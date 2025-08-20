„Ce pot să fac acum?” Reacția patronului FCSB după ce a aflat ultimele detalii despre meciul cu Aberdeen: „Să nu vă mai enervați”
Golazo.ro, 18 august 2025 23:10
Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după ce a aflat că meciul tur cu Aberdeen nu va fi transmis la TV.
Acum 30 minute
23:00
„Jucătorii trebuie să ghicească crampoanele” Petrescu, înainte de partida cu Hacken din play-off-ul Conference League: care e situația lui Louis Munteanu # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani) a susținut conferința premergătoare manșei tur cu Hacken din play-off-ul Conference League.
23:00
Comisia centrală a reclamațiilor 4 dosare pe rol, după sesizările CCA: Florin Tănase are două plângeri + cine mai e implicat # Golazo.ro
Comisia de Disciplină și Etică a FRF a stabilit când se vor afla sancțiunile pentru Mihai Stoica (60 de ani) și Florin Tănase (30 de ani), după ce aceștia s-au plâns de arbitraj.
22:50
Messi, ultimul meci ACASĂ la națională? Când ar putea juca starul argentinian pentru ultima oară în fața propriilor fani # Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) ar putea juca ultimul meci „acasă” pentru Argentina în meciul împotriva Venezuelei, pe 5 septembrie.
Acum o oră
22:40
Două mutări la Petrolul Jucători noi la Ploiești: unul dintre ei a marcat împotriva FCSB în preliminariile Ligii Campionilor # Golazo.ro
Petrolul Ploiești a transferat încă doi jucători pentru a se întări pentru Superliga.
Acum 2 ore
21:30
Scoțienii au greșit numele FCSB a mers cu un autocar pe care era scris „Steaua” + Ce se întâmplă cu cei 3 jucători care au avut nevoie de viză # Golazo.ro
FCSB a avut afișat pe autocarul din Scoția, numele „Steaua București”. Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.
Acum 4 ore
21:10
Moment amuzant la gală VIDEO Reacția jucătorilor lui Liverpool când Declan Rice a vorbit despre cele 3 titluri ratate de Arsenal # Golazo.ro
Declan Rice (26 de ani), fotbalist de la Arsenal, a dezvăluit dezamăgirea că „tunarii” au terminat 3 sezoane pe locul 2.
20:50
În cadrul ședinței Comitetului Executiv de astăzi, 20 august, au fost aprobate componența și seriile Ligii 3 din sezonul 2025/2026.
20:40
Noua strategie a FRF Răzvan Burleanu, despre schimbările care vor fi făcute după incidentul de la Miercurea-Ciuc # Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, a susținut astăzi o conferință de presă în care a discutat despre mai multe subiecte importante din campionatul intern.
20:30
Bașakșehir - U Craiova Mirel Rădoi, glume înainte de meciul din play-off-ul Conference League: „Mi-au oprit forfecuța la aeroport” # Golazo.ro
Mirel Rădoi a susținut astăzi conferința de presă premergătoare meciul dintre U Craiova și Istanbul Bașakșehir din play-off-ul Conference League.
20:10
„Cea mai mare minciună” Scandal britanic. Patronul lui Manchester vrea un miliard din bani publici ca ajutor pentru noua arenă a lui United # Golazo.ro
Jim Ratcliffe, coproprietarul lui Manchester United, speră să obțină un sprijin de la guvernul britanic pentru megaproiectul noului stadion al „diavolilor”, după modelul cluburilor americane
Acum 6 ore
18:30
Burleanu, anunț important Președintele FRF, despre situația lui Dinamo: „Nu ați avut o poziție oficială, dar acum putem confirma” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani) a confirmat că Dinamo București poate să participe în cupele europene din sezonul 2026-2027
18:00
Dennis Alibec (34 de ani) s-a întors pe gazon, după o pauză de 18 zile.
