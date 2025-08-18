Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată
Economica.net, 18 august 2025 21:40
Investițiile din PNRR vor continua într-o manieră planificată, astfel încât să primească finanțare proiectele care vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august 2026, a afirmat, luni, premierul Ilie Bolojan, scrie Agerpres.
Trump spune că nu e necesară o încetare a focului pentru a stopa războiul din Ucraina # Economica.net
Donald Trump a declarat luni că nu este necesară o încetare a focului pentru a pune capăt conflictului din Ucraina, cu prilejul unei întâlniri cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski la Casa Albă, relatează AFP, Agerpres și Reuters.
Prim-vicepremierul iranian Mohammad Reza Aref a avertizat luni că un nou război cu Israelul ar putea izbucni în orice moment, la peste două luni de la un conflict sângeros între cele două țări inamice, informează AFP și Agerpres.
Loviturile Rusiei s-au soldat luni cu cel puțin 14 morți în Ucraina, au anunțat autoritățile, cu câteva ore înainte de o întâlnire între Donald Trump și Volodimir Zelenski în cadrul eforturilor de a ajunge la un acord de pace în războiul ruso-ucrainean, relatează AFP și Agerpres.
Ministrul german de externe s-a declarat sceptic față de ideea trimiterii unor trupe germane în Ucraina # Economica.net
Ministrul german de externe Johann Wadephul s-a declarat luni sceptic față de ideea trimiterii unor trupe germane în Ucraina, în cadrul unei forțe militare occidentale care să fie desfășurată în această țară ca o formă de garanție de securitate după un eventual acord de pace cu Rusia, relatează agenția DPA și Agerpres.
ANRE, ANCOM și ASF trebuie să dea afară 10% dintre pozițiile de specialitate și 30% din posturile suport până pe 30 septembrie # Economica.net
Conducerile executive ale Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autorității de Supraveghere Financiară (ASF) și Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) trebuie să prezinte, până la 30 septembrie 2025, o nouă organigramă care să prevadă o scădere de 10% a posturilor de specialitate și de 30% a posturilor din serviciile suport, potrivit unui proiect de Lege publicat de Secretariatul General al Guvernului, scrie Agerpres.
LNG-ul american: Exporturi record către Europa, prețuri în creștere, dar și o problemă iminentă # Economica.net
Exporturile americane de gaz natural lichefiat (LNG) au atins niveluri record, impulsionate de cererea puternică atât din partea consumatorilor industriali interni, cât și a cumpărătorilor europeni, notează Oil Price. În ciuda creșterii producției de gaz natural, expansiunea exporturilor de LNG din SUA este amenințată de capacitatea insuficientă a conductelor pentru a transporta gazul extras către instalațiile de lichefiere. Noile reglementări care impun utilizarea navelor sub pavilion american și construite în SUA pentru transportul LNG-ului reprezintă o provocare suplimentară pentru dezvoltare și eficiența industriei. Până acum, exporturile de LNG din SUA în acest an au doborât un nou record, prețurile sunt în creștere fără a reduce cererea, iar perspectivele rămân solide. Dar există o problemă: conductele.
Cei 27 de lideri ai membrilor UE vor discuta în videoconferință asupra rezultatelor privind Ucraina rezultate luni la Casa Albă # Economica.net
Cei 27 de lideri ai statelor UE vor participa marți la o videoconferință asupra reuniunilor privind eforturile de pace în Ucraina care au loc luni la Casa Albă, a anunțat președintele Consiliului European, Antonio Costa, relatează agențiile AFP, Agerpres și Reuters.
Grupul Transgaz a obținut un profit net de 519 milioane de lei în primul semestru al acestui an, de 2,8 ori mai mare decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor prezentate de companie Bursei de Valori București
Rusia își redistribuie trupele în Zaporojie pentru a lansa o nouă ofensivă în regiunea sud-estică, parțial ocupată, a Ucrainei, a afirmat șeful armatei ucrainene, generalul Oleksandr Sîrskîi, într-un interviu acordat RBC-Ucraina și publicat luni, 18 august, scrie Hotnews.
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a susținut luni că, în mandatul său, social-democrații nu vor face coaliție sau alianță cu AUR, scrie Agerpres.
Aliații trebuie să se asigure că va exista o pace justă și corectă în Ucraina – Keir Starmer # Economica.net
Premierul britanic Keir Starmer a declarat luni că aliații trebuie să se asigure că va exista o pace justă și corectă în Ucraina, în contextul în care el și alți lideri europeni se deplasează la Washington pentru a-l sprijini pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski care se întâlnește cu omologul american Donald Trump, la Casa Albă, pentru a discuta despre modalitățile de încheiere a războiului din Ucraina declanșat de invazia rusă în februarie 2022, relatează DPA, AFP și Agerpres.
