Ella și ispita Teo de la Insula iubirii au trecut la nivelul următor! Au făcut dragoste fără să mai țină cont de nimic. Ce spune concurenta despre o eventuală relație

20:00

Ai ajuns aici pentru că vrei să știi totul despre implantul dentar, nu-i așa? Știu, și eu am trecut prin același scenariu: te uiți în oglindă, zâmbești puțin strâmb și te gândești… „Oare cât doare și cât costă treaba asta cu implantul dentar?” (Hai să fim serioși, cine nu s-a speriat măcar o dată la gândul de dentist?) Te asigur, nu ești singurul care se întreabă dacă merită toată agitația.