„Merită tot respectul” Discurs schimbat al lui Sabău după succesul de la Constanța: „Îi felicit pe absolut toți”. Ce spune despre Macalou
Golazo.ro, 19 august 2025 00:20
Farul - U Cluj 0-1. Ioan Ovidiu Sabău a tras primele concluzii după succesul obținut la Constanța.
Acum 5 minute
00:50
„E dureros” Ianis Zicu, după eșecul cu U Cluj: „Lenți! Cu om în plus și tot n-am reușit să egalăm măcar” # Golazo.ro
Farul Constanța - Universitatea Cluj 0-1. Ianis Zicu (41 de ani), antrenorul gazdelor, a vorbit despre eșecul „marinarilor”.
Acum 30 minute
00:20
„Merită tot respectul” Discurs schimbat al lui Sabău după succesul de la Constanța: „Îi felicit pe absolut toți”. Ce spune despre Macalou # Golazo.ro
Farul - U Cluj 0-1. Ioan Ovidiu Sabău a tras primele concluzii după succesul obținut la Constanța.
Acum o oră
00:00
Supriză în Liga 1! Jucătorul care a bătut-o pe FCSB în Europa ar putea semna cu o rivală din Superligă # Golazo.ro
Rafinha (27 de ani), jucătorul celor de la Inter D'Escaldes, ar putea ajunge în Liga 1.
18 august 2025
23:50
„Meci perfect stricat de un jucător” MM Stoica l-a taxat pe Ngezana: „Era să și pierdem, intram în istorie!” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al campioanei, l-a criticat pe fundașul Siyabonga Ngezana (28 de ani) pentru greșelile din finalul derby-ului
Acum 2 ore
23:40
„L-a desființat!” Marea surpriză de la FCSB după derby-ul cu Rapid: „A jucat extraordinar! Cred că Hazrollaj se lasă!” # Golazo.ro
Alexandru Pantea (21 de ani) l-a impresionat pe Mihai Stoica (60 de ani) după partida cu Rapid, scor 2-2.
23:10
„Ce pot să fac acum?” Reacția patronului FCSB după ce a aflat ultimele detalii despre meciul cu Aberdeen: „Să nu vă mai enervați” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a oferit primele reacții după ce a aflat că meciul tur cu Aberdeen nu va fi transmis la TV.
Acum 4 ore
22:30
Impact instant Alungat de FCSB, Gheorghiță a strălucit după doar 4 minute în tricoul lui U Cluj! Ce a făcut la Constanța # Golazo.ro
Farul Constanța - Universitatea Cluj. Andrei Gheorghiță (23 de ani), jucătorul împrumutat de la FCSB, a oferit un assist, la debutul pentru „studenți”.
22:20
Pol Munoz (21 de ani), crescut în academia celor de la FC Barcelona, a semnat cu Chindia Târgoviște.
22:20
Gol și eliminare în 10 minute FOTO: Start nebun de meci pentru U Cluj în deplasarea de la Constanța # Golazo.ro
Farul - U Cluj. Lucian Cristea (31 de ani) a fost eliminat în minutul 10 al partidei de la Constanța.
22:10
Cristian Totti (19 ani), fiul lui Francesco Totti, s-ar fi retras prematur din cauza presiunii resimțite, fiind fiul legendei celor de la AS Roma.
22:00
FCSB schimbă programul Acord cu rivala din Liga 1! Motivul pentru care au cerut inversarea meciurilor # Golazo.ro
Ordinea celor două partide dintre FCSB și Csikszereda din sezonul regulat vor fi inversate.
21:30
Ciocnire violentă FOTO: Portarul Dur-Bozoancă a fost schimbat după ce a fost lovit dur în față de un coechipier, în Argeș - Oțelul # Golazo.ro
FC Argeș - Oțelul Galați. Cosmin Dur-Bozoancă (27 de ani) a fost schimbat în debutul reprizei secunde după o ciocnire puternică cu Zhelev.
