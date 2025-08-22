Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări TOS-1, în regiunea Zaporojie
Digi24.ro, 22 august 2025 21:10
Luptătorii din Brigada 102 au eliminat un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări grele prin eforturi coordonate de recunoaștere și utilizarea dronelor.
Acum 5 minute
21:30
Canada va renunța la multe dintre tarifele sale de retorsiune împotriva SUA. Ce l-a determinat pe Mark Carney ia această decizie # Digi24.ro
Prim-ministrul Canadei, Mark Carney, a declarat, vineri, că țara sa va renunța la o parte dintre tarifele de retorsiune, în valoare de miliarde de dolari, aplicate produselor americane, dar va menține taxele pe automobile, oțel și aluminiu, anunță BBC.
Acum 10 minute
21:40
Militarii din Garda Naţională mobilizaţi la Washington vor purta „în curând” arme, anunţă Pentagonul # Digi24.ro
Militarii din Garda Naţională mobilizaţi de Donald Trump în capitala americană vor purta „în curând” arme, a anunţat vineri un responsabil american din domeniul apărării, relatează AFP.
Acum 30 minute
21:10
21:00
Concluziile întâlnirii Zelenski-Rutte: aliații Kievului trebuie să ofere garanții credibile de securitate. Apelul făcut de șeful NATO # Digi24.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat, vineri, apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Vorbind în capitala ucraineană, ei au îndemnat aliaţii să treacă dincolo de gesturile simbolice şi să ofere un cadru care să semene cu Articolul 5 din Tratatul NATO, relatează Politico.
Acum 2 ore
20:30
Tulsi Gabbard blochează accesul partenerilor SUA la secretele despre războiul Rusia-Ucraina: „Se spune că e puternic prorusă” # Digi24.ro
Directorul comunității serviciilor de informații ale SUA, Tulsi Gabbard, blochează cei mai apropiați aliați ai Americii în domeniul serviciilor secrete să primească actualizări despre negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, o mișcare șocantă care dă peste cap decenii de cooperare strânsă, relatează POLITICO.
20:30
Uniunea Europeană a transferat un ajutor financiar suplimentar de 4,05 miliarde de euro către Ucraina, cu puţin timp înaintea Zilei Independenţei acestui stat (24 august), transmite dpa.
20:20
Radu Miruță: Companii ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român. Le controlez pe toate # Digi24.ro
Radu Miruță, ministrul Economiei, a declarat vineri seara, în exclusivitate la Digi24, că multe „companii ale statului român sunt de fapt niște instrumente prin care se bate joc de statul român”, subliniind că la șase din șase firme controlate s-au făcut numiri de conducere încălcându-se legea. Din acest motivul, Miruță a dispus un audit la toate companiile din subordine, și unde va găsi nereguli le va înainta Parchetului.
20:10
Certuri în Coaliție. Pachetul 2 de măsuri fiscale întârzie. Radu Miruță: „Trebuia să fie gata de o lună, nu e semn bun” # Digi24.ro
Tensiunile din Coaliție întârzie reformele. Ministrul Economiei, Radu Miruță, a declarat, în direct la Digi24, că Pachetul 2 de măsuri fiscale trebuia să fie gata încă de luna trecută, în iulie, însă, nici până la această oră nu a fost definitivat. „Nu este un semn bun... iar eu îi invit pe restul colegilor din Coaliție să aplicăm rațiune în toate deciziile pe care le luăm”, a atenționat ministrul adăugând că, de multe ori, ședințele cu celelalte partide din arcul guvernamental nu s-au ținut.
20:00
Administratorul unui parc de distracții din Franța a fost reținut pentru că a interzis accesul unui grup de turiști israelieni # Digi24.ro
Administratorul unui parc de agrement din sudul departamentului Pirineii Orientali a fost reţinut joi pentru „discriminare pe motive religioase” după ce a refuzat accesul unui grup de 150 de tineri turişti israelieni, cu vârste cuprinse între 8 şi 16 ani, „deşi rezervarea fusese făcută cu mult timp în avans”.
Acum 4 ore
19:20
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a atras atenţia vineri asupra faptului că apar o serie de ştiri false în spaţiul public şi în social-media, subliniind că „nu începe niciun război” şi „nu va fi luat nimeni” în Armată.
19:20
ANM a transmis o averizare cod portocaliu pentru București, valabila până la ora 20.00.
19:00
O dronă marină ucraineană a explodat exact în momentul în care cinci scafandri ruși din trupele de elită se pregăteau să o dezamorseze # Digi24.ro
Explozia unei drone navale ucrainene în golful Novorossiisk a ucis 5 scafandri ruși „de elită”, susține serviciul de informații.
