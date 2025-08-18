Zelenski, pregătit la Washington de lideri europeni pentru întâlnirea cu Trump: Ucraina este pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate. Avem nevoie de pace

03:00

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat în Alaska, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”, relatează Reuters, The Guardian și Deutsche Welle. „Au […] The post Trump afirmă că nu a ajuns la un acord cu Putin privind războiul din Ucraina: Îi voi suna pe liderii NATO și pe Zelenski; Nu există un acord până când nu există un acord first appeared on caleaeuropeana.ro.