, sportiva elveţiană Rebeka Masarova, numărul 105 mondial, scor 6-2, 6-2. Citește mai departe...
21:00
Spania trimite trupe suplimentare pentru a lupta împotriva a 20 de incendii de vegetaţie majore # Stiripesurse.ro
Temperaturile caniculare au îngreunat duminică eforturile de stingere a nu mai puţin de 20 de incendii de vegetaţie în Spania, forţând guvernul să trimită 500 de soldaţi suplimentari din unitatea de urgenţă a armatei pentru a sprijini operaţiunile, relatează Reuters, potrivit Citește mai departe...
21:00
Arbitrii şi observatorii partidelor care vor avea loc, luni, în etapa a VI-a din Superliga:FC Argeş - Oţelul Galaţi, ora 19. Citește mai departe...
Acum 2 ore
20:40
Vreme instabilă și schimbări termice semnificative în România - Prognoza pentru penultima săptămână de vară # Stiripesurse.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță o perioadă cu instabilitate atmosferică accentuată și variații importante de temperatură, ce vor marca următoarele zile în întreaga țară. Citește mai departe...
20:40
Weekend prelungit cu steag roșu arborat la mare și bilanț tragic. Mai multe persoane și-au pierdut viața după ce s-au aventurat în valuri # Stiripesurse.ro
Patru turiști și-au pierdut viața în aceste zile pe litoral, victime ale propriei neglijențe. Trei dintre ei s-au aventurat sâmbătă în valurile periculoase, în ciuda steagului roșu care interzicea scăldatul. Citește mai departe...
20:20
Actorul britanic Terence Stamp, cunoscut pentru rolul generalului Zod din filmele Superman și Superman II, a murit la vârsta de 87 de ani, potrivit mediafax. Citește mai departe...
20:00
Reuniunea virtuală a 'Coaliției de Voință', la final. Mesaje dure din partea liderilor europeni. 'Există un singur agresor, Rusia' # Stiripesurse.ro
Reuniunea virtuală a „Coaliției de Voință” s-a încheiat duminică seara. Grupul de lideri europeni, care are ca scop reunirea țărilor pentru a realiza un acord de pace în Ucraina, a fost completat de Volodimir Zelenski. Citește mai departe...
19:50
Furia naturii dezlănțuită în județele aflate sub coduri de averizare: drumuri sub ape, copaci doborâți și mii de case fără curent # Stiripesurse.ro
Duminică după amiază, natura a dezlănțuit o furie necruțătoare în centrul și nordul României. Drumul care leagă localitățile Rebra și Parva, din județul Bistriţa-Năsăud, a fost transformat într-un peisaj post-apocaliptic, acoperit cu aluviuni și pietre aduse de o viitură Citește mai departe...
Acum 4 ore
19:30
Breaking - Mesajul președintelui Nicușor Dan pentru Vladimir Putin după reuniunea Coaliției de Voință # Stiripesurse.ro
România transmite un mesaj de forță pe tema păcii din Ucraina înainte de negocierile de la Washington. Nicușor Dan spune că Rusia trebuie să oprească rapid atacurile din Ucraina. Citește mai departe...
19:20
Dreptate are cine are măciuca mai mare: CTP îl torpilează pe Donald Trump după Summit-ul din Alaska # Stiripesurse.ro
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îl critică dur pe Donald Trump după Summit-ul din Alaska. Atitudinea lui Trump față de Vladimir Putin a fost una servilă, crede CTP, care spune că în discuții nu a fost vorba despre dreptate, ci despre putere politică. Citește mai departe...
19:00
Visați în secret să fiți milionari și să duceți o viață ca în filme? Nu se știe niciodată de unde poate veni norocul, însă șansele cresc dacă jucați la Loteria Română. Numerele norocoase au fost extrase în această seară. Citește mai departe...
18:50
Ca în filme: Dosarul de proxenetism al lui Dani Mocanu s-a prescris după decizia CCR privind prescripția # Stiripesurse.ro
Dosarul de proxenetism al lui Dani Mocanu s-a prescris după decizia CCR privind prescripția. Mocanu scăpase în ianuarie de acuzația de constituire de grup infracțional, iar prin decizia din 12 august a Curții de Apel Ploiești, Mocanu a scăpat și de acuzațiile de proxenetism și Citește mai departe...
18:40
Surpriză pe scena politică din Republica Moldova. AUR intră în cursa pentru Parlament # Stiripesurse.ro
Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) și-a anunțat candidatura la alegerile parlamentare din Republica Moldova, programate pe 28 septembrie 2025, pregătindu-se să concureze alături de alte partide „pro-România”, „pro-europene” și „pro-ruse”. Citește mai departe...
