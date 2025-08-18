Zelenski, pregătit la Washington de lideri europeni pentru întâlnirea cu Trump: Ucraina este pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate. Avem nevoie de pace
Acum 10 minute
20:00
Zelenski, pregătit la Washington de lideri europeni pentru întâlnirea cu Trump: Ucraina este pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate. Avem nevoie de pace # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, înaintea întrevederii sale cu președintele american Donald Trump, că obiectivul central al discuțiilor de la Washington este obținerea unei păci „sigure și durabile” pentru Ucraina și pentru întreaga Europă. În capitala americană, Zelenski a avut consultări cu liderii Finlandei, Regatului Unit, Italiei, Comisiei Europene și cu secretarul general […] The post Zelenski, pregătit la Washington de lideri europeni pentru întâlnirea cu Trump: Ucraina este pregătită pentru o nouă arhitectură de securitate. Avem nevoie de pace first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 30 minute
19:50
Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026 # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut luni o nouă întâlnire de lucru cu reprezentanții Asociației Municipiilor din România, în contextul consultărilor asupra reformei administrației publice locale și prioritizării proiectelor de investiții din fonduri publice, reuniune în cadrul căreia șeful Guvernului a promis că “investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată”. În cadrul discuțiilor, au fost […] The post Ilie Bolojan: Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată pentru a finanța proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026 first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 2 ore
18:40
Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni # CaleaEuropeana
Cei 27 de șefi de state sau de guverne din statele membre ale Uniunii Europene se reunesc marți, prin videoconferință, pentru a discuta rezultatele întrevederii de luni de la Washington dintre președintele american Donald Trump și cel ucrainean Volodimir Zelenski, acompaniat de mai mulți lideri europeni, pentru a discuta despre încheierea războiului declanșat de Rusia. […] The post Șefa diplomației române, discuție telefonică cu șefa diplomației UE: Liderii celor 27 de state membre UE se reunesc marți în videoconferință după întâlnirea dintre Trump, Zelenski și lideri europeni first appeared on caleaeuropeana.ro.
18:30
Eurodeputatul Mircea Hava cere Guvernului o listă clară privind soarta proiectelor din PNRR: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii # CaleaEuropeana
Eurodeputatul PNL Mircea Hava solicită Guvernului să prezinte de urgență o listă clară privind soarta proiectelor finanțate prin PNRR și acuză executivul că a ratat una dintre cele mai mari oportunități de dezvoltare pentru România. „PNRR – o șansă irosită! Spun asta cu frustrare și regret, dar și cu o acuză directă: România a ratat […] The post Eurodeputatul Mircea Hava cere Guvernului o listă clară privind soarta proiectelor din PNRR: România a ratat poate cea mai mare oportunitate de dezvoltare din ultimele decenii first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 4 ore
17:50
PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive # CaleaEuropeana
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, luni, că partidul pregătește un pachet de măsuri pentru relansarea economică, pe lângă discuțiile legate de rectificarea bugetară și măsurile de austeritate, urmând să-l prezinte premierului Ilie Bolojan. „Am avut săptămâna trecută întâlniri cu Ministrul Finanțelor, domnul Nazare, pentru a ne prezenta mie și altor colegi din […] The post PSD pregătește un pachet de măsuri pentru relansare economică. Grindeanu: Vorbim doar despre lucruri negative și dăm un semnal prost. Trebuie să venim și cu soluții pozitive first appeared on caleaeuropeana.ro.
