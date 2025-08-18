VIDEO | Apare o nouă stradă în S3, în zona Republica. Are scopul de a fluidiza traficul din cartier și va face legătura între Șoseaua Industriilor și Drumul Gura Bădicului
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță a anuntat bucureștenii că a fost realizată o nouă stradă în zona Republica. Pentru a face legătura dintre Șoseaua Industriilor și Drumul Gura Bădicului. Se pare că, în acest fel
Festivalul George Enescu începe în câteva zile. Bucureștiul devine scenă pentru 4.000 de artiști, muzica clasică ajunge și în clubul Control, vor fi și spectacole imersive la MINA # B365.ro
Au mai rămas doar câteva zile până la începerea ediției a XXVII-a a Festivalului Internațional George Enescu, ce are loc în perioada 24 august – 21 septembrie 2025. Sub tema „Aniversări / Celebrations", directorul artistic
17:10
"Am uitat soacra în Grecia, s-a dus după măsline și halva, ne-o aduce cineva?" Acest anunț al verii a pornit festivalul de glume, sfaturi și oferte de la București până la Timișoara # B365.ro
Dacă ar fi să facem o carte cu experiențele românilor în alte țări în vreme de vacanță, o serie întreagă ar fi dedicată bucureștenilor care aleg să își petreacă minunatul concediu în Grecia. Această încântătoare
FOTO | Un teren de pe Calea Giulești, ocupat ilegal de o veche spălătorie și alte clădiri, va fi redat bucureștenilor. Zona va fi transformată într-o parcare cu locuri de reședință # B365.ro
Un teren de pe Calea Giulești, ocupat abuziv de o spălătorie construită fără respectarea autorizației emisă în urmă cu 26 de ani și de alte anexe, va fi redat comunității, anunță Poliția Locală Sector 6.
Bucureștenii din S1, "Capitala Capitalei", tot mai supărați pe cum arată cartierul Bucureștenii Noi. "Arată din ce în ce mai rău. Mizerie, gropi și vegetație uscată" # B365.ro
Locuitorii din cartierul Bucureștii Noi sunt din ce în ce mai deranjați de felul în care arată, acesta fiind plin de mizerie, de iarbă uscată și de gropi. În acest context, o femeia a postat
Un fel de undă de șoc printre șefii unor mari instituții de la București: salariile din ANRE, ASF și ANCOM vor scădea cu 30%. PS Președintele ANRE ia vreo 15.000 €/ lună # B365.ro
În principiu, tăierea salariilor este ceva neplăcut, doar că lucrul acesta este relativ. Depinde foarte mult de perspectiva din care privești situația și mai depinde, totuși, și de cât de mare e salariul. Într-un fel
FOTO | NFT-urile cu avioane și demonstrații acrobatice de la BIAS s-au dat ca pâinea caldă, în doar câteva ore. Ilustrațiile digitale sunt unice și spectaculoase # B365.ro
Astăzi au fost lansate 50 de NFT-uri cu BIAS, cel mai amre spectacol aerian din România. Tot astăzi, s-a epuizat stocul de ilustrații digitale unice. Ediția de anul acest are loc NFT-uri cu aeronave de
Patru noi spații medicale libere din București vor fi scoase la licitație de către PMB. Prețul de pornire pentru cel mai mic dintre acestea e de 54.000 de euro # B365.ro
Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei a anunțat astăzi 18 august că vor fi scoase la licitație patru spații medicale. Este vorba despre un cabinet în Sectorul 1 și trei cabinete în Sectorul 4. Patru
VIDEO | Tragedie pe autostradă, pe drumul spre vacanța în Thassos. În apropierea unei stații de taxare, un camion a intrat în două mașini, care au luat foc imediat. Trei oameni au murit # B365.ro
Un accident extrem de grav s-a produs luni, în jurul orei 11:00, pe Autostrada Egnatia din nordul Greciei, unul dintre traseele utilizate de turiștii care vor să ajungă în portul Keramoti pentru a lua feribotul
FOTO | RetuRO, next step. Dacă nu vrei să reciclezi cu sacul la supermarket, dar crezi că alții ar face-o, le poți lăsa ambalaje SGR în coșuri speciale din parcurile Bazilescu și Kiseleff # B365.ro
RetuRO a lansat un proiect pilot în București prin care vrea să promoveze educația ecologică și solidaritatea urbană. Sistemul e simplu: pe coșurile de gunoi municipale sunt montate niște compartimente speciale în care bucureștenii pot
Șefii americani ai Planetei au uitat documente secrete în imprimanta de la hotelul din Alaska unde au fost cazați Trump & co pentru întâlnirea cu Putin # B365.ro