18:00
Drumul lui Drăgușin se încheie? Semne deloc bune pentru „tricolor” la Tottenham. Ce plănuiește clubul pentru centrul apărării # Golazo.ro
Radu Drăgușin speră să reintre în această toamnă, după grava accidentare suferită pe 30 ianuarie la genunchiul drept. Thomas Frank, antrenorul lui Tottenham, are câte trei variante pentru fiecare din cele două posturi din centrul apărării
Acum 8 ore
17:10
„A greșit abordarea” Un fost mare jucător de tenis a identificat motivul scăderii de formă a Emmei Răducanu, după US Open 2021 # Golazo.ro
Mats Wilander (60 de ani), fost mare jucător de tenis, a vorbit despre scăderea de formă a Emmei Răducanu (22 de ani, 35 WTA) după câștigarea US Open 2021.
17:00
De ce Thiam n-a fost adăugat pe lista UEFA FCSB avea posibilitatea să-l pună în regim de urgență. Care e motivul pentru care n-a făcut-o # Golazo.ro
FCSB s-a înțeles cu Mamadou Thiam (30 de ani) încă de aseară, dar el nu a făcut deplasarea în Scoția și nu are drept de joc în niciunul dintre cele două jocuri cu Aberdeen
16:40
Întăriri la UTA Arad Formația lui Mihalcea a transferat un jucător care a luat Cupa în 2024, alături de Corvinul # Golazo.ro
Marius Coman (29 de ani) este noul jucător al celor de la UTA Arad.
16:40
Alcaraz și Răducanu, eliminați în primul tur Perechea de dublu mixt a fost învinsă chiar la debutul de la US Open 2025 # Golazo.ro
Carlos Alcaraz (22 de ani, 2 ATP) și Emma Răducanu (22 de ani, 35 WTA) au fost eliminați în primul tur la US Open 2025.
16:40
Scandalul verii continuă Mesajul lui Isak care arată că ruptura de Newcastle e totală. Record de mercato în Premier League? # Golazo.ro
Alexander Isak, 25 de ani, refuză să mai joace la Newcastle. „Când încrederea e pierdută, relația nu mai poate continua”, s-a revoltat atacantul pe InstaStory
16:30
Bașakșehir - Craiova se vede la TV Cine va transmite partida din Turcia, din play-off-ul Conference. A fost achiziționat și meciul retur # Golazo.ro
Prima manșă a dublei Bașakșehir - Universitatea Craiova se va disputa joi seară, de la 20:45. Returul va fi în Bănie, pe 28 august, de la 20:30. Ambele manșe vor fi liveTEXT pe GOLAZO.ro.
16:10
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre Andrei Nicolescu și Dinamo.
15:50
Voyo, anunț de ultimă oră Ce măsuri a luat ProTV pentru ca platforma pe care se va transmite Aberdeen - FCSB să nu mai pice: „Am investit mult” # Golazo.ro
Aberdeen - FCSB se joacă joi, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe platforma Voyo.
15:30
Real Madrid, fază controversată FOTO: Victorie dintr-un penalty contestat de Osasuna, care acuză că Mbappe a faultat # Golazo.ro
Real Madrid - Osasuna. 1-0. „Galacticii” au debutat cu victorie în noul sezon al La Liga.
Acum 12 ore
14:50
Andrei Ivan, gol la debut! FOTO: Cum a sărbătorit românul prima reușită în tricoul lui Panserraikos # Golazo.ro
Andrei Ivan (28 de ani) a debutat cu gol la Panserraikos, noua sa formație din prima ligă a Greciei.
14:40
Ce jucător scoate FCSB pe de listă Aducerea lui Thiam și reîntoarcerea lui Dawa din octombrie obligă campioana să elibereze un loc. Pe cine a ales să sacrifice # Golazo.ro
FCSB are disponibile doar 24 de locuri, în afara jucătorilor U21. Acum are 23 ocupate, dar l-a transferat pe Thiam, iar Dawa va fi bun de joc peste două luni.
14:20
Iftime îl ceartă pe Grozavu Patronul de la FC Botoșani a criticat deciziile antrenorului la meciul cu CFR Cluj: „Ține pe bancă jucători de 10.000 de euro” # Golazo.ro
Valeriu Iftime s-a declarat nemulțumit de deciziile luate de Leo Grozavu în ultima partidă din campionat.
