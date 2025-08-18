Brașovul este sub avertizări meteo cod galben și portocaliu de furtuni și instabilitate atmosferică

10:50

Drumarii brașoveni anunță că, astăzi, se fac lucrări de întreținere, care necesită restricții de circulație pe mai multe șosele din județul Brașov. „Pe DN73, între Brașov și Câmpulung, se execută lucrări de modernizare pe toată lungimea sectorului iar circulația este restricționată pe mai multe sectoare traficul fiind dirijat de semafoare sau piloți; Pe DN73A, între [...]