Săptămâna trecută a avut loc prima întâlnire dintre Vladimir Putin, Președintele Rusiei, și Donald Trump, Președintele SUA, pentru a discuta cazul războiului Rusia – Ucraina. Aceasta a vavut loc în Alaska, iar delegația americană a
FOTO | O nimfă pierdută prin Tineretului a fost salvată de o bucureșteancă. „O țin până își găsește stăpânul" PS Nimfa e specia de papagal care se dichisește, pană cu pană, două ore pe zi # B365.ro
O nimfă care rătăcea pierdută prin cartierul Tineretului a fost găsită de o bucureșteancă care a decis să o ia acasă și să o hrănească. Femeia încearcă acum să dea de persoanele care au pierdut-o
Fata lui Giorgos din Grecia caută cazare la București, că a intrat la medicină UMF, la noi în oraș! Nu are pretenții mari, vrea doar să stea cât mai aproape de facultate # B365.ro
Zilele de vară sunt numărate, ne află deja la jumătatea lunii lui august. Iar odată cu vacanța de vară și concediile peste tot prin țară sau peste tot prin Grecia sau alte țări sunt și
Bucureștiul este un oraș plin de viață, dar și de provocări. Într-un mediu urban aglomerat, unde evenimentele se desfășoară într-un ritm alert, pot apărea situații în care adevărul devine greu de descifrat. De la suspiciuni
31.500 de lei pe lună, venitul minim necesar pentru a închiria o locuință de lux în România # B365.ro
️ Articol susținut de Storia ️ Închirierea unei locuințe de lux în România necesită un venit lunar de minim 31.500 de lei și depășește 44.000 de lei pentru proprietățile din București, în cazul în care
BREAKING | Copac prăbușit peste o mașină, pe strada Maria Rosetti din București. Martor: Doi oameni răniți, intervine SMURD # B365.ro
Un copac a căzut peste un autoturism în Sectorul 2 al Capitalei, pe strada Maria Rosetti. Din pricina arborelui prăbușit, două peroane au fost rănite. La fața locului se află atât echipajele de poliție, cât
Reclamele la jocurile de noroc și țigări electronice ar putea să fie interzise în București, de la 1 ianuarie. USR a depus în CGMB un proiect de hotărâre în acest sens # B365.ro
Reclamele pentru jocuri de noroc și produse din tutun și conexe ar putea să fie interzise pe clădirile, terenurile și bunurile din București, începând cu 1 ianuarie 2026, potrivit unui proiect de hotărâre depus de
Cursa de ciclism L'Étape Romania by Tour de France revine în București, la final de august. Aduce și restricții de circulația pe mai multe străzi din Capitală # B365.ro
Duminică 31 august va avea loc competița de ciclism amator L'Étape Romania by Tour de France. Dat fiind acest lucru, în acea zi multe zone din Capitală vor fi închise temporat pentru mașini și deschise
Curățenie de lux în marile parcuri din București, administrate de Primăria Capitalei. Contracte exorbitante pentru Cișmigiu, Herăstrău, Floreasca, Bordei și lista continuă # B365.ro
Primarul interimar Stelian Bujduveanu a anunțat în weekend că parcurile și spațiile verzi din București, cele care sunt administrate de ALPAB urmează să fie curățate și reamenajate în această perioadă. Suma cheltuită de PMB pentru
HARTĂ | Autobuzele 102 și N122 circulă deviat o săptămână, de mâine. TPBI: Se fac lucrări la rețeaua de distribuție de gaze de la intersecția Șos. Vergului – Șos. Morarilor # B365.ro
Noi modificări în circulația STB sunt aplicate în Capitală. Călătorii trebuie să știe, în următoarea săptâmână, liniile de autobuze 102 și N122 vor circula deviat. Aceste măsuri, valabile în perioada 19 – 26 august, sunt
FOTO | S-au format primele băltoace pe străzi după ploaia de dimineață din București. „Sanie toată Capitala", spune o bucureșteancă # B365.ro
Astăzi, 18 august, ploaia a cuprins Capitala. Administrația Națională de Meteorologie a informat bucureștenii că Bucureștiul, județul Ilfov și altele din sudul țării se află sub cod galben de ploi în București, Ilfov și alte
FOTO | Carambol cu 5 mașini pe A2, pe sensul Constanța ️ București, la Murfatlar. Pe drumul de întoarcere de la mare se merge bară la bară de aproape 24 de ore # B365.ro
Haosul de pe Autostrada Soarelui nu s-a încheiat nici astăzi, după minivacanța de Sf. Maria. În jurul prânzului, un carambol cu cinci mașini s-a produs pe A2, pe sensul spre București, în zona localității Murfatlar.
