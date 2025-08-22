Momentul în care dronele ucrainene distrug un sistem rusesc de aruncătoare de flăcări TOS-1, în regiunea Zaporojie

14:50

Primarul Mangaliei, Cristian Radu, îi trimitea unei persoane de încredere link-uri cu obiecte vestimentare de lux de pe un site italian de modă, iar acestea erau cumpărate ulterior cu banii primiți drept mită de la operatori economici din stațiunile de la mare, potrivit unor surse judiciare. În total, procurorii vorbesc de achiziții vestimentare de peste 40.000 de euro făcute de primarul Mangaliei cu banii obținuți ilegal. Pe lângă haine, primarul Mangaliei și-ar fi cumpărat și un hotel, în schimbul căruia ar fi plătit inclusiv cu terenuri administrate de primărie, au mai precizat sursele judiciare.