Ella și ispita Teo de la Insula iubirii au trecut la nivelul următor! Au făcut dragoste fără să mai țină cont de nimic. Ce spune concurenta despre o eventuală relație
SpyNews, 19 august 2025 00:20
Ella și Teo de la Insula iubirii s-au apropiat tot mai mult în timpul date-ului, iar cei doi au dat frâu liber sentimentelor. Au întreținut relații intime, iar Teo se declară surprins de cele întâmplate. A mărturisit că simte, totuși, o atracție față de Ella.
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
00:00
Lidia Fecioru și-a părăsit soțul în noaptea nunții! Declarații șocante, în exclusivitate, la Spynews TV # SpyNews
Lidia Fecioru a fost prezentă în platoul emisiunii Spynews TV, acolo unde a făcut mai multe declarații referitoare la noaptea nunții sale. Nici nu a apucat bine să se mărite, că s-a și despărțit de soț. Astfel, ziua în care trebuia să înceapă o viață nouă a devenit coșmar.
Acum 2 ore
23:10
Insula iubirii. Ella, dezvăluiri intime despre relația cu Andrei: „Susține că unele lucruri le-a încercat doar cu mine”. Ce i-a povestit ispitei Teo # SpyNews
Ella și Teo de la Insula iubirii s-au apropiat tot mai mult. Cei doi au mers la un date, iar concurenta s-a deschis și mai mult în fața ispitei. Ella a vorbit despre problemele din relația cu Andrei, mai exact despre diferențele de opinie cu privire la viața intimă.
23:00
Viorica Dăncilă, declarații emoționante la Spynews TV! De ce nu a mai făcut copii după ce l-a adoptat pe Victor # SpyNews
Viorica Dăncilă, a povestit în cadrul emisiunii Spynews TV cum l-a adoptat pe fiul său, Victor, și cum a decis să îl crească fără să mai facă alți copii. El are acum 35 de ani și a fost căsătorit. Declarațiile emoționante ale Vioricăi Dăncilă.
Acum 4 ore
22:30
Cândva cânta „Lăsați femeile să facă ce vor”, acum e departe de lumina reflectoarelor. A ales o viață simplă, departe de faimă # SpyNews
Cândva facea furori cu celebrul hit „Lăsați femeile să facă ce vor”, însă acum a alesc să stea departe de lumina reflectoarelor. Nonis G, căci despre el este vorba, a ales o viață simplă, departe de faimă. Ce face acum celebrul artist.
22:30
Salata l-a pus în dificultate pe Marius Şumudică! Antrenorul se descurcă mai bine cu proteinele, ca orice sportiv # SpyNews
Marius Șumudică a fost surprins de paparazzii Spynews în timp ce lua prânzul. După ce acesta a gustat dintr-o salată de varză, s-a gândit că mai bine ar merge niște proteine, așa că a renunțat la legume. Iată ce a ales antrenorul să mănânce duminică la prânz!
22:30
Lovitură de teatru în dosarul torționarilor de la Secția 16 | La asta nu se aștepta nimeni! # SpyNews
Unul dintre polițiștii condamnați a cerut anularea pedepsei de lipsire de libertate, în formă agravantă. Polițistul torționar susține că n-a venit cu arma de-acasă și că nu e vina lui că echipamentul Poliției Române include pistol cu muniție letală.
22:30
Deși următorul termen ar fi trebuit să aibă loc în septembrie, Dorian Popa este chemat în fața instanței cu o lună mai devreme. Semn că expertiza medico-legală este gata.
22:30
Geanina Ilieș dă foc plajei din Mamaia! Prezentatoarea Știrilor Antena Stars arată IMPECABIL în costum de baie! # SpyNews
Geanina Ilieș se află, de câteva zile, în vacanță, la Mamaia. Prezentatoarea Știrilor Antena Stars și una dintre prietenele ei s-au bucurat de soare, pe o plajă, iar un lucru nu avea cum să treacă neobservat, și anume că vedeta are o siluetă de invidiat. Iată cât de bine arată Geanina Ilieș în costum de baie.
22:20
Căpșunile nu sunt la fel de curate pe cât par. Trucul simplu care le face cu adevărat sigure # SpyNews
Căpșunile, unele dintre cele mai consumate fructe de vară, nu sunt la fel de curtate pe cât par. Specialiștii avertizează că acestea nu sunt suficient de bine spălate după o simplă clătire. Iată ce recomandă specialiștii!
22:20
Insula iubirii. Ella și Maria, replici acide înainte de date-ul special. De ce a vrut iubita lui Andrei să cedeze locul # SpyNews
Ispitele au decis cine va merge la un date special. Ispitele masculine au căzut de comun acord ca Ellei și lui Teo i-ar prinde bine o ieșire în doi, așa că i-au votat pe ei, în timp ce ispitele masculine l-au votat pe Marius. În casa fetelor, au fost și câteva replici acide între Ella și Maria, înainte de date.
