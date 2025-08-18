„Rapid - FCSB, rezultat echitabil” Costel Gâlcă  nu crede că echipa lui a avut noroc: „Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe”

Golazo.ro, 18 august 2025 14:10

RAPID - FCSB 2-2. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, consideră echitabil egalul din derby-ul etapei #6.

Acum 30 minute
14:10
„Rapid - FCSB, rezultat echitabil" Costel Gâlcă  nu crede că echipa lui a avut noroc: „Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe"
RAPID - FCSB 2-2. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, consideră echitabil egalul din derby-ul etapei #6.
Acum o oră
14:00
Dinamo se mută pe Arena Națională  „Câinii” vor juca meciurile de „acasă” pe cel mai mare stadion al țării, nu pe Arcul de Triumf, ca până acum Golazo.ro
Dinamo se mută pe Arena Națională, după scandalul cu administratorii de la ”Arcul de Triumf”.
13:40
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR Golazo.ro
Derby-ul Rapid - FCSB 2-2 a surclasat toate programele Pro TV-ului, având un rating cu aproape 50% peste filmul serii difuzat de posturl din Pache Protopopescu
Acum 2 ore
13:10
„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League Golazo.ro
Gigi Becali este încrezător că FCSB poate trece de Aberdeen în play-off-ul Europa League.
13:00
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului” Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, a dezvăluit că timp de 2 ani nu poate vorbi despre perioada petrecută la Rapid, din cauza unei clauze de confidențialitate pe care a avut-o în contract.
Acum 4 ore
12:30
Îl ironizează pe Ngezana Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet  se poate da fault” Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani), fost arbitru FIFA, consideră că ambele goluri ale giuleștenilor au fost regulamentare.
12:20
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic” Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe Dennis Politic (25 de ani) după prestația slabă din derby-ul etapei #6 din Superliga.
11:50
„Am sperat la un egal” VIDEO. Adrian Iencsi, dezamăgit de Rapid - FCSB: „Jocul nu a fost unul foarte bun” Golazo.ro
Adrian Iencsi a vorbit despre meciul dintre Rapid și FCSB în timp ce giuleștenii egalau în ultimele minute.
11:30
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! »  „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească” Golazo.ro
SANTOS - VASCO DA GAMA 0-6. Neymar (33 de ani) a părăsit terenul în lacrimi, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei.
11:00
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League Golazo.ro
În acest weekend, adversarele lui FCSB, CFR Cluj și U Craiova au jucat în competițiile interne.
10:40
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni  au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Un grup al suporterilor giuleșteni nu au putut introduce pe stadion un banner pe care îl pregătiseră pentru derby, la adresa lui Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele FRF.
Acum 6 ore
10:10
Florinel Coman vrea să fie antreprenor Fostul fotbalist de la FCSB, certat de Gigi Becali. L-a folosit pe Florin Tănase ca anti-exemplu: „D-aia nu mai joacă fotbal” Golazo.ro
Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și au discutat despre cariera și viitorul său.
10:00
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta” Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga al giuleștenilor, a explicat faza golului egalizator.
09:20
Topul rușinii din Liga 1 Metaloglobus , cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu. A egalat recordul negativ Golazo.ro
Metaloglobus București a acumulat un singur punct în primele șase etape ale sezonului 2025/26, egalând astfel recordul negativ pentru cel mai slab debut al unei echipe nou-promovate din ultimul deceniu.
Acum 24 ore
01:30
Gâlcă e dezamăgit Antrenorul nu e mulțumit de jocul Rapidului: „Am greșit fără presiune! Am revenit mai mult cu inima” Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost nemulțumit de evoluția echipei.
01:10
„Rapid nu mai egala niciodată!” Jucătorul de la FCSB scos responsabil pentru revenirea giuleștenilor: „Nu ai voie să faci asta, e un cadou!” Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) consideră că Siyabonga Ngezana (28 de ani) este principalul vinovat pentru căderea campioanei din finalul partidei: „Nu ai voie să driblezi în prelungiri!”
01:00
„Am dat ordin” Faza care l-a enervat pe patronul de la FCSB: „L-am sunat acum pe Pintilii și i-am spus! Batjocură, ce e asta?!” Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a criticat dur prestația lui Florin Tănase.
01:00
„Rapidul slab, FCSB-ul proști” Reacție acidă după remiza din derby: „Cred că s-a lovit la cap! Și-au bătut joc” Golazo.ro
00:40
„De 11 luni mă chinui zi de zi!” Lixandru, cel mai bun jucător de la FCSB în remiza cu Rapid: „Credeați că am uitat fotbalul?” Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. După foarte mult timp, Mihai Lixandru (24 de ani) a fost integralist la campioana României și a înscris un gol important: „Credeați că am uitat fotbalul?”.
00:30
„Rapid nu a creat nimic!” Charalambous vede și partea plină a paharului, după remiza din derby: „Jucătorii încep  să-și intre în formă” Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Elias Charalambous (44 de ani), antrenorul campioanei, a explicat că jucătorii săi s-au relaxat prea devreme.
