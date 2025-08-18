Un macaz defect din Rupea dă Mersul Trenurilor peste cap. Trenul Cluj Napoca – Bucureşti Nord are deja întârziere de peste 100 de minute

13:50

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Săcele au fost sesizați sâmbătă, în jurul orelor 13.30, de către un bărbat, care semnala faptul că, în timp ce se afla la domiciliul său din municipiul Săcele, unde consuma băuturi alcoolice împreună cu alți doi bărbați, ar fi fost agresat și amenințat cu acte de violență de către unul [...]