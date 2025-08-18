Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan
MainNews.ro, 19 august 2025 00:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său. Despre relaţia cu Ilie Bolojan el a afirmat că vorbeşte zilnic cu prim-ministrul la telefon şi s-au văzut de câteva ori faţă în faţă în acest săptămână. Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat dacă exclude o coaliţie a PSD cu AUR. … Articolul Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
• • •
Alte ştiri de MainNews.ro
Acum 30 minute
00:30
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său. Despre relaţia cu Ilie Bolojan el a afirmat că vorbeşte zilnic cu prim-ministrul la telefon şi s-au văzut de câteva ori faţă în faţă în acest săptămână. Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat dacă exclude o coaliţie a PSD cu AUR. … Articolul Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
Acum 4 ore
22:20
O hartă mare a Ucrainei, care arăta zonele ocupate de Rusia și alte regiuni din estul țării – probabil aceeași adusă de delegația ucraineană – a fost plasată în Biroul Oval înaintea întâlnirii cu ușile închise dintre președintele american, Donald Trump și președintele ucrainean, Volodimir Zelenski. Pe hartă sunt evidențiate teritoriile ucrainene controlate de Armata … Articolul O harta mare a Ucrainei, cu teritoriile ocupate de ruși, amplasată în Biroul Oval apare prima dată în Main News.
21:10
Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. Președintele SUA: „Dacă totul merge bine astăzi, vom avea o trilaterală” # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump l-a primit luni la Casa Albă pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski. Spre deosebire de întrevederea avută de cei doi lideri la începutul acestui an, atunci când conferința de presă comună din Biroul Oval a degenerat, atmosfera a fost mult mai relaxată. Îmbrăcat într-un costum negru, în stil cazon, Zelenski a … Articolul Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe Volodimir Zelenski. Președintele SUA: „Dacă totul merge bine astăzi, vom avea o trilaterală” apare prima dată în Main News.
Acum 6 ore
19:40
Cedările teritoriale vor fi cu siguranţă un punct central al discuţiilor dintre preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi liderii europeni, care se vor întâlni luni cu preşedintele american Donald Trump pentru a discuta despre un posibil acord de pace care să pună capăt războiului Rusiei în Ucraina. Însă orice modificare a teritoriului Ucrainei trebuie să fie … Articolul Constituţia Ucrainei nu îi permite lui Zelenski să cedeze teritorii Rusiei apare prima dată în Main News.
19:10
Concurență ridicată pentru șefia Romsilva: 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar # MainNews.ro
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat luni că 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar Romsilva. Începând de miercuri Consiliul de Administrație Romsilva va realiza interviurile cu fiecare candidat în parte și apoi le va urca transparent pe site-ul Romsilva. „Este pentru prima dată, în ultimele trei decenii, când această … Articolul Concurență ridicată pentru șefia Romsilva: 24 de persoane și-au depus candidatura pentru funcția de director general interimar apare prima dată în Main News.
Acum 8 ore
18:20
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR, în mandatul său. Despre relaţia cu Ilie Bolojan el a afirmat că vorbeşte zilnic cu prim-ministrul la telefon şi s-au văzut de câteva ori faţă în faţă în acest săptămână. Preşedintele interimar al PSD a fost întrebat dacă exclude o coaliţie a PSD cu AUR. … Articolul Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan apare prima dată în Main News.
18:00
VIDEO Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa # MainNews.ro
Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel început pe 9 aprilie pe Linia 2, între viitoarea stație de metrou Tokyo și viitoarea stație de metrou Aeroport Băneasa, pe Secțiunea Sud a viitoarei Magistrale 6 de metrou. Primul segment subteran realizat pe Linia 2 până la acest moment reprezintă un traseu de … Articolul VIDEO Scutul de forare „Sfânta Maria” a realizat primul segment de tunel între viitoarele stații de metrou Tokyo și Aeroport Băneasa apare prima dată în Main News.
