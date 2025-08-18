Tragedie pe o autostradă din Grecia, frecventată de români. Trei persoane au ars de vii în mașină, după ce au fost lovite de un TIR. Video

Fanatik, 18 august 2025 15:30

Trei oameni au murit arși de vii în urma unui accident grav din Grecia. Un TIR a izbit din plin două mașini, care, ulterior, au izbucnit în flăcări

Acum 5 minute
15:40
Schimbări importante privind rovinieta. Ministerul Transporturilor anunță noutăți pentru șoferi Fanatik
Șoferii din România nu vor mai plăti rovinieta așa cum era obișnuiți. Ministerul Transporturilor anunță un nou sistem de taxare rutieră.
15:40
Gigi Becali și-a schimbat radical discursul față de Craiova lui Rotaru. ”Începe să joace fotbal”. Așteaptă însă 6 puncte din dubla cu oltenii! Fanatik
Universitatea Craiova este lider după 6 etape, iar Gigi Becali a avut un discurs neașteptat la FANATIK SUPERLIGA în privința oltenilor.
Acum 10 minute
15:30
15:30
Bogdan Baratky rămâne cu o mare dilemă după Rapid – FCSB 2-2: „Când mai e în neregulă să atingem mingea cu mâna prin careu?” Fanatik
Bogdan Baratky a tras concluziile derby-ului Rapid - FCSB, scor 2-2, în etapa a 6-a din SuperLiga. Cu ce rămânem după meciul de foc de pe Arena Națională.
Acum 30 minute
15:10
Harta celor mai scumpe cartiere din București. Zonele unde chiria depășește cu mult salariul mediu Fanatik
Cât de scump este să trăiești în București. Zonele în care chiriașii scot cei mai mulți bani din buzunar pentru a locui în Capitală.
15:10
Mitică Dragomir a venit îmbrăcat în vișiniu după Rapid – FCSB 2-2. „E jucător bun, dar varsă laptele”. I-a comparat cu Slobozia! Fanatik
Mitică Dragomir a făcut analiza derby-ului Rapid - FCSB! Ce a spus fostul președinte LPF despre jocul celor două echipe și despre gafele lui Ngezana
15:10
Sorin Grindeanu, categoric în privința scenariului unei guvernări PSD – AUR: “Nu în mandatul meu” Fanatik
Sorin Grindeanu, președintele interimar al social-democraților, a oferit un răspuns categoric în privința posibilității unei guvernări PSD - AUR
Acum o oră
15:00
Ce onoare! Echipamentul prezentat recent de PSG seamănă izbitor cu kitul de joc al FCSB-ului, care i-a înnebunit pe fani. Foto Fanatik
Coincidență incredibilă în acest start de sezon între FCSB și Paris Saint Germain. Anunțul făcut de câștigătoarea Ligii Campionilor.
14:40
„Gâlcă a avut noroc aseară?”. Marius Șumudică a reacționat instant: „Înseamnă că am trecut ca gâsca prin apă” Fanatik
Marius Șumudică a analizat cum a reușit Costel Gâlcă să revină de la 2-0 în fața FCSB-ului. Ce părere are fostul antrenor al Rapidului despre schimbările făcute de giuleșteni
14:40
România se află sub un cod galben și portocaliu de inundații: 20 de județe sunt afectate. Până când sunt în vigoare avertizările Fanatik
Hidrologii anunță că este pericol de inundații. Este în vigoare un cod galben și un cod portocaliu. Care sunt cele 20 de județele vizate
Acum 2 ore
14:20
Robert Niță a dezvăluit cum a trăit pe Arenă derby-ul cu FCSB. „În minutul 80 eram mic”. Ce a vorbit cu Șucu după golul de 2-2 Fanatik
Robert Niță, dezvăluiri din interior după Rapid - FCSB 2-2! Cum s-a trăit golul egalizator din prelungiri alături de conducerea giuleștenilor
14:10
Andrei Nicolescu a vorbit despre ruptura dintre Kopic și Perica. „Toți suntem frustrați că nu joacă!” Fanatik
Andrei Nicolescu a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este adevărul despre „ruptura” dintre Zeljko Kopic și Stipe Perica.
14:00
Gigi Becali a răbufnit în direct: „Cum să pui tu cătușe pe copilul meu? Bă, javră ordinară! Asta e libertatea presei?” Fanatik
Gigi Becali a avut o reactie furibună la adresa fake news-urilor din presă. Ea a fost declanşată de o discuţie legată de candidatura lui Gigi Neţoiu la Primăria Capitalei.