21:50
Insula iubirii. Ella, la un pas de a renunța la inelul de logodnă. De ce nu l-a dat jos, chiar dacă asta își dorea # SpyNews
Ella și ispita Teo au petrecut mai mult timp împreună. Întoarsă de la bonfire, Ella i-a spus lui Teo că a văzut o apropiere între iubitul ei și ispita Andreea. Concurenta se declară dezamăgită de atitudinea lui Andrei, dar și de faptul că a continuat să vorbească despre ea în fața ispitelor. Ella a fost la un pas de a-și da inelul de logodnă jos.
21:10
Insula iubirii. Cum a reacționat Maria când a auzit ce fantezii are Marius. Concurenta nu și-a putut stăpâni lacrimile: „Probabil, la final...” # SpyNews
Marius de la Insula iubirii s-a apropiat tot mai mult de ispite și le-a împărtășit fetelor că are o fantezie, și anume să întrețină relații intime cu două femei. Maria se declară uimită de ce a auzit și consideră că nu poate avea încredere în soțul ei.
Acum 6 ore
20:40
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO # SpyNews
Șoc și...aplauze la piscină! Georgiana Lobonț a fost protagonista unui moment viral, atunci când, în plin concert, a ajuns direct în apă. Cântăreața a fost luată pe sus de un invitat și aruncată în piscină, spre deliciul tuturor. Iată cum a reacționat artista!
20:20
Larisa Udilă, mesaj emoționant la scurt timp după ce a anunțat că va avea o fetiță: “Astăzi nu mai visez…” # SpyNews
Larisa Udilă a aflat recent că urmează să nască o fetiță, iar vedeta a marcat acest moment nu doar printr-un gender reveal, ci și printr-un mesaj emoționant pe Instagram. Iată ce a transmit bruneta după ce a aflat că urmează să aibă o prietenă pe viață!
20:00
20:00
Mireasa - Capriciile iubirii. Emily și Liviu, discuție lămuritoare, la petrecere. Cum a reacționat concurentul când a fost întrebat dacă îi place de Diana # SpyNews
În weekend, a avut loc o petrecere în casa Mireasa. Emily și Liviu au discutat mai mult, iar printre subiecte s-a numărat și interacțiunea lui cu Diana. Liviu spunea că vrea să o cunoască mai bine pe Emily, dar că i-a atras atenția și Diana. Cei doi au avut parte zilele trecute și de un date.
19:30
Românul dat dispărut în Germania, descoperit mort, după două zile de căutări. Ce s-a întâmplat cu Gabi. Familia face acuzații grave # SpyNews
Gabi a dispărut zilele trecute. Nimeni nu i-a dat de urmă, până acum două zile, când familia a aflat că a fost implicat într-un grav accident rutier. Bărbatul ar fi trebuit să ajungă în România.
19:20
Acum 8 ore
18:40
Acces Direct. Femeie omorâtă în județul Dâmbovița, în timp ce îndreptă spre casa. Ce spune motociclistul acuzat „Îmi pare rău…” # SpyNews
Anișoara este numele femeii care a fost victima unui accident teribil, petrecut în județul Dâmbovița. Familia Anișoarei a discutat în direct despre caz. Iată ce spun fratele și mama femeii!
18:20
Pescobar, ipostaze controversate! A mers în Seul și a încercat proceduri pe care femeile sunt îndrăgostite să le aplice | VIDEO # SpyNews
Pescobar se află alături de noua iubită în vacanță, în Seul. Omul de afaceri și partenera lui par că se distrează pe cinste acolo. Paul Nicolau a bifat câteva proceduri pe care femeile le adoră, iar el a împărtășit cu urmăritorii lui cum a fost experiența.
18:00
Pugilistul celebru care a "boxat" cu tortul la propria nuntă! Imaginile fac înconjurul Internetului | VIDEO # SpyNews
Un pugilist celebru a avut recent cel mai important eveniment din viața: nunta. Sportivul și-a uimit atât invitații, cât și fanii din mediul online după ce, într-un videoclip, el a fost surprins în timp ce "boxa" cu tortul. Iată cum s-a manifestat la bucurie!
17:50
Maria Anghel, câștigătoarea de la Mireasa, sezonul 7, are un nou iubit! Primele imagini alături de actualul partener, după despărțirea de Antonio | FOTO # SpyNews
Maria și Antonio de la Mireasa nu mai formează un cuplu de o bună perioadă. Fostul concurent s-a afișat în urmă cu câteva luni pentru prima dată cu actuala iubită și se pare că soarele a răsărit și pe strada Mariei, care are un nou iubit. Cei doi se află în vacanță, în Cipru.