Premieră în retail. Lanțul românesc Annabella preia 87 de magazine Profi și Mega Image # Economica.net
Ahold Delhaize va vinde cele 87 de magazine Profi și Mega Image din România către Annabella, lanț operat de familia Mutu. Această vânzare este în conformitate cu obligațiile post-închidere ale Ahold Delhaize față de Consiliul Concurenței din România (CCR), astfel cum a fost anunțat la 3 ianuarie 2025, în urma achiziției Profi.
E absolut necesar ca România să aibă un pachet de relansare economică – Sorin Grindeanu # Economica.net
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar şi social-democraţii lucrează la el şi îl vor prezenta public, el anunţând că Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, pe care îl va prezenta premierului Bolojan, scrie News.ro.
Germania are un an bun în agricultură. Recoltă peste media multianuală la mere şi prune # Economica.net
Recolta de mere a Germaniei ar urma să fie în acest an mai mare decât media multianuală, iar pomicultorii se aşteaptă de asemenea şi la o recoltă peste medie la prune, potrivit estimărilor publicate luni de Oficiul federal de statistică (Destatis), transmite DPA.
Propunerile pe administrație și măsurile fiscale necesită noi discuții săptămâna asta – Sorin Grindeanu, PSD # Economica.net
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că din pachetul 2 privind reducerea deficitului bugetar mai sunt două capitole care necesită discuții în continuare - administrație și măsuri fiscale, scrie Agerpres.
Prețurile de referință la gaze naturale în Europa au atins luni dimineața un nou minim pentru anul 2025, înaintea întâlnirii dintre președintele american Donald Trump și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este supus la presiuni să ajungă la un acord de pace cu Rusia, acord care implică concesii teritoriale, transmite Bloomberg, citat de Agerpres.
Trocul a revenit la modă în Rusia datorită urmăririi băncilor din cauza conflictului cu Ucraina # Economica.net
Trocul este din nou la modă în Rusia, pentru prima dată după haosul din anii 1990, în condițiile în care problemele cu decontarea tranzacțiilor, create de conflictul din Ucraina, au forțat cel puțin o companie chineză să accepte aliaje de aluminiu în schimbul motoarelor, transmite Reuters citată de Agerpres.
Dezvoltatorul Impact investește 17 milioane de euro într-o nouă fază a proiectului rezidențial Boreal din Constanța # Economica.net
IMPACT Developer & Contractor a anunțat lansarea celei de-a doua faze a proiectului rezidențial Boreal din Constanța.
Moment istoric: Constructorii chinezi de mașini electrice și componente au investit mai mult în străinătate decât acasă # Economica.net
Pentru prima dată în istorie, companiile chineze din industria automobilelor electrice au investit, în 2024, sume mai mari în străinătate decât acasă, chiar dacă proiectele din afara ţării se confruntă cu costuri mai mari, întârzieri şi riscuri.
Nouă stradă în zona Republica, care va face legătura dintre Șoseaua Industriilor și Drumul Gura Bădicului # Economica.net
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a anunțat, luni, realizarea unei noi străzi în zona Republica, pentru a face legătura dintre Șoseaua Industriilor și Drumul Gura Bădicului, în acest fel urmând să fie decongestionat traficul în cartier.
VIDEO Metroul de Otopeni: „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel, între viitoarele stații Tokyo și Aeroport Băneasa # Economica.net
Scutul de forare "Sfânta Maria" - utilaj gigant cu lungime de 97 de metri, care cântărește aproximativ 600 de tone și al cărui cap de foraj are un diametru de 6,60 metri - a realizat primul segment de tunel început pe 9 aprilie a.c. pe Linia 2, între viitoarea stație de metrou Tokyo și viitoarea stație de metrou Aeroport Băneasa, pe Secțiunea SUD a viitoarei Magistrale 6 de metrou.
Minexfor SA, una dintre firmele care a pornit afacerea Roșia Montană, a intrat în insolvență # Economica.net
Minexfor SA, una dintre firmele care semnase în 1997 un contract cu Gabriel Resources pentru proiectul Roșia Montană, a intrat în insolvență.
Uniunea Europeană a importat, în primele şase luni ale acestui an, gaze lichefiate din Rusia cu o valoare de 4,48 miliarde euro, în creştere de la o valoare de 3,47 miliarde euro în primul semestru al anului trecut, conform cifrelor publicate luni de Eurostat, transmite DPA.
