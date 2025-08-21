Ministrul Economiei: L-am invitat să se ocupe de una dintre companiile de aviaţie pe domnul Cătălin Prunariu/ Am nevoie de astfel de oameni
21 august 2025
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, anunţă că i-a solicitat pilotului Cătălin Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu şi expert în domeniul aviaţiei, să se implice în una dintre companiile de profil aflate în subordinea Ministerului Economiei, iar acesta a acceptat. ”Vom vedea în perioada următoare sub ce formă”, adaugă ministrul, subliniind că îşi doreşte ca profesionişti care au făcut performanţă în sectorul privat să se implice în companiile de stat.
• • •
Radu Miruţă: Nu voi accepta ca într-o fabrică de armament să izbucnească o explozie şi despre asta să se afle sunând un vecin. Asta este situaţia de la Uzina Mecanică Cugir # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, susţine că incendiul produs recent la uzina de armament de la Cugir, din judeţul Alba, a fost anunţat la 112 nu de angajaţii companiei, ci de un vecin, iar operatorii de la numărul unic pentru apeluri de urgenţă au crezut că este vorba despre o glumă.
Ministrul Economiei: Mi-a explodat mail-ul şi WhatsApp-ul cu diverse reclamaţii, sesizări despre selecţia de la Romarm/ Se vor face verificări dacă ce se aude în spaţiul public şi ce primesc şi eu ca informaţii se validează sau nu # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că primeşte numeroase sesizări, pe diverse canale de comunicare, după numirea noii conduceri a companiei Romarm. El anunţă că ”se vor face verificări dacă ce se aude în spaţiul public şi ce primeşte ca informaţii se validează sau nu”.
Meciul Başakşehir-Univ Craiova: Mirel Rădoi – Jucătorii mai au o victorie ca să intre în istoria Universităţii Craiova! # News.ro
Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova, este mulţumit de victoria elevilor săi cu Başakşehir şi spune că este şansa lor de a intra în istoria Craiovei.
Liderii militari din SUA şi Europa au elaborat opţiunile în legătură cu Ucraina, urmând să le prezinte consilierilor de securitate naţională # News.ro
Şefii armatelor din Statele Unite şi din mai multe ţări europene au finalizat opţiunile militare în privinţa Ucrainei şi le vor prezenta acum consilierilor de securitate naţională din ţările lor respective, a anunţat joi armata americană, relatează Reuters.
Dan Petrescu a demisionat de la CFR Cluj după umilinţa cu Hacken: "Am luat hotărârea să nu mai continui la echipă. Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou" – VIDEO # News.ro
Tehnicianul Dan Petrescu a anunţat, joi seară, după meciul pierdut de CFR Cluj cu 2-7 în faţa formaţiei Hacken, că pune capăt colaborării cu gruparea clujeană, el precizând că îşi asumă rezultatul şi că trebuia ca cineva să plătească.
CFR Cluj prezintă scuze după eşecul dur din meciul cu Hacken: “Nu putem începe altfel decât cerând scuze” # News.ro
Clubul CFR Cluj prezintă scuze, joi seară, după eşecul din confruntarea cu Hhacken, scor 2-7, precizând că înfrângerea nu defineşte echipa, nu o reprezintă şi nu are nnicio legătură cu spiritul CFRist.
Bărbat din Suceava, urmărit internaţional pentru ultraj, tentativă de omor calificat şi trafic de persoane şi inclus în categoria Most Wanted, adus în ţară de Poliţia Română # News.ro
Un bărbat de 37 de ani din Suceava, urmărit internaţional întrucât a fost condamnat la aproape 13 ani de închisoare pentru ultraj, tentativă de omor calificat şi trafic de persoane şi inclus în categoria Most Wanted, va fi adus în ţară din Norvegia, vineri, de Poliţia Română. În 2017, în timpul unei percheziţii la locuinţa sa, el a lovit cu o sabie un poliţist, provocându-i o infirmitate.
Ministrul Mediului, despre fake news privind golirea barajului Vidraru: Trebuie să înţelegem foarte clar, suntem într-un război hibrid cu nişte mişcări extremiste şi cu nişte mişcări din Rusia care ne vor manipulaţi # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează ştirile false propagate pe TikTok cu privire la golirea controlată a barajului Vidraru, conform cărora apa e vândută în Franţa şi că de pe fundul lacului se exploatează, în beneficiul altor state, aur. Buzoianu explică faptul că toate aceste fake news fac parte din războiul hibrid care se duce în România.
