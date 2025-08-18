Sorin Grindeanu dă semnalul privind recalcularea pensiilor și reguli clare pentru ieșirea la pensie
Stiripesurse.ro, 18 august 2025 17:00
Sorin Grindeanu a transmis luni un mesaj direct seniorilor social-democrați, dar și electoratului PSD, subliniind că partidul are meritul de a fi realizat reforma pensiilor.
• • •
Acum 5 minute
17:10
Egiptul este ''pregătit'' să se alăture oricărei forţe internaţionale ce ar putea fi desfăşurată în Fâşia Gaza, a anunţat luni şeful diplomaţiei egiptene, Badr Abdelatty, în contextul în care mişcarea islamistă palestiniană Hamas a primit, la Cairo, o nouă propunere de
17:10
Tentativă de omor la Călărași: Bărbat arestat după ce și-a înjunghiat fosta concubină # Stiripesurse.ro
Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină, duminică după-amiază, într-un centru maternal din Călăraşi, a fost arestat preventiv pentru tentivă de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
17:10
O stațiune din România, care a fost odată refugiu pentru împărați, dar lăsată în paragină în prezent, va fi readusă la viață (AFP) # Stiripesurse.ro
Stațiunea Băile Herculane, odată un refugiu pentru împărați datorită apelor sale sulfuroase, trăiește acum într-un declin vizibil: fațade dărăpănate, graffiti care acoperă zidurile și moloz pe străzi, notează AFP.
Acum 10 minute
17:00
Scandal la vârful securităţii suedeze: Un fost consilier ajunge în faţa instanţei pentru gestionarea defectuoasă a documentelor # Stiripesurse.ro
Henrik Landerholm, fost consilier pentru securitate națională al Suediei și apropiat al premierului Ulf Kristersson, a apărut luni în fața instanței, fiind acuzat că a lăsat documente oficiale într-un hotel în 2023.
17:00
Sorin Grindeanu dă semnalul privind recalcularea pensiilor și reguli clare pentru ieșirea la pensie # Stiripesurse.ro
Sorin Grindeanu a transmis luni un mesaj direct seniorilor social-democrați, dar și electoratului PSD, subliniind că partidul are meritul de a fi realizat reforma pensiilor. Citește mai departe...
17:00
Sindicaliștii din silvicultură se pregătesc să iasă în stradă pentru a protesta împotriva proiectului de reformă a Romsilva, proiect pe care ei îl consideră greșit. Protestul va avea loc, miercuri, la Ministerul Mediului.
17:00
PSD, de acord să se taie banii celor care ”nu au fost în stare să semneze contracte” # Stiripesurse.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că celor care nu au fost în stare să semneze un contract pe PNRR din 2021 până la jumătatea anului 2025, trebuie să le fie eliminate investițiile.
Acum 30 minute
16:50
Interesul, mai presus decât sancțiunile: Europa și SUA încă fac afaceri de miliarde cu Rusia # Stiripesurse.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, amenință India cu un tarif suplimentar de 25%, precum și cu taxe mai mari pentru alte țări care cumpără petrol rusesc, încercând să pună presiune pe Moscova să încheie războiul din Ucraina.
16:50
Literatura şi cultura română, celebrate la Festivalul Sopot Literar - Zece scriitori invitaţi, şase premiere literare # Stiripesurse.ro
România are statutul de ţară invitată la cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Sopot Literar, care se va desfăşura în perioada 20 - 24 august.
16:50
Autorităţile trebuie să conştientizeze că menţinerea producţiei pe cărbune devine din ce în ce mai dificilă, iar de ani buni aceste centrale nu mai oferă un avantaj competitiv real, afirmă Alexandru Ciocan, senior researcher la Energy Policy Group (EPG), într-o analiză publicată
16:50
Guvernul ungar şi-a exprimat luni "indignarea" faţă de recentele atacuri ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care au perturbat tranzitul ţiţeiului rusesc către ţara central-europeană, în replică autorităţile de la Kiev invitând Budapesta să se plângă
16:50
Sorin Grindeanu: Suntem de acord cu eliminarea privilegiilor, dar vrem și program de relansare economică # Stiripesurse.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar şi social-democraţii lucrează la el şi îl vor prezenta public, el anunţând că Radu Oprea,
16:50
Brânzeturi contaminate cu Listeria în mai multe țări europene: produsele suspecte au fost retrase de la comercializare # Stiripesurse.ro
Brânzeturi contaminate cu Listeria au fost detectate în cel puțin cinci țări europene, dar și în SUA și Japonia. Produsele suspecte au fost retrase de la comercializare. Doi oameni au murit în Franța și alții au avut nevoie de îngrijiri medicale în vestul și nordul Europei.
