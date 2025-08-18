Protestele zguduie Israelul - Oamenii sunt frustrați că războiul din Gaza nu se mai termină
Stiripesurse.ro, 18 august 2025 09:30
Israelienii care cer un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza au încercat să paralizeze țara duminică, într-una dintre cele mai mari și mai violente proteste din ultimele 22 de luni de război. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 5 minute
09:50
'O lovitură în spate' - Trump a fost acuzat la Kiev că a conspirat cu Putin pentru a forța Ucraina să capituleze # Stiripesurse.ro
Reprezentanții Guvernului și ai societății civile din Ucraina l-au criticat pe președintele american Donald Trump, informează Financial Times (FT). Citește mai departe...
Acum 15 minute
09:40
VIDEO Imagini virale în România! O femeie a tras cu mașina doi măgari, polițiștii au intervenit # Stiripesurse.ro
Scene revoltătoare au fost filmate în România. O femeie de 67 de ani a ajuns pe mânile polițiștilor după ce a maltratat doi măgari.Un martor a filmat întreaga scenă. Înregistrarea surprinde momentul în care bietele animale sunt trase, cu o sfoară, de mașina condusă de femeie. Citește mai departe...
09:40
Două lungmetraje din competiţia oficială a Festivalului Internaţional de la Locarno, produse cu implicarea companiei româneşti microFILM, premiate pentru actori # Stiripesurse.ro
Actriţa Katia Pascariu („Sorella di Clausura”) şi actriţele Manuela Martelli şi Ana Marija Veselčić („Dumnezeu nu ne va ajuta”/ „God Will Not Help”) au fost premiate la Festivalul Internaţional de Film de la Locarno, potrivit news. Citește mai departe...
09:40
Atletico Madrid a condus cu 1-0, dar a pierdut meciul cu Espanol Barcelona, scor 1-2 # Stiripesurse.ro
Atlético Madrid a început La Liga cu o înfrângere, scor 2-1, la Espanol Barcelona, duminică, după ce a primit două goluri în ultimele 20 de minute, potrivit enws. Citește mai departe...
09:40
Neymar a suferit duminică cea mai dură înfrângere din cariera sa, după ce Santos a pierdut, scor 0-6, pe teren propriu, cu Vasco de Gama. Philippe Coutinho, care a marcat de două ori, a încercat să-şi consoleze compatriotul, dar fără succes, potrivit news. Citește mai departe...
09:40
BK Haecken, adversara formaţiei CFR Cluj în play-off-ul Conference League, a fost învinsă acasă de Oesters IF, cu scorul de 2-0, duminică, într-un meci din etapa a 20-a a campionatului de fotbal al Suediei, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
09:40
TOP CINEMA Filmul horror 'Weapons' se menţine în fruntea box-office-ului nord-american # Stiripesurse.ro
Filmul horror ''Weapons'' s-a menţinut în fruntea box-office-ului nord-american în cea de-a doua săptămână de la lansarea sa în cinematografe, potrivit estimărilor publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
Acum 30 minute
09:30
Protestele zguduie Israelul - Oamenii sunt frustrați că războiul din Gaza nu se mai termină # Stiripesurse.ro
Israelienii care cer un acord pentru eliberarea ostaticilor din Gaza au încercat să paralizeze țara duminică, într-una dintre cele mai mari și mai violente proteste din ultimele 22 de luni de război. Citește mai departe...
09:30
Sistemul judiciar, sub presiune: val de cereri de pensionări în rândul judecătorilor care vor să iasă la pensie până la finalul anului # Stiripesurse.ro
43 de judecători din cadrul Curții de Apel Timișoara și al instanțelor din județele Arad, Timiș și Caraș-Severin îndeplinesc condițiile de pensionare, iar 31 dintre aceștia și-au anunțat deja intenția de a se retrage până la sfârșitul acestui an. Citește mai departe...
Acum o oră
09:20
Emmanuel Macron a declarat, duminică, după o reuniune a Coaliției de Voință, că Rusia propune, prin planurile sale de pace, capitularea Ucrainei, potrivit The Kyiv Independent, scrie Mediafax. Citește mai departe...
09:10
William și Kate provoacă un puternic scandal: două familii sunt nevoite să-și părăsească locuințele din cauza lor # Stiripesurse.ro
Prințul William și soția sa, Kate, se pregătesc să se mute în locuința lor permanentă de la Windsor, un conac de 328 de ani. Citește mai departe...