18:40
Donald Trump ține lumea cu sufletul la gură. Declarații din Biroul Oval, de la ora 19:00 # Digi24.ro
Casa Albă a anunțat că președintele Donald Trump va susține vineri, 22 august, un discurs televizat din Biroul Oval, începând cu 19:00, ora României.
18:10
ONU declară oficial stare de foamete în orașul Gaza. Un sfert din populație nu are ce mânca # Digi24.ro
Orașul Gaza și zonele înconjurătoare suferă oficial de foamete, iar aceasta se va extinde probabil, a stabilit vineri un organism global de monitorizare a acestui fenomen, o evaluare care intensifică presiunea asupra Israelului pentru a permite intrarea mai multor ajutoare în enclava palestiniană. Sistemul integrat de clasificare a fazelor de securitate alimentară (IPC) a anunțat că 514.000 de persoane - aproape un sfert din palestinienii din Gaza - suferă de foamete, iar numărul acestora va crește la 641.000 până la sfârșitul lunii septembrie, arată Reuters.
18:10
Curtea Supremă a Indiei a făcut vineri un pas înapoi după ce ordonase plasarea în adăposturi a zeci de mii de câini vagabonzi din capitală, o măsură foarte greu de pus în aplicare, informează AFP.
18:10
Controversa stârnită de fostul ministru Stelian Ion: Ancheta Nordis stagnează de aproape jumătate de an. Dosarul pare „forfecat” # Digi24.ro
Parchetul General a transmis vineri, 22 august, că Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) nu a cerut nicio expertiză în cadrul dosarului Nordis, ca răspuns la o acuzație lansată în aceeași zi de fostul ministru al Justiției, Stelian Ion.
18:00
Țara europeană care elimină taxele pe cafea, ciocolată și cărți, pentru a veni în spirjinul cetățenilor # Digi24.ro
Guvernul danez a anunţat eliminarea taxelor pe cafea şi ciocolată, aceasta din urmă acoperind mai multe dulciuri, pentru a veni în spirjinul gospodăriilor afectate de creşterea preţurilor la alimente, informează AFP.
18:00
Mihai Chirica, primarul Iașiului, anunță suspendarea relațiilor cu Ion Ceban, edilul Chișinăului. Care este motivul # Digi24.ro
Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a anunţat suspendarea raporturilor dintre el şi edilul Chişinăului, Ion Ceban, după ce acestuia i s-a interzis accesul în Spaţiul Schengen, urmând a fi totodată iniţiate procedurile de suspendare a înfrăţirii oraşelor Iaşi şi Chişinău.
18:00
Pregătiri pentru alegeri importante la Chișinău. Armand Goșu: Republica Moldova e un termometru geopolitic al regiunii Mării Negre # Digi24.ro
Istoricul și expertul în spațiul ex-sovietic Armand Goșu a declarat, vineri, la Digi24, în perspectiva viitoarelor alegeri parlamentare de la Chișinău, că Republica Moldova reprezintă „un fel de termometru geopolitic” al regiunii Mării Negre.
Acum 6 ore
17:30
Şeful Biroului polonez de securitate naţională, inculpat în urma declasificării ilegale a unor documente militare secrete # Digi24.ro
Procurorii polonezi l-au acuzat pe şeful Biroului de securitate naţională (BBN) şi pe un fost ministru al Apărării de declasificarea ilegală a unor planuri militare secrete pentru a fi utilizate în timpul campaniei electorale din 2023, transmite Reuters.
17:30
Igor Dodon spune că vizita liderilor europeni la Chişinău este un amestec în treburile interne: Tovarăşe Macron, nu vom uita # Digi24.ro
Igor Dodon, fostul preşedinte prorus al Republicii Moldova, în prezent liderul Partidului Socialiştilor din Republica Moldova (PSRM), aflat în opoziţie, îi acuză pe liderii europeni că vin la Chişinău săptămâna viitoare pentru a susţine partidul de guvernământ PAS în alegerile parlamentare ce au loc o lună mai târziu şi consideră vizita un amestec în treburile interne ale ţării.
17:30
Rabla 2025. Ministerul mediului propune un ecotichet de 18.500 de lei pentru achiziţia unei maşini electrice # Digi24.ro
Valoarea ecotichetului pentru autovehiculele electrice sau cu pilă de combustie pe bază de hidrogen, acordat în Programul "Rabla 2025", va fi de 18.500 de lei, conform modificărilor prevăzute în Ghidul de finanţare, supus consultării publice de Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor (MMAP).