14:20
De ce nu a debutat Man Motivul pentru care antrenorul lui PSV i-a amânat startul în Eredivisie. Ce a spus Bosz # Golazo.ro
Dennis Man nu a jucat deloc pentru PSV, deși a fost în lotul lui Eindhoven la 2-0 cu Twente. Ce așteaptă antrenorul Peter Bosz înaintea debutului extremei în Țările de Jos
14:10
„Nenorocitul de Lamine Yamal!” Imaginile care au devenit virale după meciul Mallorca - Barcelona. Copilul care a plâns neconsolat în tribună a avut parte de o surpriză de proporții # Golazo.ro
Barcelona a învins cu 3-0 în deplasarea de la Mallorca, în prima etapă, dar imaginile meciului au fost oferite de un copil care plângea neconsolat în tribune.
14:10
Liga Profesionistă de Fotbal a stabilit programul etapei #8 din Superligă.
13:20
FRF reclamă promovarea Ținutului Secuiesc Csikszereda, judecată pentru controversa de la meciul cu Craiova. Ce sancțiuni riscă + Reacția nervoasă a președintelui # Golazo.ro
Înaintea meciului Csikszereda - Craiova, fotbaliștii au ieșit pe teren însoțiți de copii care purtau tricouri cu însemnele Ținutului Secuiesc.
12:50
„Luptă până la ultimul fluier” Un fost jucător de la FCSB avertizează înaintea „dublei” cu Aberdeen # Golazo.ro
Dorin Goian (44 de ani) le atrage atenția jucătorilor de la FCSB în privința lui Aberdeen, adversarul din play-off-ul Europa League.
12:20
„Aici e punctul slab al lui Aberdeen” Un jurnalist scoțian prezintă adversara FCSB, pentru GOLAZO.ro: „Vrea cu disperare asta” # Golazo.ro
Aberdeen, rivala FCSB în Europa League, din perspectiva lui Gary Scott, realizatorul unui podcast despre echipa scoțiană. Care e punctul fragil al lui Aberdeen și care e pericolul pentru FCSB
11:40
Se complică fuziunea Președintele lui Dinamo, detalii de ultimă oră despre relația cu clubul MAI: „Nu cred că s-a pus niciodată problema” # Golazo.ro
Dinamo și-a făcut „satelit” în Liga 3, la ACS Voința Crevedia, care a promovat vara aceasta din L4.
11:30
Julio Cesar Chavez Jr, extrădat de SUA Sportivul a fost predat autorităților din Mexic, care l-au arestat pentru pentru implicare în traficul de droguri # Golazo.ro
Boxer-ul Julio Cesar Chavez Jr. (39 de ani) a fost expulzat din SUA și arestat în Mexic.
11:10
Mourinho e fan Messi Antrenorul lui Fenerbahce i-a făcut complimentul suprem argentinianului: „M-a făcut mai bun, m-a obligat să gândesc mult” # Golazo.ro
Jose Mourinho (62 de ani) a mărturisit că Lionel Messi (38 de ani) este fotbalistul care a avut cel mai mare impact asupra carierei sale.
10:30
FCSB - Aberdeen Campioana României a pus în vânzare biletele pentru returul play-off-ului din Europa League. Care sunt prețurile # Golazo.ro
FCSB a pus în vânzare biletele pentru meciul retur cu Aberdeen, programat joi, 28 august, la București.
10:20
Schimbare de ultimă oră la FRF Ce decizie a luat forul după controversele stârnite de tragerea la sorți pentru play-off-ul Cupei României # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a primit mai multe acuzații după modul în care a fost efectuată tragerea la sorți de marți, pentru play-off-ul Cupei României.
Acum 24 ore
10:10
„Contract nedatat, nenumerotat” Motivele pentru care Gigi Becali refuză să plătească 40.000 de euro în procesul în care s-a cerut insolvența FCSB # Golazo.ro
GOLAZO.ro prezintă detalii din motivarea prin care FCSB a scăpat de cererea de insolvență formulată de agenția de impresariat BestWay Soccer.