18:30
Armata israeliană a anunţat duminica aceasta că a bombardat un "obiectiv energetic" în Sanaa aflat în mâinile houthi, cel mai recent atac israelian contra acestor rebeli yemeniţi care au întreprins mai multe atacuri cu rachete contra Israelului, informează agenţiile Citește mai departe...
18:30
Jandarmii, solicitaţi să intervină după ce a fost semnalată prezenţa unui urs în zona lacului Iezer # Stiripesurse.ro
Trei turişti din judeţul Călăraşi, aflaţi pe un traseu montan din zona lacului Iezer, între Cabana militară Şureanu şi Poarta Raiului, au solicitat, sâmbătă după-amiază, intervenţia jandarmilor montani, după ce au observat prezenţa unui urs, informează Inspectoratul de Citește mai departe...
18:20
De ce declarațiile apocaliptice despre economia României pun în pericol bunăstarea - analiză Cristian Socol # Stiripesurse.ro
Lumea se află astăzi într-un mediu macroeconomic fragil. Declarațiile publice extreme privind economia nu fac decât să amplifice incertitudinea, chiar dacă ele sunt, în realitate, mai degrabă instrumente de propagandă politică decât reflectări ale situației economice reale, Citește mai departe...
18:10
Formaţia Getafe înfruntă echipa Celta Vigo, astăzi, în prima etapă a campionatului Spaniei, dar are doar 15 jucători înscrişi, relatează Le Figaro, potrivit news.roLa fel ca în sezonul trecut, Getafe va începe campionatul cu un efectiv redus, de doar 15 jucători. Citește mai departe...
18:10
Ursula von der Leyen a anunțat ce va negocia la Washington: Zelenski cere noi sancțiuni pentru Rusia # Stiripesurse.ro
Ursula von der Leyen și Volodimir Zelenski au făcut declarații de presă după discuțiile de la Bruxelles, care au loc înainte de negocierile cu lideri europeni de la Washington, acolo unde greii UE se adună la cererea președintelui SUA Donald Trump. Citește mai departe...
18:00
Trafic feroviar blocat temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui incendiu de vegetaţie # Stiripesurse.ro
Circulaţia feroviară este întreruptă temporar, duminică după amiază, între Medgidia şi Mircea Vodă, din cauza unui puternic incendiu de vegetaţie. Citește mai departe...
18:00
Un pensionar a fost la un pas să divorțeze după ce s-a îndrăgostit de o femeie creată de inteligența atificială # Stiripesurse.ro
Un chinez în vârstă de 75 de ani a vrut să divorțeze pentru a putea să i se dedice în totalitate iubitei creată de Inteligența Artificială. Soția acestuia a declarat că s-a simțit ridicol după ce cazul a devenit public și toată lumea început să comenteze. Citește mai departe...
Acum 6 ore
17:40
Anunț de ultimă oră făcut de Donald Trump despre Rusia, înainte de întâlnirea de la Washington # Stiripesurse.ro
Liderul SUA, Donald Trump, a făcut un anunț de ultimă oră despre negocierile cu Rusia, chiar înainte de întâlnirea de la Washington, care va avea loc luni. Citește mai departe...
17:30
Peste 2200 de gospodării din judeţul Harghita au rămas fără alimentare cu energie electrică, duminică după amiază, după ce o furtună a provocat avarii pe reţeaua de electricitate, potrivit news. Citește mai departe...
17:30
Preşedintele brazilian Lula s-a adresat sâmbătă omologului său american Donald Trump, informează duminică AFP, relatează Agerpres. Citește mai departe...
17:30
Brigadă de arbitri din Elveţia la meciul Hacken - CFR Cluj, din play-off-ul Conference League # Stiripesurse.ro
Meciul Hacken - CFR Cluj, programat, joi, în manşa tur a play-off-ului Conference League, va fi arbitrat de o brigadă din Elveţia, cu Lukas Fähndrich la centru, potrivit news. Citește mai departe...
17:30
Mii de migranţi au traversat Canalul Mânecii după un nou acord dintre Marea Britanie şi Franţa privind imigraţia # Stiripesurse.ro
Peste 2.500 de migranţi au traversat Canalul Mânecii în ambarcaţiuni mici în cele 11 zile de la intrarea în vigoare a noului acord ”unu la unu” dintre Marea Britanie şi Franţa, arată datele Ministerului de Interne britanic, citate de BBC, potrivit news. Citește mai departe...
17:20
Spaniolul Marc Marquez (Ducati), lider detaşat în clasamentul mondial MotoGP, a câştigat duminică în Austria al şaselea Grand Prix consecutiv, pe circuitul Red Bull Ring, unde s-a disputat a 13-a etapă din cele 22 ale sezonului. Citește mai departe...
17:10
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant în ziua care ar fi fost specială alături de Felix Baumgartner. Vedeta nu pare interesată de pierderea celor 500 de milioane # Stiripesurse.ro
Mihaela Rădulescu postează constant mesaje și fotografii în care apare alături de marea sa iubire, Felix Baumgartner. În ziua în care ar fi trebuit să-și aniverseze relația, vedeta le-a arătat internauților un filmuleț realizat cu mai mulți ani în urmă. Citește mai departe...