17:20
Sancţiuni în valoare de peste 5,2 milioane lei, la nivel naţional, aplicate de inspectorii ANPC # Digi24.ro
Comisarii pentru protecţia consumatorilor au amendat operatorii economici cu peste 5,2 milioane de lei în urma unor controale derulate la nivel naţional, în perioada 18 - 22 august, în cadrul cărora au verificat modul în care aceştia respectă legislaţia în domeniu.
17:10
Țara europeană în care site-urile și televiziunile mass-media rusești, interzise în UE, sunt deosebit de populare # Digi24.ro
O anchetă realizată de un grup de reflecție cu sediul la Londra, Institutul pentru Dialog Strategic (ISD), a descoperit că, la trei ani după impunerea sancțiunilor asupra mass-media de stat rusă în Uniunea Europeană, site-urile web și serviciile online ale acesteia au continuat să funcționeze activ și au atras un public semnificativ.
17:00
O întâlnire Putin-Zelenski, din ce în ce mai îndepărtată. Moscova acuză Kievul că spune „nu” la toate. Ce răspuns dă Ucraina # Digi24.ro
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că nu există o agendă pentru un eventual summit între preşedintele rus Vladimir Putin şi omologul său ucrainean Volodimir Zelenski, acuzându-l pe liderul de la Kiev că a spus „nu” la toate. La rândul său, Zelenski acuză Rusia că face tot posibilul pentru a împiedica întâlnirea dintre el şi Vladimir Putin şi a îndemnat aliaţii Ucrainei să impună noi sancţiuni Moscovei, dacă aceasta nu manifestă interes pentru pace, relatează Reuters.
16:50
Un consilier ANAF a ajuns în vizorul procurorilor, după ce a ascuns fapte de evaziune fiscală și a dat informații dintr-un dosar penal # Digi24.ro
Un consilier superior din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), Vasile Preda, este urmărit penal după ce ar fi ajutat un notar cu informații confidențiale, inclusiv legate de un dosar penal. Procurorii l-au mai acuzat pe Vasile Preda că nu l-ar fi denunțat pe notar, deși ar fi știut că acesta face evaziune fiscală.
16:50
FBI percheziţionează locuinţa unui fost consilier al lui Donald Trump. John Bolton a devenit între timp un critic al președintelui # Digi24.ro
Poliţia federală americană (FBI) efectua vineri percheziţii la locuinţa din Washington DC a fostului consilier în probleme de securitate naţională al lui Donald Trump, John Bolton, devenit ulterior un critic al miliardarului, în cadrul unei anchete cu privire la documente clasificate, potrivit unei surse anonime citate de The Associated Press, relatează The Guardian.
16:40
Inundații în nord-vestul României. Se anunță mai multe coduri de vreme rea în aproape toată țara # Digi24.ro
De astăzi, vremea a început să facă ravagii în Baia Mare și Satul Mare. Mai multe străzi au fost deja inundate din cauza ploilor, iar în restul țării se anunță coduri galbene și chiar portocalii, anunță meteorologii.
16:30
Viktor Orban i se plânge lui Donald Trump de atacul Ucrainei asupra conductei rusești Drujba: „O mișcare foarte neprietenoasă!” # Digi24.ro
Prim-ministrul maghiar Viktor Orbán a decis să-i trimită o scrisoare președintelui american Donald Trump cu privire la atacul Ucrainei asupra conductei Drujba, prin care Rusia furnizează petrol Ungariei și Slovaciei, informează Ukrainska Pravda.
16:20
„Putin nu își dorește să oprească acest război”, spune Maia Sandu despre negocierile privind Ucraina # Digi24.ro
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, consideră că președintele Rusiei, Vladimir Putin, nu-și dorește să pună capăt războiului din Ucraina. Potrivit acesteia, în aceste condiții, situația devine mai complicată, chiar dacă se fac eforturi din partea Occidentului, scrie Newsmaker.
16:00
Operaţiune ANAF împotriva evaziunii din comerţul online. Sunt vizate 200 de firme vizate și bunuri vândute de 200 de milioane de lei # Digi24.ro
Direcţia Antifraudă din ANAF a lansat o amplă acţiune împotriva evaziunii fiscale din comerţul electronic. Sunt vizate peste 200 de firme nerezidente în România care au vândut local bunuri timp de trei ani, fără a plăti TVA, în valoare totală de peste 200 de milioane de lei. În urma controalelor, DGAF a impus, până în 22 august, măsuri asigurătorii pentru 219 entităţi, pentru o sumă totală ce depăşeşte 40 de milioane de lei. Totodată, au fost indisponibilizate şi instituite sechestre pentru bunuri în valoare de peste 25 de milioane de lei.
