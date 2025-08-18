Sorin Grindeanu exclude o coaliţie PSD-AUR. Ce spune despre relația cu Ilie Bolojan

15:10

Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, a afirmat luni că România are nevoie urgentă de un plan de relansare economică, subliniind că acesta nu va implica un efort suplimentar din partea bugetului de stat. Potrivit acestuia, social-democrații lucrează deja la un set de măsuri care urmează să fie prezentat public, iar un prim proiect, elaborat … Articolul Grindeanu: Este absolut necesar pentru ţara noastră să vorbim de un pachet de relansare economică, care nu înseamnă efort bugetar / Radu Oprea, împreună cu alţi colegi, a făcut un prim draft, îl va prezenta premierului apare prima dată în Main News.