16:40
Tik Tok intră pe piața informațiilor sexuale destinate copiilor: Va posta zeci de videoclipuri educaționale # Stiripesurse.ro
Tik Tok vrea să facă educație sexuală copiilor, așa că va posta zeci de videoclipuri pe care le consideră ca fiind educaționale.
16:40
Sorin Grindeanu: E necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe privind investiţiile din PNRR/ Ministrul Nazare să vină să ne prezinte rectificarea bugetară # Stiripesurse.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după şedinţa conducerii partidului că este necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe privind investiţiile din PNRR, dar sunt lucruri de nuanţă care pot fi îmbunătăţite, el precizând că PSD va veni la Guvern cu propuneri.
16:40
Israelul va furniza ajutor umanitar de urgenţă Sudanului de Sud, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe israelian, informează AFP, potrivit Agerpres.
16:40
Noaptea Muzeelor la Sate 2025 - 55 de muzee şi colecţii din întreaga ţară şi-au confirmat până în prezent participarea # Stiripesurse.ro
A treia ediţie a Nopţii Muzeelor la Sate, un eveniment care transformă spaţiile culturale din mediul rural în locuri de întâlnire, dialog şi descoperire, are loc în 6 septembrie.
16:40
Deputatul AUR Călin Matieş acuză PSD de ipocrizie: 'Aţi susţinut guvernul când s-a tăiat de la mame, copii şi pensionari' # Stiripesurse.ro
Deputatul AUR, Călin Matieş, a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, acuzându-i pe social-democraţi de „ipocrizie" şi „comportament duplicitar" în raport cu măsurile economice ale Guvernului condus de Ilie Bolojan.
16:40
Traficul rutier va fi restricționat pe Șoseaua Vergului, între Șoseaua Morarilor și strada Ion Șahighian, în perioada 19-23 august, pentru remedierea unei avarii la rețeaua de gaze naturale. Accesul pe segmentul de drum restricționat va fi permis doar riveranilor.
Acum o oră
16:30
Roșia Montană a avut parte luni de un oaspete neașteptat: președintele Nicușor Dan. Cunoscut pentru implicarea sa de lungă durată în protejarea patrimoniului cultural și arhitectural al zonei, șeful statului a revenit în inima Apusenilor, de această dată alături de familie.
16:20
Cairo negociază în prezent o încetare a focului de 60 de zile între Israel și Hamas, care prevede eliberarea ostaticilor israelieni și a deținuților palestinieni, potrivit Le Figaro citat de Mediafax.
16:20
Sorin Grindeanu se duce cu primarii peste Ilie Bolojan: PNL și UDMR așteaptă să beneficieze de revolta PSD # Stiripesurse.ro
În coaliție negocierile nu se mai duc cu frumosul. Amenințați că vor fi lăsați fără bani de PNRR și Anghel Saligny primarii nu mai vor să tacă, așa că vor merge cu Sorin Grindeanu la întâlnirea Asociației Municipiilor din România cu premierul Ilie Bolojan.
16:20
Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, se va alătura mai multor lideri europeni la discuțiile de la Casa Albă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski, care vor avea loc luni. În drum spre Washington, premierul a transmis un mesaj, scrie BBC citat de mediafax.
16:10
Jaful de zeze milioane de lei de la Poșta din Timișoara - Trei dintre tâlhari, trimişi în judecată # Stiripesurse.ro
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș anunță că trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată.
Acum 2 ore
16:00
Andreea Antonescu e vedetă pe Tik Tok după ce a cântat la un concert fără spectatori: Să vă aud pe toți! # Stiripesurse.ro
Andreea Antonescu, componenta roșcată a celebrei trupe Andre, a devenit vedetă pe Tik Tok după ce a fost invitată să cânte într-o comună. După despărțirea de Andreea Bălan, cele două artiste și-au continuat carierele, însă solo nu au mai cunoscut același succes.
15:50
VIDEO Accident teribil în Grecia, la o stație de taxare! Un TIR a spulberat două mașini. Trei morți și mai mulți răniți. MAE verifică dacă sunt români implicați # Stiripesurse.ro
Un accident teribil s-a petrecut, luni la prânz, pe autostrada Egnatia, în zona localității Iasmos, între Xanthi și Komotini. Un TIR care circula cu viteză a intrat într-o coloană de mașini aflate la bariera de taxare.