17:40
Dragoș Pîslaru: Colaborarea MIPE-ROREG, esențială în gestionarea eficientă a fondurilor europene și naționale # CaleaEuropeana
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, s-a întâlnit astăzi, 18 august, cu reprezentanții Asociației Agențiilor pentru Dezvoltare Regională din România, prilej cu care a fost analizat stadiul implementării programelor regionale, dar și măsurile avute în vedere pentru a fi atinse țintele strategice din perioada 2025-2026, precum și modalitățile concrete prin care Politica de Coeziune […] The post Dragoș Pîslaru: Colaborarea MIPE-ROREG, esențială în gestionarea eficientă a fondurilor europene și naționale first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:30
Ungaria acuză Ucraina de perturbarea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, dar Kievul îi răspunde să-și trimită plângerile la Moscova # CaleaEuropeana
Guvernul ungar și-a exprimat luni „indignarea” față de recentele atacuri atribuite armatei ucrainene asupra conductei petroliere Drujba, care au perturbat tranzitul de țiței rusesc către Europa Centrală. În replică, Kievul a transmis că Budapesta ar trebui să reclame direct Moscovei, relatează EFE și Reuters, preluat de Agerpres. „Este inacceptabil și scandalos faptul că Ucraina a […] The post Ungaria acuză Ucraina de perturbarea aprovizionării cu petrol rusesc prin conducta Drujba, dar Kievul îi răspunde să-și trimită plângerile la Moscova first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:10
Zelenski avertizează că Rusia atacă în mod „cinic” Ucraina pentru a „umili eforturile diplomatice”: „Putin comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Europei” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că Rusia a lansat un atac „cinic” împotriva Ucrainei, cu scopul de a menține presiunea asupra Kievului și Europei și de a „umili” eforturile diplomatice. „Acesta a fost un atac demonstrativ și cinic din partea Rusiei. Ei sunt conștienți că astăzi are loc la Washington o întâlnire care […] The post Zelenski avertizează că Rusia atacă în mod „cinic” Ucraina pentru a „umili eforturile diplomatice”: „Putin comite crime demonstrative pentru a menține presiunea asupra Europei” first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 6 ore
16:00
Vicepreședintele CNA: Transpunerea European Media Freedom Act, o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent # CaleaEuropeana
Vicepreședintele CNA, Valentin-Alexandru Jucan, anunță noi pași privind transpunerea în legislația națională a legii europene privind libertatea mass-mediei, în urma întrevederii cu Ministrul Culturii, András Demeter. „Transpunerea EMFA nu este doar o obligație europeană, ci și o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent – un pilon esențial al […] The post Vicepreședintele CNA: Transpunerea European Media Freedom Act, o garanție că România va beneficia de un mediu media liber, transparent și independent first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:20
Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii # CaleaEuropeana
Aproape 19% dintre tinerii români cu vârste între 15 și 29 de ani nu au un loc de muncă și nu urmează niciun program educațional sau de formare profesională, potrivit unui raport al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). Procentul este semnificativ mai mare decât media statelor membre OCDE, care se situează la 12,5%. […] The post Unul din cinci tineri români nu lucrează și nu studiază (raport OCDE). Ce soluții propune Consiliul Investitorilor Străini pentru modernizarea pieței muncii first appeared on caleaeuropeana.ro.
15:10
Germania poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar nu are capacitatea de a trimite trupe, afirmă șeful diplomației germane # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat că țara sa poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar că Berlinul probabil nu are capacitatea de a trimite trupe în țara aflată în conflict, informează Politico Europe. „Suntem singura țară europeană care contribuie cu trupe la staționarea unei brigăzi pregătite […] The post Germania poate juca un rol important în asigurarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina, dar nu are capacitatea de a trimite trupe, afirmă șeful diplomației germane first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:40
România se numără printre țările din Uniunea Europeană unde s-au înregistrat cele mai multe firme noi în trimestrul al doilea din 2025. Potrivit datelor Eurostat, numărul înființărilor de întreprinderi a crescut cu 19% față de primul trimestru al anului, ceea ce plasează țara noastră pe locul al treilea în topul creștilor, după Țările de Jos […] The post Eurostat: România, în topul țărilor europene la numărul de firme noi deschise first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:10
Industria de apărare din Slovacia înregistrează profituri record din exporturi către Ucraina, deși guvernul Fico a suspendat oficial asistența militară pentru Kiev # CaleaEuropeana
Industria de apărare privată din Slovacia a înregistrat profituri record în 2024, cu exporturi de armament în valoare de 1,15 miliarde de euro – echivalentul a circa 1% din PIB, dublu față de 2023 și de zece ori mai mult decât înaintea invaziei ruse în Ucraina, în 2022, informează Politico. Creșterea spectaculoasă are loc în […] The post Industria de apărare din Slovacia înregistrează profituri record din exporturi către Ucraina, deși guvernul Fico a suspendat oficial asistența militară pentru Kiev first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 8 ore
13:40
UE avertizează că, într-o perioadă în care nevoile umanitare ating cote fără precedent, respectarea dreptului internațional umanitar este tot mai amenințată # CaleaEuropeana
UE este unul dintre cei mai mari donatori de ajutor umanitar din lume, acționând pentru a salva milioane de vieți în situații de criză la nivel global, a transmis luni comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadja Lahbib, cu ocazia Zilei Mondiale a Ajutorului Umanitar 2025. „Cu toate acestea, într-un moment în care […] The post UE avertizează că, într-o perioadă în care nevoile umanitare ating cote fără precedent, respectarea dreptului internațional umanitar este tot mai amenințată first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:00
China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe # CaleaEuropeana
Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a criticat luni China pentru sprijinul esențial acordat Rusiei în războiul împotriva Ucrainei, informează Politico Europe. Criticile lui Wadephul vin înaintea unei întâlniri importante între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și alți lideri europeni, pentru a discuta conflictul dintre Moscova și Kiev. „Războiul Rusiei este […] The post China oferă un sprijin „crucial” care alimentează războiul lui Putin în Ucraina, avertizează ministrul german de externe first appeared on caleaeuropeana.ro.
