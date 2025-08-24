Tom Jones, huiduit la el acasă. Unul dintre marile sale hituri, respins de publicul din Țara Galilor
Newsweek.ro, 22 august 2025 21:10
Tom Jones a revenit pe scenă, la 85 de ani, după ce a trecut peste o problemă de sănătate. Dar legen...
• • •
Acum 30 minute
21:20
Ministrul Afacerilor Externe al Indiei, Subrahmanyam Jaishankar, despre schimbările de putere, diplo...
Acum o oră
20:50
În ce țări din Europa nu mai poți călători cu buletin simplu. Unde se intră doar cu cip? # Newsweek.ro
Mare atenţie dacă vreţi să vă schimbaţi buletinul! Doar noile acte de identitate, cu cip, pot fi fol...
Acum 2 ore
20:40
Ministrul Sănătății: Viitorul sănătăţii se construieşte prin oameni şi pentru oameni. Există scăpări # Newsweek.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă, într-o postare pe pagina sa de Facebook, că sănătat...
20:20
România traversează un val de răcire, accentuată neobișnuit pentru ultima săptămână, din august. Tem...
20:10
Prezența unui urs a fost semnalată prin RO-Alert în Alba. Jandarmii patrulează în zonă # Newsweek.ro
Un urs a fost semnalat, duminică seara, într-o localitate din judeţul Alba, iar jandarmii se deplase...
20:00
Înghețul vine din Alaska. Nicio garanție pentru Ucraina. Nicun pas înapoi făcut de Kremlin # Newsweek.ro
Întâlnirea din Alaska s-a terminat fără ca lumea să se miște măcar cu un milimetru. Niciun acord de ...
Acum 4 ore
19:40
JD Vance anunță când vine pacea în Ucraina. Cum a decurs negocierile cu Rusia de până acum? # Newsweek.ro
JD Vance, vicepreşedintele Statelor Unite ale Americii, a acordat un interviu pentru NBC. În cadrul ...
19:20
Vladimir Tismăneanu: Iliescu a fost convins de adevărul intrinsec și indubitabil al leninismului # Newsweek.ro
Fragmente despre Ion Iliescu.
19:10
4,64 milioane de euro la LOTO. Află care sunt numerele câștigătoare și dacă te afli printre norocoși # Newsweek.ro
Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au avut loc duminică, 24 a...
18:50
Un număr tot mai mare de americani se alătură clasei milionare, considerată de unii ca fiind visul a...
18:40
Bulgaria devine ținta escrocilor de când a trecut la moneda euro. Ce metode au găsit hoții # Newsweek.ro
Cu doar câteva luni înainte de aderarea la zona euro, Bulgaria a înregistrat deja primul caz de frau...
18:20
Un poliţist din Mureş care obişnuia să îşi bată iubita s-a ales cu ordin de restricţie # Newsweek.ro
Un poliţist din Mureş care obişnuia să îşi bată iubita s-a ales cu ordin de restricţie. Acesta este ...
18:00
Pensie specială medie de 918 lei. Atât se acordă veteranilor, invalizilor și văduvelor de război # Newsweek.ro
O pensie specială medie de 918 lei, atât se acordă veteranilor, invalizilor și văduvelor de război d...
17:50
Sondaj Cine e mai deschis să facă sex la prima întâlnire: bărbații sau femeile? Primul sărut, când? # Newsweek.ro
Diferențele dintre bărbați și femei în privința intimității la începutul unei relații sunt încă evid...
Acum 6 ore
17:40
Fetiță de 10 ani, lovită de o motocicletă. Un elicopter SMURD a transportat-o la spital. Starea ei # Newsweek.ro
O fetiță de 10 ani a fost lovită de o motocicletă într-o localitate din județul Bistrița-Năsăud. Un ...
17:10
Sondaj. Bucureștenii, sătui de traficul aglomerat din Capitală. Taxele nu intră în top 5 probleme # Newsweek.ro
Datele unui sondaj CURS arată că bucureștenii consideră traficul din Capitală și aglomerația, în gen...