15:50
Ministrul Economiei atacă coaliția: Reformele și relansarea economică sunt amânate pentru interese politice # Stiripesurse.ro
USR atacă coaliția din cauza tensiunilor. Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că întârzierile ședințelor de coaliție indică faptul că anumite măsuri importante și relansarea economică sunt amânate pentru interese politice interne.
15:30
'Compromisul digerabil' pe care e pregătit să-l facă Zelenski în negocierile cu Trump (surse) # Stiripesurse.ro
Volodimir Zelenski va încerca în discuțiile cu președintele american Donald Trump să stabilească un „proces de pace productiv", fără a forța Kievul să ia "pași imposibili, cum ar fi retragerea trupelor" din regiunile Donețk și Lugansk, a declarat un
15:20
Scandal la Romsilva: Sindicaliștii somează Ministerul Mediului să retragă programul de reformă # Stiripesurse.ro
Sindicaliştii Federaţiei Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva și cer scoaterea lui de pe ordinea de zi a Ministerului Mediului.
Acum 4 ore
15:00
Ilie Bolojan calmează spiritele, după discuțiile cu magistrații - SURSE Magistrații ar fi ieșit și mai nervoși # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan face un pas în spate pe tema reformei din sistemul judiciar după discuțiile cu magistrații. Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene, a spus premierul Ilie Bolojan în timpul consultărilor de luni cu reprezentanții
15:00
VIDEO Sorin Grindeanu: Am același ceas de patru, cinci ani. În rest, glume de prost gust # Stiripesurse.ro
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a clarificat, luni, problema ceasului său de "zeci de mii de euro", precizând că îl are de ani de zile, iar prețul nu este nicidecum cel vehiculat în spațiul public."Este o glumă.
15:00
VIDEO Vehicul blindat american cu steaguri rusești și americane care asaltează pozițiile ucrainene - Imagini din presa rusă # Stiripesurse.ro
Un transportor blindat M113 de fabricație americană, purtând steaguri rusești și americane, a fost filmat atacând poziții ucrainene în regiunea Zaporijia, a susținut agenția de propagandă rusă RT pe 18 august.
15:00
Bitcoin și BNB ating noi maxime istorice, Ethereum ajunge la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021, iar tăierea dobânzii în SUA pare iminentă # Stiripesurse.ro
Activele digitale au depășit performanța activelor tradiționale săptămâna trecută, Bitcoin atingând noi maxime istorice, la peste 124.000 de dolari, arată o analiză Binance. Creșterea prețului Ethereum a depășit-o chiar și pe cea a Bitcoin.
15:00
VIDEO Fake news la Vidraru: francezii, aurul și satul 'dispărut' care nu a existat niciodată # Stiripesurse.ro
Barajul Vidraru a intrat, pentru prima dată după 50 de ani, într-un amplu proces de golire și modernizare, necesar pentru evaluarea stării sale de funcționare, informează Rador Radio România.Autoritățile explică faptul că aceste lucrări sunt normale și absolut necesare.
14:50
Nou incendiu în Delta Dunării: ard vegetație uscată și fond forestier / Intervine și un elicopter Black Hawk # Stiripesurse.ro
Un nou incendiu a izbucnit, luni, în zona Deltei Dunării: ard vegetație uscată și fond forestier în zona Sireasa, din județul Tulcea. Intervine, pe lângă forțele ISU Tulcea, și un elicopter Black Hawk, informează Mediafax.
14:50
Bărbat de 35 de ani din Botoşani, găsit mort lângă calea ferată, între Silhoasa şi Larion # Stiripesurse.ro
Cadavrul unui bărbat de 35 de ani din Botoşani a fost găsit, luni, în zona căii ferate dintre staţiile Silhoasa şi Larion din judeţul Bistriţa-Năsăud, motivul morţii fiind încă neclar, informează Agerpres.
14:50
Ilie Bolojan calmează spiritele, după discuțiile cu magistrații: Creșterea vârstei de pensionare se face treptat # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan face un pas în spate pe tema reformei din sistemul judiciar după discuțiile cu magistrații. Proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților este în linia normelor europene, a spus premierul Ilie Bolojan în timpul consultărilor de luni cu reprezentanții
14:40
VIDEO Sorin Grindeanu întrebat dacă vrea să fie premier: Mie îmi convine să mergem mai departe # Stiripesurse.ro
Sorin Grindeanu spune că actuala coaliție merge mai departe și că PSD nu vrea să plece de la guvernare, însă dorește să impună și măsuri de redresare economică."Eu am încredere că ceea ce ne-am asumat prin programul de guvernare vom duce la bun -sfârșit.