Echipa Universitatea Craiova a câştigat joi seara, în deplasare, scor 2-1, în faţa formaţiei Istanbul Başakşehir, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.
Ministrul Mediului: Patru ani de zile, în medie, din cauza poluării aerului, pierdem noi, ca români # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că românii pierd, în medie, patru ani din viaţă din cauza poluării aerului. Ea anunţă modificări legislative care vor permite identificarea mai facilă şi tragerea la răspundere a celor care ard ilegal deşeuri.
UPDATE - Administraţia Trump anunţă că verifică toate cele 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare # News.ro
Administraţia Trump a anunţat joi că verifică toate cele peste 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare, informează The Associated Press.
Buzoianu: Am aflat întâmplător că şoferul care lucra pentru ministru, pentru mine în această speţă, era de fapt angajat la Romsilva, maşina era a Romsilva, toate sumele erau plătite de Romsilva # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, dezvăluie că de peste un deceniu autovehiculul pus la dispoziţie ministrului Mediului şi şoferul care conducea maşina nu sunt plătiţi din fondurile ministerului, ci din cele ale Romsilva. Ministrul cataloghează situaţia drept ”aberantă”, afirmând că situaţii de acest tip arată că ”aceste instituţii nu au colaborat mai degrabă instituţional, ci au colaborat, mai degrabă, cu o înţelegere tacită”.
Administraţia Trump anunţă că verifică toate cele 55 de milioane de persoane cu vize americane pentru posibile încălcări care pot duce la expulzare # News.ro
Drulă îşi doreşte o candidatură comună PNL-USR pentru Primăria Capitalei şi spune că şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, vrea acelaşi lucru # News.ro
Deputatul USR Cătălin Drulă afirmă că şi-ar dori o candidatură comună a USR, PNL şi a altor formaţiuni politice reformiste pentru Primăria Capitalei. El spune că şi preşedintele PNL, Ilie Bolojan, susţine ideea unei candidaturi comune pentru alegerile care vor fi organizate la Bucureşti.
Ministrul Mediului anunţă că a propus reducerea indemnizaţiei pentru membrii CA al Romsilva de la 12.000 de lei la 5.000 de lei: Ministerul avizează această sumă. Eu sper că nu va veni la mine o sumă de avizare mai mare de 5.000 de lei # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, anunţă că a propus ca indemnizaţiile membrilor Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva să fie reduse la mai puţin de jumătate din valoarea de până acum, de la 12.000 de lei la 5.000 de lei. Ea afirmă că valoarea indemnizaţiei este stabilită de către oficiali din Romsilva, dar este avizată de ministru.
Bătaie între doi adolescenţi, într-o localitate din judeţul Arad/ Unul dintre ei, în vârstă de 12 ani, transportat la spital/ Celălalt, de 16 ani, se află în custodia Poliţiei # News.ro
Doi adolescenţi au fost implicaţi, joi seară, într-o altercaţie produsă în localitatea Vinga din judeţul Arad. Unul dintre ei, în vârstă de 12 ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Celălalt, care are 16 ani, se află în custodia Poliţiei.
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a anunţat joi seara că a dat „instrucţiuni pentru începerea imediată a negocierilor în vederea eliberării tuturor” ostaticilor israelieni din Gaza, ca răspuns la o nouă propunere de armistiţiu prezentată de mediatori, relatează AFP.
Formaţia CFR Cluj a suferit o înfrângere dură, scor 7-2, joi seară, în deplasare, în faţa echipei suedeze Hacken, în prima manşă a play-off-ului din Conference League.
Nou record de cheltuieli pentru cluburile din Premier League pe parcursul unei ferestre de transferuri: 2,37 miliarde de lire sterline # News.ro
Cheltuielile pentru transferuri din Premier League au atins un nivel record, cu mai puţin de o săptămână înainte de închiderea perioadei de transferuri, după ce Leeds United l-a achiziţionat joi pe atacantul echipei AC Milan, Noah Okafor, pentru suma de 18 milioane de lire sterline, relatează Reuters.