Acum 8 ore
15:30
Ministrul Finanțelor, despre facturile pe luna iulie cu TVA 21%: „Am aplicat corect legea. Se plătește în funcție de data facturării” # Digi24.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a reacționat cu privire la situația facturilor pe luna iulie la care s-a aplicat cota majorată de TVA de 21%. Acesta susține că ministerul a aplicat corect legea, iar TVA se plătește în funcție de data facturării, nu de perioada consumului.
15:30
Ministrul Alexandru Rogobete anunță că primul Centru de Mari Arşi din România va fi finalizat anul acesta # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat vineri că la finalul acestui an se vor încheia lucrările la primul Centru de Mari Arşi care se află în construcţie la Timişoara, precizând că a început deja licitaţia pentru achiziţionarea de echipamente medicale şi dotarea acestuia.
15:30
Alexandra Dinu: „Ai stat vreodată într-o cameră unde să te simți complet liber?”
15:10
Ministerul Economiei a primit sute de CV-uri, după apelul lui Radu Miruță: „Am fost surprins” # Digi24.ro
Ministerul Economiei anunţă, vineri, că au fost depuse peste 600 de CV-uri în 24 de ore după ce ministrul Radu Miruţă a făcut un apel la profesioniştii cu experienţă juridică, economică şi managerială să se implice în redresarea companiilor de stat.
15:00
Scumpirea biletelor comune metrou-STB a fost publicată în Monitorul Oficial. Cu cât cresc prețurile și când intră în vigoare # Digi24.ro
Călătoriile vor fi mai scumpe cu transportul în comun în București. Ministerul Transporturilor a publicat în Monitorul Oficial noile tarife comune între STB și Metrorex, acele bilete cu care se poate circula în Capitală atât la suprafață, cât și în subteran.
14:50
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu # Digi24.ro
Un bărbat a fost scos din apă cu forța și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Aceasta, în condițiile în care este arborat steagul roșu în stațiunile din sudul litoralului. Bărbatul a fost amendat și cu 2.500 de lei.
14:50
Primarul Mangaliei, acuzat de luare de mită, întreba câți bani sunt disponibili și comanda haine de lux pe site-uri străine (surse) # Digi24.ro
Primarul Mangaliei, Cristian Radu, îi trimitea unei persoane de încredere link-uri cu obiecte vestimentare de lux de pe un site italian de modă, iar acestea erau cumpărate ulterior cu banii primiți drept mită de la operatori economici din stațiunile de la mare, potrivit unor surse judiciare. În total, procurorii vorbesc de achiziții vestimentare de peste 40.000 de euro făcute de primarul Mangaliei cu banii obținuți ilegal. Pe lângă haine, primarul Mangaliei și-ar fi cumpărat și un hotel, în schimbul căruia ar fi plătit inclusiv cu terenuri administrate de primărie, au mai precizat sursele judiciare.
14:30
Un cutremur de mică adâncime s-a produs în această după-amiază, anunță Institutul pentru Fizica Pământului.
14:20
Germania, divizată de ideea trimiterii de trupe de menținere a păcii în Ucraina. „Merz vrea să vă trimită în Ucraina? Noi nu!” # Digi24.ro
„Pentru a spulbera din fașă orice speranță de pace europeană, conducerea stângii SPD și cea a extremei drepte AfD și-au unit forțele. Motto-ul lor este: Mergem separat, atacăm împreună. Liderii ambelor tabere sunt de acord că participarea Germaniei la garanțiile de securitate pentru Ucraina este exclusă. Fără soldați. Fără tancuri. Nu oferim nimic”, comentează focus.de. Deși ideea trimiterii de trupe e doar ipotetică, simpla menționare a divizat o țară cu tradiție pacifistă. Pentru social-democrați, parteneri ai cancelarului german Friedrich Merz, orice implicare e exclusă fără sprijinul SUA, scrie Le Monde.
14:10
Noul director Romsilva va fi ales, în premieră, în urma unei dezbateri publice. Anunțul Ministerului Mediului # Digi24.ro
Directorul general interimar al Romsilva va fi selectat, în premieră, în urma unei dezbateri publice care va avea loc luni, la ora 10, alături de reprezentanţii societăţii civile. Ministerul Mediului anunță că selecţia persoanei pentru funcţia respectivă este în „etapa finală” şi că au fost depuse 25 de candidaturi, dintre care 17 au fost validate.