14:40
VIDEO Liderul PSD anunță că vrea și un pachet de creștere economică și nu doar de austeritate # Stiripesurse.ro
Sorin Grindeanu a anunțat, luni, că este de acord cu majoritatea propunerilor care fac parte din pachetul fiscal numărul 2 al Guvernului, dar cu anumite amendamente, însă mai trebuie ceva în plus și anume pachetul de relansare economică.
14:30
VIDEO Grindeanu (PSD) îl contrează pe Bolojan pe tema incapacității de plată: 'Nu suntem în așa situație!' # Stiripesurse.ro
Liderul PSD Sosrin Grindeanu nu crede că România e în pericol de incapacitate de plată, așa cum crede premierul Ilie Bolojan (PNL).
14:20
Procurorul militar Bogdan Pîrlog izbucnește după negocierile cu Bolojan: Reforma pensiilor magistraților e praf în ochi să se arate că se face ceva # Stiripesurse.ro
Reacție dură pe tema reformei pensiilor magistraților, după consultările organizate de premierul Ilie Bolojan la Cotroceni.
14:20
VIDEO PSD pune condiții în coaliția de guvernare - Sorin Grindeanu: Înțelegem necesitatea unei asemenea Ordonanțe # Stiripesurse.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit despre discuțiile din coaliția de guvernare cu privire la pachetul de măsuri fiscale și la investițiile prin PNRR."Lucruri de clafirificat de această ordonanță care se adresează PNRR ului și investițșiilor din PNRR.
14:20
Săptămâna trecută în cripto: Bitcoin și BNB ating noi maxime istorice, Ethereum ajunge la cel mai ridicat nivel din noiembrie 2021 # Stiripesurse.ro
Bitcoin atinge un nou maxim istoric, după ce crește la 124.457 $ pe unitate săptămâna trecută. Ethereum e aproape de un nou maxim istoric, iar prețul ETH crește mai mult decât cel al BTC.
14:10
Lider PSD, atac dur la Bolojan: 'Confundă autoritatea cu dictatura și economia de piață cu o tablă de șah pe care mută pioni după bunul plac. A devenit nu soluț # Stiripesurse.ro
Premierul Ilie Bolojan se comportă ca un „conducător absolut al țării", impunând „austeritate fără echivoc și insistând că nu există nicio altă soluție", consideră liderul PSD Câmpia Turzii, Avram Gal, cunoscut publicului larg după ce a vândut burgeri cu foiță de aur.
14:00
Surse: Grindeanu boicotează în continuare ședința coaliției. PSD a transmis poziția privind Pachetul II # Stiripesurse.ro
Luni, ședința coaliției de guvernare se va desfășura fără prezența
14:00
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au atins luni dimineaţa un nou minim pentru anul 2025, înaintea întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este supus la presiuni să ajungă la un acord de pace cu Rusia, Citește mai departe...
13:50
Marius Budăi îl contrează pe Bolojan: România nu e în incapacitate de plată. Avem resurse # Stiripesurse.ro
Fostul ministru al Muncii Marius Budăi îl contrează pe premierul Ilie Bolojan și spune că România nu e în incapacitate de plată. Țara noastră are resurse și poate achita orice datorii externe are, crede Budăi. Citește mai departe...
13:50
Pentru turneul de 1 milion de dolari, Gaël Monfils va juca la dublu mixt cu Noami Osaka şi Jannik Sinner cu Katerina Siniakova # Stiripesurse.ro
Componenţa finală a noii versiuni a turneului de dublu mixt US Open, cu un milion de dolari pus în joc pentru câştigători, a fost oficializată. Gaël Monfils va face pereche cu Naomi Osaka, în timp ce Jannik Sinner va juca cu Katerina Siniakova, nr. 2 mondial la dublu, potrivit news. Citește mai departe...
13:50
Se anunță prăpăd în mai multe zone. A fost emis Cod Portocaliu de inundaţii pentru şase judeţe. Avertizarea vizează scurgeri pe versanţi, torenţi şi pâraie şi viituri rapide pe râurile mici. Inundaţii locale cu efecte sever vor fi în Dâmboviţa şi Prahova. Citește mai departe...
13:30
Senatorul Cristian Niculescu Țâgârlaș: „Atunci când am scris proiectul de lege pentru declararea datei de 15 august, ca Ziua Maramureșului sărbătorită la nivel național, m-am gândit la acest moment de profundă unitate, în care credința, tradiția și mândria de a fi Citește mai departe...