17:10
Cât costă un masaj în Bali. Laura Cosoi a dezvăluit prețul serviciilor care în România sunt destul de piperate # SpyNews
Laura Cosoi și familia se află în continuare în vacanță, în Bali. Vedeta și soțul ei sunt cuceriți de locul unde sunt, așa că au decis să își prelungească șederea în Ubud. Cei doi au încercat în urmă cu câteva zile „terapia cu sunet”, iar astăzi, prezentatoarea TV a mers la masaj.
Acum 12 ore
16:40
Sora Teodorei Marcu, tânăra ucisă de fostul iubit, declarații dureroase, de ziua ei de naștere: „Mai mult ca oricând...”. Mesajul emoționant al Adinei # SpyNews
Ieri ar fi fost zi de sărbătoare în familia Teodorei Marcu. Tânăra și-ar fi sărbătorit ziua de naștere, căci ar fi împlinit 23 de ani. Familia ei îi duce dorul, iar sora ei, Adina, a transmis un mesaj emoționant.
16:20
Primii concurenți din noul sezon Mireasa care încep cunoașterea. Cum i-au surprins pe toți cei aflați în platou # SpyNews
Noul sezon de la Mireasa aduce, în a treia săptămână, primii fiori între doi concurenți! Iubirea mediteraneeană a cucerit telespectatorii, dar și platoul, iar doi dintre cei care fac parte din cunoscutul reality show au declarat că își doresc să înceapă cunoașterea, chiar după ce prima petrecere a avut loc în Casă, iar fetele și băieții s-au distrat pe cinste.
16:10
Mărturia cutremurătoare a soției fotbalistului care a fost bătută cu bestialitate într-un supermarket din Craiova: „Nu mai am curaj nici măcar să ies din locuință neînsoțită!” # SpyNews
Incident șocant la cumpărături! Soția unui fotbalist din Liga 1 a ajuns pe patul de spital după ce a fost lovită cu bestialitate într-un supermaket. Iată care este mărturia cutremurătoare a victimei!
15:50
Imagini de la botezul fiului lui Nicolae Guță! Al 12-lea copil al artistului, Selim George, a fost creștinat la vârsta de 3 ani | FOTO # SpyNews
Nicolae Guță și-a botezat cel de-al 12-lea copil, un băiețel pe nume Selim George. Deși micuțul a venit pe lume în primăvara anului 2022, părinții l-au botezat de curând. Imagini de la fericitul eveniment.
15:30
Cele mai bune insule grecești pentru vacanțe în familie. Alegerea perfectă pentru a petrece zile de vis alături de cei dragi # SpyNews
Să fim sinceri. Călătoriile cu micuții pot fi o adevărată provocare. Găsirea insulei potrivite, una care să ofere combinația perfectă între distracție, confort și liniște, pare uneori imposibilă. Află din rândurile de mai jos care sunt cele mai bune insule grecești pentru vacanțe în familie.
14:40
14:40
Hidrologii anunță prăpăd în mai multe zone din România! A fost emis cod portocaliu de inundații. Unde vor lovi puhoaiele # SpyNews
După caniculă, vin ploile. Hidrologii au emis cod portocaliu de inundații și anunță prăpăd în mai multe zone din țară. Unde vor lovi puhoaiele.
13:50
Mama bebelușului de numai 10 luni mort în vacanță din Turcia, declarație sfâșietoare. Când își va conduce copilul pe ultimul drum # SpyNews
Mama bebelușului de numai 10 luni, care și-a pierdut viața în timpul unei vacanțe în Turcia, a transmis un mesaj sfâșietor. Cu durere în suflet, femeia a anunțat când își va conduce copilul pe ultimul drum.
13:50
13:20
Ana Bodea, despre vacanța pe o insula pustie din Croația care i-a adus liniște și relaxare: „Genul acela de bine care rămâne” # SpyNews
Ana Bodea, actrița care o interpretează pe Alina în serialul original Ana, Mi-ai fost scrisăîn ADN, semnat de Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production pentru Antena 1, apetrecut pauza dintre sezoane într-un mod care i-a adus calm, introspecție și bucurieautentică. Vara ei a fost o combinație de momente vibrante și clipe de relaxare, de laaniversări pline de energie, la zile leneșe pe o insulă aproape pustie, în mijlocul naturii.
13:00
13:00
A murit unul dintre cei mai buni piloți de raliuri din țară. Și-a pierdut viața într-un tragic accident petrecut pe circuit | FOTO # SpyNews
Doliu în motorsport. S-a stins din viață unul dintre cei mai talentați și respectați piloți de raliuri din România. Dan Bodea și-a pierdut viața într-un tragic accident produs pe circuit.
