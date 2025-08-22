În ce trebuie să fierbi sarmalele pentru a le da un gust unic. Ce se face cu carnea de două ori? Rețeta lui Păstorel Teodoreanu

19:00

Te-ai întors de la piață sau supermarket cu banane prea verzi pentru gustul tău? Nu e nevoie să aștepți zile întregi pentru ca fructele să se coacă natural. Există o metodă simplă, rapidă și eficientă prin care poți „forța” coacerea bananelor în doar 15 minute, chiar la tine acasă.