00:30
Koljic, gol cu călcâiul Atacantul Rapidului și-a explicat execuția cu FCSB: „L-am prins pe Târnovanu pe picior greșit” Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Elvir Koljic (30 de ani) a marcat ambele goluri ale giuleștenilor și a explicat de ce a ales o execuție cu călcâiul la reușita de 1-2.
00:30
Cristian Geambașu Vârf de meserie Golazo.ro
Rapid a smuls un punct FCSB-ului după un meci în care a dominat, dar a jucat mai prost. Se poate și așa ceva. Pentru prima dată, Elvir Koljic își justifică transferul în Giulești
00:10
„Nu meritau niciun punct!” Florin Tănase nu a văzut finalul meciului cu Rapid: „Am plecat la vestiar,  am simțit ceva” Golazo.ro
00:00
Radu, debut cu stângul Celta Vigo a pierdut meciul cu Getafe » Ce notă a primit românul Golazo.ro
Celta Vigo - Getafe 0-2. Ionuț Radu (28 de ani) a debutat, cu un eșec, în LaLiga, deși formația românului pleca din postura de favorită.
17 august 2025
23:50
Rapid fără idei, FCSB cu multe erori Concluzii după derby-ul încheiat 2-2 pe Arenă: asta e întrebarea pe care și-o pun deja mulți rapidiști Golazo.ro
Rapid a reușit să egaleze pe final, 2-2, în derby-ul de pe Arena Națională, după ce FCSB a condus încă din minutul 7
23:00
 „M-am accidentat!” FOTO. Victor Angelescu, apariție surprinzătoare înainte de Rapid - FCSB: „Asta s-a întâmplat, ca la fotbal” Golazo.ro
Victor Angelescu, președintele clubului Rapid , a apărut „accidentat” la derby-ul cu FCSB de pe Arena Națională.
22:50
Lixandru, gol în derby Mijlocașul lui FCSB a marcat cu Rapid după un an și o accidentare gravă Golazo.ro
Rapid - FCSB. Mihai Lixandru (24 de ani) a marcat în derby, primul său gol în Liga 1 după un an
22:30
Atmosfera de la Rapid - FCSB  Întoarcerea căpitanului, scene reprobabile și boxele care au „omorât” spectacolul Golazo.ro
Peste 25.000 de oameni au venit duminică seară pe Arena Națională pentru derby-ul Rapid - FCSB.
22:20
„Aici trebuia să vin” Andrei Cordea a marcat cu FC Botoșani și apoi a explicat   de ce a semnat cu CFR Cluj Golazo.ro
CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Andrei Cordea (26 de ani) a explicat de ce a ales să semneze cu vicecampioana României.
22:00
Anestis, „înger păzitor” Grozavu și Mailat, cuvinte de laudă la adresa portarului, după  prestația cu CFR Golazo.ro
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Leo Grozavu (57 de ani), antrenorul oaspeților, l-a lăudat pe Giannis Anestis (34 de ani) pentru prestația de la Cluj-Napoca.
22:00
De ce lipsește Șut Mijlocașul FCSB, nici pe bancă la derby-ul cu Rapid » Explicația lui Charalambous Golazo.ro
RAPID - FCSB. Elias Charalambous, antrenorul campioanei, a explicat de ce nu l-a inclus în lot pe Adrian Șut (26 de ani).
21:50
Dinamo, cu gândul la titlu  Un acționar al „câinilor” crede că echipa poate cuceri trofeul Superligii: „Ne-am întors unde merităm” Golazo.ro
Gelu Sulugiuc, acționar al clubului Dinamo, crede că „alb-roșii” pot să se lupte pentru titlul de campioană.
21:20
„Nu rămâne nimeni cu autogolul!” Silviu Lung a explicat gafa imensă din startul partidei cu Csikszereda: „Se șterge!” Golazo.ro
CSIKSZEREDA - U CRAIOVA 1-2. Silviu Lung (36 de ani), portarul oaspeților, a explicat ce s-a întâmplat la autogolul din minutul 3.
20:50
CFR Cluj, ratare 3 contra 1!  FOTO. Louis Munteanu, altruist în cel mai nepotrivit moment » Bosec l-a făcut mare pe Anestis! Golazo.ro
CFR CLUJ - FC BOTOȘANI 3-3. Gazdele au ratat ocazia de a marca al patrulea gol în minutul 86, când Louis Munteanu (23 de ani) a fost mult prea altruist, iar Antonio Bosec (27 de an) s-a făcut de râs.
20:40
„Fără jigniri!” Reacția celor de la Ceahlăul, după ce au primit 8 goluri de la Chiajna: „Este rușinos” Golazo.ro
Concordia Chiajna - Ceahlăul Piatra Neamț 8-0. Nemțenii și-au cerut scuze public față de suporteri.