13:00
Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a pus responsabilitatea încheierii războiului cu Rusia pe umerii președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, înaintea întâlnirii lor de luni la Washington, un contrast puternic față de primirea fastuoasă pe care i-a oferit-o cu câteva zile înainte liderului rus Vladimir Putin, subliniind că Ucraina nu va recupera peninsula Crimeea și nici nu va […] The post Deși “onorat” să-i găzduiască pe liderii europeni, Trump pune presiune pe Zelenski și sugerează că Ucraina nu va recupera Crimeea pierdută în timpul lui Obama și nu va intra în NATO first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:30
Nicușor Dan reafirmă seriozitatea României față de investitorii străini: Bugetul pentru 2026 și îndeplinirea obiectivelor pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a reafirmat seriozitatea României față de investitorii străini și piețele financiare în contextul menținerii ratingului suveran al țării la nivelul „BBB minus” după evaluarea făcută de agenția financiară Fitch. „O veste bună. Agenția de rating Fitch a confirmat vineri ratingul României BBB- cu perspectivă negativă. Amintesc că agenția de rating Standard and […] The post Nicușor Dan reafirmă seriozitatea României față de investitorii străini: Bugetul pentru 2026 și îndeplinirea obiectivelor pentru aderarea la OCDE vor consolida încrederea în România first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:30
Înaintea întâlnirii cu Trump la Casa Albă, Zelenski se declară „încrezător” în garanțiile de securitate pentru Ucraina și subliniază importanța unei păci durabile # CaleaEuropeana
După ce a sosit la Washington în urmă cu câteva ore, președintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a mulțumit lui Donald Trump, într-o postare pe platforma X, pentru invitația la Casa Albă, scrie BBC. Liderul de la Kiev s-a declarat încrezător în garanțiile de securitate pentru Ucraina și a subliniat importanța unei păci durabile. „Îi sunt recunoscător […] The post Înaintea întâlnirii cu Trump la Casa Albă, Zelenski se declară „încrezător” în garanțiile de securitate pentru Ucraina și subliniază importanța unei păci durabile first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:20
Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI București prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers” # CaleaEuropeana
Aviația pășește în era digitală prin suveniruri unice, certificate pe blockchain Bucharest International Air Show (BIAS), cel mai mare eveniment aviatic din România și unul dintre cele mai importante din Europa, face astăzi, 18 august 2025, un pas revoluționar în lumea aviației, alături de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică (ICI București), prin lansarea colecției […] The post Bucharest International Air Show lansează împreună cu ICI București prima colecție oficială de NFT-uri „Cloud Chasers” first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 12 ore
11:40
Dan Motreanu prezintă bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat de europarlamentar: „Am susținut proiecte și amendamente în interesul României” # CaleaEuropeana
Eurodeputatul Dan Motreanu a prezentat luni bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat, subliniind că a susținut numeroase proiecte și amendamente în interesul României. „Am susținut proiecte și amendamente în interesul României, în primul an din cel de-al doilea mandat de europarlamentar. Adoptarea acestora a fost posibilă datorită apartenenței PNL la grupul PPE, cel […] The post Dan Motreanu prezintă bilanțul primului an din cel de-al doilea mandat de europarlamentar: „Am susținut proiecte și amendamente în interesul României” first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:40
Donald Trump este ”singurul lider din lume care poate să-l aducă pe Putin la masa negocierilor”, susține Marco Rubio # CaleaEuropeana