21:20
„Cu ăsta n-am ce juca!” Dan Petrescu ar fi trecut pe lista neagră un titular de la remiza cu Botoșani: „Aduceți-mi altul!” # Golazo.ro
CFR Cluj - FC Botoșani 3-3. Dan Petrescu (57 de ani), antrenorul ardelenilor, ar dori să renunțe la Alessandro Micai (32 de ani), după al doilea meci în care portarul nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.
20:50
Pleacă Iordănescu de la Legia? Cine ar vrea să achite clauza de reziliere și să-i ofere un salariu uriaș # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) ar fi intrat pe radarul celor de la Al-Jazira, formație din Emiratele Arabe Unite.
Acum 6 ore
20:30
„Săgeți” către Chivu Tamaș a răbufnit: „El nu bea? Întrebați ce show-uri făcea! De el nu știți, doar de mine!” # Golazo.ro
Gabriel Tamaș (41 de ani) a vorbit din nou despre eticheta de bad boy care i s-a pus în România, dar și despre criticile primite pentru modul în care și-a gestionat cariera și viața extrasportivă.
19:50
FCSB are două probleme Griji mari pentru campioană, cu 3 zile înaintea turului cu Aberdeen # Golazo.ro
ABERDEEN - FCSB. Campioana are în continuare probleme de lot: doi dintre cei mai buni fotbaliști din sezonul trecut nu sunt încă refăcuți 100%.
19:20
Cine transmite Aberdeen - FCSB Manșa tur a play-off-ului din Europa League NU se va vedea la TV # Golazo.ro
Partida tur dintre Aberdeen și FCSB nu va putea fi urmărită în direct la TV.
19:10
Avertisment după derby Vedeta FCSB riscă să piardă postul de titular: „Trebuie să-și pună semne de întrebare acum” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a rămas impresionat după prestația lui Daniel Graovac (32 de ani), care ar putea rămâne titular.
Acum 8 ore
18:40
Torțe pe stadioane Ciprian Paraschiv a vorbit despre modificarea Legii 4 » În ce condiții vor putea folosi ultrașii materiale pirotehnice # Golazo.ro
Ciprian Paraschiv (50 de ani), deputat AUR și președinte al Comisiei pentru Tineret și Sport, a dezvăluit modificările pe care le va suferi Legea 4/2008.
18:30
„E peste la toate capitolele” Marius Șumudică avertizează Craiova înaintea meciului decisiv din Conference League: „E favorită clară” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani) a analizat următorului adversar al Craiovei din play-off-ul Conference League.
17:50
Gata de debut Sabău a vorbit despre situația jucătorului sosit de la FCSB: „E un mare câștig” # Golazo.ro
Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a prefațat partida cu Farul Constanța, programată de la 21:30, în etapa #6 din Liga 1.
17:10
Stupoare la Chelsea - Crystal Palace Arbitrul a anulat golul din lovitură liberă! Care a fost explicația + reacția lui Roy Keane # Golazo.ro
CHELSEA - CRYSTAL PALACE 0-0. Mai multe controverse au apărut după ce golul lui Eberechi Eze (27 de ani) a fost anulat, în prima etapă din Premier League.
17:00
„Voi, brazilienii...” Președintele lui Nantes credea că are microfonul oprit. Remarca lui a stârnit un val de indignare # Golazo.ro
NANTES - PSG 0-1. Waldemar Kita (72 de ani), președintele „canarilor” a făcut o afirmație considerată rasistă într-o discuție cu Marquinhos (31 de ani), fundașul oaspeților.
16:50
Schimbări la CFR Cristi Balaj anunță plecări de la echipă după egalul obținut cu FC Botoșani în etapa #6 # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), președintele lui CFR Cluj, a anunțat schimbări la echipă după egalul cu FC Botoșani, scor 3-3.
Acum 12 ore
16:30
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre fotbaliști și sportivi, în general.