09:00
Rușii lovesc harkovul înaintea discuțiilor din SUA - Trei morți după un atac cu drona # Stiripesurse.ro
Un atac cu dronă lansat de forţele ruse la Harkov, în estul Ucrainei, s-a soldat cu cel puţin trei morţi, între care şi un copil mic, şi 17 răniţi, a anunţat primarul oraşului, Igor Terehov, luni, cu câteva ore înainte ca preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi aliaţii Citește mai departe...
09:00
Great Wall Motor (GWM), una dintre cele mai mari companii auto din China, face un pas important pe piața europeană, alegând România pentru dezvoltarea unor activități de producție. Potrivit documentelor analizate de Profit. Citește mai departe...
09:00
Ce fac adolescenții când trebuie să meargă la ginecolog? Videoclipuri despre educație sexuală # Stiripesurse.ro
Cea mai mare platformă online de educație sexuală și educație despre egalitate de gen din România aduce un proiect menit să îmbunătățească accesul general la informații despre sănătatea sexuală și despre drepturile femeilor, dezvoltând 20 de videoclipuri educaționale până Citește mai departe...
Acum 2 ore
08:50
Alți civili, printre care și un copil de doar doi ani, uciși în urma atacurilor Rusiei asupra unei zone rezidenţiale din Harkiv # Stiripesurse.ro
Un atac aerian al Rusiei asupra unei zone rezidențiale din Harkiv a transformat dimineața într-un coșmar: un copil de doi ani și alte două persoane au murit, iar 17 au fost rănite, inclusiv șase minori. Citește mai departe...
08:40
Un seism cu magnitudinea 3 s-a produs în noaptea de duminică spre luni în județul Vrancea.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului anunță că seismul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, la ora 3.15, în județul Vrancea, scrie mediafax. Citește mai departe...
08:30
Ultimă oră – Cod portocaliu și galben de ploi în cea mai mare parte a României: vremea se dezlănțuie # Stiripesurse.ro
Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ploi în cea mai mare parte a României.MESAJ 1/2 ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN Interval de valabilitate: 17 august, ora 21 – 18 august, ora 10Fenomene vizate: instabilitate atmosferică. Citește mai departe...
08:20
Au curs amenzile după meciul de aseară dintre FC Rapid București și FCSB. Mai multe persoane au primit interdicție de a mai intra pe stadion # Stiripesurse.ro
Partida dintre FC Rapid București și FCSB s-a transformat duminică într-un adevărat coșmar pentru autorități. Deși FCSB conducea liniștitor cu 2-0 în minutul 83, golurile lui Koljic din minutele 83 și 90+2 au adus un final electrizant pe teren, dar și momente tensionate în tribune. Citește mai departe...
08:20
Spania trimite încă 500 de pompieri pentru a combate incendiile forestiere care au devastat pădurile uscate în timpul unei perioade îndelungate de caniculă, a declarat duminică premierul Pedro Sánchez, citat de AP.Decizia de a suplimenta cei peste 1. Citește mai departe...
08:10
Ce concesie istorică ar putea schimba războiul din Ucraina. Putin deschide ușa unui acord neașteptat # Stiripesurse.ro
La summitul desfășurat vineri în Alaska, Vladimir Putin ar fi fost de acord ca Statele Unite și aliații săi europeni să ofere Ucrainei o garanție de securitate similară mandatului de apărare colectivă al NATO, ca parte a unui eventual acord pentru încheierea războiului. Citește mai departe...
08:10
Andrei Caramitru este adeptul unei măsuri extreme: 'Zero ajutoare. Ajutoare - dar doar să găsești muncă și să înveți meserie atât , nu cash' # Stiripesurse.ro
Aproape 300.000 persoane au beneficiat anul trecut de venitul minim de incluziune, potrivit Ministerului Muncii. Andrei Caramitru cere măsuri extreme când vine vorba despre acestor ajutoare. Citește mai departe...
08:00
Românii pleacă în valuri la mare în Bulgaria și Grecia - Aglomerație infernală la Giurgiu-Ruse # Stiripesurse.ro
Se circulă în condiții de aglomerație, luni dimineața, la ieșirea din țară, pe DN 5 Giurgiu - Ruse, iar polițiștii recomandă rute alternative pentru cei care vor să ajungă în țara vecină. Citește mai departe...
Acum 4 ore
07:50
Dame Helen Mirren a spus că James Bond ar trebui interpretat de un bărbat, chiar dacă este „o adevărată feministă”. Într-un nou interviu acordat revistei Saga, actrița premiată cu Oscar a spus: „Nu poți avea o femeie. Pur și simplu nu funcționează. Citește mai departe...
