Meteorologii anunţă o nouă răcorire a vremii, către finalul săptămânii. Prognoza pentru ultimele zile din august
DigiFM.ro, 18 august 2025 14:10
Temperaturile vor scădea uşor în primele zile ale acestei săptămâni, la 22 de grade în Transilvania şi 25 -26 de grade în Maramureş şi Moldova, iar din 21 august vor urma alte zile de răcorire a vremii în majoritatea regiunilor, potrivit estimărilor pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 5 minute
14:30
Rezultatele la Bac 2025, a doua sesiune, au fost afișate. Mai puțin de 30 la sută dintre candidați au promovat # DigiFM.ro
Rata cumulată de promovare a celei de doua sesiuni a examenului de bacalaureat este 28,4%, numărul total de candidaţi promovaţi -fiind 7.306.
14:30
Nicușor Dan: „Reafirm seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare” # DigiFM.ro
Președintele Nicușor Dan a reafirmat luni seriozitatea României față de investitorii străini și față de piețele financiare, după ce Agenția de rating Fitch a confirmat la sfârșitul săptămânii trecute ratingul țării noastre BBB minus cu perspectivă negativă.
Acum 15 minute
14:20
Helen Mirren: Sunt o feministă convinsă, dar James Bond trebuie să fie interpretat de un bărbat # DigiFM.ro
Helen Mirren a afirmat că, în ciuda faptului că ea este o feministă convinsă, James Bond trebuie ''să fie un bărbat''.
Acum 30 minute
14:10
Meteorologii anunţă o nouă răcorire a vremii, către finalul săptămânii. Prognoza pentru ultimele zile din august # DigiFM.ro
Temperaturile vor scădea uşor în primele zile ale acestei săptămâni, la 22 de grade în Transilvania şi 25 -26 de grade în Maramureş şi Moldova, iar din 21 august vor urma alte zile de răcorire a vremii în majoritatea regiunilor, potrivit estimărilor pentru următoarele două săptămâni, publicate luni de Administraţia Naţională de Meteorologie.
Acum 4 ore
12:30
Tragedie la Autocross Câmpulung. Pilotul Dan Bodea a murit după ce a fost lovit de o roată desprinsă din timpul cursei. Avea 50 de ani # DigiFM.ro
Un tragic accident a zguduit lumea motorsportului românesc duminică, în timpul etapei de Autocross desfășurate la Câmpulung. Pilotul Dan Bodea, în vârstă de 50 de ani, și-a pierdut viața după ce a fost lovit de o roată desprinsă de la unul dintre vehiculele participante.
12:20
Trei sectoare din București, fără apă caldă din cauza unei avarii majore. Directorul Termoenergetica: „Încercăm să remediem azi, dar nu putem promite” # DigiFM.ro
Mii de blocuri din trei sectoare ale Capitalei, racordate la sistemul centralizat de termoficare, nu au apă caldă din cauza avariei majore produse duminică pe o conductă magistrală, la intersecţia Şoselei Mihai Bravu cu Splaiul Unirii. Directorul Termoenergetica, Adela Ciudoescu, afirmă că lucrătorii companiei încearcă să remedieze avaria în cursul zilei de luni, dar că nu poate promite acest lucru, în condiţiile în care galeria unde se află conducta este încă inundată.
12:10
Aterizare de urgență în Brindisi. Motorul unui Boeing 757-300 al companiei Condor a luat foc. La bord se aflau 273 de pasageri # DigiFM.ro
Un avion de tip Boeing 757-300 aparţinând companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care asigura un zbor din Corfu, în Grecia, la Düsseldorf, în Germania, a aterizat de urgenţă sâmbătă la Brindisi, în Italia, cu un motor în flăcări, iar o explozie a avut loc potrivit unor pasageri, care spun că au trimis SMS-uri de adio.
Acum 6 ore
10:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a afirmat că omologul său rus Vladimir Putin "nu vrea pace", ci o "capitulare" a Ucrainei, la finalul unei reuniuni prin videoconferinţă, duminică, cu membrii "coaliţiei de voinţă" ce reuneşte aliaţii Kievului, informează AFP şi Reuters.
10:20
Ministrul de Externe, despre Visa Waiver: Suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni # DigiFM.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, afirmă că se lucrează pe toate paliere pentru includerea României în programul Visa Waiver şi "suntem într-un loc mult mai bun decât acum câteva luni".