ESENȚIAL | Cât va mai sta fără apă caldă jumătate din București. Șefa Termoenergetica: Încercăm să remediem azi avaria, dar nu putem promite # B365.ro
Jumătate d eBucujrești este fară apă caldă de ieri, când o avarie majorî s-a produs în conducta magistrală, la intersecția dintre Șoseaua Mihai Bravu și Splaiul Unirii, sub podul Mihai Bravu. Sunt afectate, concret, peste […] Articolul ESENȚIAL | Cât va mai sta fără apă caldă jumătate din București. Șefa Termoenergetica: Încercăm să remediem azi avaria, dar nu putem promite apare prima dată în B365.
FOTO | Haos la intersecția dintre Bd. Iuliu Maniu cu Lujerului. Blocaj pe sensul spre Autostrada A1 București-Pitești # B365.ro
În urmă cu puțin timp, s-a produs un accident la intersecția Bulevardul Iuliu Maniu și Lujerului, pe sensul de mers spre Autostrada A1 București – Pitești. Șoferii care tranzitează zona trebuie să știe că se […] Articolul FOTO | Haos la intersecția dintre Bd. Iuliu Maniu cu Lujerului. Blocaj pe sensul spre Autostrada A1 București-Pitești apare prima dată în B365.
Avertizare bruscă de vreme severă în BucureștiCod galben de ploi, vijelii, ba chiar și grindină e posibilă # B365.ro
Meteorologii anunță că, în cursul zilei de zi, este valabil cod galben de ploi în Buucrești și alte județe din sudul țării. Aceste fenomene vin după o perioadă îndelungată de vreme caniculară în această parte […] Articolul Avertizare bruscă de vreme severă în BucureștiCod galben de ploi, vijelii, ba chiar și grindină e posibilă apare prima dată în B365.
Vlad Pascu, tânărul din București care a provocat Tragedia de la 2 Mai, află azi verdicul judecătorilor. Procurorii cer o pedeapsă de 10 ani de închisoare # B365.ro
Astăzi, Curtea de Apel Constanța va decide sentința pentru Vlad Pascu. Tânărul a provocat accidentul de la 2 mai, în urmă cu doi ani, în care au murit două persoane, care mergeau pe marginea drumului, […] Articolul Vlad Pascu, tânărul din București care a provocat Tragedia de la 2 Mai, află azi verdicul judecătorilor. Procurorii cer o pedeapsă de 10 ani de închisoare apare prima dată în B365.
VIDEO | Păcăleala câtorva mii de bucureșteni (pe puțin). Au zis că se întorc de la mare în dimineața asta, ca să scape de nebunia de pe A2 și au nimerit tot bară la bară # B365.ro
Nebunia de pe A2 („care, vara, pentru noi, e Iuliu Maniu 2” – cum spunea, ritmat, rimat și amuzat un șofer bucureștean care a făcut 9 ore pe drumul de întoarcere de la mare la […] Articolul VIDEO | Păcăleala câtorva mii de bucureșteni (pe puțin). Au zis că se întorc de la mare în dimineața asta, ca să scape de nebunia de pe A2 și au nimerit tot bară la bară apare prima dată în B365.
Gigi Nețoiu, „om de afaceri și gospodar”, candidează la PMB. Are un „Manifest pentru București” și ceva nervi pe Nicușor Dan, că l-a desemnat pe Drulă succesor. „Nu suntem monarhie!” # B365.ro
Gigi Nețoiu, om de afaceri și fost acționar la Dinamo, candidează pentru scaunul de la Primăria Capitalei. Alături de acest anunț, omul de afaceri dă și un viitor plan de promisiuni pentru Capitală. Nețoiu adaugă […] Articolul Gigi Nețoiu, „om de afaceri și gospodar”, candidează la PMB. Are un „Manifest pentru București” și ceva nervi pe Nicușor Dan, că l-a desemnat pe Drulă succesor. „Nu suntem monarhie!” apare prima dată în B365.
