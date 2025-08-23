Şeful diplomaţiei olandeze demisionează după o dezbatere despre posibile sancţiuni împotriva Israelului
Stiripesurse.ro, 23 august 2025 05:00
Şeful diplomaţiei olandeze, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri seara, după o dezbatere lipsită de succes cu privire la posibile sancţiuni împotriva Israelului care a avut loc în cadrul unui consiliu de miniştri, a anunţat agenţia de presă ANP, preluată de AFP, scrie news.ro. Citește mai departe...
• • •
Alte ştiri de Stiripesurse.ro
Acum 15 minute
05:40
Spectacolul radiofonic 'Roller Coaster Kiss' a fost nominalizat la Prix Europa 2025 # Stiripesurse.ro
Spectacolul radiofonic "Roller Coaster Kiss" a fost nominalizat la Prix Europa 2025, informează Rador Radio România. Citește mai departe...
05:40
50% din români aplaudă când aterizează avionul: Psihologii cred că asta spune ceva despre psihicul lor # Stiripesurse.ro
Aproximativ 50% din români aplaudă atunci când merg cu avionul și acesta aterizează. Psihologii au și o explicație. Citește mai departe...
Acum o oră
05:20
Schimbările climatice din Antarctica accelerează ritmul dezastrului global - studiu # Stiripesurse.ro
Un nou studiu publicat în revista Nature avertizează că schimbările climatice din Antarctica se desfășoară mult mai rapid și mai profund decât se credea, scrie Mediafax. Citește mai departe...
05:10
Joseph Kabila, fostul președinte al Republici Congo, vizat de cererea procurorilor pentru pedeapsa cu moartea # Stiripesurse.ro
Acuzarea a cerut vineri pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte al Republicii Democrate Congo (RDC), Joseph Kabila, judecat în contumacie la Kinshasa pentru complicitate cu grupul armat rebel M23, susţinut de Rwanda, relatează AFP, citat de news.ro. Citește mai departe...
05:00
Şeful diplomaţiei olandeze demisionează după o dezbatere despre posibile sancţiuni împotriva Israelului # Stiripesurse.ro
Şeful diplomaţiei olandeze, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri seara, după o dezbatere lipsită de succes cu privire la posibile sancţiuni împotriva Israelului care a avut loc în cadrul unui consiliu de miniştri, a anunţat agenţia de presă ANP, preluată de AFP, scrie news.ro. Citește mai departe...
Acum 2 ore
04:40
Cutremur la Pentagon: șeful informațiilor militare ale SUA, înlăturat pentru că l-a supărat pe Trump # Stiripesurse.ro
Secretarul apărării Pete Hegseth l-a demis vineri pe generalului-locotenent Jeffrey Kruse, care conducea serviciul de informaţii al Pentagonului, agenţie care a evaluat iniţial daunele provocate de atacurile americane asupra instalaţiilor nucleare iraniene, ceea ce l-a înfuriat pe Citește mai departe...
04:20
Parisul o convoacă pe ambasadoarea Italiei după declaraţii „inacceptabile” ale vicepremierului Matteo Salvini # Stiripesurse.ro
Franţa a convocat-o pe ambasadoarea Italiei în Franţa, Emanuela D'Alessandro, „în urma declaraţiilor inacceptabile” făcute de vicepremierul italian Matteo Salvini la adresa preşedintelui Emmanuel Macron în contextul sprijinului acordat trimiterii de trupe în Ucraina, a aflat AFP Citește mai departe...
04:10
Doar două ore de acces la telefon pe zi. Orașul care impune restricții de utilizare a smartphone-urilor # Stiripesurse.ro
Autoritățile dintr-un oraș japonez vor să limiteze utilizarea smartphone-urilor la două ore. Este vorba despre o propunere care ar putea adoptată săptămâna viitoare. Conform proiectului, recomandarea se va aplica în afara timpului de lucru sau de studiu. Citește mai departe...
04:00
Moleculele secretate de parazitul Schistosoma mansoni ar putea duce la tratamente noi pentru durere # Stiripesurse.ro
Moleculele secretate de parazitul Schistosoma mansoni au fost descoperite de oamenii de știință ca având capacitatea de a bloca semnalele de durere și inflamație transmise de organism, scrie Mediafax. Citește mai departe...