14:00
Cum arată bucătăriile insalubre unde se prăjesc gogoșile care se vând pe plajă, la Eforie? ”Cum să-i cumperi copilului așa ceva?” Fanatik
De unde vin gogoșile vândute pe plajă și cum arată, în realitate, bucătăriile unde sunt preparate. Horia Constantinescu, dezvăluie: producătoarea i-a spus că sunt cu urme umane!
14:00
Percheziţii în Vâlcea, la poliţişti suspectaţi că au luat mită. Aceștia modificau în sistem perioada de suspendare a permiselor de conducere Fanatik
Procurorii DNA au efectuat percheziții domiciliare la mai mulți polițiști din Vâlcea. Aceștia sunt suspectați de fapte de corupție
14:00
Salariile ANRE, ASF și ANCOM vor fi reduse cu 30%. Ce alte măsuri pregătește Guvernul Bolojan  Fanatik
Guvernul condus de Ilie Bolojan pregătește salarii reduse cu 30% la ANRE, ASF și ANCOM. Sunt luate în calcul și alte măsuri
14:00
Călătoria în străinătate cu copiii minori va fi simplificată. Ce trebuie să știe însoţitorii acestora Fanatik
Noi reguli în ceea ce privește călătoria cu copiii minori în străinătate. Ce pași trebuie să respecte însoțitorii acestora.
13:50
Vladimir Putin i-a făcut cadou un Lamborghini! Cine e sportivul legendar care l-a cucerit pe liderul de la Kremlin. Are relații bune și cu dictatorul Kim-Jong-un Fanatik
Multiplul campion NBA Dennis Rodman surprinde cu poveștile sale, mai ales cele legate de relațiile cu liderii lumii precum Putin sau Kim Jong-un.
13:40
Gigi Becali are un nou favorit după Rapid – FCSB 2-2. „Pentru el mă bucur cel mai mult”. Mesaj dur pentru Olaru: „Nimeni nu are timp” Fanatik
Gigi Becali a lăudat evoluția unui jucător de la FCSB, pe care l-a numit „favoritul său”. Patronul campioanei a analizat și situația în care se află Darius Olaru.
Acum 4 ore
13:30
Cristi Balaj a anunțat plecări după CFR Cluj – Botoșani 3-3! „Am ajuns la o concluzie. Știm ce avem de făcut” Fanatik
Se trage linie la CFR Cluj! Cristi Balaj anunță schimbări imediat după rezultatul de egalitate din ultima etapă de SuperLiga, contra lui FC Botoșani
13:10
Andrei Nicolescu a anunțat unde va juca Dinamo toate meciurile de acasă până la finalul anului. „E hotărât!”. Exclusiv Fanatik
Andrei Nicolescu a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că Dinamo va juca toate meciurile de acasă pe Arena Naţională. Ce probleme există cu arena "Arcul de Triumf".
13:00
Rezultate Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă. Edu.ro a publicat notele. Când se afișează rezultatele finale după contestații. Verifică aici primele rezultate BAC 2025 din sesiunea de august Fanatik
Rezultatele la examenul de Bacalaureat 2025 sesiunea de toamnă au fost publicate de platforma Edu.ro. Află în cele ce urmează când sunt afișate rezultatele finale
12:50
Un primar PNL i-a oferit lui Dani Mocanu o diplomă de excelență. Manelistul tocmai a scăpat dintr-un dosar de proxenetism Fanatik
Dani Mocanu a scăpat de dosarul penal în care a fost acuzat de proxenetism, la câteva luni după ce a scos maneaua lui Nicușor Dan. Un primar i-a dat și diplomă!
12:50
Adrian Porumboiu a lămurit faza care l-a enervat pe Gigi Becali în Rapid – FCSB 2-2. „Nu poate fi decât o lipsă de calciu”. Îl laudă pe Istvan Kovacs! Fanatik
Adrian Porumboiu l-a lăudat pe Istvan Kovacs pentru prestaţia din derby. Fostul mare arbitru e de părere că nu a fost fault la faza primului gol din Rapid - FCSB 2-2.