BREAKING | Avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecția dintre Mihai Bravu și Splaiul Unirii. Elcen a oprit CET Progresu. Estimări remediere # B365.ro
Termoenergetica anunță clienții că o avarie majoră pe conducta magistrală e termoficare, amplasată dintre Mihai Bravu și Splaiul Unirii, s-a produs în cursul serii de duminică. Astfel, în urma acestei situații, a fost oprită forțat […] Articolul BREAKING | Avarie majoră pe conducta magistrală de termoficare, la intersecția dintre Mihai Bravu și Splaiul Unirii. Elcen a oprit CET Progresu. Estimări remediere apare prima dată în B365.
FOTO | Marea de foc de lângă A1 București – Pitești. Puternic incendiu de vegetație, cu flăcări care au transformat noaptea în zi # B365.ro
Marea acesta de foc, extrem de vizibilă de șoferii care au venit azi-noapte pe A1, pe sensul de la Pitești spre București, este un incendiu de vegetație, cu flăcări imense care au ars cu orele, […] Articolul FOTO | Marea de foc de lângă A1 București – Pitești. Puternic incendiu de vegetație, cu flăcări care au transformat noaptea în zi apare prima dată în B365.
Cum arata casa în care poate locui Traian Băsescu după ce și-a recăpătat privilegiile de fost președinte # B365.ro
Fostul președinte al României în perioada 2004–2014 Traian Băsescu este pe cale să primească din nou facilitățile oferite foștilor șefi de stat, după ce CCR a declarat ca neconstituțională retragerea acestora în cazul său. Pe […] Articolul Cum arata casa în care poate locui Traian Băsescu după ce și-a recăpătat privilegiile de fost președinte apare prima dată în B365.
De ziua lui Emil Prager, inginerul care a înălțat Bucureștiul modern din beton armat. Cine era “Opapa” pentru nepoata strălucitului constructor I INTERVIU # B365.ro
Inginerul constructor Emil Prager s-a născut la 19 august 1888, anul în care a fost inaugurat Ateneul Român, și ne-a părăsit în 1985, când vechiul București era demolat cu ferocitate de buldozerele regimului comunist, ca […] Articolul De ziua lui Emil Prager, inginerul care a înălțat Bucureștiul modern din beton armat. Cine era “Opapa” pentru nepoata strălucitului constructor I INTERVIU apare prima dată în B365.
ESENȚIAL | Restricții de circulația în centrul Capitalei până la finalul lunii. Piața Amzei devine pietonală, în perioada 18-31 august # B365.ro
Începând de mâine, bucureștenii sunt anunțați că vor fi instituite restricții de circulație pe mai multe străzi din Sectorul 1, chiar în centrul Capitalei, din zona Piața Amzei. Modificarea intervine deoarece în perioada 18 – […] Articolul ESENȚIAL | Restricții de circulația în centrul Capitalei până la finalul lunii. Piața Amzei devine pietonală, în perioada 18-31 august apare prima dată în B365.
Opt linii STB au program prelungit în această seară. Modificarea intervine cu ocazia meciului dintre echipele Rapid București – FCSB # B365.ro
În această seară, programul de funcționare pentru 8 linii de transport public în comun ale STB va fi prelungit, cu ocazia meciului dintre Rapid București – FCSB. Daca va fi necesar, Brigada Rutieră va impune […] Articolul Opt linii STB au program prelungit în această seară. Modificarea intervine cu ocazia meciului dintre echipele Rapid București – FCSB apare prima dată în B365.
FOTO | Parcurile și spațiile verzi din București voi fi curățate și reamenajate de PMB. Stelian Bujduveanu: Am început de la Kilometrul 0, din fața TNB # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunțat că administrația publică se ocupă în această perioadă de curățarea și de reamenajarea spațiilor verzi pe care PMB le are în administrare. S-a început chiar de la […] Articolul FOTO | Parcurile și spațiile verzi din București voi fi curățate și reamenajate de PMB. Stelian Bujduveanu: Am început de la Kilometrul 0, din fața TNB apare prima dată în B365.
FOTO | Traficul infernal pe de A2-Autostrada Soarelui, în imagini. Bonus: Un accident s-a produs la kilometrul 73, pe sensul spre București # B365.ro
Cum traficul infernal nu era suficient, șoferii care vin astăzi în București sunt informați că un accident s-a produs în urma cu puțin timp pe A2, la kilometrul 73. Incidentul produs pe sensul spre Capitală […] Articolul FOTO | Traficul infernal pe de A2-Autostrada Soarelui, în imagini. Bonus: Un accident s-a produs la kilometrul 73, pe sensul spre București apare prima dată în B365.
