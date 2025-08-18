România a înregistrat cea mai mare creştere economică din UE în trimestrul II din 2025
TeleM Iași , 18 august 2025 09:30
România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană în trimestrul II din...
Acum 30 minute
09:30
România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană în trimestrul II din...
Acum o oră
09:10
Un accident rutier s-a produs azi noapte in sat Baltati, com. Bălțați, dupa ce un...
09:00
Maricela-Raluca-Georgiana Enache, elevă a Colegiului Național „Emil Racoviță” Iași, a obținut medalie de bronz la Olimpiada Internațională „Științele Pământului” (IESO) 2025 # TeleM Iași
Ediția a XVIII-a a Olimpiadei Internaționale „Științele Pământului" (IESO/ International EarthScienceOlympiad) a avut loc între...
09:00
Astăzi se răcorește peste tot, mai accentuat în est și în centru. O să plouă...
09:00
Tânăr de 24 de ani din Galaţi, călcat cu maşina, din greşeală, de prietenul său. Cum s-a produs accidentul # TeleM Iași
Incident şocant ieri dimineaţă în Galaţi! Un tânăr de 24 de ani a ajuns în...
Acum 2 ore
08:50
Autoutilitară ieșită în afara părții carosabile, pe DN17, pe raza municipiului Câmpulung Moldovenesc. Au intervenit...
Acum 4 ore
07:40
Rusia atacă Ucraina cu o rachetă balistică în timp ce cere garanții de securitate egale cu cele ale țării pe care a invadat-o # TeleM Iași
Rusia a atacat o zonă rezidențială din Harkiv cu o rachetă balistică, rănind cel puțin...
07:40
Salarii de 20.000 euro/lună la Ministerul Energiei. Ce aptitudini trebuie să aibă specialiștii? # TeleM Iași
Ministerul Energiei a publicat în dezbatere publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind înfiinţarea şi...
07:20
Ministrul Investițiilor, apel către părinți să cheltuie cei 500 de lei virați pentru copiii defavorizați. Expiră pe 31 august # TeleM Iași
Ministrul Investiţiilor şi Fondurilor Europene, Dragoş Pîslaru, face un apel către părinţi, privind fondurile de...
07:20
Zelenski a ajuns la Washington. ”Rusia trebuie să pună capăt acestui război, pe care ea însăși l-a început” # TeleM Iași
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul...
07:10
Interventie la un accident rutier – TIR răsturnat in sat Baltati, com. Bălțați, in urma...
Acum 24 ore
19:30
Cîrstea, favorită 6, a trecut în ultimul tur al calificărilor de favorita 2, sportiva elveţiană...
19:30
Un Duster „hardcore 4×4” va fi lansat în Australia. Prețul actual al SUV-ului începe sub 20.000 de euro la Antipozi # TeleM Iași
Reprezentanții Renault au confirmat pentru jurnaliștii australieni, după lansarea pe această piață a modelului Duster,...
19:20
Nicuşor Dan, după videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă: Ne-am exprimat disponibilitatea de a contribui, alături de SUA şi partenerii europeni, la oferirea unor garanţii solide de securitate # TeleM Iași
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, duminică, după participarea la videoconferinţa Coaliţiei de Voinţă, că şi-a...
19:20
Ieşeanul care a săpat un râs pe străzile Fălticeniului, sancţionat cu avertisment scris # TeleM Iași
Bărbatul din Iaşi care sâmbătă după amiază a scăpat din lesă un râs pe străzile...
14:10
Pacienţii vor putea raporta cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv către un cabinet privat de la spitalul public # TeleM Iași
Pacienţii vor putea raporta de la 1 sptembrie cazurile în care au fost redirecţionaţi abuziv...
14:10
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu din Vaslui a fost complet reabilitat # TeleM Iași
Centrul de Servicii de Recuperare Neuromotorie de tip ambulatoriu din Vaslui a fost complet reabilitat,...
14:10
Un deputat PNL susține că România trebuie să fie mai activă în consultările privind Ucraina. Cere implicare directă # TeleM Iași
România ar trebui să fie mai activ implicată în consultările internaţionale privind situaţia din Ucraina,...
14:00
Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o avertizare tip cod portocaliu de averse importante...
14:00
Hidrologii au actualizat prognoza și au anunțat că există risc de inundații pe râurile Prut,...
14:00
Metoda „îmbrățișării false” face victime. Sucevenii au rămas fără portofele și telefoane # TeleM Iași
O îmbrățișare poate însemna căldură, prietenie… dar, din păcate, nu toate sunt sincere. În ultima...
Ieri
07:40
Preşedintele american Donald Trump i-a propus preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanţii...
07:20
Dispeceratul Integrat ISU – SMURD – SAJ Iași a fost anunțat un accident rutier produs...
07:20
Un bărbat, în vârstă de 26 de ani, a ajuns la spital în urma unui...