Într-un interviu pentru NBC, secretarul de stat american, Marco Rubio, a precizat că președintele Donald Trump este „singurul lider din lume care poate să-l aducă pe Putin la masa negocierilor” privind încheierea războiului. De asemenea, acesta a menționat că în cazul în care nu va exista nici de această dată un acord, vor exista „consecințe” […] The post Donald Trump este ”singurul lider din lume care poate să-l aducă pe Putin la masa negocierilor”, susține Marco Rubio first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:40
Ministrul Energiei încurajează mediul de afaceri să investească în tehnologii verzi, prin Fondul pentru Modernizare, pentru a contribui activ la securitatea energetică a României # CaleaEuropeana
Ministerul Energiei anunță prelungirea cu 30 de zile, până la 21 septembrie 2025, ora 17:00, a termenului-limită pentru depunerea proiectelor în cadrul celui de-al doilea apel concurențial pentru „Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum”, aferent Fondului pentru Modernizare – Program-cheie nr. 1: Surse regenerabile de energie […] The post Ministrul Energiei încurajează mediul de afaceri să investească în tehnologii verzi, prin Fondul pentru Modernizare, pentru a contribui activ la securitatea energetică a României first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:50
Ministrul Finanțelor, despre al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare: „Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor, ci, dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România” # CaleaEuropeana
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis duminică faptul că al doilea pachet de măsuri este necesar pentru a elimina avantajele necuvenite, a întări disciplina financiară și a crea un scut pentru business-ul corect din România, fără a complica viața antreprenorilor. „Doar prin dezbatere reală și argumente solide putem construi cea mai bună formulă fiscal-bugetară pentru […] The post Ministrul Finanțelor, despre al doilea pachet de măsuri fiscal-bugetare: „Nu dorim să complicăm viața antreprenorilor, ci, dimpotrivă, să creăm un scut pentru business-ul corect în România” first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:30
Cu o zi înainte de întâlnirea cu Trump în SUA, Zelenski impune noi sancțiuni Moscovei # CaleaEuropeana
Înainte de vizita bilaterală cu președintele SUA, Donald Trump, Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care Ucraina impune noi sancțiuni Moscovei, de această dată împotriva unui complex militar-industrial, informează un comunicat oficial al Administrației Prezidențiale de la Kiev. Măsurile vizează în mod specific producătorii de vehicule aeriene fără pilot care utilizează inteligență artificială, precum […] The post Cu o zi înainte de întâlnirea cu Trump în SUA, Zelenski impune noi sancțiuni Moscovei first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:10
Iulian Chifu: Mizele summitului Trump-Putin. Cine îl câștigă pe Trump și cine e de vină pentru continuarea războiului # CaleaEuropeana
de Iulian Chifu* Summitul Trump-Putin a stârnit multe așteptări, majoritatea neîndreptățite, și are rezultate neclare sau complet absente. Totuși abordarea trebuie să rămână una precaută, odată ce nu știm ce s-a întâmplat în spatele ușilor închise, cu evitarea extremelor și a abordării de competiție, cine a câștigat. Totuși e greu de negat sentimentul dominației ruse […] The post Iulian Chifu: Mizele summitului Trump-Putin. Cine îl câștigă pe Trump și cine e de vină pentru continuarea războiului first appeared on caleaeuropeana.ro.
Acum 24 ore
23:10
Zelenski respinge “o divizare între Ucraina și Moldova” privind aderarea la UE: Considerăm aderarea la UE ca parte “a garanțiilor de securitate” # CaleaEuropeana
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană trebuie privită ca parte integrantă a garanțiilor de securitate, subliniind că „o diviziune între Ucraina și Moldova ar fi o mișcare foarte proastă”. Liderul de la Kiev a exprimat această poziție într-o serie de mesaje pe X după o întrevedere la Bruxelles cu […] The post Zelenski respinge “o divizare între Ucraina și Moldova” privind aderarea la UE: Considerăm aderarea la UE ca parte “a garanțiilor de securitate” first appeared on caleaeuropeana.ro.