Ungaria şi Slovacia au fost afectate de atacul ucrainean asupra conductei de petrol Drujba. MOL asigură că aprovizionarea regională nu va fi perturbată # Economica.net
După Ungaria, şi Slovacia a anunţat luni că aprovizionarea sa cu petrol din Rusia este oprită în urma unui atac ucrainean asupra conductei petroliere Drujba, dar compania petrolieră ungară MOL a asigurat că aprovizionarea cu produse petroliere în regiune este garantată, relatează Reuters.
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a afirmat luni că Rusia a efectuat lovituri cinice împotriva Ucrainei, inclusiv asupra unei rafinării de petrol cu acționariat majoritar azer, transmit Reuters și AFP, scrie Agerpres.
Un nou împrumut al României. Câţi bani a luat Ministerul de Finanţe de la bănci şi la ce dobânzi – date BNR 18 august 2025 # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 900 milioane lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Pasionații de infrastructură au postat luni imagini cu muncitori UMB care au revenit la lucru pe un șantier de autostradă. Amintim că săptămâna trecută, aceștia au avut concediu prelungit din cauza incertitudinii privind finanțarea proiectelor.
Cel mai scump oraș din țară pentru chiriași este Bucureștiul, iar diferențele dintre sumele solicitate în cartierele exclusiviste și în cele ieftine ajung la 2.500 euro/lună, potrivit unei analize realizate de către un site de profil, scrie Agerpres.
Liderii europeni vor avea o discuţie separată cu Zelenski înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru întâlnirea cu Trump # Economica.net
Liderii europeni veniţi în SUA pentru a susţine Ucraina la întâlnirea pe care preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski o va avea luni cu preşedintele american Donald Trump vor avea o discuţie separată cu preşedintele ucrainean înainte ca acesta să meargă la Casa Albă pentru întrevederea cu preşedintele SUA, a anunţat Comisia Europeană, potrivit AFP.
FOTO Alstom lucrează la încă cinci rame Coradia Stream pentru România în fabrica din Bautzen, Germania # Economica.net
O delegație a Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF) a efectuat o vizită tehnică la fabrica de material rulant Alstom din localitatea Bautzen, Germania, informează luni ARF. Acolo se află în producție încă cinci trenuri destinate României.
Ce a anunţat Guvernul înainte de întâlnirea lui Bolojan cu magistraţii pentru discuţii despre proiectul privind reforma pensiilor speciale # Economica.net
Premierul Ilie Bolojan a avut, luni, la Palatul Victoria, o întâlnire de lucru cu reprezentanţii asociaţiilor de magistraţi pe tema reformei pensiilor din sistem, componentă a celui de-al doilea pachet de măsuri guvernamentale pentru reducerea cheltuielilor publice.
Criză la Romsilva – Proteste anunţate de silvicultori care cer retragerea proiectului care vizează reorganizarea companiei # Economica.net
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP) insistă să promoveze un proiect de Hotărâre de Guvern pe care Ministerul Justiţiei l-a desfiinţat din perspectivă legală şi a cerut refacerea acestuia, susţin reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură Silva, într-un comunicat de presă transmis, luni, AGERPRES.
Compania "Moldovagaz" va fi responsabilă de aprovizionarea cu gaze naturale a regiunii transnistrene până la 31 martie 2026, a decis luni Consiliul de Administraţie al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energie (ANRE), transmite MOLDPRES.
Creştere puternică a numărului de firme nou-înfiinţate, dar şi al insolvenţelor, în România, în al doilea trimestru din 2025 # Economica.net
Numărul de firme noi înfiinţate în Uniunea Europeană a crescut cu 4,6% în trimestrul al doilea, comparativ cu primul trimestru, iar creşterea înregistrată în România este cu mult peste media din UE, arată datele publicate luni de Eurostat.
Greta Thunberg şi aproape 200 de activişti au blocat cea mai mare rafinărie din Norvegia # Economica.net
Aproape 200 de militanţi ecologişti, printre care şi suedeza Greta Thunberg, au blocat luni cea mai importantă rafinărie din Norvegia pentru a solicita încetarea industriei petroliere şi de gaze în această ţară, conform organizatorilor şi poliţiei, relatează AFP.
VIDEO – Accident grav cu trei morţi în Grecia. Un camion a intrat în două maşini pe Autostrada Egnatia, pe sensul Komotini – Xanthi, la un punct de taxare # Economica.net
Un accident rutier grav a avut loc luni, 18 august 2025, în cursul după-amiezii, pe Autostrada Egnatia, pe sensul Komotini – Xanthi (Grecia), în zona punctului de taxare Iasmos, conform xanthinea.gr.