10:10
Meteorologii anunță ploi torențiale, vijelii și grindină. Care sunt zonele aflate sub Cod galben de instabilitate atmosferică # DigiFM.ro
Mai multe județe din Oltenia, sudul Transilvaniei, nord-vestul Munteniei și zona Carpaților Meridionali vor fi vizate luni de o atenționare Cod galben de instabilitate atmosferică.
10:10
Oana Ţoiu: Vizita preşedintelui Nicușor Dan în SUA, cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026 # DigiFM.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, susţine că o vizită a preşedintelui Nicuşor Dan în Statele Unite şi o întâlnire a acestuia cu Donald Trump va avea loc cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026.
10:00
Neymar, în lacrimi după cea mai dură înfrângere din cariera sa: „Mi-e ruşine. Nu am mai trăit aşa ceva în viaţa mea” # DigiFM.ro
Neymar a suferit duminică cea mai dură înfrângere din cariera sa, după ce Santos a pierdut, scor 0-6, pe teren propriu, cu Vasco de Gama. Philippe Coutinho, care a marcat de două ori, a încercat să-şi consoleze compatriotul, dar fără succes.
10:00
Curtea de Apel Constanţa amână pentru 21 august pronunţarea în cazul lui Vlad Pascu, acuzat pentru moartea a doi tineri # DigiFM.ro
Curtea de Apel Constanţa, care era aşteptată să se pronunţe, luni, în dosarul lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai, soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor doi, a amânat decizia pentru 21 august.
09:50
Mesajul lui Trump pentru Zelenski înainte de întâlnirea crucială de la Casa Albă: „Să renunţe la Crimeea şi să accepte ca Ucraina să nu adere la NATO” # DigiFM.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN.
09:40
Zelenski este deja la Washington pentru întâlnirea cu Trump: "Sper că forţa noastră comună va obliga Rusia să încheie o pace adevărată" # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a ajuns deja la Washington DC, înaintea discuţiilor cruciale cu liderul american Donald Trump, el declarând că este încrezător că Ucraina va obţine garanţii de securitate cu sprijinul liderilor europeni.
Acum 24 ore
17:40
O femeie de 36 de ani a fost înjunghiată de fostul concubin chiar în incinta unui centru maternal din Călărași # DigiFM.ro
O femeie a fost înjunghiată, duminică, de către fostul concubin, în timp ce se afla în incinta unui centru maternal din municipiul Călăraşi.
17:30
Volodimir Zelenski cere armistițiu înainte de negocierile pentru pace: "Putin nu vrea să oprească uciderile, dar trebuie să o facă" # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut duminică un armistiţiu înainte ca negocierile pentru un acord de pace cu Rusia să poată începe, cu o zi înaintea întâlnirii sale cu preşedintele american Donald Trump la Washington, transmite CNN.
17:20
Nicușor Dan, drumeție cu fiul lui în spate, pe Valea Sâmbetei, până la Chilia lui Arsenie Boca. Ce au scris pe Facebook turiștii care l-au întâlnit # DigiFM.ro
După ce în 15 august, de ziua Adormirii Maicii Domnului, Nicușor Dan a preferat să meargă cu familia la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, a doua zi, președintele și-a luat fiul și s-a încumetat la un traseu spre Chilia Părintelui Arsenie Boca.
17:20
Emisarul special al lui Donald Trump spune că președintele SUA și Putin au convenit asupra unor "garanții de securitate solide" pentru Ucraina # DigiFM.ro
Preşedintele american şi omologul său rus au convenit în timpul întâlnirii lor de vineri din Alaska asupra unor "garanţii de securitate solide" pentru Ucraina, a declarat duminică Steve Witkoff, emisarul special al lui Donald Trump, la postul de televiziune CNN.
16:30
JD Vance va fi prezent la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. În februarie l-a luat la rost, în Biroul Oval, pe președintele Ucrainei # DigiFM.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni, 18 august, la întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile.
16:20
Cornel Dinu, măcinat de depresie și alte probleme de sănătate: "Îmi aştept sfârşitul. Am peste un an și jumătate de când n-am mai ieșit din casă" # DigiFM.ro
La începutul lunii august, pe data de 2, Cornel Dinu a împlinit 77 de ani. Fostul fotbalist și antrenor al celor de la Dinamo nu se declară prea fericit la bătrânețe. Din contră, contactat de ziua lui de naștere, acesta a spus, întristat, că-și așteaptă sfârșitul și că n-a mai ieșit din casă de peste un an și jumătate.