16:00
Bilete pentru România U21 - Kosovo U21 Cât costă tichetele pentru campania „tricolorilor” în drumul spre al cincilea EURO U21 consecutiv # Golazo.ro
Federația Română de Fotbal a pus la vânzare bilete pentru meciul dintre România U21 și Kosovo U21, partida de debut în preliminariile pentru EURO U21 din 2027, care se va desfășura în Albania și Serbia.
16:00
„Nimic personal între Kopic și Perica” Andrei Nicolescu, despre situația lui atacantului de la Dinamo: „Problema ne afectează pe toți!” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a lămurit situația dintre Stipe Perica (30 de ani) și Zeljko Kopic (47 de ani).
15:50
Încă un eșec pentru Legia Edi Iordănescu, prima înfrângere în campionatul din Polonia după eliminarea din Europa League # Golazo.ro
Legia Varșovia a pierdut, duminică, meciul de campionat cu Wisla Plock, scor 1-0.
15:40
FCSB, copy-paste FCSB Incredibilă asemănare cu august 2024: același start ratat de campionat, dar în play-off-ul de Europa League # Golazo.ro
FCSB are un parcurs dezastruos în Liga 1, însă situația nu e cu nimic diferită față de vara anului trecut. Află mai multe detalii.
15:40
Putin i-a făcut cadou un Lamborghini Cvintuplul campion din NBA, legături strânse cu președintele Rusiei: „E un tip grozav!” # Golazo.ro
Dennis Rodman (64 de ani), de cinci ori campion NBA, a dezvălui noi detalii despre relație de prietenie pe care o are cu președintele Rusiei, Vladimir Putin (72 de ani).
15:10
Ucis de o roată! Fostul pilot Dan Bodea a murit într-un accident produs la Campionatul Național de Rally Cross # Golazo.ro
Dan Boldea a decedat duminică, 17 august, după ce a fost lovit de roata unei mașini la Campionatul Național de Rally Cross.
15:10
Rednic, furios Românul, dezamăgit de gafele a doi jucători, după prima înfrângere la Standard Liege: „Am făcut cadouri adversarilor” # Golazo.ro
Mircea Rednic (63 de ani) a răbufnit după ce a suferit prima înfrângere pe banca celor de la Standard Liege, 0-3, cu campioana Belgiei, Union Saint-Gilloise.
15:00
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 64.
14:10
„Rapid - FCSB, rezultat echitabil” Costel Gâlcă nu crede că echipa lui a avut noroc: „Dacă ne uităm la ocazii de gol, noi avem mai multe” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, consideră echitabil egalul din derby-ul etapei #6.
14:00
Dinamo se mută pe Arena Națională „Câinii” vor juca meciurile de „acasă” pe cel mai mare stadion al țării, nu pe Arcul de Triumf, ca până acum # Golazo.ro
Dinamo se mută pe Arena Națională, după scandalul cu administratorii de la ”Arcul de Triumf”.
13:40
Rapid - FCSB a spulberat Pro TV! Derby-ul a fost lider de audiență. Comparația șocantă cu CS Dinamo - CSA Steaua, dar și cu Craiova și CFR # Golazo.ro
Derby-ul Rapid - FCSB 2-2 a surclasat toate programele Pro TV-ului, având un rating cu aproape 50% peste filmul serii difuzat de posturl din Pache Protopopescu
13:10
„N-am emoții cu Aberdeen” Gigi Becali crede că FCSB poate obține calificarea în faza principală a Europa League # Golazo.ro
Gigi Becali este încrezător că FCSB poate trece de Aberdeen în play-off-ul Europa League.
13:00
Cât plătește Șumudică Antrenorul a dezvăluit clauza din contractul pe care l-a avut cu Rapid: „Nu am voie să aduc prejudicii clubului” # Golazo.ro
Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, a dezvăluit că timp de 2 ani nu poate vorbi despre perioada petrecută la Rapid, din cauza unei clauze de confidențialitate pe care a avut-o în contract.
