VIDEO | Ianis Zicu, vehement la adresa arbitrajului! "Manieră ciudată"
Primasport.ro, 19 august 2025 00:30
VIDEO | Ianis Zicu, vehement la adresa arbitrajului! "Manieră ciudată"
Acum 10 minute
00:50
Ce decizie doreşte FIFA sa ia referitor la Cupa Mondială a Cluburilor
00:50
Oţelul, aproape să transfere jucătorul Rapidului! Anunţul antrenorului: ”Eu îl vreau!”
Acum 15 minute
00:30
VIDEO | Ianis Zicu, vehement la adresa arbitrajului! "Manieră ciudată"
00:30
Jucătorul trimis de Becali la Cluj a vorbit, după ce a strălucit din nou: ”Vreau să mă întorc mai pregătit!”
Acum o oră
00:10
VIDEO | Ioan Ovidiu Sabău a vorbit despre situaţia lui Macalou
18 august 2025
23:50
Probleme la FCSB înainte de meciul din Europa League! Semne de întrebare dacă cei doi titulari vor face deplasarea în Scoţia | VIDEO EXCLUSIV
Acum 2 ore
23:40
VIDEO | Farul - ”U” Cluj 0-1! Ardelenii au jucat aproape tot meciul în 10 oameni
23:10
VIDEO | Farul - ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! Ardelenii rezistă
23:00
Finala de la Cincinnati dintre Alcaraz şi Sinner s-a încheiat după doar cinci game-uri
22:50
Oţelul, aproape se transfere jucătorului Rapidului! Anunţul antrenorului: ”Eu îl vreau!”
22:50
VIDEO | Farul - ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
Acum 4 ore
22:30
VIDEO | Farul - ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! Pauză la Ovidiu
22:00
MM stoica a venit în direct şi a spus tot după ce FCSB a ratat incredibil victoria cu Rapid: ”Când se alege praful!” | VIDEO EXCLUSIV
22:00
"Bombă" în Gruia! CFR Cluj a bătut palma cu viitoarea echipă a lui Munteanu! Louis pleacă la finalul săptămânii
21:50
VIDEO | Farul - ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! Start de meci incendiar
21:40
VIDEO | Farul - ”U” Cluj este în direct la Prima Sport 1! Deschidere rapidă de scor
21:20
OUT! După doar trei etape s-a produs prima demitere a sezonului de Liga 2
21:20
VIDEO | Farul - ”U” Cluj, astăzi, de la ora 21:30, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
21:10
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi 2-0! Piteştenii au rezolvat soarta meciului în doar trei minute
Acum 6 ore
20:40
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
20:30
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
20:20
Becali nu mai are răbdare cu starul echipei: ”Te schimb şi gata. N-am eu timp de tine!”
20:20
Surpriză uriaşă! Edi Iordănescu, la un pas să schimbe echipa
20:10
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
20:00
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! Pauză
19:30
Tragerea la sorţi a play-off-ului Cupei României, marţi, de la ora 12:00, în direct la Prima Sport 1 şi online pe PrimaPlay.ro! Configuraţia urnelor
19:30
Ce decizie doreşte FIFA sa ia în legătură cu Cupa Mondială a Cluburilor
19:10
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
19:00
VIDEO | Sepsi – Corvinul 0-2! Criza continuă la Sfântu Gheorghe
18:50
VIDEO | FC Argeş – Oţelul Galaţi, astăzi, de la ora 19:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
Acum 8 ore
18:40
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! S-a marcat din nou
18:30
Dumitru Dragomir o distruge pe Rapid, după ce a echipa i-a furat pe final victoria FCSB-ului: ”Au arătat sub Slobozia!”
18:20
OUT de la CFR Cluj! Decizia radicală luată de Dan Petrescu după meciul cu FC Botoşani
18:10
Preşedintele FIFA denunţă insultele rasiste „inacceptabile” de la meciuri din Cupa Germaniei
18:10
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! A început repriza secundă
17:50
Marius Şumudică, "cenzurat" de contractul pe care l-a semnat cu Rapid
17:50
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! Pauză la Sfântu Gheorghe
17:40
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! S-a deschis scorul
17:30
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! Ratări uriaşe în startul partidei
17:20
El este cel mai bun atacant din Superligă: ”E cel mai bun dintre toţi trei!”
17:20
„Dubla” CFR Cluj - Hacken, LIVE la Prima Sport! Trupa lu Dan Petrescu vrea calificarea în faza principală din Conference League
17:20
Informaţia momentului! Florinel Coman s-a decis în privinţa viitoarei destinaţii
17:20
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! Ratare uriaşă în startul partidei
17:10
VIDEO | Sepsi – Corvinul este în direct la Prima Sport 1! A început meciul
17:00
David de Gea, aproape de revenirea în Premier League
16:50
Probleme mari la Napoli! Starul din atacul campioanei s-a rupt
Acum 12 ore
16:30
Gigi Becali, decizie radicală în privinţa vedetei! "Nu va mai juca niciodată atacant"
16:10
VIDEO | Sepsi – Corvinul, astăzi, de la ora 17:00, în direct la Prima Sport 1! Echipele de start
15:30
A existat un conflict între Kopic şi Perica? Andrei Nicolescu a vorbit despre situaţia atacantului şi despre viitorul său la Dinamo
15:10
După ce a şters pe jos cu Florin Tănase şi Darius Olaru, Gigi Becali a anunţat că are un nou favorit la FCSB: „E o dulceaţă de fotbalist”