20:30
Hunedoara nu renunță la noul stadion Primarul insistă: „Orașul merită mai mult decât îndrăznește să ceară” Golazo.ro
Dan Bobouțanu susține că proiectul noului stadion din Hunedoara rămâne în derulare: „Nu poate fi considerat oprit!”
20:10
„Singura frustrare” Robert Ilyeș atacă arbitrajul după înfrângerea cu U Craiova, 1-2: „Dă, mă, 5%, cât trebuie să dai!” Golazo.ro
Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Robert Ilyes (51 de ani), antrenorul gazdelor, atacă arbitrajul lui Vlad Baban, ca fiind părtinitor.
19:30
„A fost ceva cumplit!” Mirel Rădoi, după ce U Craiova a jucat 3 meciuri în 7 zile : „Am început să ne uităm strâmb unii la alții” Golazo.ro
CSIKSZEREDA - U CRAIOVA 1-2. Mirel Rădoi, antrenorul oaspeților, și-a lăudat elevii după o săptămână terminată cu două victorii în Liga 1 și o calificare pe plan european.
19:10
Csikszereda promovează Ținutul Secuiesc Decizie controversată la meciul de la Miercurea Ciuc Golazo.ro
Csikszereda - Universitatea Craiova 1-2. Jucătorii au intrat pe teren alături de copii îmbrăcați în tricouri cu semnele Ținutului Secuiesc.
18:40
Kopic s-a săturat de Perica Atacantul lui Dinamo a refuzat să joace, iar antrenorul a răbufnit: „Nu o să mai faci nimic în carieră!” Golazo.ro
Conflict la Dinamo: Stipe Perica (30 de ani) l-a enervat la culme pe Zeljko Kopic (47 de ani). Ce i-a reproșat antrenorul croat jucătorului său, în rândurile de mai jos.
18:20
Nu e de vânzare Interul lui Chivu a refuzat o ofertă de 50.000.000 euro pentru Alessandro Bastoni Golazo.ro
Inter Milano a refuzat oferta de 50.000.000 euro, de la Chelsea pentru Alessandro Bastoni (26 de ani).
18:00
Jorge Martin, încă un accident VIDEO. Campionul mondial din MotoGP, transportat la spital după  căzătura din Austria: „Mă dor toate!” Golazo.ro
Jorge Martin (Aprilia, 27 de ani), campionul mondial en-titre din MotoGP, a fost nevoit să abandoneze Marele Premiu al Austriei, după ce a suferit o căzătură în turul 14.
17:30
Gafă inexplicabilă Silviu Lung, greșeală halucinantă în meciul cu Csikszereda  Golazo.ro
Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova a început cum nu se poate mai rău pentru olteni, după ce Silviu Lung nu a reușit să prindă mingea pe care i-a pasat-o Stevanovic.
17:30
A scris istorie Cine este cea mai tânără jucătoare de șah care a învins un mare maestru Golazo.ro
Bodhana Sivanandan (10 ani) a devenit cea mai tânără jucătoare de șah care învinge un mare maestru.
17:00
Richarlison, comparat cu Ronaldo Atacantul lui Tottenham a marcat superb în victoria categorică cu Burnley, în prima etapă din Premier League Golazo.ro
Richarlison (28 de ani), atacantul celor de la Tottenham, a fost comparat cu legendarul brazilian Ronaldo Nazario (48 de ani).
16:30
Sorana Cîrstea, victorie facilă Sportiva din România a câștigat partida din calificările de la Cleveland după doar 46 de minute   Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, 138 WTA) a învins-o pe Anna Frey (17 ani, 971 WTA), scor 6-1, 6-0, în primul tur de calificare pentru turneul de la Cleveland.
16:20
Barbu, Petrescu și Feșnic în Europa Trei brigăzi românești de arbitri, delegate în  play-off-ul competițiilor UEFA Golazo.ro
Arbitrul român Marian Barbu (37 de ani)  va conduce meciul dintre  Jagiellonia Bialystok (Polonia) și FC Dinamo City (Albania), manșa tur din play-off-ul Conference League.
16:10
Bîrligea, obiective mărețe Atacantul de la FCSB, despre sezonul european: „Vrem să depășim ceea ce am realizat anul trecut”  Golazo.ro
Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a vorbit despre obiectivele echipei în cupele europene, în acest sezon.
15:40
Mustață pierde procesul de 100.000  € Liderul galeriei FCSB a cerut daune morale unui post TV după ce numele său a fost asociat dosarului de arme letale Golazo.ro
Gheorghe Mustață, liderul galeriei FCSB, a pierdut procesul intentat împotriva ProTV.
15:30
Mihai Popescu, încrezător Declarațiile stoperului de la FCSB, înaintea derby-ului cu Rapid : „Avem nevoie de asta” Golazo.ro
RAPID - FCSB. Mihai Popescu (32 de ani), stoperul campioanei, a prefațat derby-ul etapei #6 din Liga 1.