Dl. Băluță ne recomandă încântat o terasă din Capitală. Bucureștenii îi răspund: Noi avem bani de ieșit prin cârciumi? Îi strângem să plătim taxele de parcare # B365.ro
Cum este weekend și Primăria Sectorului 4 este închisă, Daniel Băluță le transmite bucureștenilor un altfel de mesaj, făcând o recomandare de restaurant din Capitală. Din păcate, gestul nu a fost apreciat de bucureșteni, oamenii […] Articolul Dl. Băluță ne recomandă încântat o terasă din Capitală. Bucureștenii îi răspund: Noi avem bani de ieșit prin cârciumi? Îi strângem să plătim taxele de parcare apare prima dată în B365.
A început aglomerația de duminică pe A1 și A2, spre București. Centrul Infotrafic oferă rute alternative pentru șoferii care vin de la munte sau mare # B365.ro
Așa cum era de aștepta, după un weekend prelungit în care oamenii au plecat din oraș, a început și aglomerația de pe A1 și A2, pe sensul spre București. Polițiștii informează că valorile de trafic […] Articolul A început aglomerația de duminică pe A1 și A2, spre București. Centrul Infotrafic oferă rute alternative pentru șoferii care vin de la munte sau mare apare prima dată în B365.
Pe Lotul 1 al A0, cel dat în trafic anul trecut, sunt probleme cu asfaltul: S-au format denivelări. CNAIR îi liniștește pe șoferi: Drumul este încă în garanție, în septembrie se vor face reparații # B365.ro
Cu toate că tronson dintre Glina și Vidra din Autostrada de Centură a Capitalei – A0 a fost dat în trafic cu doar un an în urmă, șoferii întâmpină deja probleme cu asfaltul: s-au format […] Articolul Pe Lotul 1 al A0, cel dat în trafic anul trecut, sunt probleme cu asfaltul: S-au format denivelări. CNAIR îi liniștește pe șoferi: Drumul este încă în garanție, în septembrie se vor face reparații apare prima dată în B365.
Actualizare METEO | Cod galben de caniculă astăzi în București. De săptămâna viitoare încep ploile în Capitală, anunță ANM # B365.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat cum va fi vremea în București în următoarele zile, prin prognoza specială. Cu toate că astăzi vremea va fi caniculară, începutul de săptămână vine cu o ușoară scădere […] Articolul Actualizare METEO | Cod galben de caniculă astăzi în București. De săptămâna viitoare încep ploile în Capitală, anunță ANM apare prima dată în B365.
Ziua ta de naștere e momentul perfect să te bucuri de atenție și de gesturi speciale, evident. Mai mult, aceste surprize nu trebuie să vină doar din cercul celor dragi și de acasă, ci și […] Articolul Ce poți primi cadou de ziua ta în București. Vouchere și reduceri apare prima dată în B365.
VIDEO | Tragedie în stațiunea Jupiter, în cel mai aglomerat weekend de pe litoral. Un bărbat s-a înecat, alte două persoane au fost salvate după ce turiștii au format un lanț uman # B365.ro
O tragedie a avut loc astăzi pe litoral, în stațiunea Jupiter, unde un bărbat a murit înecat pe plaja Delta. Cu toate că este cel mai aglomerat weekend pe litoral, salvamarii au arborat steagul roșu, […] Articolul VIDEO | Tragedie în stațiunea Jupiter, în cel mai aglomerat weekend de pe litoral. Un bărbat s-a înecat, alte două persoane au fost salvate după ce turiștii au format un lanț uman apare prima dată în B365.
Big Brother în Centrul Vechi din București: Centru istoric s-ar putea umple de camere de supraveghere. Stelian Bujduveanu: Vrem să facem primul proiect de CCTV # B365.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat că dorește să realizeze primul proiect de CCTV în Centrul Vechi din București: toată zona ar urma să fie umplută de camere de supraveghere. Scopul este de […] Articolul Big Brother în Centrul Vechi din București: Centru istoric s-ar putea umple de camere de supraveghere. Stelian Bujduveanu: Vrem să facem primul proiect de CCTV apare prima dată în B365.