17:00
Ingredientul din bucătărie pe care să-l pui în bulionul de roșii pentru a ține mai mult. Costă 1 leu # Newsweek.ro
Toamna e momentul perfect pentru rezerve în cămară, iar bulionul de casă rămâne rege printre provizi...
16:40
Haine și parfumuri contrafăcute, descoperite de Poliția de Frontieră. Marfa valora 1.500.000 lei # Newsweek.ro
Haine și parfumuri contrafăcute au fost descoperite de Poliția de Frontieră din Giurgiu. Marfa a fos...
16:20
Petrec la fel ca în 1999. Generația Z fascinată de lucrurile de începutul a mileniului # Newsweek.ro
Generația Z este fascinată de toate lucrurile din perioada de începutul mileniului. Ce a determinat ...
15:50
Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România. Mulți au devenit călăuze # Newsweek.ro
Peste 5.400 de ucraineni au trecut ilegal frontiera în România. Mulți au devenit călăuze. Ce bilanț ...
Acum 8 ore
15:40
Un spital din România stă închis de 10 ani din cauza lucrărilor. Pacienții tot așteaptă # Newsweek.ro
Un spital din România stă închis de 10 ani din cauza lucrărilor. Pacienții tot așteaptă. Unde se înt...
15:30
De ce Calea Lactee mai este denumită de români și Drumul Robilor? Tradiția, veche de secole # Newsweek.ro
Calea Lactee este galaxia din care face parte și Sistemul Solar în a cărui componență intră și Pămân...
15:20
Ce a descoperit o femeie în poza făcută copilului la raionul cu oglinzi? S-a înspăimântat! # Newsweek.ro
Ce a descoperit o femeie în poza făcută copilului la raionul cu oglinzi? S-a înspăimântat! Ce se afl...
14:40
Un tată și fiica de 12 ani la un pas de moarte pe litoral. Salvamarii i-au salvat în ultima clipă # Newsweek.ro
Un tată și fiica de 12 ani la un pas de moarte pe litoral. Salvamarii i-au salvat în ultima clipă. C...
14:40
Ungaria Vs România. Care pensionari sunt avantajați la pensie? Verifică vârsta când te poți pensiona # Newsweek.ro
Ungaria Vs România. Care pensionari sunt avantajați la pensie? Verifică vârsta când te poți pensiona...
14:30
Doi tineri logodiți, victime ai accidentului din Făgăraș. Ștefan și Ștefania au căzut în prăpastie # Newsweek.ro
Doi tineri logodiți, victime ai accidentului din Făgăraș. Ștefan și Ștefania au căzut în prăpastie. ...
14:10
Mark Carney, premierul Canadei, este în vizită la Kiev, de Ziua Independenței Ucrainei # Newsweek.ro
Mark Carney, premierul Canadei, face duminică o vizită la Kiev. El a declarat că țara sa va continua...
13:50
Niciun deces în urma accidentelor rutiere în Helsinki, în ultimul an. Măsurile implementate # Newsweek.ro
Helsinki, capitala Finlandei, stabilește un record remarcabil: a redus la zero numărul de decese cau...
Acum 12 ore
13:30
Incendiu de vegetație și materiale plastice, în Craiova. 7 hectare, afectate. A fost emis Ro-Alert # Newsweek.ro
Incendiu de vegetație și materiale plastice, în Craiova. Șapte hectare au fost afectate. Din cauza f...
13:10
Grindeanu, de Ziua Independenței Ucrainei: România e alături de poporul ucrainean în căutarea păcii # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu a transmis un mesaj cu ocazia Zilei Independenței Ucrainei. Președintele Camerei Dep...
12:50
Aglomerație pe DN 5 Giurgiu – Ruse, pe sensul de ieșire din țară. Rute alternative pentru șoferi # Newsweek.ro
Aglomerație pe DN 5 Giurgiu – Ruse, duminică, pe sensul de ieșire din țară. Autoritățile recomandă p...
12:30
Maia Sandu, de Ziua Independenţei Ucrainei: Onorăm curajul poporului vecin care își apără libertatea # Newsweek.ro
Maia Sandu a transmis un mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei. Președintele Republicii Moldova a adu...