12:50
Ministerul de Externe face angajări în plină criză bugetară: aproape 200 de posturi scoase la concurs. Ce salarii se oferă Fanatik
Ministerul de Externe a anunțat că se fac angajări. Sunt aproape 200 de posturi scoase la concurs. Ce salarii sunt oferite
12:40
Horia Ivanovici dă de pământ cu Rapid după 2-2 cu FCSB: ”Îngrozitor! Cum s-o fi simțit Șucu să bage milioane și să vadă așa ceva?” Fanatik
Horia Ivanovici a avut o reacție dură la FANATIK SUPERLIGA în privința jocului prestat de Rapid la derby-ul cu FCSB încheiat la egalitate.
12:30
Tragedie în Italia. O româncă de 36 de ani a murit în timp ce escalada un ghețar Fanatik
O româncă de 36 de ani a sfârșit tragic în Italia. Femeia a murit în timp ce escalada vârful Castore din masivul Monte Rosa.
12:20
Ce transfer ar fi! Gigi Becali a pus ochii pe un titular de la Craiova lui Rotaru: „Costă 5-6 milioane de euro”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a pus ochii pe Ştefan Baiaram de la Universitatea Craiova. Patronul FCSB susţine că atacantul lui Rotaru costă 5-6 milioane de euro.
12:10
Managerul de spital a cărui condamnare la 11 ani de închisoare a fost anulată a uitat să își achite datoriile la întreținere. Câți bani a fost obligat Adrian Secureanu să plătească Fanatik
Adrian Secureanu, fostul manager al Spitalului Malaxa din București, a fost dat în judecată de o asociație de proprietari pentru plata unor datorii.
12:10
Gigi Becali, ultimatum pentru Denis Alibec: ”Bagă-te la cuțite! M-ai costat 600.000 de euro!”. Exclusiv Fanatik
Denis Alibec a jucat foarte puțin de la transferul la FCSB, iar Gigi Becali i-a dat un ultimatum în direct la FANATIK SUPERLIGA.
12:00
Gigi Becali și-a dat seama de un jucător. „Gata! Nu poate!”. Șumudică i-a dat dreptate în direct: „Credeam că e accidentat”. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali s-a convins de un jucător de la FCSB după remiza cu Rapid, scor 2-2 în SuperLiga. Cum i-a dat dreptate Marius Șumudică după derby-ul de pe Arena Națională.
12:00
Guvernul Bolojan taie bani de la investiții importante în sănătate, educație și infrastructură. România a pierdut 7 miliarde de euro din PNRR Fanatik
Decizii dure anunțate de Guvernul Bolojan: se taie bani de la investiții importante în sănătate, educație și infrastructură
11:40
Gigi Becali a anunțat primul 11 al FCSB cu Aberdeen. Revine Radunovic! Unde sunt singurele semne de întrebare. Exclusiv Fanatik
Gigi Becali a anunţat echipa de start a FCSB-ului cu Aberdeen, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Revine Risto Radunovic în formaţia roş-albastră, una cu câteva surprize.
11:40
Priscilla Presley, acuzată că și-ar fi lăsat fiica să moară. Văduva lui Elvis Presley ar fi recurs la un astfel de gest pentru bani Fanatik
Priscilla Presley, în mijlocul unui scandal uriaș. Văduva lui Elvis Presley este acuzată că a ignorat dorința fiicei sale, Lisa Marie Presley, lăsând-o să moară.
Acum 6 ore
11:30
(P) Don Mitică îți dă un milion de motive să joci la Amusnet Global Tournament Fanatik
Don Mitică știe că o vară memorabilă poate fi completă doar cu premii pe măsură. Fii pregătit! Vara asta, Amusnet aduce mai mult decât distracție. Te așteaptă adrenalină și 1.000.000 RON gata să fie câștigați. […]
11:10
Partidele care au rămas în campania electorală și au dat bani pe clipuri electorale. Cum arată cursa pe Facebook Fanatik
Ce partide au dat bani la Google pentru promovarea unor reclame politice și după campania electorală. Cine se pregătește de alegeri anticipate
11:10
Rapidiștii s-au luat la harță în direct după 2-2 cu FCSB. Niță: „Te văd iritat dimineața” / Șumudică: „Spune tu dacă m-ai întrerupt” Fanatik
Rapidiștii Marius Șumudică și Robert Niță s-au contrat în direct la Fanatik SuperLiga după egalul cu FCSB, scor 2-2 pe Arena Națională.
