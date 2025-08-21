Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam ca Ucraina să treacă la reconstrucție după obținerea păcii, nu la REÎNARMARE”
Gândul, 21 august 2025 23:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu își prezintă concluziile în urma întâlnirii de la Alaska dintre Trump și Putin. Acesta este de părere că discuțiile nu s-au soldat cu niciun rezultat pozitiv, lucru vizibil atât în cazul Rusiei, care continuă atacurile, cât și în cazul Ucrainei, care continuă înarmarea. Urmăriți […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
23:40
În ediția din 21 august 2025 a emisiunii moderată de jurnalistul Marius Tucă, Ion Cristoiu a oferit câteva reflecții importante despre situația politico-militară actuală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Potrivit lui Ion Cristoiu, Ucraina a trebuit să joace rolul de victimă în fața unei Rusii agresive, pentru a justifica sprijinul occidental, mai ales […]
23:40
Cele 5 ZODII care acum au unele probleme financiare, dar astrele le-au pregătit deja altceva. Acești nativi sunt născuți să fie bogați # Gândul
Astrologii anunță că anumite zodii, care acum au unele dificultăți financiare, au șanse mari să prospere în viitor, pentru că învață să facă alegeri mai bune și să să-și administreze mai bine veniturile. Destinul le pregătește nativilor vizați surprize plăcute și transformări neașteptate. Potrivit Playtech, este vorba de zodiile Scorpion, Fecioară, Rac, Pești și Săgetător. […]
Acum 15 minute
23:20
Impozitele pentru locuinţe vor MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele # Gândul
Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%, de la 1 ianuarie 2026, măsură ce va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Astfel, vor fi afectați aproximativ de 10 milioane de proprietari. români. De exemplu, cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei, pentru un apartament cu două camere în […]
23:20
Daniel David: Măsurile nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză/ Impactul real este că nu mai avem nevoie de cele două miliarde de lei # Gândul
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat în cadrul unui podcast că impactul real al măsurilor anunțate este că ministerul său nu mai are nevoie de cele două miliarde de lei. Ministrul a transmis că măsurile luate nu sunt de reformă, sunt măsuri de criză. Unele au caracter permenant, altele sunt provizorii. De exemplu, bursele studenților […]
Acum 30 minute
23:10
Ministerul Energiei a anunțat cum vrea să REDUCĂ facturile cu 25%. Ce rol va avea intervalul orar de consum # Gândul
Ministerul Energiei a anunțat un pachet de măsuri prin care facturile la energie electrică să scadă cu cel puțin 25%. Scurtarea lanțului de tranzacționare pe piața de energie, investiții în rețele și eliminarea speculei sunt câteva dintre propuneri. În acest moment, România are cele mai mari prețuri din Uniunea Europeană (UE) și ar urma să […]
23:10
Ion Cristoiu: „Eu mă așteptam ca Ucraina să treacă la reconstrucție după obținerea păcii, nu la REÎNARMARE” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu își prezintă concluziile în urma întâlnirii de la Alaska dintre Trump și Putin. Acesta este de părere că discuțiile nu s-au soldat cu niciun rezultat pozitiv, lucru vizibil atât în cazul Rusiei, care continuă atacurile, cât și în cazul Ucrainei, care continuă înarmarea. Urmăriți […]
Acum o oră
23:00
În ediția din 21 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a lansat un nou atac la adresa premierului Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, măsurile adoptate de actualul șef al Guvernului paralizează munca și slăbesc moralul populației, într-un mod comparabil cu tacticile de descurajare folosite de Rusia în Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius […]
22:40
Ce a PĂȚIT un șofer din Alba care a trecut pe roșu și apoi a încercat să îl mituiască pe polițistul care l-a oprit # Gândul