Acum 4 ore
03:50
LIVE TEXT - Război în Ucraina: Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât 46 din 55 de drone rusești lansate în nordul și estul țării # Stiripesurse.ro
Noi atacuri cu drone și victime civile - Forțele aeriene ucrainene au anunțat că au doborât 46 din 55 de drone rusești lansate în nord și est. Totuși, lovituri punctuale au fost înregistrate. În Kupiansk, un atac cu drone a ucis un bărbat de 59 de ani și a rănit trei femei. Citește mai departe...
03:20
Premier League: echipa londoneză Chelsea a revenit cu West Ham, de la 0-1, şi a câştigat cu 5-1 # Stiripesurse.ro
Echipa londoneză Chelsea a învins vineri seara, în deplasare, scor 5-1, pe concitadina West Ham, în etapa a doua din Premier League, informează news. Citește mai departe...
03:10
Horoscopul zilei de 24 august 2025. Berbecii sunt sinceri în relațiile cu cei din jurul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Stiripesurse.ro
Horoscopul zilei de 24 august 2025 spune că nativii din zodia Fecioarei se simt norocoase. Majoritatea zodiilor beneficiază de energia pozitivă pe care o primesc din Univers și încearcă să o valorifice cât mai bine. Citește mai departe...
02:50
Declin major în rândul celor care citesc zilnic de plăcere: cât a scăzut interesul în ultimii 20 ani (studiu) # Stiripesurse.ro
Lectura zilnică de plăcere a scăzut cu 40% în ultimii 20 de ani, potrivit unui nou studiu publicat miercuri în revista iScience, notează CNN, potrivit Mediafax. Citește mai departe...
02:10
Industria jucăriilor asistă la o schimbare dramatică: Labubu detronează Barbie în era rețelelor sociale # Stiripesurse.ro
Industria jucăriilor asistă la o schimbare dramatică. Pop Mart, compania chineză care produce păpușile Labubu, a depășit giganții tradiționali ai jucăriilor, precum Mattel și iconica sa păpușă Barbie, atât în ceea ce privește valoarea de piață, cât și ritmul de creștere. Citește mai departe...
Acum 6 ore
01:40
În toiul discuțiilor privind o posibilă pace în Ucraina, ONU denunță torturi sexuale oribile la care au fost supuși civilii ucraineni # Stiripesurse.ro
Mai mulți experți ONU au denunțat torturi sexuale "oribile" la care au fost supuși civilii ucraineni în regiunile Ucrainei ocupate de Rusia, în toiul discuțiilor privind un posibil plan de pace, scrie LA LIBRE BELGIQUE, citat de Rador Radio România. Citește mai departe...
01:10
Ungaria a amenințat luni, într-un mod puțin voalat, că va întrerupe furnizarea de energie electrică Ucrainei, pe măsură ce disputa diplomatică privind daunele aduse conductei Drujba se intensifică, scrie energypress.gr. Citește mai departe...
00:50
Ești în vacanță și vrei reduceri la restaurant sau plimbări gratuite cu bicicleta? Țările care recompensează turiștii pentru comportament exemplar # Stiripesurse.ro
În timp ce multe orașe europene au introdus amenzi și restricții pentru a combate turismul excesiv, Copenhaga a ales o abordare diferită. Citește mai departe...
00:20
După doi ani la 'jobul perfect', o tânără a ajuns să petreacă trei luni în spital: Timpul e prea prețios pentru a urmări doar salarii și funcții # Stiripesurse.ro
După ce a obținut jobul visurilor sale la o mare companie, Annie Lu părea să aibă totul: proiecte interesante, salariu de șase cifre și un program flexibil. Însă, la doar doi ani, restructurările și stresul au împins-o spre burnout. Citește mai departe...
00:10
'Avem nevoie de garanții reale' – Zelenski și Rutte presează aliații, NATO vine cu un plan în două etape # Stiripesurse.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski şi secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi-au intensificat vineri apelurile către aliaţii Kievului pentru garanţii concrete de securitate în cazul unui acord de pace cu Rusia. Citește mai departe...
00:00
Mandat de arestare preventivă pentru un bărbat prins în timp ce schingiuia o pisică, într-o ghenă de gunoi. Animalul a murit într-o clinică veterinară # Stiripesurse.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a fost arestat preventiv, vineri, după ce a fost văzut în timp ce schingiuia o pisică, într-o ghenă de gunoi. Animalul a fost dus de urgenţă la o clinică veterinară, însă nu a mai putut fi salvat, scrie news.ro. Citește mai departe...
