Polițiștii din Bistrița în ALERTĂ! Un pacient de la psihiatrie a scăpat ca să UCIDĂ o tânără pentru care făcuse o obsesie
Gândul, 22 august 2025 11:30
Agenții de poliție din Bistrița-Năsăud au intervenit de urgență, după ce un individ a fugit din secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Bistrița, unde fusese închis, împotriva voinței sale, în urma unei decizii a magistraților. Acesta dezvoltase o obsesie pentru o tânără pe care o hărțuia. Bărbatul, în vârstă de 33 de ani, a fugit […]
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
11:40
Anunț-surpriză al lui Trump, vineri la ora 19.00. „Breaking news” în RUSIA, deși subiectul declarațiilor nu este cunoscut # Gândul
Președintele SUA, Donald Trump, urmează să facă o declarație de presă de la Casa Albă vineri, la ora locală 12:00. Casa Albă nu a specificat ce temă va aborda Trump, dar anunțul de pe site-ul Casei Albe a fost preluat în regim de “breaking news” în presa din Rusia. Conform programului public al președintelui Statelor […]
11:40
Scenariu terifiant în Gaza. ULTIMATUMUL Israelului pentru Hamas, după aproape doi ani de război: „Porțile iadului se vor deschide în curând” # Gândul
Israel Katz, ministrul Apărării, declară că a aprobat planurile IDF de a „învinge Hamas în Gaza”, în timp ce armata se pregătește să intre în orașul Gaza într-o nouă ofensivă. După aproape doi ani de război și fără un sfârșit, șeful armatei israeliene ar fi avertizat asupra poverii suplimentare existente asupra trupelor, multe dintre ele chemate […]
11:40
Eclipsă parțială de Soare pe 22 septembrie 2025, la echinocțiul de toamnă. Doar 400.000 de oameni o vor putea vedea # Gândul
O eclipsă parțială de Soare se va produce în luna septembrie. Numai 400.000 de oameni vor putea asista la acest eveniment, deoarece eclipsa va fi vizibilă dintr-o porțiune a Noii Zeelande și din Antarctica. Eclispa parțială de Soare va fi chiar în ziua echinocțiului de toamnă. Această eclipsă parțială de Soare spectaculoasă va avea loc, […]
11:40
Au început să vină primele facturi la energie electrică, după scumpiri. Românii au de plătit DUBLU # Gândul
Românii au început să primească în aceste zile facturile la energie electrică pentru luna iulie, primele de după liberalizarea pieței. În cele mai multe cazuri, sumele sunt mai mult decât duble față de lunile anterioare, în funcție de consum, iar în regiunile afectate de caniculă facturile sunt și mai mari, pe fondul utilizării aparatelor de […]
Acum 10 minute
11:30
11:30
INFRASTRUCTURĂ 5: Reparații rapide în zona 13 Septembrie. Parcarea a fost reabilitată pentru siguranța locuitorilor (P) # Gândul
Zona 13 Septembrie rămâne un punct vital pe harta Capitalei, atât din punct de vedere al traficului, cât și al facilităților urbane puse la dispoziția cetățenilor. Tocmai de aceea, intervențiile de întreținere și reparație din această zonă sunt tratate cu prioritate. „În urma unor sesizări venite din partea locuitorilor, echipele noastre de intervenție au acționat […]
Acum 30 minute
11:20
Autostrada Moldovei (A7), aproape de primele inaugurări. Cristian Pistol: „Sunt șanse reale ca anul acesta să deschidem circulația” # Gândul
Directorul CNAIR, Cristian Pistol, a anunțat printr-o postare de Facebook pe pagina sa oficială că lucrările la tronsonul Focșani-Bacău al Autostrăzii Moldovei (A7) au ajuns la un stadiu avansat, iar primele deschideri pentru circulație ar putea avea loc chiar în acest an. „Am verificat astăzi lucrările pe tronsonul Focșani – Bacău al Autostrăzii Moldova (A7), […]
11:10
Microbuze electrice la 250.000 de euro bucata și la Buzău.De data asta, pentru transport public. Primarul Toma se laudă cu isprava sa # Gândul
Scandalul microbuzelor la prețuri astronomice este departe de a fi stins. Primăria Municipiului Buzău a cumpărat, prin PNRR, 20 de microbuze electrice și 20 de stații de încărcare lentă, cu peste 24 milioane lei. Costul este unul cât se poate de discutabil, având în vedere că ar fi vorba cam de 250.000 de euro de […]