22:50
Zelenski apreciază drept “istorică” decizia SUA de a acorda “garanții de securitate” Ucrainei: Trebuie dezvoltate cu participarea Europei # CaleaEuropeana
Anunțul Statelor Unite privind acordarea de „garanții de securitate” Ucrainei pentru a pune capăt războiului declanșat de Rusia este o decizie „istorică” , a apreciat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu o zi înaintea întrevederii sale cu președintele Donald Trump la Washington. „Garanțiile de securitate, ca rezultat al muncii noastre comune, trebuie să fie cu […] The post Zelenski apreciază drept “istorică” decizia SUA de a acorda “garanții de securitate” Ucrainei: Trebuie dezvoltate cu participarea Europei first appeared on caleaeuropeana.ro.
22:20
Putin “nu vrea pace, ci o “capitulare” a Ucrainei, afirmă Macron: Mergem luni la Washington alături de Zelenski pentru “a apăra interesele europenilor” # CaleaEuropeana
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat duminica aceasta că omologul său rus Vladimir Putin „nu vrea pace”, ci o „capitulare” a Ucrainei, la finalul unei reuniuni prin videoconferință cu membrii “Coaliției de Voință” ce reunește aliații Kievului, informează AFP și Reuters. Cu o zi înainte de o întrevedere între președintele american Donald Trump și omologul […] The post Putin “nu vrea pace, ci o “capitulare” a Ucrainei, afirmă Macron: Mergem luni la Washington alături de Zelenski pentru “a apăra interesele europenilor” first appeared on caleaeuropeana.ro.
20:10
SUA fac presiuni pentru un acord de pace, amenințând Rusia cu “noi sancțiuni” și fiind dispuse la garanții de securitate “revoluționare similare articolului 5 din NATO” pentru Ucraina # CaleaEuropeana
La două zile după summitul din Alaska dintre președintele american Donald Trump și omologul său rus Vladimir Putin și înainte de reuniunea liderului de la Casa Albă cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderii europeni, presiunea diplomatică continuă. Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a avertizat duminică Moscova că, în lipsa unui acord, „vor exista […] The post SUA fac presiuni pentru un acord de pace, amenințând Rusia cu “noi sancțiuni” și fiind dispuse la garanții de securitate “revoluționare similare articolului 5 din NATO” pentru Ucraina first appeared on caleaeuropeana.ro.
Ieri
20:00
Ursula von der Leyen salută “dorința” lui Trump de a oferi Ucrainei “garanții de securitate similare articolului 5” din Tratatul NATO # CaleaEuropeana
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat duminică propunerea președintelui american, Donald Trump, de a oferi garanții de securitate Ucrainei inspirate de NATO, informează AFP. “Salutăm dorința președintelui Trump de a oferi garanții de securitate Ucrainei similare articolului 5“, a afirmat Ursula Von der Leyen în timpul unei conferințe de presă la Bruxelles, […] The post Ursula von der Leyen salută “dorința” lui Trump de a oferi Ucrainei “garanții de securitate similare articolului 5” din Tratatul NATO first appeared on caleaeuropeana.ro.
19:50
România, dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, anunță Nicușor Dan: Unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei # CaleaEuropeana
Unitatea și coordonarea transatlantică în sprijinul Ucrainei rămân sursa noastră de forță în fața comportamentului agresiv continuu al Rusiei, a afirmat duminică președintele Nicușor Dan, după participarea la o nouă reuniune prin videoconferință a “Coaliției de Voință” pentru Ucraina, una premergătoare vizitei pe care președintele ucrainean Volodimir Zelenski o va efectua luni la Washington, însoțit […] The post România, dispusă să contribuie alături de SUA și Europa la “garanții solide de securitate” pentru Ucraina, anunță Nicușor Dan: Unitatea transatlantică este “sursa noastră de forță” în fața Rusiei first appeared on caleaeuropeana.ro.