17:30
Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia la Roşia Montană: „Vizită surpriză azi, în pauza de prânz!” # MainNews.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a mers luni, într-o vizită, alături de familie, la Roşia Montană, imagini fiind publicate pe pagina de Facebook ”Adoptă o Casă la Roşia Montană”. „Vizită surpriză azi, în pauza de prânz: un vechi prieten şi susţinător al Roşiei Montane şi al patrimoniului său, Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia, au revenit la … Articolul Preşedintele Nicuşor Dan, împreună cu familia la Roşia Montană: „Vizită surpriză azi, în pauza de prânz!” apare prima dată în Main News.
Acum 12 ore
16:30
BREAKING Guvernul vrea să taie cu 30% salariile la ASF, ANRE și ANCOM. Numărul de posturi va fi redus # MainNews.ro
Salariile angajaților de la Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) ar urma să fie reduse cu 30%, în timp ce numărul de posturi va fi scăzut, conform unui proiect de Ordonanță de urgență pregătit de guvernul Bolojan. Conform … Articolul BREAKING Guvernul vrea să taie cu 30% salariile la ASF, ANRE și ANCOM. Numărul de posturi va fi redus apare prima dată în Main News.
16:00
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit la Palatul Victoria cu reprezentanții asociațiilor de magistrați pe tema reformei pensiilor din sistem. Aceasta face parte din cel de-al doilea pachet de măsuri pe care executivul vrea să le adopte pentru reducerea cheltuielilor guvernamentale. Alături de premier au luat parte la reuniune secretarul de stat în Ministerul justiției, Roxana … Articolul Ilie Bolojan a avut consultări cu reprezentanții asociațiilor de magistrați apare prima dată în Main News.
15:40
Silvicultorii amenință cu proteste dacă proiectul de reorganizare Romsilva nu va fi retras # MainNews.ro
Sindicaliștii din silvicultură anunță un nou protest împotriva reorganizării Romsilva, acuzând că proiectul promovat de Ministerul Mediului a fost respins din punct de vedere legal de Ministerul Justiției. Federația Sindicatelor Silva va protesta miercuri, între orele 10:00 și 14:00, în fața Ministerului Mediului. „Ministerul care răspunde de păduri refuză să asculte opiniile profesioniştilor din silvicultură … Articolul Silvicultorii amenință cu proteste dacă proiectul de reorganizare Romsilva nu va fi retras apare prima dată în Main News.
15:10
Grindeanu: Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar / Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, îl va prezenta premierului # MainNews.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a afirmat luni că România are nevoie urgentă de un plan de relansare economică, subliniind că acesta nu va implica un efort suplimentar din partea bugetului de stat. Potrivit acestuia, social-democrații lucrează deja la un set de măsuri care urmează să fie prezentat public, iar un prim proiect, elaborat … Articolul Grindeanu: Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar / Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, îl va prezenta premierului apare prima dată în Main News.
15:00
Ministrul de externe al Ungariei acuză Ucraina că este în spatele atacului asupra oleoductului prin care este aprovizionată țara sa: „Acest ultim atac împotriva securității noastre energetice este scandalos și inacceptabil!” # MainNews.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a acuzat Ucraina că se află în spatele atacului asupra oleoductului Drujba, în urma căruia a fost oprită aprovizionarea cu petrol a țării sale, relatează Reuters. Spre deosebire de alte țări din Uniunea Europeană, Ungaria a continuat să importe petrol și gaze naturale din Rusia după începerea războiului … Articolul Ministrul de externe al Ungariei acuză Ucraina că este în spatele atacului asupra oleoductului prin care este aprovizionată țara sa: „Acest ultim atac împotriva securității noastre energetice este scandalos și inacceptabil!” apare prima dată în Main News.