11:10
Ora 11:00 | Cum să se ajungă la Pace în Ucraina, câtă vreme totul se reduce la un show mediatic planetar?! # Gândul
„Cum să se ajungă la Pace în Ucraina, câtă vreme totul se reduce la un show mediatic planetar?!”, se întreabă publicistul Ion Cristoiu în cel mai nou jurnal al său. „Așa-zisele tratative de pace în Ucraina nu sunt altceva decât o diversiune politico-mediatică pusă la cale de Trump cu acceptul lui Putin, pentru a acoperi […]
11:10
Claudiu Năsui, critici dure pentru măsurile propuse de Guvernul Bolojan: Tăierile de CHELTUIELI sunt relativ anemice # Gândul
Fostul ministru al Economiei, deputatul USR Claudiu Năsui, critică planul de reforme propus de Guvernul Bolojan. Acesta susţine că tăierile de cheltuieli anunţate sunt „relativ anemice”. Claudiu Năsui spune despre pachetul II de măsuri pregătit de Guvern că „dacă nu se taie serios cheltuielile și doar vorbim despre reducerea cheltuielilor, dar tăiem doar trei fursecuri […]
11:10
Capcana conservelor ieftine de pește din supermarket. Nutriționist sportiv: „Ar putea indica probleme de siguranță alimentară” # Gândul
Capcana conservelor ieftine de pește din supermarket. Te-ai întrebat vreodată la ce trebuie să fii atent, atunci când achiziționezi conserve din magazine? Iată aspectele peste care să nu treci cu vederea, potrivit doctorului Șerban Damian, atunci când cumperi un astfel de produs alimentar. Doctorul Șerban Damian a explicat, într-un videoclip încărcat pe contul său de […]
Acum o oră
11:00
Alina Dumitru, marea campioană olimpică la judo, vrea să devină PILOT de raliu. „Îmi place mult să conduc. Particip din nou la Women Rally” # Gândul
Women Rally, o competiție devenită deja tradițională în peisajul sporturilor cu motor din țara noastră, va atrage la Cluj o participare feminină importantă. Practic, Clujul va găzdui în acest week-end ultimele două etape ale acestei competiții. La star și-au anunțat prezența și câteva nume feminine importante din sportul românesc și nu numai. Alina Dumitru, maea […]
10:50
Kim Jong Un consolează soldații întorși din RĂZBOIUL ruso-ucrainean. Liderul nord-coreean a trimis peste 10.000 de militari pe fronturile din Ucraina # Gândul
Kim Jong Un a sărbătorit eroismul soldaților săi într-o ceremonie fastuoasă organizată la Phenian, cu ocazia întoarcerii de pe fronturile din Ucraina a militarilor nord-coreeni. Vizibil emoționat, liderul nord-coreean i-a decorat pe soldații care au luptat în războiul ruso-ucrainean cu titlul de erou al Republicii Populare Democratice Coreene, relatează France 24. Cei căzuți în conflict […]
10:50
SALUBRIZARE Sector 5: Colectarea deșeurilor din pubele etichetate va fi obligatorie din septembrie (P) # Gândul
Primăria Sectorului 5 anunță că doar până pe 8 septembrie colectarea deșeurilor se va putea face și din recipiente care nu dispun de etichetare individuală. „Primăria Sectorului 5 continuă să susțină colectarea deșeurilor prin implementarea principiului european de plată în funcție de cantitatea aruncată, care generează costuri mai mici pentru cetățenii care își fac contract […]
10:50
Cum se eschivează de sentință cei 20 de polițiști ai Serviciului Rutier Sibiu, acuzați de CORUPȚIE. Nu au fost judecați nici măcar o zi în trei ani # Gândul
Dosarul grupului de polițiști de la Serviciul Rutier Sibiu, acuzați de 154 de fapte de luare de mită în doar câteva luni, a devenit public în 2021 și a fost pus pe rolul instanțelor în urmă cu mai bine de trei ani. Cu toate acestea, dosarul nu a fost judecat pe fond deloc nici până […]
10:40
Putin, Narendra Modi și Erdogan, printre liderii așteptați la SUMMITUL Organizației de Cooperare de la Shanghai de la finalul lunii august # Gândul