15:50
JD va fi prezent la întâlnirea dintre Trump și Zelenski. În februarie l-a luat la rost, în Biroul Oval, pe președintele Ucrainei # DigiFM.ro
Vicepreşedintele SUA, JD Vance, va participa luni, 18 august, la întâlnirea dintre preşedintele Donald Trump şi liderul ucrainean Volodimir Zelenski, în Biroul Oval, a declarat pentru CNN o sursă familiarizată cu planurile.
15:40
Un bărbat a mers în vizită la rude cu un râs în lesă. A scăpat animalul sălbatic, care a fost găsit ore mai târziu, pe străzile din Fălticeni # DigiFM.ro
Autorităţile din Suceava au fost alertate, sâmbătă, cu privire la faptul că pe străzile municipiului Fălticeni a fost pierdut un râs. Apelul a fost dat de un bărbat, care susţine că a cumpărat animalul din Polonia şi că l-a scăpat din lesă. Râsul a fost găsit sâmbătă seară, pe o stradă din Fălticeni.
15:10
Madonna a împlinit 67 de ani. A sărbătorit în Toscana, unde a urmărit o cursă de cai direct din balconul unui palat # DigiFM.ro
Madonna a împlinit 67 de ani. A sărbătorit în Toscana, unde a urmărit o cursă de cai direct din balconul unui palat
Ieri
14:20
Ursula von der Leyen merge cu Volodimir Zelenski la Washington, la întâlnirea cu Trump. Și alți lideri europeni vor fi de față # DigiFM.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat duminică, pe platforma X, că se va întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump, la Casa Albă, alături de alţi lideri europeni, la solicitarea preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, transmite Reuters.
13:40
Accident grav la Campionatul Naţional de Rally Cross. O roată s-a desprins de la o mașină și a lovit două persoane. Un bărbat a intrat în stop cardio-respirator # DigiFM.ro
Un grav accident a avut loc, duminică, 17 august, la Campionatul Naţional de Rally Cross, care se desfăşoară în judeţul Argeş, la Bughea de Sus. O roată s-a desprins dintr-un bolid, lovind doi spectatori, în urma incidentului unul dintre ei intrând în stop cardio-respirator. Competiţia a fost oprită.
13:20
Elena Udrea, asortată cu fiica ei de 7 ani, în treninguri roz, într-o escapadă de weekend. Unde au mers cele două alături de Adrian Alexandrov # DigiFM.ro
Elena Udrea se bucură de privilegiile libertății, după ce acum o lună a fost eliberată din închisoare. Fostul ministrul al Turismului încearcă să recupereze timpul pierdut, fiindu-i non-stop alături fiicei ei, Eva Maria, în vârstă de 7 ani. În weekend, Elena Udrea, iubitul ei, Adrian Alexandrov, și fiica lor au plecat la munte.
12:30
Mihaela Rădulescu, mesaj emoționant la o lună de la moartea lui Felix Baumgartner: "Nimic nu-ți frânge inima mai tare decât pierderea unei asemenea iubiri" # DigiFM.ro
În 17 august s-a împlinit o lună de la moartea fulgerătoare a lui Felix Baumgartner. De atunci, așa cum a promis, iubita lui, Mihaela Rădulescu, îi păstrează amintirea vie. Și chiar dacă pe parcursul relației lor de aproape 12 ani nu au lăsat să se vadă prea multe din viața lor în doi, acum, fosta prezentatoare tv pune tot mai des, în imagini și cuvinte, ce a însemnat iubirea lui Felix pentru ea și ce va însemna el pentru totdeauna în inima ei.
12:10
O fostă concurentă Miss Universe a murit după ce un elan a intrat prin parbrizul mașinii. Absolventă de Psihologie, Kseniya se căsătorise în primăvară # DigiFM.ro
Kseniya Alexandrova, model și fostă regină a frumuseții, a murit la câteva săptămâni după un accident teribil, în care un elan a sărit pe carosabil și a izbit mașina în care se afla. Avea 30 de ani.