Un şofer din Alba, care a încercat să mituiască un poliţist cu 50 de lei, după ce a trecut pe culoarea roşie a semaforului, a acceptat stabilirea pedepsei de 1 an şi 6 luni de închisoare, cu suspendare. Un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus sesizarea instanţei de judecată cu […]
22:40
Motivul pentru care pisicile nu pot trăi fără carne animală și sunt mai pretențioase la mâncare spre deosebire de câini # Gândul
Câinii și pisicile adoră să mănânce carne. Însă, dieta câinelui poate fi ușor variată, incluzând grâu, fructe și legume. Pisicile au nevoie de mai multă carne. Dacă un stăpân i-ar impune pisicii să consume produse vegetale, nu ar putea să supraviețuiască. Cauza s-ar datora evoluției. Câinele, la fel ca lupii și coioții din genul Canis, […]
Acum 2 ore
22:00
Nașul AI crede că „încercarea oamenilor de a menține roboții supuși” va eșua, dar propune o soluție pentru prevenirea dispariției speciei umane # Gândul
Geoffrey Hinton, considerat „nașul inteligenței artificiale”, susține că încercarea oamenilor de a menține roboții supuși nu va funcționa, dar crede că există o soluție pentru a preveni cele mai sumbre scenarii „apocaliptice”. Încă de când s-au făcut primele filme din seria „Terminator”, oamenii se tem că inteligența artificială, pe măsură ce va evolua, nu doar […]
22:00
Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, a anunțat că vrea să protesteze față de el și a spus și motivele. „MITING împotriva propriei persoane” # Gândul
Liberalul Alin Tișe, șeful Consiliului Județean Cluj, a anunțat joi, pe Facebook, într-o postare neobișnuită, că vrea să protesteze față de el, adăugând că „își cere demisia, dar nu și-o acordă”. Încă de la început, politicianul a precizat că textul este un pamflet, în care contestă măsurile de austeritate impuse de guvernul condus de Ilie […]
22:00
Guvernul din Belarus analizează care ar fi cea mai bună modalitate de a spori producția internă de rachete, inclusiv moduri de a-și echipa sistemele proprii de lansare de rachete Polonez cu focoase nucleare, a declarat joi un înalt oficial din domeniul de securitate. Belarus nu deține arme nucleare proprii, dar găzduiește pe teritoriul său arme […]
21:50
Fost ministru de Finanțe atrage atenția că noua lege a pilonului II nu se poate aplica retroactiv în condițiile propuse # Gândul
Adrian Câciu, fost ministru de Finanțe al PSD, atrage atenția într-o postare pe Facebook că „pilonul II trebuie să devină opțional odată cu aprobarea/susținerea de către Guvern a proiectului de lege privind plata pensiilor private”. Câciu spune că este evident că noul proiect schimbă din temelii contractul social care a stat la baza Pilonului […]
Acum 4 ore
21:30
MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. De ce nu a fost judecat pentru omor calificat, fiind acuzat de ucidere din culpă # Gândul
Curtea de Apel Constanța l-a condamnat, joi, la zece ani de închisoare cu executare pe Vlad Pascu. Sentința este definitivă și a fost pronunțată la 2 ani și 2 zile de la accidentul de la 2 Mai, când – aflat sub influența drogurilor – Pascu a lovit cu mașina un grup de tineri, iar doi […]
21:30
Netanyahu insistă pentru învingerea grupului Hamas, dar cere eliberarea ostaticilor /„Am ordonat începerea NEGOCIERILOR pentru oprirea războiului” # Gândul
Israelul vrea reluarea negocierilor cu grupul militant palestinian Hamas pentru eliberarea tuturor ostaticilor din Fâșia Gaza și pentru oprirea războiului, anunță premierul Benjamin Netanyahu, în timp ce armata israeliană vrea să preia controlul asupra orașului Gaza. Benjamin Netanyahu s-a deplasat, joi după-amiază, la sediul Diviziei ”Gaza” a armatei israeliene, aflată în subordinea Comandamentului Sudic. ”Am […]
21:20
MOTIVAREA sentinței în cazul Vlad Pascu. Judecătorii Curții de Apel au spus de ce nu a fost judecat pentru omor calificat, ci pentru ucidere din culpă # Gândul