Revine „Cinema în Aer Liber” în Parcul Titan din Sectorul 3 Bucureștenii vor putea vedea zeci de filme în natura, în perioada 19 august-14 septembrie 2025 # B365.ro
Primăria Sectorului 3 a anunțat că programul „Cinema în Aer Liber” revine în Parcul Titan din București, începând de săptămâna viitoare. Proiecțiile urmează să aibă loc pe Insula Artelor, iar evenimentul va avea loc pentru […] Articolul Revine „Cinema în Aer Liber” în Parcul Titan din Sectorul 3 Bucureștenii vor putea vedea zeci de filme în natura, în perioada 19 august-14 septembrie 2025 apare prima dată în B365.
VIDEO | Aladdin a ajuns la București, și-a parcat covorul magic în stația STB și a luat tramvaiul. „Nu mai are bani de benzină pentru el” # B365.ro
Covorul „lui Aladdin” a avut piesă de decor într-o stație STB de tramvai din București. Nu se știe cine l-a lăsat acolo și de ce, însă prezența sa a atras atenția unui bucureștean ce l-a […] Articolul VIDEO | Aladdin a ajuns la București, și-a parcat covorul magic în stația STB și a luat tramvaiul. „Nu mai are bani de benzină pentru el” apare prima dată în B365.
Încă 500 de metri de conductă de termoficare din zona Bucur Obor au fost înlocuiți și dați în folosință. Alimentează blocurile dintre Str. Chiristigiilor și Șos. Colentina # B365.ro
O parte dintre bucureșteni care locuiesc în zona Bucur Obor, între Strada Chiristigiilor și Șoseaua Colentina, nu vor mai avea probleme în ceea ce privește alimentarea cu apă caldă (și căldură pe timp de iarnă): […] Articolul Încă 500 de metri de conductă de termoficare din zona Bucur Obor au fost înlocuiți și dați în folosință. Alimentează blocurile dintre Str. Chiristigiilor și Șos. Colentina apare prima dată în B365.
De parcă n-ar fi de ajuns problemele de trafic de pe Bd. Iuliu Maniu, mai e și situația asta din intersecția de la Apaca. Un șofer explică: Banda 1 este pentru înainte și dreapta # B365.ro
Un șofer din București le oferă celorlalți participanți la trafic din oraș o serie de clarificări în ceea ce privește intersecția din zona Apaca: Banda 1 de pe Iulia Maniu e pentru înainte și la […] Articolul De parcă n-ar fi de ajuns problemele de trafic de pe Bd. Iuliu Maniu, mai e și situația asta din intersecția de la Apaca. Un șofer explică: Banda 1 este pentru înainte și dreapta apare prima dată în B365.
VIDEO | Incendiu în București. Martor: „Arde în zonă pe La Cocoș”. Norul negru se vede din cartierul Răsărit de Soare # B365.ro
Un incendiu a izbucnit în această după-amiază în București, cel mai probabil în Sectorul 3. Fumul negru și gros se vede de la mare distanță, însă zona exactă în care au izbucnit flăcările nu se […] Articolul VIDEO | Incendiu în București. Martor: „Arde în zonă pe La Cocoș”. Norul negru se vede din cartierul Răsărit de Soare apare prima dată în B365.
Întrebarea weekendului printre bucureșteni: Cum se circula pe A2, pe sensul către litoral. Răspunsul e absolut surprinzător # B365.ro
În acest final de săptămână, litoralul românesc a fost luat si asalt de turiști, astfel că printre bucureșteni cea mai întâlnită întrebare a fost, încă de ieri dimineață: Cum se circulă pe A2, spre Constanța? […] Articolul Întrebarea weekendului printre bucureșteni: Cum se circula pe A2, pe sensul către litoral. Răspunsul e absolut surprinzător apare prima dată în B365.
VIDEO | Unde s-a dus Putin ca din pușcă, imediat după întâlnirea cu Trump din Alaska, mult așteptatul summit încheiat ca un film franțuzesc # B365.ro
După cum bine știți, în vreme ce noi stăteam blocați pe A0, A1, A2 sau A3, că așa ne trebuie dacă vrem să plecăm din București într-o minivacanță reușită de Sfântă Mărie, cunoscuții șefi ai […] Articolul VIDEO | Unde s-a dus Putin ca din pușcă, imediat după întâlnirea cu Trump din Alaska, mult așteptatul summit încheiat ca un film franțuzesc apare prima dată în B365.
