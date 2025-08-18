VIDEO | Apare o nouă stradă în S3, în zona Republica. Are scopul de a fluidiza traficul din cartier și va face legătura între Șoseaua Industriilor și Drumul Gura Bădicului

12:40

Un șofer din București le oferă celorlalți participanți la trafic din oraș o serie de clarificări în ceea ce privește intersecția din zona Apaca: Banda 1 de pe Iulia Maniu e pentru înainte și la […] Articolul De parcă n-ar fi de ajuns problemele de trafic de pe Bd. Iuliu Maniu, mai e și situația asta din intersecția de la Apaca. Un șofer explică: Banda 1 este pentru înainte și dreapta apare prima dată în B365.