Curtea de Apel Constanța l-a condamnat, joi, la zece ani de închisoare cu executare pe Vlad Pascu. Sentința este definitivă și a fost pronunțată la 2 ani și 2 zile de la accidentul de la 2 Mai, când – aflat sub influența drogurilor – Pascu a lovit cu mașina un grup de tineri, iar doi […]
20:40
Radu Miruță, după numirile unor membri ai USR în companii de stat: A fi membru de partid, a cunoaște un ministru nu este un păcat, nu este o boală # Gândul
Ministrul Economiei, Radu Miruță, întrebat la Antena 3CNN, despre acuzațiile care i-au fost aduse cu privire la faptul că în companii de stat, precum IOR și Avioane Craiova au fost numiți membri ai USR, a explicat că: „A fi membru de partid, a cunoaște un ministru nu este un păcat, nu este o boală. Se […]
20:30
Turiștii sunt revoltați de nota de plată primită la un bar din Italia! / Am fost suprataxați pentru muzică! # Gândul
Turiștii din Italia sunt revoltați când află că plătesc o taxă în plus la nota de plată emisă de barul sau restaurantul în care au consumat. Este vorba despre taxa „coperto”. Potrivit RaiNews, În orașul italian Ostuni, patru turiști care au achitat o notă de plată la un bar au fost surprinși când au descoperit […]
20:20
O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Motivele pentru care polițiștii cred că este vorba de o sinucidere # Gândul
Jade Damarell, o parașutistă în vârstă de 32 de ani din Marea Britanie, a murit după ce a căzut în gol de la aproximativ 5.000 de metri, în timpul unui salt efectuat deasupra unei ferme din Peterlee, County Durham. La impactul violent cu solul, aceasta a suferit răni multiple, inclusiv fracturi craniene severe, care au […]
20:20
Florin Călinescu: „Doresc ca cetățean care am fost la REVOLUȚIE, să se restabilească dreptatea” # Gândul
În ediția din 21 august 2025 a emisiunii „Ai aflat” cu Ionuț Cristache, actorul și comentatorul politic Florin Călinescu a oferit un discurs vehement referitor la situația politică actuală din București. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Florin Călinescu a afirmat că dorește, în calitate de cetățean participant la Revoluție, restabilirea dreptății […]
20:10
Efectul politicii Administrației Trump: Numărul de imigranți din SUA a scăzut cu 1,5 MILIOANE între ianuarie și iunie # Gândul
Pentru prima dată în ultimele decenii, în Statele Unite numărul de emigranți l-a depășit pe cel al imigranților, conform unui nou studiu Pew Research Center. Tendința indică faptul că agenda președintelui Trump privind migrația îi determină pe oameni să plece – fie prin deportare, fie de bună voie. Numărul de persoane din Statele Unite născute […]
20:10
PNL nu îl susține pe Drulă la alegerile pentru primăria Capitalei. Ilie Bolojan spune că liberalii au propriul candidat # Gândul
Întrebat despre alegerile pentru primăria Capitalei, Ilie Bolojan a declarat la Antena 1 că s-a discutat de două ori în coaliție. „De principiu s-a convenit să se convoace alegerile în luna noiembrie, la jumătatea lunii noiembrie, dar nu s-a definitivat acest lucru datorită faptului că nu au mai fost ședințele de coaliție și mi s-a […]
20:10
Nicușor Dan a avut parte de o primire călduroasă la Roșia Montana: „Trebuie să valorificăm acest sit UNESCO unic care poate aduce milioane de turiști” # Gândul
După o serie de drumeții în țară, Nicușor Dan, însoțit de Prima Doamnă Mirabela Grădinaru și de copiii săi, a făcut un popas în Roșia Montana, cândva un sit minier, acum o rezervație UNESCO. Președintele României a transmis într-un mesaj postat pe Facebook că a avut parte de „o primire călduroasă” în Roșia Montana și […]
20:10
O parașutistă a MURIT după ce a căzut în gol de la aproape 5.000 de metri. Poliția crede că este vorba de o sinucidere # Gândul
Jade Damarell, o parașutistă în vârstă de 32 de ani din Marea Britanie, a murit după ce a căzut în gol de la aproximativ 5.000 de metri, în timpul unui salt efectuat deasupra unei ferme din Peterlee, County Durham. La impactul violent cu solul, aceasta a suferit răni multiple, inclusiv fracturi craniene severe, care au […]
20:10