15:00
Reclamele stradale la jocuri de noroc și la produse din tutun încălzit ar putea fi interzise în București # MainNews.ro
Consilierii generali USR Nicorel Nicorescu și Dragoș Radu au depus un proiect de hotărâre ca, din 1 ianuarie 2026, să fie interzise reclamele pentru jocuri de noroc și produse din tutun și conexe pe toate bunurile publice și private ale Capitalei, inclusiv pe cele administrate de sectoare, instituții locale sau companii unde Primăria este acționar … Articolul Reclamele stradale la jocuri de noroc și la produse din tutun încălzit ar putea fi interzise în București apare prima dată în Main News.
14:10
China speră la un acord de pace „acceptabil pentru toate părțile” înainte de întâlnirea Trump-Zelenski și liderii europeni # MainNews.ro
China și-a exprimat luni speranța că se va ajunge la un acord „acceptabil pentru toate părțile” în contextul războiului din Ucraina, cu doar câteva zile înaintea unei întâlniri programate la Casa Albă între președintele american Donald Trump, omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și mai mulți lideri europeni, potrivit AFP. În cadrul unei conferințe de presă, … Articolul China speră la un acord de pace „acceptabil pentru toate părțile” înainte de întâlnirea Trump-Zelenski și liderii europeni apare prima dată în Main News.
14:00
Rezultatele la BAC 2025, sesiunea de toamnă, au fost afișate pe site-ul Ministerului Educație # MainNews.ro
Rezultatele inițiale ale examenului de bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, au fost afișate astăzi, pe site-ul Ministerului Educație Elevii pot consulta notele pe site-ul oficial al Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen. Listele tipărite de comisiile școlare includ: codul candidatului, unitatea de învățământ, județul, promoția, forma de învățământ, specializarea, notele la … Articolul Rezultatele la BAC 2025, sesiunea de toamnă, au fost afișate pe site-ul Ministerului Educație apare prima dată în Main News.
13:20
Apple, compania care în mod tradițional se ferește de scurgeri de informații ca de foc, a făcut una dintre cele mai spectaculoase „gafe” ale anului. Prin fragmente de cod incluse în propriul software, gigantul din Cupertino a lăsat să se întrevadă existența unor produse încă neanunțate, oferind o privire în culisele planurilor sale, potrivit unei … Articolul Apple își dezvăluie accidental viitoarele produse prin fragmente de cod apare prima dată în Main News.
13:10
Dominic Fritz, reacție la scandalul opririi unor investiții: „Nu poți să tai ceva ce nu există” # MainNews.ro
Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat că guvernul nu taie bani de la investiții, dar că s-au făcut promisiuni financiare care nu pot fi îndeplinite. Politicianul a făcut afirmația în timp ce conducerea PSD s-a reunit într-o ședință în urma nemulțumirilor cauzate de suspendarea unor finanțări din PNRR și din Programul Anghel Saligny. „Nimeni nu … Articolul Dominic Fritz, reacție la scandalul opririi unor investiții: „Nu poți să tai ceva ce nu există” apare prima dată în Main News.
12:40
AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România # MainNews.ro
Staţiunea românească Băile Herculane, frecventată odinioară de împăraţi pentru apele sale sulfuroase, a suferit un lung declin pe fondul corupţiei, iar în prezent are faţade dărăpănate, este plină de graffiti şi moloz, relatează AFP. Însă nişte arhitecţi tineri vor să o readucă la viaţă. ”Am fost uimită de frumuseţea locului şi în acelaşi timp şocată … Articolul AFP: Staţiunea termală fantomă Băile Herculane, devastată de corupţie, revine la viaţă în România apare prima dată în Main News.
12:20
Macron: „Putin nu caută pacea, ci capitularea Ucrainei. Slăbiciunea de azi va aduce conflictele de mâine” # MainNews.ro
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis un mesaj tranșant la adresa lui Vladimir Putin, subliniind că liderul de la Kremlin nu urmărește pacea, ci „capitularea Ucrainei”. În schimb, Macron a spus că are încredere în dorința lui Donald Trump de a pune capăt conflictului. „Oare cred că preşedintele Putin vrea pacea? Răspunsul este nu. Oare … Articolul Macron: „Putin nu caută pacea, ci capitularea Ucrainei. Slăbiciunea de azi va aduce conflictele de mâine” apare prima dată în Main News.