12:50
12:00
Papricaş de pui după rețeta lui Chef Horia Manea. Pașii pe care trebuie să îi urmezi pentru a obține un preparat delicios # SpyNews
În episodul de astăzi de la Meniu de vedetă, Chef Horia Manea a propus un meniu complet, format dintr-un starter, sărăţele crocante cu pastă de ton, un fel principal, papricaş de pui, şi un desert, brioşe cu mere, iaurt şi ghimbir.
11:50
Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, vacanță împreună după filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă: „Am avut parte de timp cu familia, cu liniște și cu multă bucurie” # SpyNews
Pentru Andreea Vasile și Bogdan Albulescu, cei care îi interpretează pe Amalia și Dinu înserialul original Iubire cu parfum de lavandă, vacanța de vară a fost prilejul perfect de ase reconecta la viața personală, dar și de a petrece timp împreună cu familiile lor, dincolode platourile de filmare.
11:50
Andreea Antonescu, concert fără spectatori! Momentul a devenit viral. Artista, ironizată: "Să vă aud: care toți?" | VIDEO # SpyNews
Recent, Andreea Antonescu a trecut printr-un moment stânjenitor. Invitată să cânte într-o comună, aritsta s-a trezit concertând fără spectatori. Imaginile surprinse la respectivul eveniment au devenit virale în mediul online, iar fanii s-au grăbit să ironizeze situația.
Acum 24 ore
11:20
Imagini incredibile! Un avion de mic dimensiuni s-a prabusit! Totul a fost filmat! In ce stare sunt pilotul si pasagerul | VIDEO # SpyNews
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit duminică dimineață după-amiază pe terenul de golf „Mona Vale” din Sydney. Iată în ce stare sunt pilotul și pasagerul aeronavei!
11:10
Seara care schimbă totul, la Insula Iubirii! De la 20:30, intențiile devin acțiuni, iar sentimentele ies la iveală # SpyNews
În urmă cu patru săptămâni, la Antena 1, s-a dat startul unui sezon fierbinte, în care cinci cupluri au decis să-și deschidă sufletul și să-și treacă relația prin cel mai dur test posibil – Insula Iubirii! Cel de-al nouălea sezon i-a purtat atât pe participanți, cât și pe cei de acasă prin trăiri reale, prin clipe în care fericirea s-a îmbinat cu tristețea, iar semnele de întrebare s-au transformat în adevărate semnale de alarmă! Astăzi, de la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, testul devine incendiar!
11:00
Mama gemenilor din Ploiești, morți după ce au căzut de la etajul 10, a fost eliberată din închisoare! Cum arată și ce face acum: “Pentru copiii mei aș fi orice” | VIDEO # SpyNews
Mama gemenilor din Ploiești, care au murit după ce au căzut de la etajul 10, a fost eliberată din închisoare mai devreme. Femeia și-a ispășit o parte din pedeapsă, iar acum se află din nou în libertate. Cum arată și ce face acum.
10:30
Poliția Română îi face virali pe șoferii care încalcă regulile. Cum a fost filmat un șofer pe banda de urgență # SpyNews
Un șofer a încercat să scape de aglomerație folosind banda de urgență, dar a ajuns în centrul atenției după ce a fost filmat din elicopter de Poliția Română. Imaginile au devenit virale pe rețelele sociale, însoțite de un mesaj ironic al autorităților.
10:20
Daliana și Răzvan Simion, imagini din vacanța de vis în Mykonos. Prezentatorul de la Neatza și soția lui radiază de fericire | FOTO # SpyNews
Daliana și Răzvan Simion s-au bucurat din plin de o vacanță relaxantă în Mykonos, una dintre cele mai frumoase destinații din Grecia. Soția prezentatorului de la Neatza a fost cea care a făcut publice mai mult fotografii din vacanța de vis.
09:50
Anunț ANM de ultim moment! Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ploi în România! Care sunt zonele vizate de atenționări # SpyNews
Cu puțin timp în urmă, specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie au făcut un anunț de ultim moment privind schimbarea bruscă a vremii în România. Meteorologii au emis cod portocaliu și galben de ploi torențiale, descărcări electrice și vijelii în mai multe județe din țară. Află din rândurile de mai jos care sunt zonele vizate de atenționări.
09:30
O americancă de 33 de ani a trăit o experiență la granița dintre viață și moarte, după ce a fost declarată moartă clinic timp de opt minute. Mărturia ei, devenită virală, aduce în discuție misterul conștiinței și al vieții de după moarte.
09:30
09:00
Imagini apocaliptice după furtună! Natura s-a dezlănțuit și a făcut prăpăd în mai multe zone din România | FOTO # SpyNews
Furtunile violente care au lovit în ultimele ore mai multe zone din România au lăsat în urmă peisaje dramatice. Vântul puternic, ploile torențiale și grindina au provocat pagube semnificative în județe din nordul, centrul și vestul țării.
08:50
