Dinamo a câștigat Supercupa României! „Dulăii” s-au impus în finala cu Minaur Baia Mare și au cucerit al optulea trofeu
Golazo.ro, 22 august 2025 21:10
Dinamo - Minaur Baia Mare 32-24. „Alb-roșiii” s-au impus categoric în finala Supercupei României.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 30 minute
21:10
Dinamo a câștigat Supercupa României! „Dulăii” s-au impus în finala cu Minaur Baia Mare și au cucerit al optulea trofeu # Golazo.ro
Dinamo - Minaur Baia Mare 32-24. „Alb-roșiii” s-au impus categoric în finala Supercupei României.
Acum o oră
20:40
Giorgi Abuashvili (22 de ani), fostul jucător al Petrolului, a ajuns în Ligue 1.
20:40
Îl apără pe Chiricheș Sare în ajutorul jucătorului criticat de patronul FCSB: „Poți să spui multe, dar nu asta!” # Golazo.ro
ABERDEEN - FCSB 2-2. Raul Rusescu (37 de ani), fostul atacant al roș-albaștrilor, a reacționat, după ce Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe Vlad Chiricheș (35 de ani).
Acum 4 ore
18:50
Ianis Hagi, în Turcia? Internaționalul român ar fi bătut palma cu o formație din prima ligă » Ce salariu ar încasa # Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) ar putea ajunge în campionatul Turciei, competiție în care a evoluat și tatăl său, Gică Hagi.
18:50
Ce se întâmplă cu clauza lui Dan Petrescu? „Bursucul” ar trebui să plătească o sumă uriașă pentru rezilierea anticipată # Golazo.ro
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj, iar finanțatorul Ioan Varga i-a acceptat-o. În aceste condiții, ce se întâmplă cu clauza de reziliere de 400.000 de euro prevăzută în contract?
18:20
De ce revine Mandorlini Ioan Varga a explicat alegerea tehnicianului italian ca înlocuitor pentru Petrescu: „Știe toate detaliile” # Golazo.ro
Ioan Varga a oferit prima reacție după numirea lui Andrea Mandorlini ca antrenor la CFR Cluj, după confirmarea venită din partea lui Cristi Balaj.
17:50
Voyo, succes sau eșec? Pro TV a dezvăluit audiența de la Aberdeen - FCSB » Comparația-șoc cu ratingul TV de la Bașakșehir - U Craiova # Golazo.ro
Aberdeen - FCSB 2-2 a început la 21:45 și s-a văzut exclusiv pe Voyo. Pro TV a anunțat că 114.000 de conturi active au accesat platforma pentru a viziona meciul.
Acum 6 ore
17:00
LIVE CSC Șelimbăr - Sepsi , duelul care deschide etapa #4 din Liga 2 » Toate meciurile + clasamentul actualizat # Golazo.ro
CSC Șelimbăr și Sepsi OSK joacă ACUM, în prologul etapei #4 din Liga 2.
16:30
Sezonul de-abia a început, iar CFR a ratat deja cel mai important obiectiv. Andrea Mandorlini, acest Nicolo Napoli în variantă ardeleană, asigură tranziția. Către ce?
16:20
Voyo a publicat cifrele Câți oameni au urmărit meciul Aberdeen - FCSB » Este pentru prima dată când trustul PRO oferă astfel de informații # Golazo.ro
Trustul PRO a publicat cifrele oficiale ale meciului Aberdeen - FCSB, scor 2-2, partidă difuzată exclusiv pe platforma de streaming Voyo.
16:00
Metaloglobus - Rapid LIVE de la 21:30, în etapa #7 a Ligii 1 » Giuleștenii caută victoria, după două remize consecutive # Golazo.ro
Metaloglobus și Rapid se întâlnesc în această seară, de la 21:30, în cel de-al doilea meci al etapei #7 din Liga 1.