12:00
Percheziţii la IPJ Vâlcea şi la domiciliile unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie # MainNews.ro
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea, împreună cu ofițerii Direcției Generale Anticorupție, au declanșat luni mai multe percheziții la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Vâlcea, la locuințele unor polițiști rutieri bănuiți de corupție, dar și la domiciliile unor civili și la autoturismele folosite de aceștia. Potrivit Ministerului Public, acțiunea vizează modul în care a … Articolul Percheziţii la IPJ Vâlcea şi la domiciliile unor poliţişti rutieri suspectaţi de corupţie apare prima dată în Main News.
Acum 24 ore
11:20
Mii de israelieni au ieșit în stradă pentru a cere încetarea războiului din Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor # MainNews.ro
Mii de israelieni au protestat duminica în solidaritate cu familiile ostaticilor din Fâșia Gaza, cerându-i premierului Benjamin Netanyahu să încheie un acord cu Hamas pentru a opri războiul și pentru a elibera ultimele persoane aflate încă în captivitatea grupării palestiniene, relatează Reuters. Manifestanții, care purtau portrete ale celor încă deținuți de către Hamas, au blocat … Articolul Mii de israelieni au ieșit în stradă pentru a cere încetarea războiului din Fâșia Gaza și eliberarea ostaticilor apare prima dată în Main News.
10:40
Meteorologii au anunțat două avertizări de vreme severă care se vor aplica pe tot parcursul zilei de luni. Primul, un cod galben de vijelii și ploi torențiale, va fi în vigoare luni, 18 august, între orele 10:00 și 23:00, și vizează majoritatea zonelor din Oltenia, vestul, nordul și centrul Munteniei, precum și sudul Transilvaniei, potrivit … Articolul Furtuni violente anunțate: Zonele vizate de cod galben și portocaliu apare prima dată în Main News.
09:50
Oana Țoiu face precizări despre viitoarea vizită a lui Nicușor Dan în SUA. Când se va întâlni președintele cu Donald Trump # MainNews.ro
Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a transmis că președintele Nicușor Dan se va întâlni cu omologul său american, Donald Trump, cel mai probabil în primul trimestru al anului 2026. Într-o emisiune la TVR Info, lidera diplomației române a declarat că pe 20 septembrie se va afla la Chicago, agenda sa având trei obiective principale, printre … Articolul Oana Țoiu face precizări despre viitoarea vizită a lui Nicușor Dan în SUA. Când se va întâlni președintele cu Donald Trump apare prima dată în Main News.
09:30
Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie # MainNews.ro
Conducerea PSD se reuneşte, luni, în şedinţă, pentru poziţionarea în privinţa proiectului de ordonanţă de urgenţă care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny, despre care cei de la PSD spun că ”nu se bazează pe un consens între partidele aflate la guvernare şi, prin urmare, nu a primit avizul miniştrilor PSD”. Social-democraţii … Articolul Şedinţă la PSD, luni, pentru poziţionarea în privinţa Ordonanţei care vizează suspendarea unor finanţări din PNRR şi Anghel Saligny / Social-democraţii vor să vină cu amendamente şi spun că nu există un consens în coaliţie apare prima dată în Main News.
09:00
Trump, mesaj tranșant pentru Zelenski înaintea întrevederii de la Casa Albă: renunțarea la Crimeea și stoparea aderării Ucrainei la NATO # MainNews.ro
În pragul discuţiilor extrem de importante cu preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi o delegaţie numeroasă de lideri europeni, preşedintele american Donald Trump a dezvăluit mesajul pe care îl va transmite oaspeţilor săi de la Casa Albă: Zelenski trebuie să accepte unele dintre condiţiile Rusiei pentru încetarea războiului din Ucraina, relatează CNN. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski … Articolul Trump, mesaj tranșant pentru Zelenski înaintea întrevederii de la Casa Albă: renunțarea la Crimeea și stoparea aderării Ucrainei la NATO apare prima dată în Main News.
