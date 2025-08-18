Israelul revocă vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană
Stiripesurse.ro, 18 august 2025 18:40
Israelul a revocat luni vizele reprezentanţilor australieni pe lângă Autoritatea Palestiniană, afirmând că această decizie este o consecinţă a anunţului Australiei privind intenţia sa de a recunoaşte un stat palestinian, transmite AFP.
• • •
Acum 5 minute
18:40
18:40
Bursa de la Bucureşti a început săptămâna cu scăderi pe majoritatea indicilor, la închiderea şedinţei de tranzacţionare # Stiripesurse.ro
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în scădere pe aproape toţi indicii prima şedinţă de tranzacţionare a acestei săptămâni, cu un rulaj de 79,10 milioane de lei (15,63 milioane de euro).
18:40
Grindeanu exclude o coaliție PSD-AUR, dar stă de vorbă zilnic cu prim-ministrul Bolojan # Stiripesurse.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său. Despre relaţia cu Ilie Bolojan el a afirmat că vorbeşte zilnic cu prim-ministrul la telefon şi s-au văzut de câteva ori faţă în faţă în acest săptămână.
18:40
VIDEO 'Frankenstein', de Guillermo del Toro, va avea premiera pe Netflix: data lansării # Stiripesurse.ro
„Frankenstein", în regia lui Guillermo del Toro, va avea prmeiera pe Netflix în 7 noiembrie.Regizorul premiat cu Oscar Guillermo del Toro („Pinocchio", „Cabinet of Curiosities", „The Shape of Water") adaptează povestea clasică a lui Mary Shelley despre Victor Frankenstein,
Acum 10 minute
18:30
Traficul rutier este blocat pe Centura Brașovului din cauza unui accident în care au fost implicate trei autoturisme.Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că traficul este oprit pe VO1K (Centura Brașov), în apropiere de intersecția cu DJ 103, din
18:30
Trump anunță 'o zi mare la Casa Albă' și sare la gâtul democraților: 'Știu exact ce fac!' # Stiripesurse.ro
Președintele american Donald Trump a transmis luni, pe rețeaua sa Truth Social, că la Casa Albă are loc „o zi mare", cu un număr record de lideri europeni prezenți simultan în capitala SUA. „O zi mare la Casa Albă.
Acum 30 minute
18:20
Preşedintele FIFA denunţă insultele rasiste inacceptabile de la meciuri din Cupa Germaniei # Stiripesurse.ro
Preşedintele FIFA, Gianni Infantino, a condamnat insultele rasiste „inacceptabile" la două meciuri din 32-imile Cupei Germaniei şi a cerut organizatorilor competiţiei şi autorităţilor judiciare să ia măsuri, conform news.ro.
18:20
Ședința coaliției, anulată. PSD continuă boicotul, în ciuda negocierilor de la Palatul Victoria # Stiripesurse.ro
Liderii coaliției erau așteptați luni, de la ora 17.00, la o ședință la Palatul Victoria, însă întâlnirea a fost practic anulată după ce PSD a decis să boicoteze în continuare discuțiile de la nivel de lideri.
Acum o oră
18:10
Copac prăbușit peste două femei, pe o stradă din sectorul 2. Victimele au ajuns la spital # Stiripesurse.ro
Două femei au fost rănite, după ce un copac a căzut peste ele, pe o stradă din sectorul 2 al Capitalei. Femeile au primit îngrijiri medicale la faţa locului, iar apoi au fost transportate la spital pentru investigaţii şi îngrijiri suplimentare, informează Poliţia municipiului
18:10
Emoții la Casa Albă. După eșecul de data trecută, toți ochii sunt pe Zelenski: așa se va prezenta și în fața lui Trump? # Stiripesurse.ro
Casa Albă a dorit să afle în avans ce va purta Volodimir Zelenski la întâlnirea de luni cu Donald Trump, după ce ținuta sa militară de la ultima vizită în Biroul Oval i-a nemulțumit pe președinte și pe vicepreședintele J. D.
17:50
Mesajul dur din partea lui Zelenski: Putin va ucide pentru a compromite eforturile diplomatice # Stiripesurse.ro
Trei oameni au fost uciși și alți 23 răniți într-un atac cu rachete rusești asupra regiunii Zaporojie, luni dimineața, a anunțat guvernatorul regional, Ivan Fedorov, potrivit The Kyiv Independent.„Mulți răniți sunt în stare gravă.
