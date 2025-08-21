„Asta-i pofta ce-am poftit! E un vis, vă iubim!”. Oltenii, în culmea fericirii după Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2!
Fanatik, 21 august 2025 23:10
Show total în secțiunea de comentarii după victoria uriașă obținută de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Bașakșehir.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
23:30
Mihai Rotaru a intrat în direct după Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2 și a avut o doleanță: „Nu mă întrebați de asta” # Fanatik
Mihai Rotaru a vorbit imediat după succesul uriaș obținut de Universitatea Craiova, pe terenul celor de la Istanbul Bașakșehir.
Acum 10 minute
23:40
Gigi Becali, inspirație totală! Darius Olaru a marcat la 57 de secunde după ce a intrat pe teren. Ce emoții le-a dat fanilor. Video # Fanatik
FCSB a început în forță partea secundă a meciului de la Aberdeen și Darius Olaru a marcat golul doi pentru campioana României.
Acum 15 minute
23:20
Decizia controversată de arbitraj care poate arunca în aer dubla Aberdeen – FCSB! Cisotti, eliminat în Scoția pentru un fault la limită # Fanatik
Juri Cisotti a fost eliminat direct în finalul primei reprize a meciului tur dintre Aberdeen și FCSB din play-off-ul Europa League pentru un fault la limită!
23:20
Pontul zilei de vineri, 22 august, din SuperLiga. Cotă de 4.50 de la Superbet pentru meciul Metaloglobus – Rapid # Fanatik
Cu pontul zilei de vineri, 22 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Metaloglobus - Rapid.
Acum 30 minute
23:10
„Asta-i pofta ce-am poftit! E un vis, vă iubim!”. Oltenii, în culmea fericirii după Bașakșehir – Universitatea Craiova 1-2! # Fanatik
Show total în secțiunea de comentarii după victoria uriașă obținută de Universitatea Craiova pe terenul celor de la Bașakșehir.
23:10
Destinația de vacanță preferată de români unde plajele se închid. Turiștii, în pericol din cauza unei creaturi veninoase # Fanatik
Mai multe plaje au fost închise într-o destinație de vacanță preferată de români. Măsura a fost luată din cauza unei creaturi veninoase.
Acum o oră
22:50
Daniel Bîrligea, gol de mare atacant în Aberdeen – FCSB! Miculescu a reușit o pasă perfectă. Video # Fanatik
Primul gol al meciului Aberdeen - FCSB a fost semnat de Daniel Bîrligea, după o pasă minunată venită de la David Miculescu.
22:50
Neluțu Varga a aflat de la Fanatik că Dan Petrescu și-a dat demisia! Prima reacție a patronului de la CFR Cluj. Exclusiv # Fanatik
Neluțu Varga a rămas complet bulversat după înfrângerea rușinoasă suferită de echipa sa în Suedia. Care a fost reacția patronului când a aflat de demisia lui Dan Petrescu
22:40
Biletul zilei la pariuri de vineri, 22 august 2025, poate aduce un câștig de 400 de lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal.
22:40
Dan Petrescu nu a putut suporta umilința trăită de CFR Cluj în Suedia contra lui Hacken și și-a dat demisia!
Acum 2 ore
22:30
Voyo a comis-o iar! Românii, furioși pe valul de mesaje cu erori la Aberdeen – FCSB! Răspuns sec al platformei Pro TV # Fanatik
Voyo transmite în exclusivitate partida dintre Aberdeen și FCSB, din Europa League. Platforma de streaming a întâmpinat iarăși probleme, încă din primele minute de joc.
22:20
Scandal de amploare în Italia. Zeci de mii de bărbați își postau soțiile în ipostaze intime pe internet, fără știrea lor # Fanatik
Caz revoltător în Italia, acolo unde zeci de mii de bărbați postau fotografii indecente cu propriile soții, fără ca acestea să știe.