09:00
Magistrații Curții de Apel Constanța vor pronunța verdictul final în dosarul 2 Mai, în cadrul căruia Vlad Pascu este judecat pentru uciderea a doi tineri și rănirea altor trei după gravul accident rutier petrecut pe 19 august 2023 în apropierea localității 2 Mai, relatează HotNews. Vlad Pascu a fost condamnat în ianuarie în primă instanță … Articolul Dosarul 2 Mai: Vlad Pascu urmează să își afle sentința finală apare prima dată în Main News.
08:40
Piaţa mondială a petrolului, în impas: cererea scăzută din marile economii creează un surplus # MainNews.ro
Agenţia Internaţională a Energiei (IEA) trage un semnal de alarmă privind dezechilibrul tot mai mare de pe piaţa petrolului: în următorii doi ani, producţia globală va depăşi considerabil cererea, scrie CNN. Această evoluţie vine pe fondul deciziei OPEC+ de a relaxa treptat reducerile de producţie şi al livrărilor tot mai consistente din partea statelor din … Articolul Piaţa mondială a petrolului, în impas: cererea scăzută din marile economii creează un surplus apare prima dată în Main News.
Ieri
19:30
Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american: Putin a acceptat garanții robuste de securitate pentru Ucraina și un angajament scris că nu va invada alte teritorii europene # MainNews.ro
Steve Witkoff a declarat pentru CNN că, în cadrul întâlnirii dintre Donald Trump și Vladimir Putin, desfășurată în Alaska, s-a ajuns la un acord privind „garanții de securitate robuste”, pe care le-a descris drept „revoluționare”. Potrivit emisarului special al președintelui american, una dintre concesiile obținute de la liderul rus este posibilitatea ca SUA să ofere … Articolul Steve Witkoff, emisarul special al președintelui american: Putin a acceptat garanții robuste de securitate pentru Ucraina și un angajament scris că nu va invada alte teritorii europene apare prima dată în Main News.
17:30
Liderii PSD se reunesc luni în ședința BPN. Propunerile de amendare a OUG care blochează investițiile, pe ordinea de zi # MainNews.ro
Liderii Partidului Social Democrat se reunesc luni, de la ora 11.00, într-o ședință hibrid a Biroului Politic Național. Întâlnirea a fost anunțată încă de joi de reprezentanții partidului, care au acuzat atunci că ordonanța de urgență pusă în transparență decizională de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) referitoare la blocarea proiectelor din PNRR și „Anghel … Articolul Liderii PSD se reunesc luni în ședința BPN. Propunerile de amendare a OUG care blochează investițiile, pe ordinea de zi apare prima dată în Main News.
14:50
Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îl va însoți pe Zelenski, alături de alți lideri europeni, la întâlnirea cu președintele Trump de la Casa Albă # MainNews.ro
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat duminică pe X că, la solicitarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, va participa luni la întâlnirea de la Casa Albă. „La solicitarea preşedintelui Zelenski, voi participa mâine la întâlnirea cu preşedintele Trump şi alţi lideri europeni la Casa Albă”, a afirmat preşedintele CE. La scurt timp după … Articolul Şefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, îl va însoți pe Zelenski, alături de alți lideri europeni, la întâlnirea cu președintele Trump de la Casa Albă apare prima dată în Main News.
14:40
Accident la Campionatul Național de Rally Cross: Doi spectatori răniți de o roată desprinsă de la un vehicul # MainNews.ro
Un accident grav a avut loc duminică, la Campionatul Național de Rally Cross din Bughea de Sus, județul Argeș. O roată desprinsă de la un vehicul a lovit doi spectatori, iar unul dintre ei a intrat în stop cardio-respirator. Competiția a fost întreruptă. ISU Argeș transmite că, în timpul competiției, o roată desprinsă de la … Articolul Accident la Campionatul Național de Rally Cross: Doi spectatori răniți de o roată desprinsă de la un vehicul apare prima dată în Main News.