17:50
200 de grame de droguri de mare risc, găsite asupra unui tânăr de 28 de ani la Timișoara # Stiripesurse.ro
Un bărbat de 28 de ani din Timișoara a fost prins de polițiștii antidrog cu aproximativ 200 de grame de 2MMC, drog de mare risc, ascunse în locuința sa. Tânărul, suspectat de trafic, a fost reținut de procurorii D.I.I.C.O.T. și arestat preventiv pentru 30 de zile.
17:50
Producătorul danez de medicamente Novo Nordisk a anunțat că va vinde tratamentul pentru diabet Ozempic la prețul de 499 de dolari pe lună pentru pacienții americani cu diabet de tip 2 care plătesc cash, într-un efort de a crește accesul la medicamentul pe bază de semaglutid, scrie
Acum 2 ore
17:40
AUR, reacție la întâlnirea președinților Americii, Donald Trump, și al Federației Ruse, Vladimir Putin # Stiripesurse.ro
AUR salută reuniunea celor doi președinți, Donald Trump și Vladimir Putin, și sprijină eforturile pentru oprirea războiului din Ucraina care aduce atâta suferință poporului vecin și generează atâtea distrugeri statutului ucrainean.
17:40
După noi taxe, patronii de jocuri de noroc primesc încă o lovitură: Reclamele stradale ar putea fi interzise în Capitală # Stiripesurse.ro
Reclamele stradale la jocuri de noroc ar putea fi interzise în Capitală. E un proiect pe care USR vrea să îl impună, după ce oricum industria jocurilor de noroc a fost afectată de noi taxe decise de guvernul Bolojan, și de reglementări privind publicitatea făcută de vedete din
17:40
Pentru prima dată în istorie, companiile chineze din industria automobilelor electrice au investit, în 2024, sume mai mari în străinătate decât acasă, chiar dacă proiectele din afara ţării +se confruntă cu costuri mai mari, întârzieri şi riscuri, transmite Bloomberg.
17:30
Romelu Lukaku va rata startul sezonului pentru Napoli după ce s-a accidentat la coapsa stângă într-un amical # Stiripesurse.ro
Atacantul belgian al echipei Napoli, Romelu Lukaku, va rata primul meci al campioanei Italiei din acest sezon, după ce s-a accidentat la coapsa stângă, joi, într-un meci de pregătire, a anunţat clubul napoletan, conform news.ro.
17:20
Concertul 'Pop Simfonic la Catedrală', cu Paula Seling, în Piaţa Unirii din Oradea - Când va avea loc # Stiripesurse.ro
Concertul "Pop Simfonic la Catedrală" din acest an va avea loc marţi seară, în Piaţa Unirii din Oradea, cu intrare liberă, sub bagheta dirijorului şi compozitorului Andrei Tudor, cu o piesă în premieră compusă de acesta.
17:20
Circulația feroviară dată peste cap: Macaz defect în Rupera, trenuri cu întârzieri # Stiripesurse.ro
Trenul Baia Mare – Cluj Napoca – Bucureşti Nord este blocat, luni, pe traseu, din cauza unui macaz defect în staţia Rupea.
17:20
Donald Trump, mesaj înainte de întâlnirea cu Zelenski la Casa Albă: 'N-am avut niciodată atât de mulți lideri europeni aici în același timp' # Stiripesurse.ro
Într-un mesaj publicat, luni, pe Truth Social, președintele SUA Donald Trump a anunțat că urmează „o zi importantă la Casa Albă", în contextul discuțiilor programare cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu mai mulți lideri europeni, informează Mediafax.
17:20
Egiptul este ''pregătit'' să se alăture oricărei forţe internaţionale ce ar putea fi desfăşurată în Fâşia Gaza, a anunţat luni şeful diplomaţiei egiptene, Badr Abdelatty, în contextul în care mişcarea islamistă palestiniană Hamas a primit, la Cairo, o nouă propunere de
17:10
17:10
Tentativă de omor la Călărași: Bărbat arestat după ce și-a înjunghiat fosta concubină # Stiripesurse.ro
Bărbatul care şi-a înjunghiat cu un cuţit fosta concubină, duminică după-amiază, într-un centru maternal din Călăraşi, a fost arestat preventiv pentru tentivă de omor, tulburarea ordinii şi liniştii publice şi portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase.
17:10
O stațiune din România, care a fost odată refugiu pentru împărați, dar lăsată în paragină în prezent, va fi readusă la viață (AFP) # Stiripesurse.ro
Stațiunea Băile Herculane, odată un refugiu pentru împărați datorită apelor sale sulfuroase, trăiește acum într-un declin vizibil: fațade dărăpănate, graffiti care acoperă zidurile și moloz pe străzi, notează AFP.