Ilie Bolojan a vorbit, joi seara, la Antena 1, despre „calculul corect al numărului de angajați”, în așa fel încât să se știe exact câți trebuie, iar banii cetățenilor „să nu fie folosiți și risipiți pe cheltuieli de personal, ci să fie direcționați către proiecte de investiție”. Întrebat cum se poate stabili de câți angajați […]
20:00
Festivalul de sport urban BCR Sport Arena Streetball programează cel de-al cincilea eveniment din 2025 la Iulius Town Timișoara, în perioada 22-24 august. Dezvoltat în jurul competiției oficiale de baschet 3×3 marca Sport Arena Streetball, care aniversează 20 de ani de existență în 2025, festivalul propune activități sportive și de mișcare în aer liber pentru […]
19:50
„Nu mi-am pus problema să demisionez”, spune Ilie Bolojan, la Antena 1, în contextul în care, în mod repetat, a declarat că este „cu mandatul pe masă”. Acesta a fost întrebat despre „amenințarea” cu demisia, dacă a fost un moment în care a luat în calcul să facă un pas în spate. „Nu mi-am pus […]
Acum 6 ore
19:30
VIDEO | Trump crede că era bine ca Ucraina să fi atacat Rusia /Președintele SUA se distanțează de organizarea summitului Putin-Zelenski # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat, joi, că Ucraina nu a avut nicio șansă de a câștiga războiul pentru că fostul președinte Joe Biden nu a permis armatei ucrainene să atace Rusia, în timp ce Casa Albă sugerează reducerea implicării Washingtonului în negocierile dintre Kiev și Moscova. ”Este foarte greu, dacă nu imposibil să câștigi […]
19:30
Impozitul va crește cu 70%. Ilie Bolojan: Ani de zile nu am ajustat în multe localități impozitele locale cu rata inflației # Gândul
Ilie Bolojan a declarat, joi seara, la Antena1 că bugetele locale nu mai pot fi asigurate cu bani de la Guvern, de aceea s-a ajuns la decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale. „Eu voi fi corect întotdeauna cu cetățenii țării noastre în acești ani prin programe guvernamentale. Au fost alocate sume importante pentru […]
19:20
Un oraș german ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și „supraturism” # Gândul
Un oraș german ar putea deveni noua destinație de top a verii din cauza fenomenului post-pandemic de „supraturism” din Vestul Europei. Primăriile și locuitorii orașelor vestice încearcă să găsească o soluție pentru a preveni fenomenul „supraturismului”. Numărul mare de turiști a contribuit la creșterea aglomerației urbane, scumpirea chiriilor și degradare accelerată. Multe familii au de […]
19:20
Florian Coldea a ieșit la ATAC. Îl acuză pe șeful DNA, Marius Voineag, că vrea să îi transforme dosarul într-un trofeu și un scut # Gândul
Florian Coldea, fostul prim-adjunct al Serviciului Român de Informații (SRI), a lansat, joi, un atac dur la adresa șefului DNA, Marius Voineag, acuzându-l că ar urmări să „transforme dosarul său într-un trofeu și într-un scut, pe care să îl invoce ca protecție pentru menținerea funcției și pentru reînnoirea mandatului”. Afirmațiile lui Coldea vin la două […]
19:20
Bolojan se plânge, după modificarea condițiilor de retragere a pensiilor private : Pilonul II de pensii mi-a căzut în brațe # Gândul
„Pilonul 2 de pensii mi-a căzut în brațe”, spune premierul Ilie Bolojan, la câteva ore după ce Guvernul adoptă noul proiect de lege referitor la pensiile private schimbă regulile de retragere. Acesta acuză că reforma trebuia făcută de 17 ani. Pilonul II de pensii mi a căzut în brațe, dacă pot să spun așa, pentru […]
19:00
Orașul german care ar putea deveni destinația de TOP a verii: Alternativa ideală la Paris, Veneția și Barcelona, afectate de caniculă și aglomerație # Gândul
Primăriile și locuitorii orașelor vestice încearcă să găsească o soluție pentru a preveni fenomenul „supraturismului” care a dus la creșterea aglomerației urbane, scumpirea chiriilor și degradare accelerată. Sunt introduse noi taxe de intrare și se fac eforturi legislative pentru a nu le mai permite companiilor Airbnb și Booking să ofere turiștilor chirii accesibile. În timp […]
19:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Florin Călinescu a făcut un comentariu ironic cu privire la inutila multitudine a funcțiilor guvernamentale, cu scopul mulțumirii tuturor partidelor de la guvernare. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Florin Călinescu începe prin a critica structura guvernamentală actuală, dar și […]
19:00
Ilie Bolojan anunță PRIORITIZAREA investițiilor, după consultările cu miniștrii pentru proiectele PNRR: # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a avut prima rundă de întâlniri cu ministerele Sănătății, Educației și Mediului pentru analiza proiectelor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Discuțiile au vizat atât proiectele care rămân finanțate prin PNRR, cât și identificarea altor surse de finanțare pentru investițiile mature ce nu se pot încadra în acest program. […]
18:40
ANAF continuă campania bonului fiscal și îi îndeamnă pe clienții, în special din HORECA (restaurante, baruri, cafenele, fast-food-uri etc.), să ceară bon fiscal. În caz contrar, ei sunt sfătuiți să nu plătească dacă nu primesc bonul. Executivul a decis ca TVA-ul în HoReCa să fie de 11%, pentru o colectare mai bună, în caz contrar […]
18:10
Cum să cureți căpșunile de PESTICIDE: Substanța recomandată de specialiști este mai eficientă decât apa # Gândul
Nu există o persoană (în afară de cele alergice) care să nu fie încântată de căpșunile roșii, dulci, sclipitoare și zemoase. Căpșunile sunt adorate pentru gustul dulce și textura zemoasă, fiind consumate cu totul, fie sunt stoarse pentru prepararea gemurilor, siropurilor și sucurilor. Atenție: căpșunile nu sunt curate pe cât par! Medicii avertizează că aceste […]
18:10
Urmează zile magice pentru 4 zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vor avea parte de schimbări profund pozitive în viața lor # Gândul
Astrele se vor alinia în mod favorabil pentru patru zodii, după data de 21 august 2025. Nativii vizați vor simți o schimbare profund pozitivă în viața lor, perioadă care vine cu binecuvântări astrale, oportunități neașteptate, noroc în plan financiar, dar și în relații personale. În timpul conjuncției Lunii cu Mercur, este foarte ușor pentru cei […]
18:10
Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea susține, joi, după ce Guvernul a adoptat legea privind Pilonul 2 de pensii, că actualele fonduri Pilon II vor vira 100% sumele acumulate în dreptul cotizantului care se pensionează, dar nu cotizantului-pensionar, ci unui fond nou-nouţ, un fond de plată a pensiilor, precizând că timp de 8 ani de la pensionare, […]
18:10
Compania-mamă E.On Germania, reacție OFICIALĂ după ce Guvernul a avizat negativ vânzarea către ungurii de la MVM: „Așteptăm motivele” # Gândul
Compania-mamă E.On din Germania a reacționat după ce Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) a respins preluarea companiei E.On România de către ungurii de la MVM, invocând „posibilele consecințe pentru securitatea energetică a României”. Decizia finală în ceea ce privește decizia CEISD de a respinge tranzacția E.On a fost înaintată către Consiliul Suprem de […]
18:00
Incendierea vegetației uscate, un PERICOL. Avertisment Garda de Mediu / Peste 10.000 de intervenții ale pompierilor în primele șapte luni ale anului # Gândul
Garda Naţională de Mediu atrage atenţia şi face un apel către cetăţeni să nu mai incendieze vegetaţia uscată. Apelul vine pe fondul creşterii alarmante a numărului de incendii cauzate de arderea nesupravegheată a miriştilor. Toate schimbările climatice, încălzirea globală din ultimii ani, veri din ce în ce mai caniculare și secetoase, fenomene meteo extreme din ce […]
18:00
Cum să cureți eficient căpșunile de pesticide: Substanța eficientă și inedită recomandată de specialiști este mai eficientă decât apa # Gândul
Nu există o persoană (în afară de cele alergice) care să nu fie încântată de căpșunile roșii, dulci, sclipitoare și zemoase. Căpșunile sunt adorate pentru gustul dulce și textura zemoasă, fiind consumate cu totul, fie sunt stoarse pentru prepararea gemurilor, siropurilor și sucurilor. Atenție: căpșunile nu sunt curate pe cât par! Medicii avertizează că aceste fructe […]