Peste 20 de lideri străini vor participa la summitul anual al Organizației de Cooperare de la Shanghai, a anunțat vineri ministrul adjunct de Externe al Chinei Liu Bin, în cadrul unei conferințe de presă la Beijing. Reuniunea va fi cel mai mare eveniment de natură diplomatică al Chinei din acest an, notează Bloomberg. Președintele rus […]
Acum 2 ore
10:20
Folii pentru mulcire: cum se aleg, la ce folosesc și când se utilizează. Iată tot ce trebuie să știi despre acest aspect important în lumea agriculturii. Este un instrument care nu ar trebui să îți lipsească, sub nicio formă, mai ales dacă îți dorești îmbunătățirea grădinii și, implicit, a recoltei. Vezi mai jos detaliile. Te-ai […]
10:10
China își consolidează TRIADA NUCLEARĂ. „O forță capabilă să conteste supremația SUA, ambițiile Beijingului nu se limitează doar la descurajare” # Gândul
China își modernizează și își extinde arsenalul nuclear, mutare strâns legată de ordinul președintelui Xi Jinping de a fi pregătită Armata Populară de Eliberare pentru o potențială confruntare cu Taiwanul, până în 2027. Comandamentul Strategic al SUA și experții internaționali în controlul armelor și-au exprimat deja îngrijorarea crescândă că ambițiile nucleare ale Beijingului nu se […]
10:10
Accident grav în Timișoara, provocat de un șofer de ride-sharing ce îi făcea avansuri clientei: „Tată, uite, ăsta de la Uber îmi pune mâna pe picior” # Gândul
O tânără din Timișoara a ajuns la spital, după ce a fost victima unui accident provocat de însuși șoferul care o hărțuia în timpul cursei. Bărbatul, care era distras de avansurile pe care i le făcea fetei, a intrat cu mașina în două autoturisme oprite la o trecere de pietoni. Cu numai câteva minute înainte […]
10:10
Transport public revoluționar, la Buzău/Dumitru Toma: Sunt deja în probe cele 12 microbuze. Vor lucra cu stații virtuale # Gândul
Primăria Municipiului Buzău a cumpărat, prin PNRR, 20 de microbuze electrice și 20 de stații de încărcare lentă, cu peste 24 milioane lei. Autovehiculele sunt destinate atât elevilor, cât și celorlalți cetățeni ai urbei. Primarul din Buzău, Dumitru Toma, implementează un sistem inovator de transport public de persoane, „on demand”, adică la cerere. Cu ajutorul […]
10:00
Surpriză în sferturile turneului WTA 250: Sorana Cîrstea o învinge pe pe principala favorită a competiţiei # Gândul
Tenismena română Sorana Cîrstea s-a calificat în semifinalele turneului WTA 250 de la Cleveland (Ohio), dotat cu premii totale de 275.094 de dolari, după ce a învins-o în două seturi pe rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6-4, 6-1. O diferență de peste 90 de locuri în clasamentul WTA și aproape 10 ani ca vârstă, românca era […]
09:50
Congelarea legumelor economisește timp prețios în bucătărie, iar dacă sunt congelate cât încă mai sunt proaspete, ele își vor păstra substanțele nutritive. Prin congelare, mai este un avantaj, și anume, acela de a reduce risipa alimentară. Pentru a beneficia de valoarea nutritivă a legumelor, este bine să le congelezi la scurt timp după ce au […]
09:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat discuțiile privind eventuale desfășurări de avioane americane în România. Publicistul a ironizat entuziasmul liderilor români și a spus că adevărata securitate se poate obține doar prin tratate de pace. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Niciodată Rusia nu va […]
09:40
Universitatea Craiova, VICTORIE mare cu Bașakșehir, 2-1. Mirel Rădoi: „Aș fi un amator dacă aș face-o” # Gândul
Universitatea Craiova a învins pe Istanbul Bașakșehir, 2-1, în prima manșă a play-offului Conference League. Au marcat Alexandru Cicâldău (45+2) și Carlos Mora (61), respectiv Festy Ebosele (87). Manșa secundă la 28 august, la Craiova, iar oltenii ar putea reuși calificarea în faza grupelor Conference League. Mirel Rădoi a analizat meciul din Turcia și a […]
09:40