16:20
Liderii de top UE și NATO fac scut în jurul lui Zelenski: Îl vor însoți la Casa Albă la întâlnirea cu Trump, afișând un front de unitate # CaleaEuropeana
Liderii europeni, inclusiv cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer, au anunțat că îl vor însoți pe Volodimir Zelenski la Washington pentru întâlnirea cu Donald Trump. La Casa Albă vor fi prezenți și prim-ministrul italian Giorgia Meloni, președintele finlandez Alexander Stubb, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și […] The post Liderii de top UE și NATO fac scut în jurul lui Zelenski: Îl vor însoți la Casa Albă la întâlnirea cu Trump, afișând un front de unitate first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:50
“Coaliția de Voință” pentru Ucraina: Liderii europeni, inclusiv Nicușor Dan, se reunesc prin videoconferință înainte de întâlnirea Trump-Zelenski la Casa Albă # CaleaEuropeana
Liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii au convocat duminică, 17 august, o reuniune prin videoconferință a „Coaliției de Voință”, formată din state aliate cu Ucraina, la discuții urmând să participe și președintele României, Nicușor Dan, alături de majoritatea liderilor europeni. Potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale, șeful statului va participa începând cu ora 16:00 la […] The post “Coaliția de Voință” pentru Ucraina: Liderii europeni, inclusiv Nicușor Dan, se reunesc prin videoconferință înainte de întâlnirea Trump-Zelenski la Casa Albă first appeared on caleaeuropeana.ro.
09:00
Friedrich Merz propune ca summitul tripartit SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în Europa și îl va pregăti pe Zelenski pentru a evita o nouă ceartă cu Trump # CaleaEuropeana
Cancelarul german Friedrich Merz a sugerat sâmbătă că viitorul summit tripartit dintre președinții Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin ar putea fi găzduit în Europa, în pofida mandatului de arestare emis de Curtea Penală Internațională pe numele liderului de la Kremlin, relatează AFP, potrivit Agerpres. După întâlnirea de vineri din Alaska cu Vladimir Putin, […] The post Friedrich Merz propune ca summitul tripartit SUA-Rusia-Ucraina să aibă loc în Europa și îl va pregăti pe Zelenski pentru a evita o nouă ceartă cu Trump first appeared on caleaeuropeana.ro.
16 august 2025
23:10
România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, afirmă Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință discutăm despre garanții de securitate # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a afirmat sâmbătă că întâlnirea din Alaska între Donald Trump și Vladimir Putin a fost “o primă etapă pentru a începe negocierile de pace”, iar pentru România rămâne esențială menținerea unității transatlantice și a coordonării strânse între UE, SUA, NATO asupra deciziilor următoare. Într-o postare pe X, șeful statului a precizat că […] The post România susține un summit trilateral Trump-Zelenski-Putin, cu sprijin european, afirmă Nicușor Dan: În cadrul Coaliției de Voință discutăm despre garanții de securitate first appeared on caleaeuropeana.ro.
Mai mult de 2 zile în urmă
14:50
Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente # CaleaEuropeana
O pace durabilă între Rusia și Ucraina trebuie însoțită “de garanții de securitate de neclintit”, a apreciat sâmbătă președintele francez Emmanuel Macron, după convorbiri telefonice cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, cu cel american Donald Trump și cu omologii europeni, ca urmare a summitului dintre Statele Unite și Rusia, din Alaska. Într-o postare pe X, președintele […] The post Macron dorește “garanții de securitate de neclintit” în cadrul păcii Ucraina-Rusia: Trebuie să învățăm lecția ultimilor 30 ani – “tendința binecunoscută” a Rusiei de a nu respecta propriile angajamente first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:40
Într-o schimbare majoră, Trump propune ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului” # CaleaEuropeana
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat sâmbătă că Ucraina ar trebui să încheie un acord pentru a pune capăt războiului cu Rusia, deoarece „Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu sunt”, la o zi după summitul din Alaska cu președintele Vladimir Putin care nu a dus la un acord de încetare a focului. […] The post Într-o schimbare majoră, Trump propune ca Rusia și Ucraina “să ajungă direct la un acord de pace și nu la un simplu acord de încetare a focului” first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:20
Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei # CaleaEuropeana
Ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina este luată în calcul de președintele american Donald Trump, a declarat sâmbătă premierul italian Giorgia Meloni, după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski și cu liderul de la Casa Albă. Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării […] The post Trump merge pe ideea Italiei „inspirată de articolul 5 al NATO” privind garanții de securitate pentru Ucraina, afirmă Meloni. Zelenski și liderii europeni evocă viitoare garanții din partea SUA și Europei first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:10
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, transmit principalii lideri europeni după summitul Trump-Putin cu referire la garanții de securitate pentru Kiev # CaleaEuropeana
Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, au transmis sâmbătă cei mai importanți lideri europeni, într-o declarație comună adoptată după summitul din Alaska dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, și ca urmare a unei convorbiri telefonice pe care au avut-o cu președintele ucrainean Volodimir […] The post Rusia „nu poate avea drept de veto” asupra aderării Ucrainei la UE și NATO, transmit principalii lideri europeni după summitul Trump-Putin cu referire la garanții de securitate pentru Kiev first appeared on caleaeuropeana.ro.