11:50
Cinci judeţe şi Capitala intră de duminică, 17 august, de la ora 12.00 şi până la ora 21.00, sub atenţionare cod galben de caniculă, fiind prognozate temperaturi de până la 36 de grade Celsius.
11:40
Meteorologii prognozează instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale ţării de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00 (17-18 august), unele aflându-se sub avertizări cod portocaliu.
11:40
Trupele ruse au lansat în ultimele 24 de ore, la o zi după întâlnirea dintre preşedintele SUA, Donald Trump, şi omologul său rus, Vladimir Putin, 505 atacuri împotriva a zece localităţi din regiunea Zaporojie, a informat administratorul militar al zonei, Ivan Fedorov, pe contul său de Telegram, transmit duminică EFE și Agerpres.
11:20
Ilie Bolojan a anunţat că în perioada următoare vor fi adoptate noi măsuri de reformă: "Nu există altă soluție" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat duminică, 17 august, într-un mesaj video postat pe pagina de Facebook a Guvernului, că în perioada următoare vor fi adoptate noi pachete de măsuri pentru reformarea României.
10:00
Aliații europeni ai Ucrainei, videoconferință după summitul Trump-Putin. Și președintele Nicușor Dan va participa # DigiFM.ro
Aliaţii Ucrainei organizează, duminică, 17 august, o videoconferinţă a „coaliţiei voinţei” pentru a discuta despre acordul de pace fără o încetare prealabilă a focului dorit de Donald Trump după întâlnirea sa cu Vladimir Putin, relatează AFP. La videoconferinţă va participa şi preşedintele României, Nicuşor Dan.
09:40
O bunică de 87 de ani, virală pe internet după ce și-a făcut primul tatuaj, asortat cu al nepoatei: "Sărbătorim focul ei interior, curajul și autenticitatea" # DigiFM.ro
Pentru Abby Griffin, 31 de ani, și bunica ei, Elaine Jaecks, 87 de ani, o zi obișnuită s-a transformat într-un moment viral și de neuitat. Cele două și-au făcut tatuaje identice cu un colibri, iar clipul postat pe TikTok a adunat deja peste 1,3 milioane de vizualizări.
09:20
Denzel Washington, sfat surprinzător pentru versiunea sa din tinerețe: "Roagă-te mai mult!" # DigiFM.ro
Denzel Washington știe exact ce ar spune versiunii sale mai tinere dacă ar avea ocazia.
16 august 2025
18:00
Ce i-a propus Donald Trump lui Zelenski, după încheierea summitului cu Putin: "Cred că suntem foarte aproape de un acord. Mai trebuie ca şi Ucraina să-l accepte" # DigiFM.ro
Donald Trump i-a propus lui Volodimir Zelenski ca Ucraina să primească garanţii de securitate similare celor prevăzute de articolul 5 al Tratatului Atlanticului de Nord, dar fără aderarea formală la NATO, propunere formulată după summitul pe care Trump l-a avut în Alaska cu preşedintele rus Vladimir Putin, afirmă surse diplomatice citate de AFP şi Reuters, în timp ce premierul italian, Giorgia Meloni, a confirmat discuţii asupra acestei propuneri.
17:40
Steagul roșu arborat pe litoral. Un bărbat de 35 de ani a murit înecat în stațiunea Jupiter. Intrase în mare să salveze doi copii # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de 35 de ani a murit, sâmbătă, înecat în mare, în zona staţiunii Jupiter. El a intrat în apă după ce a văzut doi copii în pericol de înec. A reuşit să îi salveze, însă cu preţul vieţii sale. Şi în localitatea Cochirleni trei copii, aflaţi în pericol de înec, au fost scoși din apele Dunării de către un localnic.
17:30
Ministrul Sănătății anunță investiții de 120 de milioane de euro pentru dezvoltarea de ambulatorii de specialitate: "Nu mai așteptăm alți 35 de ani" # DigiFM.ro
Ambulatoriile de specialitate vor fi dezvoltate cu 120 de milioane de euro din fonduri europene, prin Programul Operaţional Sănătate, astfel încât pacienţii să aibă acces rapid la diagnostic şi tratament, fără internări inutile, a anunţat sâmbătă ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete.