Ce l-a nemulțumit pe MM Stoica după 2-2 în Scoția, cu Aberdeen: „Nu putem să acceptăm sub nicio formă!”/Cazul „Dawa” se complică: Becali, autodenunț! # Gândul
FCSB a scos un rezultat de egalitate, 2-2, pe terenul lui Aberdeen, în manșa întâi a play-off-ului Europa League. Meciul, jucat în condiții special de campioana României, a fost precedat de un scandal de proporții, care a stârnit reacții dure din partea oficialilor „roș-albaștri”. Din păcate, în chestiune au fost implicate și autoritățile britanice, iar […]
Acum 4 ore
09:30
The Times: Frații Tate își construiesc un BUNCĂR de aproape patru milioane de dolari la București # Gândul
Compania americană Atlas Survival Shelters lucrează la proiectul unui complex subteran la București pentru influencerii Andrew și Tristan Tate. În valoare de 3,9 milioane de dolari, buncărul fraților Tate de la București va include zece dormitoare, spații de locuit separate și o sală de recreere cu o bară de striptease. „Nu am decât cuvinte de […]
09:30
Iată care sunt cele 3 alimente care nu trebuie păstrate niciodată în frigider. Astfel de produse ar putea să aibă texturile modificate, dacă sunt păstrare la rece. Unii dintre specialiști susțin că aceste produse nu au nevoie neapărat de o temperatură mai scăzută, pentru a fi menținute proaspete. De-a lungul timpului, mai mulți specialiști în […]
09:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a făcut o paralelă între conflictul din Orientul Mijlociu și vulnerabilitățile de securitate ale Europei. El a explicat cum, în opinia sa, Statele Unite au prioritizat regiunea Israel–Gaza. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Gaza va fi evacuată și anexată” Cristoiu […]
09:10
Climatul urban și PROVOCĂRILE actuale pentru România. „Insulele de Căldură Urbană amplifică diferențele termice dintre orașe și zonele învecinate” # Gândul
Fenomenul de Insulă de Căldură Urbană amplifică diferențele termice dintre orașe și zonele învecinate cu 2–3°C, iar în cazuri extreme până la 4–6°C, afectând confortul termic și crescând riscurile pentru sănătate, în special bolile cardiovasculare, renale și cerebrale. Această analiză prezintă principalele caracteristici ale climatului urban actual, tendințele pentru următoarele decenii și direcțiile-cheie de adaptare la […]
09:10
Cine îi ia locul lui Dan Petrescu la CFR Cluj: va sta pe bancă la partida cu Oțelul, din campionat! # Gândul
Șoc la Cluj după dezastrul din Suedia: Dan Petrescu și-a anunțat demisia imediat după umilința suferită de CFR pe terenul lui Hacken, scor 2-7, în turul 1 al play-off-ului Conference League. „Bursucul” părăsește banca tehnică a echipei ardelene cu capul plecat și îl pune pe patronul Ioan Varga într-o situație neplăcută, firțat să găsească rapid […]
09:10
Care este salina din România care datează din Evul Mediu. Aceasta are un aer benefic pentru sănătate, în special pentru tratarea afecțiunilor respiratoria, datorită conținutului ridicat de aerosoli salini care se absorb natural prin respirație și piele. Salina Ocnele Mari, căci despre ea este vorba, se află în localitatea cu același nume, la 8 kilometri […]
09:00
Gigi Becali, reacție după ce FCSB a remizat cu Aberdeen, 2-2, în Scoția. „A fost de departe numărul unu. Nu a făcut în viața lui un asemenea joc” # Gândul
FCSB a remizat cu scoțienii de la Aberdeen, 2-2, pe Pittodrie Stadium, în prima manșă a play-off-ului Europa League. FCSB a condus cu 2-0, goluri Daniel Bîrligea (32) și Darius Olaru (46, dar Aberdeen a revenit pe final și a înscris prin Dante Polvara (61) și Ester Sokler (90). Gigi Becali a declarat că Daniel […]
08:50
Caravane medicale mobile, în comunitățile izolate/Alexandru Rogobete: „Totul va fi acordat de medici specialiști, prin asistență medicală mobilă” # Gândul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a constatat că „în România, încă sunt prea multe locuri în care oamenii nu au acces facil la servicii medicale”. Acesta a anunțat pe pagina de facebook a ministerului că va organiza o caravană medicală mobilă în „comunitățile din zone izolate sau slab deservite medical”. Ministerul Sănătății și Casa Națională de […]