09:30
Thiam, la FCSB! Atacantul lui U Cluj a bătut palma cu formația campioană. Ce se întâmplă cu Andrei Gheorghiță # Golazo.ro
Mamadou Thiam (30 de ani) va fi noul jucător al celor de la FCSB.
09:10
Sportivii români vor să plece Omul care a ajutat-o pe Ana Bărbosu să ajungă la Stanford dezvăluie că mai sunt gimnaste care vor merge la studii în SUA # Golazo.ro
GOLAZO.ro a realizat un interviu cu Andrei Secueșu, co-fondator Crazy Rich Athletes, dorind să afle condițiile în care și alți sportivi români pot face pasul către universitățile americane, pentru cine concurează atleții care merg în SUA și la ce să se aștepte acolo.
19 august 2025
23:40
Dinamo a semnat Decizia luată de conducere: „Am suferit mult! Vrem să stăm departe de orice conflict” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani), președintele celor de la Dinamo, a explicat motivele pentru care clubul se va muta pe Arena Națională.
Ieri
22:50
Arena Națională, închisă 4 luni? FCSB și Dinamo vor avea de suferit: „Nu se va mai intra deloc pe stadion!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) și Andrei Nicolescu (49 de ani), conducătorii de la FCSB, respectiv Dinamo, au vorbit despre evenimentele care se vor organiza pe Arena Națională anul viitor.
22:20
Probleme pentru FCSB Trei jucători din lotul campioanei ar putea rata meciul cu Aberdeen: „Am găsit oameni dornici să ne ajute, dar nu depinde de ei” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a anunțat că echipa se confruntă cu mari probleme de ordin birocratic înainte de meciul tur al „dublei” cu Aberdeen.
22:10
Mamadou Thiam (30 de ani), atacantul celor de la Universitatea Cluj, va juca la Al-Muharraq SC, formație din Bahrain.
22:10
Sud Dinamo, act de vandalism Fanii „câinilor” au pictat cu graffiti un monument istoric din București # Golazo.ro
Scriitorul Teodor Hossu-Longin a semnalat o situație revoltătoare, chiar în mijlocul Bucureștiului.
21:30
Nicolescu îl critică iar pe Kopic Președintele lui Dinamo e nemulțumit de tactica antrenorului: „N-a funcționat!” # Golazo.ro
Președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a vorbit despre meciul cu UTA Arad, 1-1, declarându-se nemulțumit de strategia lui Zeljko Kopic
21:10
„O să-l facă praf, țăndări” Gigi Becali a comentat intenția lui Nețoiu de a candida la Primăria Capitalei: „Nu are ce face, cheltuie 2-3 milioane” # Golazo.ro
Patronul FCSB, Gigi Becali, a reacționat după ce a aflat că Gheorghe Nețoiu vrea să candideze la Primăria Capitalei
20:50
UTA, în concordat preventiv Un personaj decisiv la Dinamo se va ocupa de reorganizarea clubului arădean # Golazo.ro
UTA Arad a intrat în mod oficial în procedura de concordat preventiv, acțiune care are ca scop evitarea intrării în insolvență.
20:20
„Aberdeen se va calfica” Danny Armstrong nu crede în campioană, înaintea „dublei” din Europa League: „Nu-mi place Steaua” # Golazo.ro
Danny Armstrong (27 de ani), mijlocașul celor de la Dinamo, a vorbit despre „dubla” dintre FCSB și Aberdeen, din play-off-ul Europa League.
20:10
Cîrjan, despre perioada Arsenal Două accidentări grave au declanșat prietenia cu David Luiz: „Doamne, de ce?” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, a detaliat modul prin care a ajuns la Arsenal. Dinamovistul a dezvăluit și cum s-a împrietenit cu brazilianul David Luiz
20:00
Cîrjan, dinamovist de mic Căpitanul „câinilor” mergea în PCH cu familia: „Prin mine își trăiesc și ei visul. E imposibil să merg la FCSB” # Golazo.ro
Cătălin Cîrjan, 22 de ani, căpitanul lui Dinamo, a povestit că provine dintr-o familie de dinamoviști din Berceni și că și-a îndeplinit un vis jucând în tricoul „câinilor”