Acum 12 ore
13:30
Trei lideri europeni merg la Chișinău, pentru „a sprijini securitatea şi suveranitatea R. Moldova”. Nicușor Dan, invitat separat # Digi24.ro
Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, şi prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, sunt aşteptaţi la 27 august la Chişinău, de Ziua Independenţei, la invitaţia preşedintei Republicii Moldova, Maia Sandu. Totodată, la 31 august, de Ziua Limbii Române, preşedintele României, Nicuşor Dan, va merge la Chişinău, a informat vineri Preşedinția Republicii Moldova.
13:30
„Invazia găinilor” într-un oraș turistic din Spania. Sunt sute de păsări, iar autoritățile nu știu cum să scape de ele # Digi24.ro
Sute de găini au pus stăpânire pe parcurile și zonele verzi din orașul turistic spanion Torrevieja, Alicante, și până acum nimeni nu a reușit să împiedice reproducerea lor sau să le captureze, relatează El Pais. Consiliul Local spune că acestea „nu reprezintă un pericol” și că nu se aventurează să ofere un număr exact de exemplare, deși presa locală relatează în jur de 700. Autoritățile locale au scos la licitație în februarie anul acesta un contract public, „ca măsură de precauție”, pentru ca o companie să aibă grijă de ele. Compania care a câștigat contractul a anunțat însă că se retrage, deoarece păsările trebuie capturate vii și duse la un sanctuar și nu are capacitatea de a face acest lucru.
13:10
SUA vor participa la alternativa rusească a Eurovision. Ce țări vor mai trimite concurenți # Digi24.ro
Statele Unite participă la versiunea rusească a Concursului Eurovision, alături de un număr considerabil de reprezentanți ai unor dictaturi. SUA îl trimit pe Brandon Howard, cunoscut sub numele de scenă B. Howard, la Intervision, care va avea loc la Moscova în septembrie, scrie POLITICO.
13:00
Dronele care survolează ilegal spațiul aerian al Republicii Moldova vor putea fi doborâte # Digi24.ro
Aeronavele fără pilot la bord care vor trece ilegal frontiera Republicii Moldova vor putea fi distruse, neutralizate sau zborul acestora va fi luat sub control de către forţele aeriene, subordonate Ministerului Apărării al Republicii Moldova. Prevederile sunt incluse în Legea privind securitatea spaţiului aerian naţional, care a fost publicată vineri în Monitorul Oficial şi care va intra în vigoare la 1 septembrie, informează Moldpres, preluată de Agerpres.
12:20
Ministerul Educației face precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre profesorii titulari rămân la aceleaşi şcoli # Digi24.ro
Aproximativ 98,6% dintre profesorii titulari rămân în aceleaşi unităţi şcolare, în urma creşterii normei didactice cu două ore de predare pe săptămână, informează vineri Ministerul Educaţiei.
12:10
Marina rusă face manevre militare în Marea Baltică, după ce Trump a anunțat că trimite două submarine nucleare în apropierea Rusiei # Digi24.ro
Forţele ruse au efectuat manevre în Marea Baltică, ce au inclus exerciţii pentru a respinge un atac subacvatic, a anunţat vineri Ministerul Apărării de la Moscova, informează Reuters, preluată de Agerpres.
12:00
Şeful CNAIR a vizitat tronsonul A7 Focşani - Bacău împreună cu Bolojan şi Șerban: Sunt şanse să deschidem circulaţia până la Adjud # Digi24.ro
Românii vor putea circula pe autostradă de la Bucureşti la Paşcani, din 2026, în condiţiile în care stadiile fizice sunt de aproximativ 80% pe loturile Focşani - Domneşti Târg şi Domneşti Târg - Răcăciuni şi, respectiv, aproape 60% pe lotul Răcăciuni - Bacău, a anunţat, vineri, directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.
11:50
Românii au primit facturi cu TVA majorat la 21% din iulie, în loc de august, pentru mai multe servicii. Cum se explică situația # Digi24.ro
Facturile pentru energia electrică, serviciile de leasing, abonamentele la sălile de sport, dar și alte servicii recurente pentru luna iulie vor avea aplicat deja TVA-ul majorat de 21%, chiar dacă promisiunea Executivului a fost că taxa crește de la 1 august. Explicația constă în faptul că guvernanții nu ar fi modificat un articol din Codul Fiscal care prevede că pentru acest tip de servicii TVA se aplică în funcție de data facturii, nu de perioada de consum.
11:30
Şefa diplomaţiei europene avertizează că cedarea de teritorii Rusiei este o capcană. „Putin râde” # Digi24.ro
Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene (UE) pentru Afaceri Externe, Kaja Kallas, a avertizat vineri că a permite Rusiei să păstreze teritorii ucrainene ca parte a unui acord de pace ar fi o „capcană” în care preşedintele rus Vladimir Putin „vrea să cădem”.