13:30
Bolojan: Pachetul 2 şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat # MainNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că singura soluţie pentru a rezolva situaţia financiară dificilă a ţării o reprezintă adoptarea pachetului 2 de măsuri şi a altor pachete, el subliniind că lucrurile nu pot fi corectate „dacă se cedează într-o zonă sau alta”, şi că, dacă se întâmplă acest lucru, ţara se va întoarce în aceeaşi situaţie … Articolul Bolojan: Pachetul 2 şi alte pachete şi alte măsuri vor fi adoptate în perioada următoare. Nu există altă soluţie. Dacă se cedează într-o zonă sau alta, ne vom întoarce în situaţia de unde am plecat apare prima dată în Main News.
13:20
Președintele Nicușor Dan, în vizită la baza Salvamont Valea Sâmbetei: Discuții despre problemele din teren # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a fost prezent sâmbătă la baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde a discutat cu salvamontiștii despre dificultățile întâmpinate în activitatea lor. Șeful statului a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-au fost prezentate refugiul montan, activitățile zilnice ale echipei și dificultățile cu care salvamontiștii se confruntă în mod constant. … Articolul Președintele Nicușor Dan, în vizită la baza Salvamont Valea Sâmbetei: Discuții despre problemele din teren apare prima dată în Main News.
13:00
Centrul Infotrafic al Poliției Române anunță că, începând cu ora 11:00, traficul este intens pe principalele artere rutiere care leagă zonele turistice de litoral și Valea Prahovei de București. Pe DN 1 Brașov–Ploiești se circulă în coloană între stațiunile Predeal și Bușteni, pe sensul spre Ploiești, iar pe sensul opus, traficul este aglomerat între Poiana … Articolul Aglomerație pe drumurile de la munte și mare după minivacanța de Sfânta Maria apare prima dată în Main News.
11:00
ANM – Ploi vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00 # MainNews.ro
Meteorologii prognozează instabilitate atmosferică în mai multe regiuni ale ţării de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00, unele afându-se sub avertizări cod portocaliu. De duminică de la prânz şi până la ora 21.00, este în vigoare o atenţionare cod galben de instabilitate atmosferică pentru Transilvania, Maramureş, Banat, nord-vestul Moldovei şi la munte. ” În … Articolul ANM – Ploi vijelii şi grindină în mai multe regiuni de duminică de la prânz, până luni la ora 23.00 apare prima dată în Main News.
Mai mult de 2 zile în urmă
19:20
Nicușor Dan: Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, sâmbătă seară, că reuniunea din Alaska reprezintă un prim pas spre deschiderea negocierilor de pace. El a subliniat că poziția României rămâne fermă: sprijin pentru Ucraina și pentru principiile suveranității și integrității teritoriale. „Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace. Eforturile În aceasta … Articolul Nicușor Dan: Reuniunea din Alaska a fost o primă etapă pentru a începe negocierile de pace apare prima dată în Main News.
17:00
Prahova: Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1/ Poliţia recomandă rute alternative # MainNews.ro
Traficul rutier se desfăşoară cu dificultate, sâmbătă după amiază, pe unele tronsoane ale drumului naţional 1, în zona Văii Prahovei, unde pe mai mulţi kilometri s-au format coloane de autovehicule care circulă cu viteză redusă. Poliţia recomandă şoferilor ca, pentru a evita aglomeraţia, să aleagă rute alternative. Sâmbătă după amiază, circulaţia rutieră se desfăşoară cu … Articolul Prahova: Aglomeraţie pe mai multe tronsoane ale drumului naţional 1/ Poliţia recomandă rute alternative apare prima dată în Main News.