Cătălin Drulă afirmă că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan pentru candidatura la Primăria Capitalei # News.ro
Cătălin Drulă, care ar putea candida din partea USR pentru funcţia de primar general al Capitalei, afirmă că are susţinerea preşedintelui Nicuşor Dan pentru cursa electorală. ”Pentru Nicuşor Dan Bucureştiul a fost proiectul unei bune părţi a vieţii sale şi nu îi este deloc indiferent cum va continua acest oraş”, explică Drulă. Ea mărturiseşte că a fost cel care i-a înaintat preşedintelui Nicuşor Dan propunerea de a fi candidat pentru funcţia deţinută de acesta înainte de a fi ales şef al statului.
Un român şi cei doi copii ai săi au fost salvaţi de la înec în Grecia de un practicant de stand up paddle. Momentul a fost filmat şi s-a viralizat. Salvatorul a povestit cum s-a întâmplat - VIDEO # News.ro
O operaţiune dramatică de salvare a avut loc duminica trecută pe plaja Epanomi din Salonic, când un tată cu cei doi copii ai săi, turişti din România, au fost luaţi de curenţii puternici şi au fost în pericol de înec. Din fericire, un surfer care practica în zonă SUP (stand up paddle, un sport care presupune a sta în picioare pe o placă de surfing şi a naviga cu ajutorul unei padele) a intervenit. El a ajutat copiii să se întoarcă la ţărm, apoi l-a condus şi pe tată. Toţi sunt în stare bună de sănătate, iar salvatorul a povestit pentru presa elenă cum s-a întâmplat.
Fostul lider al USR Cătălin Drulă afirmă că premierul Ilie Bolojan este un om ”încăpăţânat şi curajos”, Drulă susţinând că, în opinia sa, prim-ministrul nu va renunţa la reformele pe care şi le-a propus.
Cătălin Drulă: Nu cred că există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat. Din ce îmi dau seama, lucrurile funcţionează la nivel de Guvern # News.ro
Fostul preşedinte al USR Cătălin Drulă este de părere că nu există riscul ca pachetul 2 de măsuri fiscale să nu fie adoptat, în contextul în care partidele care fac parte din coaliţie nu s-au reunit. ”Am văzut că au spus cei de la PSD că nu sunt la guvernare ca să iasă în două luni. Cred că este timpul faptelor şi al oamenilor de stat, România nu îşi permite niciun fel de disensiuni”, a adăugat Cătălin Drulă.
Diana Buzoianu: Eu duc mai departe o bătălie şi o duc fără să-mi cer scuze în niciun fel. Vom finaliza reorganizarea Romsilva, nu va fi uşor, va fi cu scaune care se vor dărâma # News.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, comentează din nou incidentele petrecute miercuri, când sindicalişti de la Romsilva au refuzat să o lase să vorbească, ea susţinând că, prin faptul că nu a fost lăsată să se adreseze angajaţilor din Romsilva, ”sistemul a transmis un mesaj de pumn în gură nu Ministerului Mediului, ci propriilor colegi”.
US Open: Jucătoarele din România şi-au aflat adversarele din primul tur. Cel mai greu duel o aşteaptă pe Gabriela Ruse # News.ro
Jucătoarele Gabriela Ruse, Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian şi-au aflat joi adversarele din primul tur al tabloului de simplu feminin de la US Open.
Box: Taiwaneza Lin, campioană olimpică la Paris, acceptă să se supună testului de gen pentru Campionatele Mondiale # News.ro
Taiwaneza Lin Yu-ting, campioană olimpică la box în 2024, la categoria -57 kg, va fi supusă testului de gen obligatoriu stabilit de World Boxing, înaintea Campionatelor Mondiale de la Liverpool, de luna viitoare, a anunţat joi antrenorul său.
Motivarea condamnării lui Vlad Pascu: Pedepsele aplicate nu vor suferi modificări/ Reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic se impune a fi una severă/ Nu s-a demonstrat că a acţionat cu intenţia de a ucide # News.ro
Curtea de Apel Constanţa a arătat, în motivarea condamnării lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai soldat cu doi morţi şi trei răniţi, că pedepsele aplicate pentru faptele pentru care tânărul a fost judecat nu vor suferi modificări faţă de hotărârea Judecătoriei Mangalia, deoarece reacţia de apărare a statului împotriva unor comportamente periculoase în trafic, care duc la pierderi de vieţi omeneşti, vătămări corporale şi prejudicii materiale importante, se impune a fi una severă, proporţională cu urmările produse, în scop de prevenţie. De asemenea, instanţa a constatat că nu s-a putut demonstra că Vlad Pascu ar fi acţionat cu intenţia de a ucide.
