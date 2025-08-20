Jucătorul trimis de Becali la Cluj a vorbit, după ce a strălucit din nou: ”Vreau să mă întorc mai pregătit!”
Primasport.ro, 19 august 2025 00:30
Jucătorul trimis de Becali la Cluj a vorbit, după ce a strălucit din nou: ”Vreau să mă întorc mai pregătit!”
Acum o oră
00:00
VIDEO | Bodo/Glimt a făcut recital în turul play-off-ului Ligii Campionilor. Restul partidelor sunt echilibrate şi se decid la retur
Acum 2 ore
23:40
Jannik Sinner poate fi ultimul purtător al torţei de la JO Cortina 2026
23:40
E gata! Lovitura momentului la FCSB a fost anunţată oficial
23:10
Bomba care poate detona fotbalul românesc! Ianis Hagi pe axa Rapid-Genoa? Patronul din Giuleşti a spus tot: ”Eu vorbesc de bugetul clubului!” | VIDEO EXCLUSIV
Acum 4 ore
22:50
Federaţia Norvegiană de Fotbal a declarat că profiturile meciului cu Israel vor fi donate pentru activităţi umanitare în Gaza
22:30
Marea problemă a lui Dan Petrescu pentru turul cu Hacken. ”Trebuie să fim atenţi”
22:30
VIDEO | Magia UEFA Champions League, LIVE la Prima Sport! Fenerbahce – Benfica este capul de afiş! Bodo/Glimt a început lansat
22:20
România va juca în grupa B a preliminariilor FIBA World Cup 2027, cu Grecia, Muntenegru şi Portugalia
22:00
Robert Badea a fost al şaptelea la 200 de metri mixt, în cadrul mondialelor de înot pentru juniori
21:50
MM Stoica a dezvăluit ce primeşte Mamadou Thiam după ce a semnat cu FCSB: ”Asta îi oferim” | VIDEO EXCLUSIV
21:20
”Trebuie să fim disciplinaţi”. Elias Charalambous se aşteaptă la un meci greu în Scoţia
21:20
I-a dat gol campioanei României în Champions League, iar acum a fost prezentat de un club din Superliga
21:10
MM Stoica a făcut anunţul înaintea dublei de ”foc” a FCSB-ului din Europa League: ”Un adversar incomod. La Bucureşti se va tranşa calificarea” | VIDEO EXCLUSIV
21:00
US Open i-a oferit cadou lui Terence Atmane un cartonaş pokemon personalizat, după ce acesta şi-a anunţat retragerea de la turneu
Acum 6 ore
20:50
Finanţatorul unei echipe din Liga 2 anunţă că se retrage. Există pericol de desfiinţare. ”Unii vor să distrugă”
20:50
SCM Râmnicu Vâlcea, victorie în meciul amical cu Mosonmagyarovar KC, la Debrecen
20:50
Jurnaliştii englezii au anunţat întoarcerea lui Radu Drăguşin pe teren: ”A fost nevoit să înveţe să meargă din nou”
20:20
”E cea mai importantă dublă a sezonului”. Mirel Rădoi a prefaţat duelul cu Basaksehir
20:20
Jucătorul de la Dinamo în care Andrei Nicolescu şi-a pus toată speranţa: ”Este netransferabil. Va fi Nistor x 2”
19:50
Sorana Cîrstea a acces în sferturi la Cleveland
19:40
Câte cluburi sunt în insolvenţă din primele două eşaloane ale fotbalului românesc
19:30
Daria Silişteanu, vicecampioană mondială de juniori la 100 de metri spate
19:30
Denis Alibec s-a întors pe teren. A jucat pentru echipa a doua lui FCSB
19:30
E gata! Noua afacere a lui Gigi Becali de la FCSB: ”Mi-a zis MM, uite, vrea să plece!”
Acum 8 ore
18:50
Gheorghe Hagi a devenit bunic. Ianis şi soţia sa Elena sunt părinţi de băieţel
18:30
Totul a fost anunţat! Unde vrea să se transfere Louis Munteanu: ”Lucrul ăsta şi-l doreşte şi el!”
18:10
S-au stabilit seriile din Liga 3. Competiţia are un format schimbat radical
18:10
FRF a aprobat planul strategic de creştere a numărului de antrenoare în România. Se va subvenţiona 90% din costurile licenţelor participantelor
17:50
Situaţie ciudată în Superliga! Robert Sălceanu s-a transferat la Farul, iar la scurt timp a semnat pe 3 ani cu alt club din Superliga
17:40
Supercupa Arabiei Saudite | Al-Ahli s-a calificat în finală, după 5-1 cu Al-Qadsiah
17:30
E gata! Becali s-a convins şi nu îl va mai juca pe fotbalistul recent transferat: ”Nu poate!”
17:10
Neymar, printre jucătorii convocaţi preliminar de selecţionerul Carlo Ancelotti pentru următoarele meciuri ale Braziliei
17:10
Thiam, ademenit cu un salariu uriaş de FCSB. Gigi Becali a băgat mâna adânc în buzunar
17:00
Comisia de Disciplină din cadrul FRF a anunţat sancţiuni după eliminările şi incidentele de la meciurile disputate recent
17:00
EXCLUSIV | Gigi Becali, anunţ de ultimă oră despre transferul lui Ianis Hagi. ”Dă un telefon”
Acum 12 ore
16:40
Thiam, ademenit cu un salariu uriaş de FCSCB. Gigi Becali a băgat mâna adânc în buzunar
16:30
Costel Gâlcă face curăţenie la Rapid! Vrea să renunţe la un jucător cu salariu mare
16:20
VIDEO | Basaksehir - Universitatea Craiova se vede joi, de la 20:45, în direct pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro! Trupa lui Mirel Rădoi, în faţa celui mai dificil test din acest sezon
16:10
Monica Niculescu s-a oprit în primul tur la Monterrey, în proba de dublu
16:10
Andrei Mandache este noul antrenor al celor de la Steaua
16:10
Gigi Becali, reacţie după transferul lui Mamadou Thiam. "Eu de mult îl voiam”
16:00
VIDEO | Magia UEFA Champions League, LIVE la Prima Sport! Fenerbahce – Benfica este capul de afiş! Programul complet al zilei
15:00
Csikszereda nu se dezminte! Mesajul postat de clubul din Miercurea Ciuc de Ziua Naţională a Ungariei
14:40
CM de Înot pentru Juniori | Rezultatele obţinute de sportivii români în a doua zi a competiţiei, sesiunea de dimineaţă
14:00
Informaţia momentului în fotbalul românesc! Ianis Hagi este aşteptat să semneze în SuperLiga
13:30
Steaua are un nou antrenor principal! Anunţul zilei în Ghencea
12:50
OFICIAL | Marius Coman a plecat de la Sepsi şi a fost prezentat în SuperLiga! Contract pe un sezon cu opţiune de transfer definitiv
12:30
Ca la noi, la nimeni! Singura măsură luată de FRF după scandalul de la tragerea la sorţi din Cupa României
12:00
LPF a anunţat programul etapei a opta din SuperLiga României! Când va avea loc derby-ul CFR Cluj – FCSB
Acum 24 ore
11:10
FCSB a plecat în Scoţia! Ce s-a întâmplat cu Radunovic, Ngezana şi Alhassan, jucători cu probleme privind viza pentru Regatul Unit