16:00
Munteanu, 3 transferuri blocate! Două cluburi care îl voiau pe atacantul lui CFR au acum alte variante. Al treilea îl consideră prea scump # Golazo.ro
Louis Munteanu vede închizându-se trei posibile destinații pentru viitorul său imediat. Rennes, Valencia și Olympiacos au alte nume acum pe listă sau nu vor să plătească peste 10 milioane de euro, cât pretinde CFR Cluj
15:40
LIGA 1 Meciul UTA Arad - Unirea Slobozia deschide etapa 7, live de la 19:00 » Toate meciurile + clasamentul actualizat # Golazo.ro
UTA Arad și Unirea Slobozia deschid etapa #7 a Ligii 1 vineri, de la ora 19:00. De la 21:30, Metaloglobus primește vizita Rapidului.
Acum 8 ore
15:30
Dinamo, gest superb „Câinii” l-au invitat la Săftica pe fanul care i-a dedicat un banner lui Zeljko Kopic: ce cadou a primit # Golazo.ro
Andrei, 12 ani, este un fan dinamovist care i-a dedicat un banner antrenorului Zeljko Kopic la meciul cu UTA Arad, 1-1
15:20
CFR Cluj, probleme mari în Suedia Cristi Balaj, despre înfrângerea cu Hacken: „O seară neagră. Mi-e rușine” + Ce s-a întâmplat înainte de meciul istoric # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele celor de la CFR Cluj, a vorbit despre umilința suferită de formația ardeleană în play-off-ul Conference League.
14:50
La retur e arbitru de Champions League FCSB - Aberdeen va avea parte de un central pe care UEFA îl vede viitor star al arbitrajului # Golazo.ro
FCSB a acuzat dur prestația centralului olandez de joi seară, imputându-i în special că l-a eliminat extrem de ușor pe Cisotti
14:40
PAOK, pas greșit în Europa League Răzvan Lucescu, după înfrângerea suferită în Croația: „Am luat decizii proaste” # Golazo.ro
PAOK Salonic, echipa antrenată de Răzvan Lucescu (56 de ani), a pierdut prima manșă a „dublei” cu Rijeka, din play-off-ul Europa League.
14:30
Thiam debutează duminică! Finanțatorul FCSB, despre noul atacant al campioanei: „Se va integra imediat” + Ce se întâmplă cu Bîrligea # Golazo.ro
George Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a vorbit despre transferul lui Mamadou Thiam (30 de ani).
14:20
„Sunt căpitanul României” Nicolae Stanciu, la startul noii ediții de Serie A. Îl contrazice pe Dan Șucu: „Nu sunt un erou” # Golazo.ro
Nicolae Stanciu vorbește despre Genoa, cum a ajuns la „Grifon”, se prezintă fanilor italieni, explică de ce l-a ales pe Ivica Olic model și nu pe Hagi. Și refuză cuvintele lui Dan Șucu, „e un erou al României”: „Nu sunt un erou”
14:00
Meci de 2.000.000 de euro Returul cu Aberdeen are o miză financiară imensă . Care sunt sursele de venit la meciul de pe Arena Națională # Golazo.ro
FCSB - Aberdeen va decide echipa care se va califica în Europa League, pierzătoarea urmând să meargă în Conference League. Meciul e joi, 28 august, de la 21:30
Acum 12 ore
13:20
Avertisment pentru retur Antrenorul lui Aberdeen după egalul cu FCSB: „Va fi un meci total diferit în România” # Golazo.ro
Jimmy Thelin (47 de ani), antrenorul celor de la Aberdeen, a tras concluziile despre meciul cu FCSB și a vorbit despre ce se va întâmpla la București.
13:10
Thiam, prezentat la FCSB Noul atacant al campioanei a efectuat deja primul antrenament » Ce număr va avea # Golazo.ro
Mamadou Thiam (30 de ani), fostul atacant al celor de la Universitatea Cluj, a fost prezentat de FCSB.
13:00
Iordănescu, victorie mare Legia, la un pas de grupa Conference League + Ce au făcut Rațiu și Răzvan Marin # Golazo.ro
Legia Varșovia, echipa antrenată de Edward Iordănescu (47 de ani), s-a impus în prima manșă a „dublei” cu Hibernian din play-off-ul Conference League, scor 2-1.