Olt: Copil de nouă ani, scos inconştient dintr-o piscină/ El era în stop cardio-respirator, dar a răspuns manevrelor de resuscitare/ Victima, transportată în stare gravă la spital # News.ro
Un copil de nouă ani a fost scos inconştient, joi seară, dintr-o piscină din judeţul Olt, iar persoanele aflate în zonă au început manevrele de resuscitare întrucât acesta se afla în stop cardio-respirator. Cadrele medicale au continuat resuscitarea până când copilul a avut activitate cardiacă. El a fost transportat în stare gravă la spital.
Bolojan, despre alegeri la Capitală: De principiu, s-a convenit în coaliţie să se convoace alegerile în luna noiembrie, nu s-a definitivat / Partidele coaliţiei să analizeze susţinerea unui candidat / PNL a făcut sondaj, Ciucu e în topul încrederii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre organizarea alegerilor la Capitală, că s-a discutat de două ori în coaliţie şi de principiu, s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, dar acest aspect nu s-a definitivat pentru că nu au mai fost şedinţe ale coaliţiei. El a precizat că partidele coaliţiei ar trebui să analizeze susţinerea unui singur candidat, arătând că PNL a făcut sondaj, iar primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, este în topul încrederii şi unul din candidaţii redutabili.
Bolojan: Aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina ar putea să fie punerea bazelor noastre militare la dispoziţia NATO / Nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că aportul României în ceea ce priveşte asigurarea unui sprijin pentru o pace durabilă în Ucraina ar putea fi punerea bazelor noastre militare la dispoziţia NATO, el dând asigurări că nu vom trimite trupe pe teritoriul Ucrainei.
SUA participă la Eurovisionul rusesc, un concurs organizat în replică la cel din Europa la care vin ţări cu regimuri dictatoriale. Statele Unite îl trimit pe B. Howard, despre care circulă zvonuri că ar fi fiul lui Michael Jackson - VIDEO # News.ro
Statele Unite participă la versiunea rusească a concursului european Eurovision, alături de un număr considerabil de dictaturi. SUA îl trimit pe Brandon Howard, cunoscut sub numele de scenă B. Howard, la Intervision, competiţie muzicală ce va avea loc la Moscova în septembrie, relatează POLITICO.
Fundaşul internaţional francez Loïc Badé, de la FC Sevilla, a semnat joi un contract cu gruparea germană Bayer Leverkusen, a anunţat fosta campioana a Germaniei printr-un comunicat de presă.
Premierul Bolojan: Coaliţia funcţionează, cel puţin în plan guvernamental. Cu domnul Grindeanu am colaborat bine / Dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă, cu siguranţă anumite decizii le-am fi putut lua ceva mai repede # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre tensiunile din interiorul coaliţiei, că aceasta funcţionează, cel puţin în plan guvernamental şi cu liderul PSD Sorin Grindeanu a colaborat bine. El a precizat că, dacă şi şedinţele coaliţiei ar fi funcţionat în această perioadă, cu siguranţă anumite decizii le-ar fi putut lua ceva mai repede.
Bolojan: Nu mi-am pus problema să demisionez, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică. Sper să nu ajungem în această situaţie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că nu şi-a pus problema să demisioneze, dar a sta pe un astfel de post, în condiţiile în care nu poţi să faci ceea ce trebuie, deşi ai un program de guvernare, nu se justifică, adăugând că speră să nu ajungă în această situaţie.
Ilie Bolojan, despre modificarea pensiilor speciale ale magistraţilor: Aici nu e vorba de a lupta împotriva sistemului de justiţie sau altor sisteme, e pur şi simplu de a face ceea ce trebuie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, despre modificarea pensiilor speciale ale magistraţilor, că aici nu e vorba de a lupta împotriva sistemului de justiţie sau altor sisteme, e pur şi simplu de a face ceea ce trebuie. Dacă nu vrei să deranjezi pe nimeni, la final nu o să faci nimic şi o să-i deranjezi pe toţi, a mai spus premierul.
