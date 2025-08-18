Meteorologii anunţă o nouă răcorire a vremii, către finalul săptămânii. Prognoza pentru ultimele zile din august

13:40

Printre cei care se străduiesc să înțeleagă ce a însemnat „conferinţa de presă” de 12 minute din Alaska, la care nu s-au pus întrebări, care a urmat întâlnirii dintre Donald Trump şi Vladimir Putin să plece, se află producătorii şi corespondenţii Fox News, care au promovat această întâlnire între preşedinţii Statelor Unite şi Rusiei ca fiind un summit de proporţii istorice, la care televiziunea preferată a locatarului de la Casa Albă ar fi avut acces exclusiv, relatează The Guardian.