13:00
„Napoli voia să-l înlocuiesc pe Maradona” Gică Hagi și-a retrăit cariera pentru France Football: „Am fost cel mai bun la Mondial până în sferturi” # Golazo.ro
Gică Hagi, interviu pentru France Football în academia de la Ovidiu. Despre momentele esențiale ale carierei, marile cluburi, naționala, Mondialul din 1994 și Balonul de Aur, dar și despre prezent
12:30
CFR a ales! Andrea Mandorlini îl va înlocui pe demisionarul Dan Petrescu » I-a mai pregătit de două ori pe clujeni # Golazo.ro
Andrea Mandorlini (65 de ani) ar urma să fie noul antrenor al celor de la CFR Cluj, după ce Dan Petrescu (57 de ani) și-a anunțat demisia.
12:00
„Umilitor, un dezastru!” Iuliu Mureșan, reacție dură după Hacken - CFR Cluj 7-2 : „Parcă au luat somnifere” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani), fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a vorbit despre înfrângerea rușinoasă înregistrată de ardeleni în deplasarea din Suedia, scor 2-7 împotriva celor de la Hacken.
11:50
„Ajutăm când ni se cere” GOLAZO.ro a obținut reacția UEFA cu privire la scandalul iscat de vizele refuzate celor 3 jucători de la FCSB # Golazo.ro
UEFA a răspuns întrebărilor GOLAZO.ro pentru subiectul vizelor interzise în Marea Britanie lui Radunovic, Ngezana și Alhassan, motivul absenței lor în meciul de la Aberdeen (2-2), în prima manșă a play-off-ului Europa League
11:40
„E tare așa, îmi place!” Reacția neașteptată a căpitanului de la Hacken, după ce Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj # Golazo.ro
Simon Gustafson (30 de ani), căpitanul celor de la Hacken, s-a amuzat pe seama lui Dan Petrescu (57 de ani), după ce antrenorul a demisionat de la CFR Cluj.
11:20
Contra, la CFR? Ce spune antrenorul despre o revenire în România , după ce Dan Petrescu a demisionat: „Sunt liniștit” # Golazo.ro
Cosmin Contra (49 de ani), fostul selecționer al României, a vorbit despre o eventuală revenire în fotbalul românesc, la CFR Cluj.
11:10
„Parcă vine din Divizia B!” Veteranul de la FCSB, criticat dur după meciul cu Aberdeen: „Îi e frică de minge” + Cine este remarcatul finanțatorului # Golazo.ro
George Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, l-a criticat dur pe Vlad Chiricheș, după remiza cu Aberdeen, scor 2-2.
10:50
Cîrstea, meci perfect la Cleveland Sorana a învins-o pe favorita turneului ! » Pe cine va întâlni în semifinale # Golazo.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani, #11 WTA) s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland, după ce a învins-o pe Liudmila Samsonova (26 de ani, #19 WTA), cu 6-4, 6-1.
10:10
„Decizie cam dură” Cum comentează presa britanică eliminarea lui Cisotti din Aberdeen - FCSB: „Discutabil!” + Românul lăudat # Golazo.ro
Presa britanică a analizat remiza dintre Aberdeen și FCSB, scor 2-2, din play-off-ul Europa League.
10:00
„Nu mai e cu capul la CFR!” Ilie Dumitrescu, despre situația lui Louis Munteanu: „Știu ce probleme aveau cu el” # Golazo.ro
Ilie Dumitrescu (56 de ani) a comentat situația lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj.
09:30
„Putea fi 10-4!” Antrenorul lui Hacken: „Puțin ciudat. Când am analizat-o, CFR Cluj părea o echipă dificilă” # Golazo.ro
HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Jens Gustafsson (46 de ani), antrenorul celor de la Hacken, a vorbit despre victoria zdrobitoare a echipei sale în fața celor de la CFR Cluj.
09:10
„Vom da totul ca să ne calificăm” Elias Charalambous, așteptări mari de la returul cu Aberdeen: „Sunt sigur că va fi incredibil” # Golazo.ro
Elias Charalambous a vorbit despre partida din Scoția, încheiată la egalitate, scor 2-2.
Acum 24 ore
02:00
FCU Craiova, în pragul excluderii Echipa lui Adrian Mititelu a ajuns la 94 de puncte de penalizare » Reacția patronului # Golazo.ro
Adrian Mititelu (57 de ani) joacă tare în războiul cu FRF. Patronul FCU Craiova ignoră deciziile comisiilor federale, iar echipa din Bănie a ajuns la un pas de excludere din toate competițiile interne.