Jeremie Frimpong, fundaşul lui Liverpool, s-a accidentat şi va lipsi cel puţin trei săptămâni # News.ro
Jeremie Frimpong, fundaşul dreapta de la clubul englez FC Liverpool, va lipsi timp de cel puţin trei săptămâni după ce a suferit o accidentare la coapsă în prima etapă din Premier League.
Surse de la Kremlin au detaliat pentru Reuters care sunt condiţiile lui Putin pentru a înceta războiul în Ucraina. Ce „concesii” ar fi dispus să facă liderul rus # News.ro
Vladimir Putin cere Ucrainei să renunţe la întreaga regiune estică Donbas, să renunţe la ambiţiile de aderare la NATO, să rămână neutră şi să nu permită trupelor occidentale să intre în ţară, au declarat pentru Reuters trei surse apropiate de conducerea Kremlinului.
Noi imagini cu vizita la Roşia Montană, publicate de Nicuşor Dan/ Preşedintele şi familia au vizitat galeria antică şi au stat în jurul unui foc de tabără - VIDEO # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a făcut publice, joi, noi imagini din timpul vizitei pe care a făcut-o cu familia la Roşia Montană, reiterând că acest sit UNESCO unic trebuie valorificat pentru a aduce turişti şi oportunităţi de dezvoltare pentru comunitatea locală. Şeful statului şi familia sa au coborât în galeria antică şi au stat în jurul unui foc de tabără.
Ilie Bolojan: Pilonul doi de pensii mi-a căzut în braţe, legea trebuia promovată de vreo 17 ani / Peste două săptămâni, vom scădea comisioanele firmelor care administrează fondurile de pensii, pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, că legea privind Pilonul doi de Pensii i-a căzut în braţe, pentru că trebuia promovată de vreo 17 ani şi a anunţat că peste două săptămâni, Guvernul va venit cu o nouă propunere de lege, prin care va scădea comisioanele firmelor care administrează fondurile de pensii, pentru ca mai mulţi bani să rămână în contul cetăţenului. Premierul a mai arătat că trebuie să renunţăm la lucrurile care pot să creeze situaţii problematice şi, în condiţiile în care ai putea să tragi fără niciun fel de condiţie toţi banii, la început, într-o situaţie de criză, într-o situaţie de dezinformare, de zvonuri, ar putea ajunge în situaţia în care un număr foarte mare de cetăţeni ar putea face retrageri masive, ceea ce ar duce la complicaţii pentru plata pensiilor private, pentru ceilalţi cetăţeni.
Handbal masculin: Minaur Baia Mare şi Dinamo Bucureşti vor juca finala Supercupei României, la turneul de la Bistriţa # News.ro
Echipele Minaur Baia Mare şi Dinamo Bucureşti vor juca finala Supercupei României, după ce au învins joi, la turneul de la Bistriţa, formaţiile HC Buzău, respectiv Potaissa Turda. Trofeul va fi disputat vineri.
Tenis: Peste 162.000 de comentarii abuzive, semnalate în primul an de funcţionare a iniţiativei ATP Safe Sport # News.ro
Cei mai buni jucători din tenisul masculin au fost protejaţi de peste 162.000 de comentarii în social media care conţineau injurii „grave”, în primul an al iniţiativei ATP Safe Sport, bazată pe inteligenţă artificială, a anunţat joi forul conducător al acestui sport, potrivit Reuters.
Premierul Ilie Bolojan a avut o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului, despre proiectele care vor rămâne finanţate prin PNRR: Scopul este ca cea mai mare parte a proiectelor să fie derulate în anii următori # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a avut, joi, o primă rundă de discuţii cu ministerele Sănătăţii, Educaţiei şi Mediului, despre proiectele care vor rămâne finanţate prin PNRR şi soluţiile prin care pot sprijini, din alte surse, investiţiile importante care nu se pot încadra în acest program, el arătând că scopul este ca cea mai mare parte a proiectelor să fie derulate în anii următori.