00:00
'Părea condamnat. Știa că va muri' - Mama lui Evgheni Prigojin rupe tăcerea despre ultimele zile ale liderului Wagner # Stiripesurse.ro
La aproape doi ani de la prăbușirea avionului privat în care a murit Evgheni Prigojin, fondatorul notoriului grup de mercenari Wagner, mama acestuia, Violeta Prigojina, a rupt tăcerea într-un interviu acordat publicației ruse Fontanka, relatat de The Guardian. Citește mai departe...
00:00
Echipa franceză PSG, deţinătoarea Ligii Campionilor, a învins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, formaţia Angers, în a doua etapă din Ligue 1, potrivit news.ro. Citește mai departe...
Acum 8 ore
23:50
Accident cu un autocar în statul New York: mai multe persoane au murit și altele sunt rănite grav # Stiripesurse.ro
Un autocar care transporta aproximativ cincizeci de turiști, inclusiv copii, s-a răsturnat vineri pe o autostradă din nordul statului New York, provocând mai multe decese și numeroși răniți, potrivit poliției locale. Citește mai departe...
23:50
Șoc pentru un turist american care a venit în România. A închiriat un apartament în București, iar realitatea l-a surprins: 'Cred că așa arată luxul aici' # Stiripesurse.ro
Un cetățean american aflat în vacanță în România a avut parte de o experiență neplăcută după ce a rezervat un apartament în Capitală prin platforma Airbnb. Bărbatul a plătit 500 de dolari pentru cazare, însă ceea ce a găsit la fața locului l-a dezamăgit profund. Citește mai departe...
23:50
Echipa bucureşteană Rapid a învins vineri seara, în deplasare, scor 2-1, gruparea Metaloglobus, în etapa a şaptea din Superligă, scrie news.ro.Rapid a pus presiune pe poarta gazdelor încă din primele minute, iar Gavrilaş a respins la lovitura de cap a lui Koljic, în minutul 4. Citește mai departe...
23:30
'S-a ivit o lumină la capătul tunelului' - Vladimir Putin mizează pe Donald Trump după întâlnirea din Alaska / Acuzații la adresa Occidentului # Stiripesurse.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat vineri că vede „o lumină la capătul tunelului” în privința relațiilor cu Statele Unite, după recenta întâlnire cu liderul american Donald Trump în Alaska, pe fondul eforturilor diplomatice de detensionare a conflictului ruso-ucrainean. Citește mai departe...
23:30
Insula Wight, scena unei descoperiri fabuloase: dinozaurul cu 'velă spectaculoasă' # Stiripesurse.ro
O nouă specie de dinozaur, care avea o structură asemănătoare unei vele de-a lungul spatelui și a cozii, a fost identificată pe Insula Wight, au anunțat cercetătorii britanici.Specia, denumită Istiorachis macarthurae, a fost descrisă de dr. Citește mai departe...
23:30
Vești proaste pentru românii din diaspora! Taxele consulare ar putea crește semnificativ din 2026 - lista completă # Stiripesurse.ro
Dacă noile taxe consulare propuse ar fi fost aplicate anul acesta, suma totală colectată este estimată la peste 38 de milioane de euro, a declarat, vineri, directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, în cadrul unui briefing de presă. Citește mai departe...
23:20
România depășește Spania și Italia la numărul de studenți străini: Date surprinzătoare de la Eurostat # Stiripesurse.ro
Un număr de 1,76 milioane de studenţi străini urmau cursuri la universităţile din Uniunea Europeană în anul 2023, echivalentul a 8,4% dintre toţi studenţii din UE, arată datele publicate vineri de Eurostat. Citește mai departe...
23:20
Regizoarea sârbo-română Ivana Mladenović a fost recompensată vineri seară cu premiul pentru regie la Festivalul Internațional de Film de la Sarajevo pentru lungmetrajul său Sorella di Clausura. Citește mai departe...
23:10
Doi minori, cu vârste de 7 şi 11 ani, au fost accidentaţi, vineri seara, în timp ce traversau pe Calea Sighişoarei din municipiul Târgu Mureş, la o trecere de pietoni, de un autoturism condus de un bărbat în vârstă de 56 de ani, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Citește mai departe...
23:10
SCM Râmnicu Vâlcea, eşec cu FTC Budapesta în semifinalele turneului amical de la Debrecen # Stiripesurse.ro
Echipa SCM Râmnicu Vâlcea a fost învinsă, vineri, de formaţia FTC Budapesta, scor 34-24 (17-16), în semifinalele ”II Kermann IT Cup”, turneu amical găzduit de DVSC Debrecen. În finala mică, SCM se va duela cu MKS Lublin, potrivit news.ro. Citește mai departe...
