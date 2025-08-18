Din Kiev, cu ochii pe Washington
Veridica.ro, 18 august 2025 18:40
Veridica transmite în direct din centrul Kievului, în așteptarea întâlnirii lui Volodimir Zelenski, la Washington, cu Donald Trump.
• • •
Acum 5 minute
18:40
Acum 6 ore
13:00
Mai mulți lideri europeni îl însoțesc pentru a susține poziția Kievului în fața președintelui american
Acum 8 ore
12:30
Planurile lui Benjamin Netanyahu pentru o nouă ofensivă militară în Gaza au fost întâmpinate cu proteste în Israel și avertismente internaționale că se va acutiza criza umanitară. Ce urmărește însă Netanyahu? Distrugerea Hamas, propria supraviețuire politică, sau formarea „Israelului Mare”?
12:10
Peninsula Iberică se confruntă de mai multe săptămâni cu focuri devastatoare.
11:00
Vicepreședintele SUA JD Vance i-a îndemnat pe români la revoluție pentru a se elibera de Franța colonizatoare, susține eurodeputata Diana Șoșoacă.
11:00
Cel puțin șase regiuni ucrainene au fost lovite de rachetele și dronele rusești.
Acum 24 ore
22:20
O serie de politicieni și personalități publice ucrainene au condamnat duminică ideea de a preda Rusiei terenuri neocupate în schimbul păcii, argumentând că țara lor nu a fost învinsă și nu ar trebui să fie forțată să se predea.
Ieri
18:30
Liderul opoziției maghiare, Peter Magyar, a cerut asigurări din partea Rusiei că aceasta se va abține de la a se amesteca în politica țării sale, spunând că nu ar exista posibilitatea unei cooperări semnificative fără respectarea suveranității sale.
18:20
Liderii europeni și cel al NATO merg la Washington alături de Zelenski la întâlnirea cu Donald Trump # Veridica.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat într-o postare pe X că se va întâlni luni la Casa Albă cu președintele american Donald Trump, împreună cu alți lideri europeni, la cererea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski.
12:30
Mai multe insule din Caraibe sunt în alertă iar specialiştii anticipează un sezon al furtunilor mai violent ca de obicei.
12:00
Aproape 160.000 de hectare au ars de la începutul anului, pe fondul valurilor repetate de căldură
11:10
Proteste în Israel pentru încetarea războiului din Gaza şi negocieriea unui acord pentru eliberarea ostaticilor # Veridica.ro
Mobilizarea are loc pe fondul pregătirilor militare de ocupare a întregii enclave palestinene.
09:30
Preşedintele ucrainean spune că refuzul Rusiei de încetare a luptelor complică eforturile de pace.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:20
Subiectul ar putea fi aprofundat la întâlnirea dintre Trump și Zelenski
15:40
Președintele american a abandonat și amenințarea cu sancțiuni iminente în cazul continuării atacurilor Rusiei
11:40
Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe aliații europeni din NATO pentru a-i informa despre summitul cu Vladimir Putin. Politicieni americani și europeni au reacționat la summit, care e criticat și de presa ucraineană.
09:00
Summitul din Alaska dintre președinții Statelor Unite și Rusiei s-a încheiat fără a se ajunge la vreun rezultat concret, însă prin simpla sa invitare la eveniment, Vladimir Putin, urmărit penal pentru crime de război, obține o victorie.
15 august 2025
20:10
Construcția unei baze militare NATO în apropierea satului Kabile din provincia Yambol, sud estul țării, a început oficial, în urma aprobării de către Consiliul de Miniștri al Bulgariei .
18:50
Două persoane au fost rănite vineri într-un atac armat în apropierea unei moschei din orașul suedez Orebro, a anunțat poliția într-un comunicat, adăugând că acest caz este investigat ca tentativă de omor.
18:40
Trump confirmă planurile de sancțiuni „severe din punct de vedere economic” dacă Rusia nu oprește războiul # Veridica.ro
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin şi că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia.
18:20
Președintele polonez își etalează echipamentele militare și consideră că Rusia „se zbate” în Ucraina # Veridica.ro
Forțele rusești au dat greș în Ucraina, iar istoria arată că armata Rusiei poate fi învinsă în luptă, a declarat președintele Poloniei la o paradă militară de vineri, care a marcat 105 ani de la victoria apărătorilor polonezi asupra Armatei Roșii.
16:00
Ekateryna Kushmanova este cea mai tânără corespondentă de război din Ucraina și, poate, din întreaga lume. A început să lucreze de la 17 ani, când rușii i-au invadat țara, iar în prezent este angajată la televiziunea de stat. Veridica a întâlnit-o în orașul ei natal Harkov/Harkiv, unde ne-a povestit cum a ajuns să fie pe lista neagră a rușilor, obstacolele psihologice care stau în calea demersului său profesional, precum și cele mai riscante călătorii pe front
13:20
Fiul responsabilei CIA a murit luptând împotriva Ucrainei, iar decorația a fost transmisă prin Steve Witkoff atunci când s-a discutat despre întâlnirea Putin – Trump, scrie presa rusă independentă. Aceasta a descoperit și cum industria rusă este afectată de abundența de produse chinezești de pe piață.
10:40
Atac rusesc cu aproape 100 de drone asupra Ucrainei în ajunul discuţiilor de pace din Alaska # Veridica.ro
Ucrainenii au răspuns cu atacuri asupra unei rafinării ruseşti şi a unui transport cu muniţie iraninană.