14:00
12:50
România consideră dialogul Trump-Putin din Alaska drept “un prim pas în deblocarea negocierilor” și salută vizita lui Zelenski la Washington # CaleaEuropeana
Ministrul de externe Oana Țoiu a apreciat sâmbătă că dialogul dintre președintele american Donald Trump și liderul rus Vladimir Putin la summitul din Alaska „a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor”. Într-o postare pe X, șefa diplomației române a subliniat, de asemenea, importanța invitației lansate de Trump pentru o întrevedere cu președintele ucrainean Volodimir […] The post România consideră dialogul Trump-Putin din Alaska drept “un prim pas în deblocarea negocierilor” și salută vizita lui Zelenski la Washington first appeared on caleaeuropeana.ro.
12:40
Melania Trump i-a transmis lui Putin o scrisoare prin intermediul lui Donald Trump despre copiii răpiți în războiul din Ucraina # CaleaEuropeana
Prima Doamnă a Statelor Unite, Melania Trump, a adus în atenție situația copiilor din Ucraina și Rusia într-o scrisoare personală adresată președintelui rus Vladimir Putin, au declarat vineri doi oficiali de la Casa Albă Președintele Donald Trump i-a înmânat personal lui Putin scrisoarea în timpul discuțiilor lor de la summitul din Alaska, au precizat oficialii […] The post Melania Trump i-a transmis lui Putin o scrisoare prin intermediul lui Donald Trump despre copiii răpiți în războiul din Ucraina first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:40
Cehia denunță “absurditățile propagandistice” ale lui Putin la summitul cu Trump: Problema este “imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber” # CaleaEuropeana
Ministrul de externe al Cehiei, Jan Lipavský, l-a criticat dur pe Vladimir Putin după summitul de vineri din Alaska cu președintele american Donald Trump, acuzându-l că repetă „absurdități propagandistice” despre războiul din Ucraina. „De la Putin am auzit aceleași absurdități propagandistice despre ‘rădăcinile conflictului’ pe care le promovează televiziunea sa de stat. Problema este imperialismul […] The post Cehia denunță “absurditățile propagandistice” ale lui Putin la summitul cu Trump: Problema este “imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber” first appeared on caleaeuropeana.ro.
11:10
Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice # CaleaEuropeana
Agenția de evaluare financiară Fitch a anunțat vineri că menține ratingul suveran al României la nivelul „BBB minus”, cu perspectivă negativă. Potrivit raportului, calificativul este susținut de apartenența țării la Uniunea Europeană, ceea ce aduce intrări de capital și sprijină convergența veniturilor și finanțele externe. PIB-ul per capita și guvernanța sunt peste nivelurile altor state […] The post Fitch menține ratingul României la „BBB minus”, sprijinit de apartenența la UE, dar avertizează asupra deficitelor, datoriilor și polarizării politice first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:50
După summitul cu Putin, Trump l-a invitat pe Zelenski luni la Washington: Ucraina sprijină o întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia și solicită implicarea Europei # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat sâmbătă dimineață că a avut „o conversație lungă și substanțială” cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, la care s-au alăturat și liderii europeni, după summitul din Alaska al liderului de la Casa Albă cu liderul rus Vladimir Putin. „Am început cu discuții tête-à-tête, înainte de a invita liderii europeni […] The post După summitul cu Putin, Trump l-a invitat pe Zelenski luni la Washington: Ucraina sprijină o întâlnire trilaterală cu SUA și Rusia și solicită implicarea Europei first appeared on caleaeuropeana.ro.