22:20
Alex Cicâldău le-a dat peste nas turcilor în Bașakșehir – Universitatea Craiova! Gol la Istanbul după ce a fost șicanat înainte de meci. Video # Fanatik
Alex Cicâldău le-a răspuns cum nu se putea mai bine turcilor care l-au șicanat înainte de meciul Istanbul Bașakșehir - Universitatea Craiova! Cum a marcat mijlocașul
22:20
Coregrafie superbă a fanilor scoțieni la Aberdeen – FCSB. Stadionul s-a colorat în alb și roșu. Foto # Fanatik
Fanii lui Aberdeen au prezentat o coregrafie de excepție la partida cu FCSB, din prima manșă a play-off-ului Europa League.
22:00
Elias Charalambous, iritat de situația jucătorilor rămași fără viză la Aberdeen – FCSB. „Nu știu de ce a durat atât de mult” # Fanatik
FCSB nu se poate baza pentru meciul cu Aberdeen pe Baba Alhassan, Siyabonga Ngezana și Radunović, iar Elias Charalambous s-a declarat dezamăgit de cele întâmplate.
22:00
Hacken – CFR Cluj 7-2, cea mai mare umilință din cariera lui Dan Petrescu! Ardelenii au intrat direct pe lista rușinii din fotbalul românesc # Fanatik
Hacken a dat pur și simplu de pământ cu CFR Cluj în turul play-off-ului din Conference League! De când nu mai suferise echipa lui Dan Petrescu o astfel de umilință
Acum 4 ore
21:30
Ilie Bolojan, despre posibila demisie din funcția de premier: „Dacă nu poţi să faci ceea ce este necesar, mai bine pleci” # Fanatik
Ilie Bolojan a dezvăluit în ce condiții și-ar da demisia din funcția de premier. Ce spune despre măsurile nepopulare luate de Guvern
21:30
Mesaj pro-Palestina la Başakşehir – Universitatea Craiova! Banner uriaș afișat de suporteri. Foto # Fanatik
Ce banner au pregătit suporterii turci pentru duelul dintre Istanbul Başakşehir și Universitatea Craiova. Mesajul are conotații politice.
21:10
Rudele tinerilor care s-au sinucis din dragoste pe A1 dau vina pe autorități. Reacția DGASPC: „Ce iubire la 13 ani cu unul de 18 ani, nu există așa ceva!” # Fanatik
Familiile tinerilor care s-au sinucis din dragoste dau vina pe autorități pentru producerea acestei tragedii. Reacția DAGSPC: „Nu există iubire la 13 ani”
21:10
Surpriză! Unde și-au făcut apariția Ngezana, Alhassan și Radunovic, după ce nu au fost lăsați să joace în Aberdeen – FCSB. Foto # Fanatik
Unde au fost surprinși Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan cu puțin timp înainte de startul meciului dintre Aberdeen - FCSB
21:00
Fundașul lui Dan Petrescu, repriză dezastruoasă în CFR Cluj – Hacken! Incredibil ce a reușit adversarul direct în doar 35 de minute # Fanatik
CFR Cluj a avut parte de o primă repriză de coșmar pe terenul celor de la Hacken, în play-off-ul UEFA Conference League. Ardelenii au încasat patru goluri.
20:50
Louis Munteanu, lovit de ghinion în Hacken – CFR Cluj! Atacantul a marcat de două ori, dar VAR-ul i-a anulat golurile. Video # Fanatik
Louis Munteanu a marcat de două ori în meciul Hacken - CFR Cluj, dar reușitele sale au fost anulate pentru poziții de ofsaid
20:50
A murit după ce a ieșit la plimbare cu bicicleta. Marius a avut parte de un sfârșit tragic, în Spania. Familia cere ajutor să îl aducă acasă # Fanatik
Un român aflat la muncă în Spania a murit, în ziua sa liberă, în timp ce se plimba pe o bicicletă electrică. Cum s-a produs tragedia
20:50
De la porți de lemn la porți diplomatice: Ziua Maramureșului, sărbătoare comună pentru români și ucraineni # Fanatik
Ziua Maramureșului aduce laolaltă români și ucraineni în Moisei. Deputatul liberal Cristian Niculescu-Ţâgârlaş vine cu un mesaj în urma evenimentului
20:20
Ea este Silvana Dăogaru, profesoara de 44 de ani înjunghiată mortal de soț, în Craiova. Crima, comisă în fața copilului: „Țipa fetița în casă. Au auzit strigătele de disperare” # Fanatik
Femeia ucisă de soț joi, 21 august 2025, în Craiova a fost profesoară de germană la Colegiul Carol I din Craiova. Fetița lor de 11 ani a fost martoră la tragedie.