11:10
Marius Șumudică, analiză nemiloasă după derby-ul Rapid – FCSB 2-2. „O degringoladă! Lumea o să zică acum că lui Gâlcă i-au ieșit schimbările” Fanatik
Marius Șumudică a făcut o analiză tăioasă după meciul slab al Rapidului de pe Arena Națională împotriva lui FCSB. Cum a comentat schimbările lui Costel Gâlcă
10:50
Cutremur în România, luni, 18 august 2025. Este al doilea seism important produs în zona Vrancea în mai puțin de 24 de ore Fanatik
Cutremur resimțit luni, 18 august 2025, în România. Ce magnitudine a avut seismul, potrivit Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare pentru Fizica Pământului.
10:40
Raportul Wyscout îi dă dreptate lui Gigi Becali! Cei doi titulari care NU s-au văzut în derby-ul cu Rapid. Cum au pierdut roș-albaștrii 2 puncte esențiale Fanatik
Cifre interesante în Rapid - FCSB 2-2. Cum a ratat campioana României victoria în derby-ul cu rivalii din Giulești. Ce jucători au dezamăgit.
10:20
Atac aerian în orașul ucrainean Harkov. Trei persoane au fost ucise, printre care și un copil de doi ani. Video Fanatik
Un atac aerian a avut loc în orașul Harkov din Ucraina, iar trei persoane au fost ucise. Printre victime se numără și un copil de doi ani
10:20
Andrei Borza a dezvăluit cum l-a păcălit pe Ngezana la Rapid – FCSB 2-2: „Îi place să facă asta. Mă așteptam”” Fanatik
Andrei Borza a avut un rol crucial în revenirea Rapidului în prelungiri în fața rivalilor de la FCSB. Cum l-a păcălit pe Ngezana, stâlpul din apărarea „roș-albaștrilor”
10:10
Nu e glumă! Acționarul lui Dinamo vrea titlul în acest sezon și a dat-o exemplu pe FCSB Fanatik
Veste uriașă pentru fanii celor de la Dinamo! Acționarul clubului se gândește la un titlu istoric și îi dă exemplu pe rivalii de la FCSB.
09:50
Edi Iordănescu, promisiune pentru fani după prima înfrângere cu Legia în campionat: „Am luat gol dintr-o aruncare de la margine” Fanatik
Edi Iordănescu a pierdut și primul meci în Polonia după ce a fost eliminat din Europa League de AEK Larnaca. Ce a spus fostul selecționer despre jocul echipei sale
09:50
Cine a obținut mega-contractele IT din Sănătate. Legăturile politice ale firmei câștigătoare Fanatik
Unde merg banii CNAS, strânși acum și de la pensionari, și de la mame. Contracte cu firmele de IT apropiate de Sebastian Ghiță
09:40
Giovanni Becali a dat toate cărțile pe față despre Cristi Chivu. A vorbit despre marea trădare! Exclusiv Fanatik
Ioan Becali a ținut să explice la emisiunea ”DON Giovanni” care este de fapt adevăratul motiv pentru care l-a numit trădător pe Cristi Chivu
09:40
Volodimir Zelenski a ajuns la Washington, pentru întâlnirea cu Donald Trump. Ce mesaj i-a transmis președintele SUA Fanatik
Volodimir Zelenski a ajuns, de curând, la Washington, unde se va întâlni cu președintele SUA. Ce i-a transmis Donald Trump înainte de discuții
Acum 8 ore
09:20
Vremea se strică în România: ANM anunță cod portocaliu și galben de ploi. Ce județe sunt afectate Fanatik
ANM a anunțat cod portocaliu și galben de ploi în România. Ce județe sunt afectate de instabilitatea atmosferică astăzi, 18 august
09:10
Gigi Becali, noi detalii despre posibilul transfer al lui Florinel Coman la FCSB: „Să se gândească la nevasta și copilul lui!” Fanatik
Cum ar putea ajunge Florinel Coman la FCSB!? Gigi Becali a vorbit personal cu fotbalistul. Sfatul pe care i l-a dat internaționalului român.
08:50
Zi decisivă pentru Vlad Pascu, la doi ani de la accidentul de la 2 Mai. Tânărul va afla câți ani va petrece după gratii Fanatik
Vlad Pascu își va afla sentința la doi ani fără o zi de la accidentul de la 2 Mai, în care doi tineri au murit, iar alți trei au fost răniți