07:20
Ministrul Sănătăţii: Registru Electronic pentru raportarea infecţiilor nosocomiale şi reguli clare în spitale # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că infecţiile nosocomiale nu se mai ascund şi anunţă schimbarea...
07:20
Radu Burnete: „Statul român nu are probleme cu banii, dar deficitul trebuie redus urgent. Pensiile şi salariile nu sunt în pericol” # TeleM Iași
Consilierul prezidenţial Radu Burnete a declarat, sâmbătă, că România nu se confruntă cu probleme de...
07:10
Încă o scurgere ireală de informații în Administrația Trump. Ce dezvăluie documente uitate în imprimanta hotelului din Alaska # TeleM Iași
Administrația Trump se confruntă cu o nouă situație jenantă, după ce organizatorii summit-ului din Alaska...
16 august 2025
18:30
Jandarmeria Suceava anunță că, în zona Țarna Mare din municipiul Fălticeni, a fost semnalată prezența...
15:50
VIDEO Incendiu de proporții la Lețcani – peste 50 de hectare de vegetație uscată în flăcări # TeleM Iași
Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în această după-amiază în satul Lețcani, comuna Lețcani,...
Mai mult de 2 zile în urmă
07:50
După săptămâni de discuții aprinse și tensiuni în mediul politic și silvic, județul Neamț pare să...
07:40
Magistraţii se vor pensiona la 65 ani, iar pensia lor nu va mai depăşi 70%...
07:40
Scandal în Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Suceava după ce o pacientă a fost nemulțumită că nu i se fac analize mai rapid # TeleM Iași
A fost scandal la Unitatea de Primire Urgențe a spitalului din Suceava în după-amiaza zilei...
07:30
Fitch menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Mesajul ministrului Finanțelor # TeleM Iași
Fitch a menţinut ratingul suveran al României la „BBB minus", cu perspectivă negativă, se arată...
07:10
Ministerul Economiei a emis avizul pentru Organizația de Management al Destinației Județul Iași, un for...
07:10
Summitul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat fără vreun rezultat concret privind Ucraina # TeleM Iași
Președintele Donald Trump s-a întâlnit, vineri, în Alaska, cu președintele rus Vladimir Putin – prima...
07:00
Mii de credincioşi au participat la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Putna, cu prilejul Adormii Maicii Domnului # TeleM Iași
Mii de credincioşi au participat, vineri, la Sfânta Liturghie de la Mănăstirea Putna, cu prilejul...
07:00
Neamţ: Mai multe bazine din Ştrandul Piatra-Neamţ, închise de DSP din cauza apei neconforme # TeleM Iași
Bazinele pentru copii şi cele din zona VIP din Ştrandul Piatra-Neamţ sunt, închise începând de...
15 august 2025
11:20
VIDEO Haos pe străzile din Iași. Două vaci abandonate și speriate blochează traficul în Podu Roș # TeleM Iași
Scene revoltătoare în această dimineață în zona Podu Roș din Iași: două vaci au fost...
09:30
Pensionarii si romanii cu venituri mici vor primi in septembrie transa promisa de 125 lei...
09:30
La data de 13 august 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată...
09:30
Mulți pelerini sunt la mănăstirile închinate Maicii Domnului, pentru a participa la slujbe în locurile...
09:30
Este vorba de titlurile din cea de-a şaptea ofertă Fidelis din acest an. Ministerul de...
09:20
Peste 180 de politisti ieseni vor fi zilnic la datorie in acest weekend, pentru ca minivacanta...
09:20
Din septembrie, persoanele coasigurate pot beneficia în continuare de servicii de sănătate gratuite doar dacă...
09:20
Lucrările de reabilitare la Colegiul Pedagogic „Vasile Lupu" sunt în plină desfășurare. Două clădiri monument...
09:20
Ministerul Educației anunță că, în anul școlar 2025-2026, aproximativ 850 de școli vor fi reorganizate....
09:10
Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, a anunțat că au...
09:10
Temperaturile ridicate din aceasta perioada pot favoriza aparitia toxiinfectiilor alimentare, mai ales in randul copiilor...
09:10
Vreme caniculara si disconfort terminc accentuat in Moldova, pana la sfarsitul saptamanii. Meteorologii anunta ca, in weekend, temperaturile raman ridicate, dar de duminica seara revin ploilesi furtunile. Temperaturile vor atinge 34 de garde Celsius in sudul si estulregiunii, iar in zonele joase aerul va deveni greu de respirat, maiales la orele amiezii. Ovidiu Machidon, Sef Serviciu Centrul meteorologic Moldova "Pana la finalul acestei saptamani,...
07:50
Explozia unei butelii la Bacău scoate la iveală criza României în tratarea marilor arși # TeleM Iași
O explozie puternică produsă miercuri seară într-o locuință din județul Bacău a rănit grav patru...