08:40
Pericolul „tăcut” la muncă și acasă. Cazuri alarmante de hărțuire și violență domestică. Jura (CNCD): „O femeie este omorâtă săptămânal în România” # Gândul
În ultima perioadă, din cauza statisticilor alarmante, în România se vorbește din ce în ce mai des despre femicid – uciderea intenționată a unei femei sau fete, specific motivată de gen. Din ce în ce mai multe voci susțin că este nevoie de o modificare legislativă în acest sens și că infracțiunea de femicid ar […]
08:40
Cătălin Prunariu, fiul cosmonatului Dumitru Prunariu, va fi noul administrator special la Romaero # Gândul
Pilotul Cătălin Radu Prunariu, fiul cosmonautului Dumitru Prunariu, o să lucreze la una din companiile de aviație, a spus ministrul Economiei, Radu Miruță. Radu Miruță a spis că tot mai mulți oameni buni au început să aplice pentru companiile de stat, iar el, la rândul lui, l-a invitat să se ocupe de una dintre companiile […]
08:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre modul în care președintele României își construiește imaginea publică. Invitatul a ironizat aparițiile șefului statului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Ion Cristoiu: „Nicușor Dan are stomac de fier” Cristoiu a descris felul în care președintele Nicușor Dan a apărut […]
08:40
Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava, care a lovit cu sabia un poliţist. Era urmărit internațional din categoria „Most Wanted” # Gândul
Poliția Română l-a adus în țară pe interlopul din Suceava care a lovit cu sabia în cap un poliţist. Bărbatul în vârstă de 37 de ani era urmărit internațional din categoria „Most Wanted” și a fost depistat în Norvegia. Este condamnat la 12 ani și 8 luni de închisoare. Alexandru Huţuleac, interlopul din Suceava în […]
08:30
Fraudă cu coduri QR. FBI, avertisment pentru utilizatorii de smartphone-uri, iPhone sau Android: „Escrocherie de tip brushing” # Gândul
Biroul Federal de Investigații (FBI) a emis un avertisment referitor la un nou tip de escrocherie de tip „brushing”. Utilizatorii de smartphone au devenit ținta celei mai recente înșelătorii, devenită virală. „Într-o escrocherie tradițională de tip brushing, vânzătorii online trimit marfă nesolicitat către un destinatar și apoi utilizează informațiile destinatarului pentru a posta o recenzie […]
08:30
Groapă de gunoi amenajată de autoritatea locală în incinta fabricii de pulberi de la Făgăraș. Ministrul a cerut pază de la MAI și MApN # Gândul
„E inimaginabil punctul atât de jos în care s-a dus gestionarea industriei de armament din România. E inimaginabil. Sunt zeci, sunt sute de probleme. Trebuie schimbată legea pentru ca cei care se ocupă să fie răspunzători” a spus Radu Miruță, joi seara, în cadrul unui interviu pentru Antena 3 CNN. Autoritatea publică locală din Făgăraș […]
08:30
Auchan, victimă a unui atac cibernetic masiv: „Sute de mii” de date ale clienților au fost FURATE, potrivit grupului # Gândul
Lanțul de magazine Auchan a anunțat joi că a fost victima unui „act de piraterie informatică” care a dus la furtul datelor din conturile de fidelitate ale „câteva sute de mii” de clienți. Datele piratate includ „numele, prenumele, adresele de e-mail și poștale, numărul de telefon, numărul cardului de fidelitate” al clienților afectați, a semnalat […]
08:20
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Victor Ponta, Ion Cristoiu, prof. Adrian Severin și prof. Dan Dungaciu. Liderii lumii se află în căutarea păcii. Vladimir Putin este primit de către președintele Donald Trump în Alaska și declanșează lungul proces de negociere de pace. […]
08:20
Nu folosi bicarbonatul de sodiu în gradină, iată care este cea mai bună alternativă pentru plantele tale # Gândul