Multinaționalele vor pierde din apetitul pentru investiţii în România din cauza noilor măsuri fiscale – raport PwC # Economica.net
Marile companii multinaţionale scapă de impozitul minim pe cifra de afaceri, dar sunt vizate de reguli şi mai restrictive, iar România va pierde din atractivitate deşi are mare nevoie de investiţii, consideră consultanţii PwC.
Consecinţe dezastruoase în Ucraina dacă Rusia va reuşi să preia controlul în Donbas – avertismentul unui expert german # Economica.net
Politologul german Carlo Masala a avertizat duminică asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas (estul Ucrainei) ca parte a negocierilor de pace, informează dpa.
Mesajul lui Nicușor Dan pentru investitorii străini şi piețele financiare internaţionale # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a reafirmat luni seriozitatea României faţă de investitorii străini şi faţă de pieţele financiare, după ce Agenţia de rating Fitch a confirmat la sfârşitul săptămânii trecute ratingul ţării noastre BBB minus cu perspectivă negativă.
Furnizarea apei calde este sistată la 55,76% din imobilele din Capitală, conform aplicaţiei Termo Alert.
Guvernul chinez a declarat luni că va depune "toate eforturile" pentru a realiza o "reunificare paşnică" cu Taiwanul, după ce preşedintele american Donald Trump a garantat că Beijingul nu va invada insula cât timp va fi el la putere, informează EFE.
Anunț de ultimă oră despre sistemul SGR. Noua metodă de a scăpa de ambalaje. Va fi ca în Olanda # Economica.net
Cetățenii aflați în parcuri, zone de promenadă sau alte locuri în care nu există puncte de returnare SGR în imediata apropiere pot lăsa ambalajele purtătoare de garanție în compartimente special amenajate montate pe coșurile de gunoi municipale. De aici acestea pot fi preluate de către persoanele interesate să recupereze garanția de 50 de bani.
Premieră în România: Parcurile fotovoltaice au depășit termocentralele pe gaze și cărbune în termeni de putere instalată # Economica.net
După ultimele autorizații eliberate de Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), puterea instalată în parcuri fotovoltaice a depășit-o pe cea din centralele pe cărbune și din centralele pe gaze, conform ultimelor date ale Autorității
Sfârșitul unei „epoci” în China. Scăderea producţiei de ciment este o dovadă a finalului boom-ului din sectorul construcţiilor # Economica.net
Puţine materii prime sunt mai ilustrative pentru evoluţia economiei chineze în secolul 21 decât umilul ciment, iar scăderea dramatică a producţiei de ciment este o dovadă a încetinirii semnificative a lucrărilor de construcţii, după frenezia din deceniul anterior, transmite Bloomberg.
Gazele se ieftinesc înainte de întâlnirea crucială dintre Trump, Zelenski şi liderii europeni # Economica.net
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au atins luni dimineaţa un nou minim pentru anul 2025, înaintea întâlnirii dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, care este supus la presiuni să ajungă la un acord de pace cu Rusia, acord care implică concesii teritoriale, transmite Bloomberg.
Producătorul auto chinez Dongfeng Motor Group Co. vinde participația sa de 50% la joint venture-ul cu Honda Motor Co.
Întâlnire crucială la Washington. Zelenski şi mai mulţi lideri europeni vor discuta cu Trump despre un acord de pace # Economica.net
Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, şi mai mulţi lideri europeni se întâlnesc luni la Washington cu preşedintele american Donald Trump pentru a elabora un acord de pace, pe fondul temerilor că magnatul republican ar putea încerca să facă presiuni asupra Kievului pentru a accepta o înţelegere favorabilă Moscovei, informează Reuters.
Biofarm are marjă de profit net de circa 30% în primul semestru la vânzări de peste 162 de milioane de lei # Economica.net
Producătorul autohton de medicamente Biofarm a avut venituri din vânzări de aproape 163 de milioane de lei în primul semestru al anului 2025, cu peste 15% mai mari decât cele realizate în aceeaşi perioadă a anului 2024, arată raportul semestrial, consultat de Economica.net.
Un tribunal din Australia a decis luni că transportatorul aerian Qantas trebuie să plătească o amendă record în valoare de 90 de milioane de dolari australieni, 58 de milioane de dolari SUA, pentru concedierea în mod ilegal a aproximativ 1.800 de angajaţi la sol în timpul pandemiei de COVID-19 şi, totodată, a criticat compania aeriană pentru că nu a dat semne de mustrări de conştiinţă pentru acţiunile sale, transmite Reuters.