07:40
VIDEO Inovație pe frontul din Ucraina: cum au reușit soldații Kievului să alunge trupele ruse cu ajutorul unei arme inedite # Stiripesurse.ro
Forțele ucrainene dintr-o brigadă ce luptă eroic pentru a respinge infiltrarea infanteriei ruse pe frontul din Pokrovsk au avut un aliat neașteptat, care s-a dovedit a fi extrem de eficient: roboții tereștri înarmați cu mitraliere, informează Euromaidan Press. Citește mai departe...
07:30
Bruxellesul face tot posibilul să ţină România stabilă, dar Guvernul 'promovează' recesiunea # Stiripesurse.ro
Cei care s-au instalat acum la Palatul Victoria, atât membrii guvernului cât şi liderii partidelor coaliţiei guvernamentale, fac tot posibilul pentru a zugrăvi România, economia României, bugetul public, în cele mai proaste, cele mai negre culori. Fără să le ceară nimeni. Citește mai departe...
07:20
Zelenski a ajuns la Washington: 'Poporul nostru va fi întotdeauna recunoscător preşedintelui Trump' # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni. Citește mai departe...
07:10
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că „nu se bazează pe un consens între partidele aflate la Citește mai departe...
07:00
Accidentul de la 2 Mai - Capăt de drum pentru Vlad Pascu: instanța dă hotărârea definitivă, după condamnarea inițială la 10 ani de închisoare # Stiripesurse.ro
Curtea de Apel Constanţa este aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi. Hotărârea definitivă ar putea veni la doi ani fără o zi de la tragicul eveniment rutier. Citește mai departe...
06:40
Se anunță discuții aprinse: Donald Trump dezvăluie ce îi va cere lui Zelenski la întâlnirea de luni # Stiripesurse.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele Citește mai departe...
06:20
Ministra Oana Țoiu pleacă în SUA să pregătească întâlnirea dintre Nicușor Dan și Donald Trump # Stiripesurse.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, a anunţat că se va afla pe 20 septembrie, la Chicago, în Statele Unite, pentru pregătirea vizitei pe care președintele României Nicușor Dan o va face în Statele Unite și ăn cadrul căreia se va întâlni cu omologul său, Donald Trump. Citește mai departe...
06:10
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Inginerii chinezi, criticați pentru lucrările care distrug natura # Stiripesurse.ro
De ce să te obosești să sapi tuneluri când poți pur și simplu să razi munții? Aceasta pare să fi fost filosofia din spatele noii autostrăzi Lu'an din provincia montană Guizhou din China. Citește mai departe...
Acum 6 ore
05:50
Sacrificată pentru avere? Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care o țineau în viață pe fiica sa, Lisa Marie # Stiripesurse.ro
Priscilla Presley, văduva în vârstă de 80 de ani a legendarului Elvis Presley, a reacționat ferm la un proces de 50 de milioane de dolari intentat de foștii săi parteneri de afaceri, Brigitte Kruse și Kevin Fialko. Citește mai departe...
05:40
Biroul Oval, scena marilor tensiuni: cum a trecut Zelenski de la umilința plecării forțate la o nouă discuție cu Trump # Stiripesurse.ro
Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN, citat de news.ro. Citește mai departe...
05:20
În Bolivia a început numărătoarea voturilor, după alegerile generale în urma cărora se aşteaptă ca reprezentanţii dreptei să se situeze pe primele poziţii, după mai mult de două decenii, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
05:20
Nu vă lăsați îmbrățișați de de oameni necunoscuți! O nouă metodă de furt ia amploare în România # Stiripesurse.ro
O nouă metodă de furt este tot mai des întâlnită, iar poliţiştii atrag atenţia asupra acesteia, sfătuindu-i pe oameni să păstreze distanţa faţă de necunoscuţii care încearcă să îi îmbrăţişeze sub diverse pretexte. Citește mai departe...
05:10
Trump, furios pe Putin după summitul din Alaska: ce le-a spus liderilor europeni noaptea târziu # Stiripesurse.ro
Publicația Wall Street Journal (WSJ) a făcut dezvăluiri privind starea de spirit a liderului american după summitul cu Vladimir Putin în Alaska. Citește mai departe...
04:50
Rapid - FCSB: 'Am pierdut două puncte, am fost echipa mai bună' - Elias Charalambous # Stiripesurse.ro
Antrenorul Elias Charalambous a declarat că FCSB a fost echipa mai bună la derbiul cu Rapid, scor 2-2, el exprimându-şi regretul pentru faptul că au fost egalaţi pe final, informează news.ro.“Am controlat meciul până am primit primul gol. Am fost foarte organizaţi. Citește mai departe...