12:10
Cum s-a înconjurat, în 1990, Ion Iliescu de pro-ruși și de cadre de nădejde ale Securității # Newsweek.ro
Ion Iliescu a apărut public pe 22 decembrie 1989, după fuga lui Ceaușescu, și, în scurt timp, a înce...
12:00
VIDEO Volodimir Zelenski, mesaj emoționat de Ziua Ucrainei: Un astfel de obiectiv merită să trăieşti # Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a transmis un mesaj emoționant de Ziua Ucrainei din Piața Maidan din...
11:50
Preşedinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde a spus,că afluxul de muncitori străini a susţ...
11:40
Ilie Bolojan a fost criticat de un lider PSD după ce premierul a fost în vizită în Iași. Bogdan Cojo...
11:20
Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de Ziua Independenţei Ucrainei. Șeful statului a preciz...
11:00
Meteorologii au emis o avertizare pentru vânt puternic în mai multe județe din țară. În unele zone v...
10:50
Un lider PSD îl critică pe Ilie Bolojan care spune că trebuie reduse cheltuilelie: „Sperie piețele” # Newsweek.ro
Președintele CJ Timiș, Alfred Simonis, îl critică pe Ilie Bolojan pentru interviul dat în Bloomberg....
10:40
Boabele care mint vârsta. Fructul antic ce știe rețeta tinereții și e plin de vitamine. Costă 4 lei # Newsweek.ro
Boabele care mint vârsta. Fructul antic ce știe rețeta tinereții și e plin de vitamine. Costă 4 lei ...
10:20
Salariu 4.000 €/ lunar pentru românii care știu această meserie. Nu e nevoie de experiență # Newsweek.ro
Românii care s-au pregătit în domenii foarte căutate pe piața muncii își găsesc joburi în străinătat...
10:00
Nouă pedeapsă, pentru infractori: Interzis în baruri, la concerte și meciuri. Unde se va aplica? # Newsweek.ro
O nouă pedeapsă ce prevede interzicerea accesului persoanelor certate cu legea în baruri, la concert...
09:40
Care stat din Europa a mai introdus CASS la pensie? Pensionarii vor primi bani în plus abia în 2026 # Newsweek.ro
Pensionarii din mai multe țări, printre care și cei din România, plătesc contribuții la pensie din a...
09:30
Cancelarul Germaniei, despre pace în Ucraina: O distanţă de 10 km şi am parcurs, poate, primii 200 m # Newsweek.ro
Friedrich Merz, cacelarul Germaniei, compară ajungerea la pace în Ucraina cu parcurgerea unui drum d...
09:20
Un cocktail băut la distracție în vacanță i-a schimbat viața! O tânără a orbit. Ce s-a întâmplat? # Newsweek.ro
O tânără a mers în vacanță să se ditreze într-o super-cunoscută destinație exotică și, din păcate, a...
09:00
România, zguduită de un cutremur, duminică dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a simțit # Newsweek.ro
Un cutremur a zguduit mai multe zone din România duminică dimineața, la ora 07:15:15, potrivit Insti...
08:50
WSJ: Trump nu a lăsat Ucraina să atace Rusia cu rachete ATACMS pentru ca Putin să vină la negocieri # Newsweek.ro
The Wall Street Journal (WSJ) dezvăluie că, potrivit unui raport, Trump nu a lăsat Ucraina să atace ...
Acum 24 ore
08:30
VIDEO Sorana Cîrstea a bătut-o fără drept de apel pe americanca Ann Li și a câștigat WTA Cleveland # Newsweek.ro
Tenismena Sorana Cîrstea a reușit una dintre cele mai mari victorii din carieră. A bătut-o fără drep...
08:10
Noua regulă a unui salon de coafură stârnește reacții: spălatul părului, obligatoriu înainte de tuns # Newsweek.ro
Pentru unii, o vizită la coafor se transformă într-o adevărată zi la spa. Aceasta include adesea nu ...
08:00
Adevăratul Mihai Viteazul, prin ochii unui mare istoric. „Nu avea în gând să unească Țările Române” # Newsweek.ro
Adevăratul Mihai Viteazul a fost un personaj mult mai uman și plin de imperfecțiuni. Și nu ne referi...