15:40
China mizează pe Xizhi, prima sa mașină de litografie e-beam, pentru a evita restricțiile SUA # MainNews.ro
China a prezentat Xizhi, prima sa mașină de litografie e-beam (litografie cu fascicul de electroni) construită local, capabilă să graveze circuite de 8 nanometri. Potrivit South China Morning Post, echipamentul a fost dezvoltat la Universitatea Zhejiang din Hangzhou și reprezintă o încercare de a reduce dependența de tehnologiile occidentale, în special de sistemele EUV fabricate … Articolul China mizează pe Xizhi, prima sa mașină de litografie e-beam, pentru a evita restricțiile SUA apare prima dată în Main News.
15:30
Poliția Română a deschis, în acest an, mii de dosare penale pentru evaziune fiscală, înșelăciune, fraude în achizițiile publice și contrabandă. Anchetatorii au instituit sechestru asigurător pe bunuri evaluate la sute de milioane de lei. „În primele 7 luni ale anului, structurile de investigare a criminalităţii economice din ţară au desfăşurat 229 de acţiuni de … Articolul Mii de dosare penale deschise de Poliția Română pentru fapte economice în 2025 apare prima dată în Main News.
15:30
Noi reacţii ale liderilor lumii după summitul Trump–Putin, încheiat fără un acord privind Ucraina # MainNews.ro
Summitul din Alaska dintre preşedintele american Donald Trump şi liderul rus Vladimir Putin, care nu a dus la o înţelegere imediată privind războiul din Ucraina, a provocat reacţii pe plan internaţional, mulţi lideri reafirmându-şi sprijinul pentru Kiev şi necesitatea menţinerii presiunii asupra Moscovei, transmite Reuters. Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a scris pe X: ”Susţinem propunerea … Articolul Noi reacţii ale liderilor lumii după summitul Trump–Putin, încheiat fără un acord privind Ucraina apare prima dată în Main News.
13:40
Mircea Geoană, 5 concluzii după întâlnirea Trump-Putin: „Deschide drumul către un acord de încetare a focului, pacea e încă departe” # MainNews.ro
Mircea Geoană, fost ministru de Externe al României și fost secretar general adjunct al NATO, a formulat 5 concluzii după întâlnirea istorică dintre președintele american Donald Trump și Vladimir Putin, președintele Federației Ruse. Întâlnirea s-a încheiat „fără rezultate concrete”, notează Mircea Geoană pe pagina sa de Facebook, însă „deschide drumul către un acord de încetare a … Articolul Mircea Geoană, 5 concluzii după întâlnirea Trump-Putin: „Deschide drumul către un acord de încetare a focului, pacea e încă departe” apare prima dată în Main News.
12:10
Reacții în urma summitului Trump–Putin: Ce spun liderii europeni despre discuțiile purtate în Alaska # MainNews.ro
După întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin din Alaska, liderii europeni, inclusiv Emmanuel Macron, au avut discuții cu președintele american. Reacțiile politicienilor europeni au fost diverse: unii au apreciat orice demers spre pace, în timp ce alții au criticat Rusia pentru agresiune și propagandă. Ministrul de Externe al Norvegiei, Espen Barth Eide, susține că … Articolul Reacții în urma summitului Trump–Putin: Ce spun liderii europeni despre discuțiile purtate în Alaska apare prima dată în Main News.
12:00
Trei autoturisme în valoare de 165.000 de euro, căutate internațional, descoperite în Portul Constanța # MainNews.ro
Trei autoturisme, în valoare totală de 165.000 de euro, căutate de autoritățile din Letonia, Danemarca și Norvegia, au fost descoperite în Portul Constanța. Vehiculele, care aveau plăcuțe de înmatriculare din Suedia, Danemarca și Norvegia, se aflau în posesia unui cetățean georgian și a doi cetățeni tadjici. Acestea urmau să fie transportate în Georgia. „Poliţiştii de … Articolul Trei autoturisme în valoare de 165.000 de euro, căutate internațional, descoperite în Portul Constanța apare prima dată în Main News.