17:10
I s-a spus că nu poate avea copii, dar și-a dorit să devină mamă mai presus de orice. Gina Pistol: "M-am dus la mănăstire și m-am rugat" # DigiFM.ro
În martie 2021, la vârsta de 40 de ani, Gina Pistol a devenit mama unei fetițe pe care ea și Smiley au botezat-o Josephine. Bucuria vedetelor a fost cu atât mai mare cu cât Ginei îi spuseseră medicii cu nu are șanse să aducă pe lume un copil.
16:20
Kate Middleton și prințul William, un nou început într-o nouă casă. Se mută cu copiii într-o reședință cu 8 dormitoare # DigiFM.ro
Familia Wales se pregătește de o nouă schimbare de casă, după ce și-a găsit reședința ideală.
15:50
Lumea este un loc mai sigur după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, a reacţionat sâmbătă premierul ungar Viktor Orban, potrivit Reuters.
15:50
Un turist englez de 70 de ani a murit în Munții Bucegi, după ce a făcut un stop cardio-respirator # DigiFM.ro
Un bărbat în vârstă de 70 de ani, turist englez aflat în vizită pe Valea Prahovei, a murit, sâmbătă, 16 august, în timp ce se afla pe un traseu din Bucegi. Primele date arată că turistul a făcut stop cardio-respirator, echipajele medicale sosite la faţa locului aplicându-i, fără succes, manevre de resuscitare.
14:50
Tragedie de nesuportat. Un bărbat și-a accidentat mortal fiul de doi ani, în timp ce încerca să parcheze mașina în curtea casei # DigiFM.ro
Un bărbat din județul Bistriţa-Năsăud şi-a accidentat mortal fiul, în vârstă de doi ani, pe care l-a lovit cu autoturismul. Accidentul s-a produs în timp ce bărbatul făcea manevre pentru a parca vehiculul în curtea casei.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Donald Trump, mesaj după summitul din Alaska: Zelenski vine luni la Casa Albă. Dacă totul va funcţiona, vom programa apoi o întâlnire cu Putin # DigiFM.ro
Donald Trump a declarat, sâmbătă, într-o postare pe platforma sa Truth Social, că întâlnirea cu liderul rus Vladimir Putin, în Alaska, ”a mers foarte bine”, la fel şi convorbirea telefonică târzie cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, inclusiv cu secretarul general al NATO. Trump a spus că a fost stabilit de către toată lumea că discuţiile vor fi pentru un acord de pace, nu doar pentru o încetare a focului.
13:50
Liderii UE vor să faciliteze un summit Zelenski-Trump-Putin: "Ucraina trebuie să aibă garanţii de securitate blindate" # DigiFM.ro
Liderii europeni au afirmat sâmbătă, 16 august, că sunt pregătiţi să faciliteze un summit între Donald Trump (SUA), Volodimir Zelenski (Ucraina) şi Vladimir Putin (Rusia), după întâlnirea din Alaska între preşedinţii american şi rus cu privire la conflictul din Ucraina, indică un comunicat postat pe website-ul consilium.europa.eu, citat de Agerpres.
13:50
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu de caniculă pentru trei județe și o atenționare Cod galben pentru 16 județe și municipiul București, valabile sâmbătă, între orele 12:00 și 21:00.
13:40
Fox News, televiziunea de casă a lui Donald Trump, uimită că Putin a vorbit primul în conferința de presă comună: "Foarte neobișnuit. Ne aflăm pe teritoriul SUA" # DigiFM.ro
Printre cei care se străduiesc să înțeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări, care a urmat întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.
13:30
Un băiat de 18 ani a murit după ce s-a electrocutat cu un cablu pe care încerca să-l monteze la un televizor # DigiFM.ro
Un tânăr în vârstă de 18 ani din judeţul Dolj s-a electrocutat în timp ce încerca să monteze un cablu la un televizor. Echipaje medicale au intervenit de urgenţă, i-au făcut manevre de resuscitare, însă nu l-au putut salva.
12:50
We Love Music Festival și-a deschis porțile cu o primă seară de mega distracție. Intrarea e liberă, petrecerea continuă și sâmbătă # DigiFM.ro
Festivalul „We Love Music” și-a deschis porțile pe Platoul Feteni, Râmnicu Vâlcea, vineru, 15 august, aducând în fața publicului o experiență muzicală unică, plină de energie și emoție, eveniment în parteneriat absolut cu Digi FM, UTV și Music Channel. Petrecerea continuă și sâmbătă, 16 august, iar intrarea este liberă.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.