10:20
“1:0 pentru Putin”, afirmă Wolfgang Ischinger, fostul șef al Conferinței de Securitate de la München: Putin a primit covorul roșu, Trump nu a primit nimic # CaleaEuropeana
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la München (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul summitului între președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurat într-o bază militară americană din Alaska. “Alaska: Putin a primit covorul roșu cu Trump, Trump nu a primit nimic în schimb. Așa cum mă temeam: niciun […] The post “1:0 pentru Putin”, afirmă Wolfgang Ischinger, fostul șef al Conferinței de Securitate de la München: Putin a primit covorul roșu, Trump nu a primit nimic first appeared on caleaeuropeana.ro.
03:20
Primit pe covorul roșu în Alaska, Putin îl invită pe Trump la Moscova și cere Ucrainei și Europei să nu “torpileze” negocierile: Cauzele principale ale conflictului trebuie eliminate, dar și securitatea Ucrainei trebuie asigurată # CaleaEuropeana
Cauzele principale ale conflictului din Ucraina trebuie eliminate și toate preocupările Rusiei trebuie luate în considerare, a declarat vineri președintele rus Vladimir Putin, într-o declarație de presă comună cu omologul său american Donald Trump, cu care a purtat convorbiri la Anchorage, în statul american Alaska, în ceea ce a fost prefațat drept un summit istoric, […] The post Primit pe covorul roșu în Alaska, Putin îl invită pe Trump la Moscova și cere Ucrainei și Europei să nu “torpileze” negocierile: Cauzele principale ale conflictului trebuie eliminate, dar și securitatea Ucrainei trebuie asigurată first appeared on caleaeuropeana.ro.
03:00
Trump afirmă că nu a ajuns la un acord cu Putin privind războiul din Ucraina: Îi voi suna pe liderii NATO și pe Zelenski; Nu există un acord până când nu există un acord # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că el și președintele rus Vladimir Putin nu au ajuns la un acord pentru a pune capăt războiului declanșat de Moscova în Ucraina, după un summit de aproape trei ore desfășurat în Alaska, deși a caracterizat întâlnirea drept „foarte productivă”, relatează Reuters, The Guardian și Deutsche Welle. „Au […] The post Trump afirmă că nu a ajuns la un acord cu Putin privind războiul din Ucraina: Îi voi suna pe liderii NATO și pe Zelenski; Nu există un acord până când nu există un acord first appeared on caleaeuropeana.ro.
15 august 2025
17:40
Nicușor Dan, despre summitul Trump–Putin din Alaska: „Mi-aș dori o încetare imediată a focului, dar sunt relativ pesimist. Fără tot sprijinul pentru Ucraina, azi Rusia ar fi vecină cu România” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că întâlnirea din Alaska dintre președintele american Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, dedicată negocierilor pentru un posibil acord de pace în Ucraina, este „foarte importantă pentru toată Europa”, mai ales pentru statele din estul continentului. Șeful statului a spus că speră într-o încetare rapidă a focului, dar […] The post Nicușor Dan, despre summitul Trump–Putin din Alaska: „Mi-aș dori o încetare imediată a focului, dar sunt relativ pesimist. Fără tot sprijinul pentru Ucraina, azi Rusia ar fi vecină cu România” first appeared on caleaeuropeana.ro.
17:20
În drum spre summitul cu Putin din Alaska, Trump afirmă că nu va negocia în numele Ucrainei schimburi de teritorii: “Sunt aici să-i aduc la masa negocierilor” # CaleaEuropeana
Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu va negocia în numele Ucrainei în cadrul întâlnirii sale din Alaska cu omologul său rus Vladimir Putin și că va lăsa Kievul să decidă dacă se va angaja în schimburi de teritorii cu Rusia, relatează Reuters. Trump a făcut aceste declarații pentru jurnaliștii care îl însoțesc […] The post În drum spre summitul cu Putin din Alaska, Trump afirmă că nu va negocia în numele Ucrainei schimburi de teritorii: “Sunt aici să-i aduc la masa negocierilor” first appeared on caleaeuropeana.ro.