17:00
Scandal la vârful securităţii suedeze: Un fost consilier ajunge în faţa instanţei pentru gestionarea defectuoasă a documentelor # Stiripesurse.ro
Henrik Landerholm, fost consilier pentru securitate națională al Suediei și apropiat al premierului Ulf Kristersson, a apărut luni în fața instanței, fiind acuzat că a lăsat documente oficiale într-un hotel în 2023.
17:00
Sorin Grindeanu dă semnalul privind recalcularea pensiilor și reguli clare pentru ieșirea la pensie # Stiripesurse.ro
Sorin Grindeanu a transmis luni un mesaj direct seniorilor social-democrați, dar și electoratului PSD, subliniind că partidul are meritul de a fi realizat reforma pensiilor.
17:00
Sindicaliștii din silvicultură se pregătesc să iasă în stradă pentru a protesta împotriva proiectului de reformă a Romsilva, proiect pe care ei îl consideră greșit. Protestul va avea loc, miercuri, la Ministerul Mediului.
17:00
PSD, de acord să se taie banii celor care ”nu au fost în stare să semneze contracte” # Stiripesurse.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că celor care nu au fost în stare să semneze un contract pe PNRR din 2021 până la jumătatea anului 2025, trebuie să le fie eliminate investițiile.
16:50
Interesul, mai presus decât sancțiunile: Europa și SUA încă fac afaceri de miliarde cu Rusia # Stiripesurse.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, amenință India cu un tarif suplimentar de 25%, precum și cu taxe mai mari pentru alte țări care cumpără petrol rusesc, încercând să pună presiune pe Moscova să încheie războiul din Ucraina.
16:50
Literatura şi cultura română, celebrate la Festivalul Sopot Literar - Zece scriitori invitaţi, şase premiere literare # Stiripesurse.ro
România are statutul de ţară invitată la cea de-a XIV-a ediţie a Festivalului Sopot Literar, care se va desfăşura în perioada 20 - 24 august.
16:50
Autorităţile trebuie să conştientizeze că menţinerea producţiei pe cărbune devine din ce în ce mai dificilă, iar de ani buni aceste centrale nu mai oferă un avantaj competitiv real, afirmă Alexandru Ciocan, senior researcher la Energy Policy Group (EPG), într-o analiză publicată
16:50
Guvernul ungar şi-a exprimat luni "indignarea" faţă de recentele atacuri ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care au perturbat tranzitul ţiţeiului rusesc către ţara central-europeană, în replică autorităţile de la Kiev invitând Budapesta să se plângă
16:50
Sorin Grindeanu: Suntem de acord cu eliminarea privilegiilor, dar vrem și program de relansare economică # Stiripesurse.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar şi social-democraţii lucrează la el şi îl vor prezenta public, el anunţând că Radu Oprea,
16:50
Brânzeturi contaminate cu Listeria în mai multe țări europene: produsele suspecte au fost retrase de la comercializare # Stiripesurse.ro
Brânzeturi contaminate cu Listeria au fost detectate în cel puțin cinci țări europene, dar și în SUA și Japonia. Produsele suspecte au fost retrase de la comercializare. Doi oameni au murit în Franța și alții au avut nevoie de îngrijiri medicale în vestul și nordul Europei.
Acum 4 ore
16:40
Tik Tok intră pe piața informațiilor sexuale destinate copiilor: Va posta zeci de videoclipuri educaționale # Stiripesurse.ro
Tik Tok vrea să facă educație sexuală copiilor, așa că va posta zeci de videoclipuri pe care le consideră ca fiind educaționale.
16:40
Sorin Grindeanu: E necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe privind investiţiile din PNRR/ Ministrul Nazare să vină să ne prezinte rectificarea bugetară # Stiripesurse.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat după şedinţa conducerii partidului că este necesară adoptarea unei asemenea ordonanţe privind investiţiile din PNRR, dar sunt lucruri de nuanţă care pot fi îmbunătăţite, el precizând că PSD va veni la Guvern cu propuneri.
16:40
Israelul va furniza ajutor umanitar de urgenţă Sudanului de Sud, a anunţat luni Ministerul Afacerilor Externe israelian, informează AFP, potrivit Agerpres.
16:40
Noaptea Muzeelor la Sate 2025 - 55 de muzee şi colecţii din întreaga ţară şi-au confirmat până în prezent participarea # Stiripesurse.ro
A treia ediţie a Nopţii Muzeelor la Sate, un eveniment care transformă spaţiile culturale din mediul rural în locuri de întâlnire, dialog şi descoperire, are loc în 6 septembrie.