09:50
În aşteptarea întâlnirii Trump-Putin, jurnaliştii ruşi se amuză de condiţiile de cazare # Veridica.ro
Interesul pentru summit a epuizat camerele de hotel din Anchorage, în plin sezon turistic.
09:20
În mai multe orașe-porturi din țară și în Capitală au loc manifestări pentru a marca evenimentul.
14 august 2025
18:30
Zeci de răniți în Serbia în urma ciocnirilor dintre protestatari și susținători pro-guvernamentali # Veridica.ro
Ciocnirile dintre grupuri rivale de protestatari din Serbia au făcut zeci de răniți peste noapte, a anunțat poliția joi, în timp ce luni de demonstrații antiguvernamentale s-au transformat în violențe stradale pentru a doua noapte.
18:20
Statele Unite au revenit la Comisia Europeană cu privire la declarația comună mult așteptată care stă la baza acordului comercial încheiat între Ursula von der Leyen și Donald Trump la sfârșitul lunii iulie, a confirmat joi executivul UE.
18:00
Un primar din principalul partid de opoziție din Turcia s-a alăturat joi partidului AK, aflat la guvernare, al președintelui Tayyip Erdogan, în contextul unei represiuni împotriva opoziției, în care 15 primari au fost reținuți.
17:40
Liderul opoziției, Peter Magyar, a acuzat joi Rusia de amestec în politica maghiară, după ce Serviciul de Informații Externe al Rusiei (SVR) a emis o declarație în care susține că Comisia Europeană are în vedere „o schimbare de regim la Budapesta”.
17:20
WhatsApp acuză Moscova că încearcă să blocheze comunicațiile securizate pentru milioane de ruși # Veridica.ro
WhatsApp a acuzat Moscova că încearcă să împiedice milioane de ruși să acceseze comunicațiile securizate după ce apelurile prin aplicația de mesagerie au fost restricționate, în contextul în care Rusia promovează platforme de socializare autohtone și dorește un control mai mare asupra spațiului de internet al țării.
16:20
Un document nou descoperit susține că Turingia are întâietate în fața Bavariei
15:30
Phenianul neagă că ar fi îndepărtat difuzoarele de propagandă de la granița cu Sudul
14:30
Președintele a trimis Garda Națională în capitala SUA, sub pretextul combaterii criminalității.
13:20
Sudul Europei, dar și Scoția și Canada se confruntă cu incendiile de pădure.
11:50
Europenii par optimiști că Trump și Putin nu vor hotărâ soarta Ucrainei fără implicarea Kievului în negocieri.
10:10
Ministrul Finanţelor avertizează asupra riscului de intrare în recesiune.
08:40
Occidentul și-a pierdut încrederea în victoria Ucrainei, dar vrea să prelungească războiul, susține propaganda pro-Kremlin, citând așa-zise surse independente din Vest.
05:20
Datoria externă a României a depăşit 212 miliarde de euro.
13 august 2025
21:30
Sudanul de Sud declară că nu a existat nicio discuție cu Israelul pentru relocarea palestinienilor din Gaza # Veridica.ro
Sudanul de Sud nu poartă discuții cu Israelul pentru relocarea palestinienilor din Gaza, zona devastată de război, a declarat miercuri Ministerul de Externe al Sudanului de Sud.
21:10
Franța, Germania și Marea Britanie sunt dispuse să reintroducă sancțiunile împotriva Iranului # Veridica.ro
Franța, Germania și Marea Britanie au scris Organizației Națiunilor Unite pentru a-și exprima dorința de a reinstaura sancțiunile împotriva Iranului dacă acesta nu revine la negocierile cu comunitatea internațională privind programul său nuclear.
21:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat miercuri că l-a avertizat pe președintele american Donald Trump, înainte de discuțiile sale cu Vladimir Putin din această săptămână, că liderul rus „blufează” în ceea ce privește dorința sa de a pune capăt războiului.
19:20
Curtea de apel de la Atena a aprobat miercuri cererea procurorilor de la Chișinău privind extrădarea fostului lider al Partidului Democrat din Republica Moldova.
19:00
Donald Trump le-a spus miercuri liderilor europeni că va solicita un armistițiu în Ucraina la summitul său cu Vladimir Putin de vineri și a dat asigurări că nu va face nicio concesie teritorială fără implicarea deplină a Kievului.
15:10
Rușii folosesc AI pentru a inventa povești cu ofițeri britanici în Ucraina, Grok-ul lui Musk spune că nu există foamete în Gaza, iar pe rețelele de socializare se viralizează povești inventate cu violoniști din lagărele de concentrare naziste.
12:40
Acordul armeano-azer mediat de Statele Unite arată că Rusia devine tot mai puțin relevantă în Caucazul de Sud, unde și-a dinamitat atât relația cu Armenia, cât și pe cea cu Azerbaijanul.
12:00
Kievul avertizează că Rusia crește presiunea informațională asupra Moldovei în apropierea alegerilor # Veridica.ro
Este dat exemplul unui articol semnat de fostul ministru al apărării Serghei Șoigu care ar prefigura contestarea rezultatelor
11:00
China întrerupe legăturile cu președintele Cehiei după întâlnirea acestuia cu Dalai Lama # Veridica.ro
Beijingul îl consideră pe liderul tibetan un separatist şi se plânge că i-a fost afectată integritatea teritorială.
10:20
Comparativ cu luna iunie a anului precedent, câştigul salarial mediu net a crescut cu 7%.
10:00
Raportul Departamentului de Stat al SUA privind situația drepturilor omului în România # Veridica.ro
Documentul afirmă că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost „o ingerință politică în alegeri”.
