PS Paisie, de Adormirea Maicii Domnului, avertizează împotriva acumulării de bogății materiale: Ajung să ne controleze
Arhiepiscopia Bucurestilor, 18 august 2025 11:00
• • •
PS Varlaam Ploieșteanul explică de ce Biserica nu desparte niciodată pe Hristos Fiul de Maica Sa
PS Paisie, de Adormirea Maicii Domnului, avertizează împotriva acumulării de bogății materiale: Ajung să ne controleze
PS Timotei Prahoveanul: Deși nu au cinstit-o, potrivnicii nu au putut lupta împotriva Născătoarei de Dumnezeu
Suferința purtată împreună cu Hristos devine prilej de vindecare: PS Paisie Sinaitul
Domnia trece, dar ceea ce se zidește în Hristos rămâne veșnic: PS Varlaam Ploieșteanul despre Sf. Constantin Brâncoveanu
Domnul a arătat o iubire fără margini față de omul în suferință: PS Timotei Prahoveanul la jubileul unei parohii din Mizil
Patriarhul Daniel, în mesajul la Duminica Migranților Români, amintește că rugăciunea și iubirea de părinți și neam nu cunosc hotare
Patriarhul Daniel: Adormirea Maicii Domnului ne trimite cu gândul la finalul vieții noastre și la sfârșitul istoriei
PS Varlaam: Hristos îi vrea în corabia Bisericii Sale pe toți cei care cred în El, ca să-i treacă de pe pământ la Cer
PS Paisie Sinaitul: Dumnezeu nu a promis că vom scăpa de necazuri, ci că vom deveni biruitori asupra lor
PS Timotei Prahoveanul: Pentru cel care crede, nu există întrebări. Pentru cel care nu crede, nimic nu mai are valoare
Patriarhul Daniel: Hristos ne învață, ca după o mare realizare, să nu căutăm laude de la oameni, ci să-I mulțumim lui Dumnezeu
8 august 2025
Mesaj de condoleanțe la trecerea din această viaţă a Mitropolitului Dionisie de Corint
PS Timotei Prahoveanul a oficiat Trisaghion la căpătâiul fostului președinte al României, Ion Iliescu
PS Timotei Prahoveanul: Lumina de pe Tabor nu este o metaforă, ci este un dar pe care îl primesc cei care Îl iubesc pe Domnul
Pe Tabor, Hristos nu Se schimbă pentru Sine, ci pentru a ne arăta ce putem deveni noi, spune PS Paisie Sinaitul
Hramul istoric al Mănăstirii Cernica: Avem datoria morală să lucrăm pentru schimbarea la față a întregii țări
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a săvârșit slujba stâlpilor pentru fostul președinte Ion Iliescu
Patriarhul Daniel transmite condoleanțe la moartea fostului președinte Ion Iliescu: A schimbat orientarea politică a României
Patriarhul Daniel, 38 de ani de la intrarea în monahism
Patriarhul Daniel: Schimbarea la Față a Domnului este icoana luminoasă a fiecărei biserici
Patriarhul Daniel, mesaj la proclamarea de la Sihăstria: Sf. Paisie și Cleopa, doi stâlpi de lumină între munţi şi cer
7 august 2025
Arhiepiscopia Bucureștilor anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice
Mănăstirea Țigănești anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice
Arhiepiscopia Bucureștilor anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice
Mănăstirea Țigănești anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice
4 august 2025
Mănăstirea Chiajna își va serba hramul: Program
PS Paisie Sinaitul: Azi nu este nevoie de înmulțiri miraculoase, ci este nevoie să-l învingem pe Goliatul egoismului nostru
PS Timotei Prahoveanul: În orice situație ne-am afla, trebuie să privim către Cer
Patriarhul României a transmis condoleanțe la înmormântarea Arhid. Ioan Caraza: Slujitor smerit al altarului și profesor erudit
Patriarhul Daniel, la proclamarea locală a Sfinților Iraclie și Alexandru din Basarabia: Au fost făclii ale credinței
Patriarhul României: Rostul lucrării social-filantropice a creștinului nu este cultivarea imaginii sale în lume, ci a iubirii
Biserica Spitalului de Psihiatrie Obregia din Capitală invită credincioșii la rugăciune și cateheze liturgice
Fonduri publice în slujba comunităților românești din diaspora – transparență și angajament pentru binele comun
Patriarhul Daniel transmite condoleanțe la înmormântarea tatălui Episcopului Veniamin: Slujitor vrednic, harnic și rugător
1 august 2025
Mănăstirea Zamfira anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice
Mănăstirea Turnu anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice
Mănăstirea Zamfira anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice
31 iulie 2025
Paraclisul Maicii Domnului zilnic la Catedrala Patriarhală, timp de două săptămâni
Patriarhii Iustin și Teoctist au fost pomeniți la Catedrala Patriarhală
30 iulie 2025
Parohia Gagu anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice
Mănăstirea Pasărea anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice
Parohia Gagu anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice
Mănăstirea Radu Vodă anunță demararea procedurilor de achiziție pentru construirea unei centrale fotovoltaice dotată cu stație de reîncărcare pentru mașini electrice
28 iulie 2025
Parohia Mărcuța din Capitală va avea un nou paraclis: Piatra de temelie va fi sfințită de hram
Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul a hirotonit un nou diacon pe seama Catedralei Patriarhale
PS Timotei Prahoveanul, despre cei doi orbi din Evanghelie: O astfel de credință ne aduce și nouă împlinirea cererilor
Patriarhul Daniel: Pentru vindecarea de orice boală este nevoie de credință puternică
25 iulie 2025
Moaștele Sfântului Constantin Brâncoveanu vor fi duse în pelerinaj la hramul unei parohii din Capitală
Punct de vedere referitor la manifestările extremiste petrecute la Sf. Moaște ale Sf. Pr. Mărturisitor Ilie Lăcătușu
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.