16:40
Deputatul AUR Călin Matieş acuză PSD de ipocrizie: 'Aţi susţinut guvernul când s-a tăiat de la mame, copii şi pensionari' # Stiripesurse.ro
Deputatul AUR, Călin Matieş, a lansat un atac dur la adresa Partidului Social Democrat, acuzându-i pe social-democraţi de „ipocrizie" şi „comportament duplicitar" în raport cu măsurile economice ale Guvernului condus de Ilie Bolojan.
16:40
Traficul rutier va fi restricționat pe Șoseaua Vergului, între Șoseaua Morarilor și strada Ion Șahighian, în perioada 19-23 august, pentru remedierea unei avarii la rețeaua de gaze naturale. Accesul pe segmentul de drum restricționat va fi permis doar riveranilor.
16:30
Roșia Montană a avut parte luni de un oaspete neașteptat: președintele Nicușor Dan. Cunoscut pentru implicarea sa de lungă durată în protejarea patrimoniului cultural și arhitectural al zonei, șeful statului a revenit în inima Apusenilor, de această dată alături de familie.
16:20
Cairo negociază în prezent o încetare a focului de 60 de zile între Israel și Hamas, care prevede eliberarea ostaticilor israelieni și a deținuților palestinieni, potrivit Le Figaro citat de Mediafax.
16:20
Sorin Grindeanu se duce cu primarii peste Ilie Bolojan: PNL și UDMR așteaptă să beneficieze de revolta PSD # Stiripesurse.ro
În coaliție negocierile nu se mai duc cu frumosul. Amenințați că vor fi lăsați fără bani de PNRR și Anghel Saligny primarii nu mai vor să tacă, așa că vor merge cu Sorin Grindeanu la întâlnirea Asociației Municipiilor din România cu premierul Ilie Bolojan.
16:20
Keir Starmer, prim-ministrul Marii Britanii, se va alătura mai multor lideri europeni la discuțiile de la Casa Albă dintre Donald
16:10
Jaful de zeze milioane de lei de la Poșta din Timișoara - Trei dintre tâlhari, trimişi în judecată # Stiripesurse.ro
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș anunță că trei dintre bărbaţii care au participat la jaful de aproape zece milioane de lei din sediul central al Poştei din Timişoara, în noaptea de 30 mai, au fost trimişi în judecată. Citește mai departe...
16:00
Andreea Antonescu e vedetă pe Tik Tok după ce a cântat la un concert fără spectatori: Să vă aud pe toți! # Stiripesurse.ro
Andreea Antonescu, componenta roșcată a celebrei trupe Andre, a devenit vedetă pe Tik Tok după ce a fost invitată să cânte într-o comună. După despărțirea de Andreea Bălan, cele două artiste și-au continuat carierele, însă solo nu au mai cunoscut același succes. Citește mai departe...
15:50
VIDEO Accident teribil în Grecia, la o stație de taxare! Un TIR a spulberat două mașini. Trei morți și mai mulți răniți. MAE verifică dacă sunt români implicați # Stiripesurse.ro
Un accident teribil s-a petrecut, luni la prânz, pe autostrada Egnatia, în zona localității Iasmos, între Xanthi și Komotini. Un TIR care circula cu viteză a intrat într-o coloană de mașini aflate la bariera de taxare. Citește mai departe...
15:50
Ministrul Economiei atacă coaliția: Reformele și relansarea economică sunt amânate pentru interese politice # Stiripesurse.ro
USR atacă coaliția din cauza tensiunilor. Ministrul Economiei, Radu Miruță, spune că întârzierile ședințelor de coaliție indică faptul că anumite măsuri importante și relansarea economică sunt amânate pentru interese politice interne. Citește mai departe...
15:30
'Compromisul digerabil' pe care e pregătit să-l facă Zelenski în negocierile cu Trump (surse) # Stiripesurse.ro
Volodimir Zelenski va încerca în discuțiile cu președintele american Donald Trump să stabilească un „proces de pace productiv", fără a forța Kievul să ia "pași imposibili, cum ar fi retragerea trupelor" din regiunile Donețk și Lugansk, a declarat un Citește mai departe...
15:20
Scandal la Romsilva: Sindicaliștii somează Ministerul Mediului să retragă programul de reformă # Stiripesurse.ro
Sindicaliştii Federaţiei Silva contestă proiectul de reformă a Romsilva și cer scoaterea lui de pe ordinea de zi a Ministerului Mediului. Citește mai departe...