20:20
Situație inedită la stadionul ”Fatih Terim” pe care se joacă Bașakșehir – Craiova. Ce au amenajat turcii la Tribuna 2. Foto # Fanatik
Meciul Bașakșehir - Craiova din Conference League se joacă pe stadionul ”Fatih Terim”, iar arena are o particularitate aparte.
20:00
Ambasada Marii Britanii la București a venit cu explicații în scandalul vizelor de la FCSB! A cui este, de fapt, vina # Fanatik
Ambasada Marii Britanii la București a explicat de ce s-a ajuns la neacordarea vizelor pentru Siyabonga Ngezana, Risto Radunovic și Baba Alhassan înainte de Aberdeen - FCSB
19:50
Fundașul român care a fost dorit de Gigi Becali a primit undă verde să se transfere în altă parte. Anunțul a fost făcut de presa din Italia.
19:50
Condițiile puse de Putin pentru a opri războiul. La ce teritorii trebuie să renunțe Ucraina și ce rol va juca NATO # Fanatik
Președintele Vladimir Putin ar fi stabilit condițiile în care va opri războiul din Ucraina, potrivit Reuters. Ce teritorii sunt disputate
19:40
Lovitură teribilă pentru fosta secretară a lui Dumitru Buzatu. Cum i s-a micșorat salariul de la CJ Vaslui cu 40% # Fanatik
Ana Maria Obreja a fost secretara și șefa de cabinet a lui Dumitru Buzatu în perioada în care acesta era președintele CJ Vaslui.
Acum 6 ore
19:30
Întâlnire de gradul 0 la Istanbul! Oficialii de la Bașakșehir și Universitatea Craiova au luat masa înaintea partidei. Foto # Fanatik
Istanbul Bașakșehir și Universitatea Craiova se întâlnesc joi de la ora 20:45, iar oficialii celor două echipe au luat masa împreună în ziua meciului.
19:20
Mercenarii lui Horațiu Potra, apropiatul lui Călin Georgescu, au scăpat de arest. Decizia neașteptată a ÎCCJ # Fanatik
Înalta Curte a decis ca mercenarii lui Horaţiu Potra să iasă din arest, fiind plasaţi sub control judiciar. Aceștia sunt obligați să poarte brățări electronice.
19:20
Amenzi mai mari cu până la 50% pentru o categorie de șoferi. Pot scoate din buzunare până la 30.000 de lei # Fanatik
O anumită categorie de șoferi vor plăti amenzi mult mai mari în cazul în care nu respectă regulile. Pot scoate din buzunare până la 30.000 de lei pentru aceste greșeli
19:10
Schimbări importante la pașapoartele simple temporare începând cu 15 septembrie. Anunțul făcut de Guvern # Fanatik
O nouă versiune a pașapoartelor simple temporare se va emite începând cu 15 septembrie. Toate modificările anunțate de Guvern.
19:10
Fanatik SuperLiga, vineri, 22 august, ora 12:00. Horia Ivanovici, invitați de top într-o ediție specială dedicată cupelor europene # Fanatik
Fanatik SuperLiga programează o nouă ediție de foc vineri, 22 august, ora 12:00. Horia Ivanovici are invitați de calibru după meciurile din cupele europene
19:00
Live video play-off-ul de calificare UEFA Europa League. Programul meciurilor din manșa tur # Fanatik
Play-off-ul de calificare din Europa League va începe în această săptămână. Pe FANATIK.RO găsești rezultatele și tabloul play-off-ului, în care este implicată și FCSB.
19:00
Live Video Aberdeen – FCSB, play-off UEFA Europa League. Echipe, schimbări pregătite de Gigi Becali și cine transmite, de fapt, partida # Fanatik
Aberdeen - FCSB se joacă în play-off-ul UEFA Europa League. Află cine transmite la TV și unde poți urmări live video meciul jucat de echipa lui Gigi Becali.