12:30
Îl ironizează pe Ngezana Porumboiu, fost arbitru FIFA, despre fazele contestate de FCSB în derby-ul cu Rapid: „Doar la baschet se poate da fault” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Adrian Porumboiu (74 de ani), fost arbitru FIFA, consideră că ambele goluri ale giuleștenilor au fost regulamentare.
12:20
„Politic, niciodată atacant!” Gigi Becali, supărat după prestația slabă din meciul cu Rapid: „Nu poate nimic” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) l-a criticat pe Dennis Politic (25 de ani) după prestația slabă din derby-ul etapei #6 din Superliga.
11:50
„Am sperat la un egal” VIDEO. Adrian Iencsi, dezamăgit de Rapid - FCSB: „Jocul nu a fost unul foarte bun” # Golazo.ro
Adrian Iencsi a vorbit despre meciul dintre Rapid și FCSB în timp ce giuleștenii egalau în ultimele minute.
Acum 24 ore
11:30
Neymar a plâns: „O rușine profundă” Santos, umilită, antrenorul, demis! » „Azi, fanii au dreptul să înjure și să jignească” # Golazo.ro
SANTOS - VASCO DA GAMA 0-6. Neymar (33 de ani) a părăsit terenul în lacrimi, după ce a suferit cea mai dură înfrângere a carierei.
11:00
Ce au făcut adversarele echipelor românești Rezultatele din competițiile interne ale formațiilor cu care vor juca FCSB, CFR și Craiova în Europa și Conference League # Golazo.ro
În acest weekend, adversarele lui FCSB, CFR Cluj și U Craiova au jucat în competițiile interne.
10:40
Mesaj anti-Gino Iorgulescu, interzis Ce scria pe bannerul pe care fanii giuleșteni au vrut să-l afișeze la Rapid - FCSB, pe Arena Națională # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Un grup al suporterilor giuleșteni nu au putut introduce pe stadion un banner pe care îl pregătiseră pentru derby, la adresa lui Gino Iorgulescu (69 de ani), președintele FRF.
10:10
Florinel Coman vrea să fie antreprenor Fostul fotbalist de la FCSB, certat de Gigi Becali. L-a folosit pe Florin Tănase ca anti-exemplu: „D-aia nu mai joacă fotbal” # Golazo.ro
Gigi Becali s-a întâlnit cu Florinel Coman și au discutat despre cariera și viitorul său.
10:00
Borza îi știa secretul lui Ngezana Cum l-a surprins pe stoperul celor de la FCSB la golul egalizator: „Mă așteptam la asta” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Andrei Borza (19 ani), fundașul stânga al giuleștenilor, a explicat faza golului egalizator.
09:20
Topul rușinii din Liga 1 Metaloglobus , cea mai slabă nou-promovată din ultimul deceniu. A egalat recordul negativ # Golazo.ro
Metaloglobus București a acumulat un singur punct în primele șase etape ale sezonului 2025/26, egalând astfel recordul negativ pentru cel mai slab debut al unei echipe nou-promovate din ultimul deceniu.
01:30
Gâlcă e dezamăgit Antrenorul nu e mulțumit de jocul Rapidului: „Am greșit fără presiune! Am revenit mai mult cu inima” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Costel Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, a fost nemulțumit de evoluția echipei.
01:10
„Rapid nu mai egala niciodată!” Jucătorul de la FCSB scos responsabil pentru revenirea giuleștenilor: „Nu ai voie să faci asta, e un cadou!” # Golazo.ro
RAPID - FCSB 2-2. Fostul internațional Ilie Dumitrescu (56 de ani) consideră că Siyabonga Ngezana (28 de ani) este principalul vinovat pentru căderea campioanei din finalul partidei: „Nu ai voie să driblezi în prelungiri!”
01:00
„Am dat ordin” Faza care l-a enervat pe patronul de la FCSB: „L-am sunat acum pe Pintilii și i-am spus! Batjocură, ce e asta?!” # Golazo.ro
Rapid - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul „roș-albaștrilor”, a criticat dur prestația lui Florin Tănase.