Nu folosi bicarbonatul de sodiu în gradină, deoarece plantele tale pot fi afectate, mai ales dacă sunt sensibile la sodiu. Iată care este cea mai bună alternativă! Ar fi indicat să nu folosești bicarbonatul de sodiu în grădină, deoarece plantele tale ar putea fi afectate, în special cele care au o sensibilitate ridicate la sodiu. […]
08:10
În emisiunea de joi, 21 august 2025, Ion Cristoiu si Marius Tucă au comentat situația politică și socială dificilă din România și din Europa. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Moderatorul emisiunii a atras atenția asupra unui fapt clar: guvernul are în prezent un procentaj de popularitate de doar 12-14%, iar în ciuda acestuia […]
08:10
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți în BEST OF Ai aflat! Cu Ionuț Cristache! Nu ratați o ediție de excepție care readuce la rampă toate momentele […]
08:00
Impozitele pentru locuinţe vor fi MAJORATE în funcţie de oraş şi zonă, din 2026. Care vor fi diferențele # Gândul
Impozitul pe locuinţe creşte cu până la 70%, de la 1 ianuarie 2026, măsură ce va fi inclusă în al doilea pachet de austeritate. Astfel, vor fi afectați aproximativ de 10 milioane de proprietari. români. De exemplu, cine a plătit anul acesta un impozit de 300 de lei, pentru un apartament cu două camere în […]
08:00
Dan Petrescu și-a anunțat demisia după ce CFR Cluj a fost distrusă de Hacken. „E o decizie pe care nu o să o mai schimb” # Gândul
Dan Petrescu a anunțat că-și dă demisia după ce CFR Cluj a fost învinsă de Hacken cu 7-2 în prima manșă a play-off-ului Conference League. Au marcat Simon Gustafson (2, 34), Silas Andersen (18), Adrian Svanbaeck (24), Isak Brusberg (48), John Paul Dembe (61, 70), respectiv Meriton Korenica (38) și Andrei Cordea (50). Returul va […]
07:40
The Times: În timp ce Europa așteaptă după Trump, Putin câștigă /„Rusia are INIȚIATIVA” în criza cu Occidentul # Gândul
Țările europene se concentrează pe reuniunile organizate de președintele Statelor Unite, Donald Trump, și pe dezbaterile asupra garanțiilor de securitate, dar, în paralel, inițiativa îi aparține președintelui Rusiei, Vladimir Putin, comentează publicația britanică The Times. ”În grandoarea singuratică a Palatului prezidențial situat la periferia Moscovei, Vladimir Putin poate constata că a avut o săptămână de […]
07:40
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cu vreme neobișnuită. Ce se întâmplă în București # Gândul
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cu vreme neobișnuită. Temperaturile vor oscila brusc, se vor înregistra furtuni, iar finalul lunii se va menține la temperaturi ridicate. Iată ce se întâmplă în București. Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie neobișnuită. În general, lunile septembrie și octombrie prezintă cel mai mic număr mediu de zile cu precipitații, […]
Acum 6 ore
07:20
22 AUGUST, calendarul zilei: Dua Lipa împlinește 30 de ani, Irina Rimes 34/ Moare Ecaterina Teodoroiu # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de vineri, 22 august. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Dua Lipa, născută pe 22 august 1995 în Londra, Marea Britanie, este o cântăreață și compozitoare britanică de origine kosovaro-albaneză, considerată una dintre cele mai influente artiste pop ale generației sale. A […]
07:10
Dezvăluiri ALARMANTE despre pensionările masive ale magistraților. Jumătate din Curtea de Apel București ar putea rămâne goală! ”Va scădea calitatea” # Gândul
Corpul magistraților se opune modificărilor pe care Executivul condus de premierul Ilie Bolojan vrea să le impună ca necesitate pentru perioada de criză economico-financiară pe care o traversează România la acest moment. Problemele sistemului sunt evidențiate în mai toate luările de poziție ale reprezentanților Justiției, sunt reale și nu au fost soluționate de mult timp. […]