17:10
O persoană a fost rănită în urma unui accident care s-a produs, duminică după-amiaza, între patru mașini, pe DN 6. Traficul este oprit pe ambele sensuri de mers, informează Centrul Infotrafic, potrivit mediafax. Citește mai departe...
17:00
Ultimă oră: Unul din liderii europeni care merge la Washington la negocieri anunță că războiul va continua cât e nevoie # Stiripesurse.ro
Lista cu lideri europeni care au confirmat prezența la Washington crește de la o oră la alta. Dacă inițial doar Ursula von der Leyen, șefa Comisiei Europene, și Mark Rutte, șeful NATO, erau așteptați, acum lista e mai mare. Citește mai departe...
16:40
Groază la un centru maternal: o femeie a fost atacată cu cuțitul de fostul concubin și este în stare gravă. Statul eșuează din nou în apărarea femeilor # Stiripesurse.ro
Momente de teroare într-un centru maternal din Călăraşi, duminică, când o femeie a fost înjunghiată de fostul concubin, într-o scenă cutremurătoare care a zguduit comunitatea. Citește mai departe...
16:30
Silviu Predoiu anunță câștigătorul surpriză al Summit-ului din Alaska: NU e Trump, nici Putin # Stiripesurse.ro
Fostul șef al Serviciului Român de Informații, Silviu Predoiu, anunță câștigătorul surpriză al Summit-ului din Alaska. Nu e nici Donald Trump, nici Vladimir Putin și dacă discuțiile nu au adus încă pacea, au realizat ceva esențial pentru încheierea războiului. Citește mai departe...
16:20
Alertă COD ROȘU - ANM a emis avertizări de furtună și grindină în mai multe județe - LIVE # Stiripesurse.ro
UPDATE ora 16.08 - Cod portocaliu în județele Cluj și Bistrița-Năsăud Tipul mesajului : Avertizare nowcastingSursa : Administrația Națională de MeteorologieCOD : PORTOCALIUData emiterii : 17-08-2025 ora 16:08Nr. Citește mai departe...
16:10
VIDEO Imaginile momentului. Nicușor Dan, primit cu pâine și sare la Mănăstirea Arsenie Boca # Stiripesurse.ro
Nicușor Dan a mers în pelerinaj la Mănăstirea Arsenie Boca, din Valea Sâmbetei. Președintele României și-a purtat fiul cel mic în spate pe tot traseul. La sosire a fost întâmpinat de stareț. Citește mai departe...
16:00
Ministerul Mediului mobilizează echipe pentru situații critice din cauza alertelor meteo de cod portocaliu și galben # Stiripesurse.ro
O ședință extraordinară a Comitetului ministerial pentru situații de urgență al Ministerului Mediului a avut loc duminică, ca urmare a avertizărilor și atenționărilor meteorologice Cod portocaliu și Cod galben transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), vizând Citește mai departe...
16:00
Absent deja de la Grand Prix-ul Austriei, pilotul spaniol Maverick Vinales nu va participa nici la Marele Premiu al Ungariei # Stiripesurse.ro
Pilotul spaniol Maverick Vinales, care s-a retras de la Grand Prix-ul Austriei la MotoGP din acest weekend, nu va participa nici la următoarea cursă din Ungaria.Pilotul spaniol de la KTM-Tech3 suferă încă de pe urma unei operaţii la umărul stâng, scrie news.ro. Citește mai departe...
16:00
Portarul brazilian Fabio, recent semifinalist al Cupei Mondiale a Cluburilor, la vârsta de 44 de ani, a egalat sâmbătă recordul de meciuri de fotbal disputate de un jucător profesionist, deţinut de fostul goalkeeper englez Peter Shlton, cu 1. Citește mai departe...
Acum 8 ore
15:40
'Declarații hazardate' - Daniel Zamfir îl desființează pe premierul Ilie Bolojan după ultimele delarații # Stiripesurse.ro
Senatorul PSD Daniel Zamfir îl atacă pe Ilie Bolojan. Politicianul crede că mesajele transmise de premier în spațiul public pot dăuna grav României, fiind principalele motive pentru intrarea în recesiune. Citește mai departe...
15:30
VIDEO. Gest rușinos la meciul Ungaria - România. Fanii maghiari ne-au huiduit imnul și steagul # Stiripesurse.ro
Un nou scandal în sport. România și Ungaria s-au întâlnit în ultimul meci din grupa E a fazei a doua a precalificărilor europene ale FIBA World Cup 2027. Meciul disputat la Szolnok, în arena Tiszaliget City Sports Hall, nu a fost lipsit de incidente. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.