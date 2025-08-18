Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată

20:30

Exporturile americane de gaz natural lichefiat (LNG) au atins niveluri record, impulsionate de cererea puternică atât din partea consumatorilor industriali interni, cât și a cumpărătorilor europeni, notează Oil Price. În ciuda creșterii producției de gaz natural, expansiunea exporturilor de LNG din SUA este amenințată de capacitatea insuficientă a conductelor pentru a transporta gazul extras către instalațiile de lichefiere. Noile reglementări care impun utilizarea navelor sub pavilion american și construite în SUA pentru transportul LNG-ului reprezintă o provocare suplimentară pentru dezvoltare și eficiența industriei. Până acum, exporturile de LNG din SUA în acest an au doborât un nou record, prețurile sunt în creștere fără a reduce cererea, iar perspectivele rămân solide. Dar există o problemă: conductele.