19:00
Live video play-off-ul de calificare UEFA Conference League. A început primul meci al serii # Fanatik
Play-off-ul de calificare din Conference League va începe în această seară. Pe FANATIK.RO găsești rezultatele și tabloul în care sunt implicate CFR Cluj și Universitatea Craiova.
18:40
Alertă sanitară în România. Tot mai multe cazuri de infectare cu un virus care poate fi fatal. Anunțul INSP # Fanatik
Numărul cazurilor de infecție cu un virus periculos a crescut, potrivit INSP. Pacienții provin din mai multe județe, iar specialiștii recomandă măsuri stricte de protecție.
18:40
Președintele Universității Craiova, obosit psihic de meciurile “nebune” sub comanda lui Rădoi: “Mă trezesc mai greu! Am un somn zbuciumat” # Fanatik
Sorin Cârțu, președintele Universității Craiova, a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA că are o oboseală psihică din cauza partidelor tensionate.
18:40
Trump sugerează că Ucraina ar trebui să atace Rusia pentru a câștiga războiul: „E singura șansă. Timpuri interesante ne așteaptă!” # Fanatik
Președintele Donald Trump a publicat un mesaj, sugerând că Ucraina ar trebui să lovească Rusia pentru a câștiga conflictul militar.
18:20
A fost reintrodus trenul direct București-Kiev. De când vor fi reluate cursele de călători # Fanatik
Trenul București-Kiev își reia circulația după cinci ani de la suspendare. Câte vagoane vor călători către capitala Ucrainei și în cât timp vor ajunge la destinație.
18:20
FCSB nu este singura care are probleme cu vizele pentru Marea Britanie! Cine este fotbalistul care nu va putea fi folosit joi seară împotriva unei formații din Scoția
18:20
Gigi Nețoiu îi face portretul lui Nicuşor Dan: „Incolor, inodor. Cum să stea la masă cu şefii marilor state?” # Fanatik
Cunoscutul om de fotbal și candidat la Primăria Capitalei, Gigi Nețoiu, a vorbit în emisiunea Fanatik SuperLiga despre prestația lui Nicușor Dan la președinție.
18:10
DON Giovanni, vineri, 22 august, ora 10:30. Horia Ivanovici, unu la unu cu Ioan Becali, într-un podcast de top, marca Fanatik # Fanatik
Vineri, 22 august, de la ora 10:30, va avea loc o nouă ediție a super-podcastului „DON Giovanni”, unde Horia Ivanovici va sta față în față cu Ioan Becali
17:50
Hacken – CFR Cluj, live video în manșa tur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Duel tare pentru elevii lui Dan Petrescu în Suedia. Primele imagini de la stadion # Fanatik
Hacken - CFR Cluj va avea loc în play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre duelul „feroviarilor”.
17:50
FCSB, schimbări masive în echipa de start cu Aberdeen după problema cu vizele! Gigi Becali a anunțat primul 11: „Era și el titular” # Fanatik
Gigi Becali a transmis că toți cei trei jucători de la FCSB care nu au primit viza pentru Marea Britanie urmau să fie titulari contra lui Aberdeen! Cum va arăta acum primul 11 al campioanei României
17:40
„Scoțianul” Marius Niculae îi încurajează pe FCSB cu Aberdeen: „Spune multe că au luat cupa după 25 de ani” # Fanatik
Marius Niculae știe cum îi pot surprinde scoțienii de la Aberdeen pe cei de la FCSB. De ce vede favorită pe campioana României.
Acum 8 ore
17:30
Nicușor Dan, în vacanță înaintea crizei de securitate. „După zece ani de hibernare ne-am fi dorit un președinte hiperactiv” # Fanatik
Cât de corecte sunt criticile la adresa președintelui Nicușor Dan, aflat în vacanță în plină criză de securitate. Președintele, fără echipă completă la trei luni de mandat
17:30
Rusia, reguli dure pentru producătorii de telefoane. Toate dispozitivele vor avea preinstalată „rivala” WhatsApp, considerată de către critici un instrument de spionaj # Fanatik
Telefoanele care se vor vinde în Rusia vor avea preinstalată o aplicație de mesagerie. „Rivala” WhatsApp este considerată un instrument de spionaj al utilizatorilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.