17:40
Parchetul General susține demersul CSM de convocare a adunărilor generale ale procurorilor, după modificările aduse pensiilor magistraților și atrage atenția că afectarea echilibrului dintre puterile statului poate fragiliza întreaga construcție democratică. Parchetul General a transmis joi că sprijină inițiativa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) de a convoca adunările generale ale procurorilor, în contextul schimbărilor legislative […]
17:40
J.D. Vance: Statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de SECURITATE ale Ucrainei # Gândul
Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat că statele europene vor trebui să plătească „partea leului” din costurile pentru garanțiile de securitate ale Ucrainei. Într-un interviu acordat miercuri postului Fox News, Vance a spus că SUA nu ar trebui să „poarte povara” de a susține securitatea postbelică a Kievului. „Nu cred că ar trebui să purtăm […]
Acum 8 ore
17:20
Afacerea MICROBUZELOR școlare electrice. Un deputat PSD cere intervenţia Corpului de Control al premierului # Gândul
Şeful social-democraţilor ieşeni, deputatul Bogdan Cojocaru, îi cere premierului Ilie Bolojan să trimită Corpul de Control la Consiliul Judeţean Iaşi pentru a verifica modul cum s-au făcut achiziţiile de mobilier şcolar, dar şi licitaţia pentru microbuze electrice pentru elevi. Social-democratul susține că fondurile europene reprezintă o şansă „unică” pentru modernizarea Educaţiei, dar că „este inadmisibil […]
17:10
Persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei # Gândul
Radu Miruță, ministrul Economiei, a anunțat, într-o conferință de presă, că persoanele interesate să ajungă în conducerea companiilor de stat își pot depune CV-ul pe site-ul Ministerului Economiei. „Nu contează dacă au făcut politică, dacă sunt la un alt partit politic şi îi asigur că pentru numirile pe care eu le pot face legal, până […]
17:10
Turcul care a tras cu pistolul în Centrul Vechi al Capitalei a fost ARESTAT preventiv. Ce acuzații i se aduc bărbatului # Gândul
Cetățeanul turc care a tras mai multe focuri de armă asupra unei terase din Centrul Vechi al Capitalei, în noaptea de miercuri spre joi, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. El este acuzat de tentativă de omor calificat. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au început, miercuri, acțiunea penală față de bărbat […]
17:00
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor: „Aplicarea noilor tarife rutiere, reprogramată pentru 1 iulie 2026” # Gândul
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor și Infrastructurii, a transmis că au fost aprobate, azi, 21 august, o serie de decizii importante și a anunțat că „aplicarea noilor tarife rutiere a fost reprogramată pentru 1 iulie 2026”. „Transporturi mai eficiente, reglementări clare și proiecte concrete pentru infrastructura României Guvernul a aprobat azi, la propunerea Ministerului Transporturilor și […]
17:00
Ministerul Apărării dezvăluie PLANUL prin care România va sprijini total Ucraina. Țara noastră, în prima linie de securitate: „Un punct forte” # Gândul
Anunț de ultimă oră făcut de Ministerul Apărării Naționale (MApN) care a transmis joi, printr-un comunicat de presă, că România „este pregătită să sprijine efortul aliat pentru Ucraina”, punctând rolul strategic al țării în apărarea flancului estic al NATO și importanța coordonării cu partenerii occidentali. Reamintim că Donald Trump, președintele SUA, a avut zilele trecute […]
16:50
NUMERELE extrase la tragerile loto de joi, 21 august 2025. Report de peste 4,47 milioane de euro, la Loto 6/49 # Gândul
Joi, 21 august 2025, de la ora 18:30, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Următoarele trageri loto vor avea loc duminică, 24 august 2025. La tragerile loto de duminică, 17 august 2025, Loteria Română a acordat 29.840 de câștiguri în valoare totală de peste 4,03 milioane […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.