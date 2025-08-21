'Putin este pregătit pentru compromis': Oferta liderului rus pentru încetarea războiului din Ucraina (surse de la Kremlin)

20:30

Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a lansat joi un atac dur la adresa șefului DNA, Marius Voineag, pe care îl acuză că urmărește să „transforme dosarul Coldea într-un trofeu și într-un scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și pentru Citește mai departe...