11:50
Zelenski anunță o vizită la Washington, după discuția telefonică cu Trump, în urma summitului # MainNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe platforma X că a avut o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american, Donald Trump, la scurt timp după întâlnirea acestuia cu Vladimir Putin. „Am avut o conversaţie extinsă cu preşedintele Statelor Unite. Am început cu discuţii bilaterale, apoi li s-au alăturat şi … Articolul Zelenski anunță o vizită la Washington, după discuția telefonică cu Trump, în urma summitului apare prima dată în Main News.
10:10
UPDATE – Eşec în Alaska. Donald Trump şi Vladimir Putin nu au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei # MainNews.ro
Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin şi-au făcut apariţia în sala de presă de la Anchorage, Alaska, pentru a ţine o conferinţă de presă comună, după ce summitul lor a durat aproape trei ore. Însă curând s-a dovedit că cei doi lideri au venit în faţa presei doar pentru a face o declaraţie de presă … Articolul UPDATE – Eşec în Alaska. Donald Trump şi Vladimir Putin nu au anunţat niciun acord în privinţa Ucrainei apare prima dată în Main News.
15 august 2025
22:40
Summitul dintre Trump și Putin a început: Cei doi și-au strâns mâna și au plecat împreună cu aceeași limuzină # MainNews.ro
Donald Trump și Vladimir Putin și-au strâns călduros mâna, vineri, în Alaska, imediat după debarcarea din avion, înaintea începerii summitului. Cei doi președinți au coborât din avioane în mod sincronizat și s-au întâlnit pe pistă, la scurt timp după ora 22. Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin cu aplauze, în timp ce acesta se … Articolul Summitul dintre Trump și Putin a început: Cei doi și-au strâns mâna și au plecat împreună cu aceeași limuzină apare prima dată în Main News.
22:00
Scenă și covor roșu pe pista bazei Elmendorf-Richardson, în așteptarea lui Trump și Putin # MainNews.ro
Potrivit The Associated Press, o scenă inscripționată „Alaska 2025” și un covor roșu au fost montate pe pista bazei militare Elmendorf-Richardson, în așteptarea sosirii președinților Donald Trump și Vladimir Putin. Scena a fost amenajată în incinta bazei comune Elmendorf-Richardson, unde urmează să aibă loc o conferință de presă comună a președinților Donald Trump și Vladimir … Articolul Scenă și covor roșu pe pista bazei Elmendorf-Richardson, în așteptarea lui Trump și Putin apare prima dată în Main News.
21:00
Trump anunţă că se va întoarce ”acasă foarte repede”, dacă întâlnirea cu Putin nu merge bine # MainNews.ro
Preşedintele american Donald Trump prezice, într-un interviu acordat lui Bret Baier de la Fox News la bordul Air Force One, din care jurnalistul a publicat fragmente pe X, că întâlnirea sa cu preşedintele rus Vladimit Putin în Alaska, vineri, ”va merge foarte bine, iar dacă nu mă întorc acasă foarte repede”, relatează The Associated Press. … Articolul Trump anunţă că se va întoarce ”acasă foarte repede”, dacă întâlnirea cu Putin nu merge bine apare prima dată în Main News.
19:50
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, în ziua întâlnirii dintre Trump și Putin: „E important ca Ucraina și Europa să fie la masă” # MainNews.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, spune – în ziua summit-ului SUA/Rusia – că îl felicită pe Donald Trump pentru această inițiativă și că este vorba despre un pas important care va fi urmat și de alți pași pe calea către încetarea conflictului din Ucraina. În același timp, Ionuț Moșteanu a precizat – potrivit Mediafax – că, atunci când se … Articolul Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, în ziua întâlnirii dintre Trump și Putin: „E important ca Ucraina și Europa să fie la masă” apare prima dată în Main News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.