00:50
BAȘAKȘEHIR - U. CRAIOVA 1-2. Alexandru Cicâldău (28 de ani), mijlocașul celor de la Universitatea Craiova, a vorbit despre partida câștigată de echipa sa.
00:40
„Plecăm de aici cu un gust amar” Darius Olaru, după egalul obținut de FCSB cu Aberdeen: „Chiar te simți fotbalist” # Golazo.ro
Darius Olaru a vorbit despre egalul obținut de FCSB împotriva lui Aberdeen în prima manșă a play-off-ului din Europa League.
00:40
„Arbitrul a fost de partea lor” Remarcatul patronului FCSB, după egalul cu Aberdeen: „Cel mai bun, numărul 1!” # Golazo.ro
Aberdeen - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după remiza din Scoția.
00:40
„Să se facă o anchetă” Daniel Bîrligea, acuzații grave la adresa arbitrajului: „Din primul minut am văzut că ține cu ei! A stricat fotbalul” # Golazo.ro
Aberdeen - FCSB 2-2. Daniel Bîrligea (25 de ani) a oferit primele reacții după remiza din Scoția.
00:20
„UEFA ar trebui să se implice” Mihai Stoica cere intervenția forului european: „Nu e normal!” + Apel pentru retur # Golazo.ro
ABERDEEN - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al campioanei, a vorbit despre remiza înregistrată de echipa sa în Scoția.
00:20
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre meciurile echipelor românești în Europa League și Conference League.
00:10
Comunicat după umilință CFR Cluj a reacționat după rușinea din Suedia: „Această înfrângere nu ne definește” + Ce promite clubul # Golazo.ro
HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Formația ardeleană a emis un comunicat imediat după finalul partidei din Suedia în care și-a prezentat scuzele față de suporteri.
21 august 2025
23:50
Reacție acidă a lui Rotaru Finanțatorul Craiovei s-a enervat în direct și a vrut să închidă telefonul: „Nu mă interesează! E greu de înțeles?” # Golazo.ro
Bașakșehir - Craiova 1-2. Mihai Rotaru a oferit primele reacții după succesul de la Istanbul.
23:40
Mirel Rădoi rămâne neliniștit Tehnicianul Craiovei, precaut după victoria cu Bașakșehir: „ Sper să nu clacăm la retur” # Golazo.ro
BAȘAKȘEHIR - U. CRAIOVA 1-2. Mirel Rădoi (44 de ani), antrenorul celor de la Universitatea Craiova, a comentat partida de la Istanbul.
23:30
Asta e culmea! A dat 5 pase decisive la umilința CFR-ului și a venit nervos la interviuri: „Sunt al dracului de supărat!” # Golazo.ro
Amor Layouni, jucătorul lui Hacken care a dat 5 pase decisive în meciul cu CFR, a fost nervos la final în ciuda performanței echipei.
23:30
CFR, Umilință istorică Înfrângerea 2-7 cu Hacken, cea mai severă din palmaresul lui ardelenilor și din cariera lui Dan Petrescu » Topul dezastrelor # Golazo.ro
CFR Cluj a fost demolată de Hacken, scor 2-7, în primul meci din play-off-ul Conference League. Este cea mai drastică înfrângere din istoria modernă clubului fondat în 1907.
23:00
Gol și eliminare în 7 minute! FOTO: FCSB, în inferioritate mai bine de o repriză în deplasarea de la Aberdeen # Golazo.ro
Aberdeen - FCSB. Juri Cisotti (32 de ani) a văzut cartonașul roșu în deplasarea din Scoția.
22:50
HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Dan Petrescu (57 de ani) și-a dat demisia după eșecul rușinos din Suedia, din prima manșă a play-off-ului Conference League.
22:40
„Sintetic? Asta nu e scuză!” Prima reacție a lui Ioan Varga după dezastrul din Suedia: „Chiar nu înțeleg!” # Golazo.ro
Hacken - CFR Cluj 7-2. Ioan Varga a oferit prima reacție după eșecul istoric al echipei sale din turul play-off-ului Europa League.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.