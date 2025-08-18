România a înregistrat cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul II din 2025

09:10

Vreme caniculara si disconfort terminc accentuat in Moldova, pana la sfarsitul saptamanii. Meteorologii anunta ca, in weekend, temperaturile raman ridicate, dar de duminica seara revin ploilesi furtunile. Temperaturile vor atinge 34 de garde Celsius in sudul si estulregiunii, iar in zonele joase aerul va deveni greu de respirat, maiales la orele amiezii. Ovidiu Machidon, Sef Serviciu Centrul meteorologic Moldova “Pana la finalul acestei saptamani,... Articolul Vreme caniculară la sfârșit de săptămână apare prima dată în TeleM Regional.