O curte de apel anulează amenda de peste 500 de milioane de dolari primită de Trump şi de Trump Organization într-un proces civil pentru fraudă la New York. Eric Trump: „Este cea mai mare victorie din lume” # News.ro
O curte de apel a anulat joi sancţiunea civilă pentru fraudă pronunţată împotriva preşedintelui Donald Trump, care urma să îl coste pe miliardar şi afacerile sale peste 500 de milioane de dolari. Un grup de judecători din New York a anulat sentinţa iniţială, calificând-o drept „excesivă”, relatează NBC News.
Replica Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA): Ca parte a Ministerului Culturii, există riscul ca expertizele sau controalele să fie influenţate de priorităţi politice # News.ro
Dacă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) devine parte a Ministerului Culturii, "există riscul ca expertizele sau controalele să fie influenţate de priorităţi politice sau de presiuni asupra instituţiilor subordonate. O agenţie autonomă sau un departament în cadrul OSIM ar păstra neutralitatea deciziilor, oferind încredere justiţiei şi titularilor de drepturi", se arată într-un comunicat al Oficiului.
Garda de Mediu: Suntem într-un cerc vicios: arderea vegetaţiei alimentează încălzirea globală, iar încălzirea globală face incendiile şi mai probabile şi mai periculoase/ Să acţionăm responsabil, să nu mai punem şi noi ”gaz peste foc” # News.ro
Garda Naţională de Mediu (GNM) atrage atenţia că schimbările climatice din ultimii ani cresc riscul de incendii de vegetaţie, în timp ce incendierea intenţionată a terenurilor accelerează schimbările climatice prin emisii de gaze cu efect de seră şi degradarea solului. În primele şapte luni ale acestui an, pompierii au intervenit la peste 10.300 de incendii de vegetaţie, mai multe decât în întreg anul 2023.
Performanţă pentru tenisul de masă românesc: Bernadette Szőcs şi Eduard Ionescu, medaliaţi cu bronz la Europe Smash 2025 # News.ro
Perechea tricoloră de dublu mixt Bernadette Szocs/Eduard Ionescu a obţinut joi, în premieră, o clasare pe podium în circuitul WTT, locul trei la Europe Smash 2025.
Indignare în Italia, după dezvăluirea unui grup de Facebook cu 32.000 de membri unde bărbaţii împărtăşeau şi comentau fotografii intime cu soţiile lor. Grupul funcţiona de şase ani, ceea ce pune Meta într-o situaţie dificilă # News.ro
Compania Meta a anunţat că a închis un grup pe Facebook în Italia în care bărbaţii împărtăşeau fotografii intime cu soţiile lor, fără ştirea acestora, după ce utilizatorii au raportat acest lucru autorităţilor, provocând un val de indignare publică - un caz ce aminteşte întrucâtva de dosarul Pelicot din Franţa, unde un soţ racola pe internet bărbaţi pentru a se culca cu soţia lui, pe care o seda.
Măsuri preventive mai blânde în cazul inculpaţilor din dosarul mercenarilor lui Potra, acuzaţi că au încercat să pună la cale acţiuni contra ordinii constituţionale/ Arestul preventiv şi la domiciliu, înlocuite cu controlul judiciar/ Ce interdicţii au # News.ro
Judecătorii instanţei supreme au înlocuit, joi, măsura arestului preventiv cu cea a controlului judiciar în cazul a trei dintre inculpaţii din dosarul mercenarilor lui Horaţiu Potra, acuzaţi că au încercat să pună la cale acţiuni contra ordinii constituţionale. În cazul celorlaţi 11 inculpaţi, instanţa a înlocuit măsura arestului la domiciliu cu cea a plasării sub control judiciar. Potrivit deciziei judecătorilor, toţi inculpaţii au interdicţia de a părăsi România şi de a veni în Bucureşti, dar şi obligaţiile să poarte permanent dispozitive electronice de supraveghere şi să comunice periodic ce mijloace de existenţă au. Totodată, inculpaţii nu au voie să participe la manifestări sportive, culturale sau la alte adunări publice şi au interdicţie să deţină, să folosească şi să poarte arme.
MAE organizează Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR2025), sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române” # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 25-26 august 2025, Reuniunea Anuală a Diplomaţiei Române (RADR2025), sub titlul „Un deceniu al schimbărilor: impactul diplomaţiei române”.