04:40
Aproape un milion de români care nu au muncit iau pensii de la stat: Încasează cât cei care au cotizat minimum 25 de ani # Stiripesurse.ro
Aproape un milion de români care nu au muncit niciodată încasează bani de la stat. Deși nu au cotizat niciodată la pensii, iau indemnizații sociale cu 100 - 200 de lei mai mici decât pensiile celor care au cotizat 25 de ani, cu salariu minim. Citește mai departe...
04:30
Rusia este de acord cu garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar are la rândul său nevoie de ele, spune un diplomat rus # Stiripesurse.ro
Rusia este de acord cu garanțiile de securitate pentru Ucraina, dar are la rândul său nevoie de ele, a spus un diplomat rus, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
04:10
Teorie explozivă: ce ar putea fi obiectul misterios care a intrat în sistemul nostru solar # Stiripesurse.ro
Un obiect misterios, sosit din spațiul interstelar și aflat acum în trecere prin sistemul nostru solar, ridică întrebări tulburătoare. Citește mai departe...
04:00
Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez lansează un pact național pentru a aborda 'urgența climatică' # Stiripesurse.ro
Prim-ministrul Pedro Sánchez a anunțat duminică lansarea unui „pact național pentru a face față urgenței climatice”, în urma incendiilor de vegetație care au devastat țara, conform AFP, citat de Mediafax. Citește mai departe...
Acum 8 ore
03:40
Rapid - FCSB: 'Nu am arătat bine, mă aşteptam la mult mai mult. Am fost prea lenţi şi câteodată am greşit şi fără presiune' - Costel Gâlcă # Stiripesurse.ro
Tehnicianul echipei Rapid, Constantin Gâlcă, a declarat duminică seară, după meciul cu FCSB, scor 2-2, că formaţia sa nu a arătat bine ca joc, el precizând că jucătorii au fost prea lenţi. Citește mai departe...
03:40
Mini Cooper este un simbol al ingeniozității și stilului britanic, recunoscut pentru designul său inteligent și eficient de la începuturile sale în anii ’60. Citește mai departe...
03:10
'Este normal să fii plătit ca să stai?' Andrei Caramitru, critici dure cu privire la acordarea de ajutoare sociale # Stiripesurse.ro
Economistul Andrei Caramitru avertizează că ajutoarele sociale „empatice” produc efecte adverse: oameni apți de muncă care preferă sprijinul financiar în locul angajării, muncă la negru pentru a nu pierde beneficiile, rețele de fraudare în jurul prestațiilor mai mari și Citește mai departe...
02:40
Rusia cucerește sate în Donețk - Trupele ruse au capturat două sate din Donețk, iar Zelenski a admis că situația în est rămâne „extrem de dificilă”. Totuși, președintele ucrainean a menționat contraatacuri reușite lângă Dobropillia și Pokrovsk.STIRIPESURSE. Citește mai departe...
02:20
Formaţia Paris Saint-Germain a învins, duminică, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa FC Nantes, în prima etapă din campionatul Franţei, informează news.ro.Unicul gol al meciului a fost marcat de Vitinha, în minutul 67. Citește mai departe...
02:10
În parcul de distracții din Eforie Nord, siguranța turiștilor e o glumă proastă. Ce spune directorul ANPC # Stiripesurse.ro
Parcul de distracții din zona Belona, Eforie Nord, se transformă într-un simbol al nepăsării autorităților și al indolenței cronice, potrivit directorului ANPC, Paul Anghel. Citește mai departe...
02:00
'Propunerea SUA de a oferi garanţii de securitate Ucrainei este una istorică' - Volodimir Zelenski # Stiripesurse.ro
Volodimir Zelenski a descris ca "istorică" o propunere a SUA de a oferi garanţii de securitate Ucrainei ca parte a unui acord de pace cu Rusia. Citește mai departe...
Acum 12 ore
01:40
Horoscopul zilei de 19 august 2025. Berbecii ies din zona de confort. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Nativii se găsesc într-o energie care îi transformă. Citește horoscopul zilei de 19 august 2025 și vezi despre ce este vorba. Berbecii ies din zona de confort și se îndreaptă către o provocare intensă. Citește mai departe...
01:10
Interviu – Tot ce trebuie să știm despre boala Lyme, extrem de răspândită în România: 'Mulți intră în panică!' # Stiripesurse.ro
Prof. univ. Dr. Simin Aysel Florescu, managerul Spitalului de Boli Infecţioase ”Victor Babeş” din Bucureşti, a explicat pentru News. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.