23:00
Sesiune extraordinară a Senatului: OUG pentru minele de huilă, pe agendă. Ce prevede planul 2023 – 2032 # Stiripesurse.ro
Senatul se reuneşte luni în plen, de la ora 12:00, într-o nouă sesiune extraordinară, pentru a lua act de emiterea unei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, a decis, vineri, Biroul permanent al forului legislativ, informează AGERPRES. Citește mai departe...
23:00
Europa pune banii pe apă: Investiții de 116 milioane de euro în mări, oceane și fluviul Dunărea # Stiripesurse.ro
Uniunea Europeană va finanța cu 116 milioane de euro un pachet de 13 proiecte dedicate refacerii sănătății oceanelor și a apelor, printre care și inițiative ce vizează Marea Neagră și fluviul Dunărea, a anunțat vineri Comisia Europeană, potrivit Agerpres. Citește mai departe...
22:50
Dragoș Damian: 'Paracetamol, Metamizol și Ibuprofen sunt ieftine. Nimeni nu iubește medicamentele ieftine' # Stiripesurse.ro
Absența din spitale și, de multe ori, din farmacii, a medicamentelor banale și ieftine, constatată de ministrul Alexandru Rogobete - paracetamol, metamizol, ibuprofen, dar și a multor altora, cum ar fi soluțiile perfuzabile, amoxicilina, candesartan, fenofibrat, omeprazol, indapamida, Citește mai departe...
22:50
Negocierile cu Putin, fără rezultate. Trump are în plan 'sancțiuni masive' împotriva Rusiei: Cred că în două săptămâni vom ști în ce direcție merg lucrurile # Stiripesurse.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat vineri că în aproximativ două săptămâni va ști dacă există șanse reale de progres în eforturile sale de a pune capăt invaziei Rusiei în Ucraina. Citește mai departe...
22:30
Tragerea la sorţi a CM din 2026 va avea loc în decembrie, la Washington. Trump spune că Putin ar putea fi prezent la turneu # Stiripesurse.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a anunţat vineri că tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026 va avea loc în data de 5 decembrie, la Kennedy Center din Washington DC, relatează CNN. Trump a mai afirmat că este posibil ca Vladimir Putin să fie prezent la turneul final. Citește mai departe...
22:30
Conducerea CE Valea Jiului respinge acuzațiile lui Bogdan Ivan și 'aruncă pisica' în curtea Ministerului Energiei: 'Atrag oamenii în jocuri politice' # Stiripesurse.ro
Conducerea Complexului Energetic Valea Jiului respinge acuzaţiile ministrului Energiei, Bogdan Ivan, şi consideră că responsabilitatea totală pentru impasul financiar actual în care se află societatea cade exclusiv în sarcina Ministerului Energiei ca for tutelar. Citește mai departe...
22:30
Bărbat arestat preventiv pentru ultraj judiciar, după ce a lovit un avocat, reproşându-i că nu l-a reprezentat corespunzător # Stiripesurse.ro
Un bărbat din judeţul Braşov a fost arestat preventiv într-un dosar în care este acuzat de ultraj judiciar. El a fost inculpat după ce a lovit un avocat, care îl reprezentase într-un proces, reproşându-i că nu l-a reprezentat ”corespunzător”, scrie news.ro. Citește mai departe...
22:20
Ministrul olandez de externe, Caspar Veldkamp, a demisionat vineri, după ce nu a reuşit la ultima şedinţă de guvern să obţină impunerea de sancţiuni împotriva Israelului pentru războiul din Fâşia Gaza şi situaţia umanitară gravă a populaţiei palestiniene din această enclavă, Citește mai departe...
22:20
Scandal pe dosarul Nordis! DIICOT reacționează după acuzațiile lui Stelian Ion: 400 de volume, 600 de păgubiţi; 2.000 de persoane audiate # Stiripesurse.ro
DIICOT a transmis vineri că ancheta în dosarul Nordis se desfăşoară cu celeritate, în ultimele şase luni fiind audiate 2. Citește mai departe...
22:10
NATO pregătește o plasă de siguranță pentru Ucraina: Garanţiile de securitate solide vor fi esenţiale şi acest lucru este ceea ce încercăm să definim în prezent # Stiripesurse.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, aflat vineri în vizită la Kiev, le-a cerut aliaţilor occidentali să dea ''garanţii de securitate solide'' pentru Ucraina în cazul unui acord de pace cu Moscova, pentru a evita orice nouă invazie rusă, relatează France Presse şi Reuters, citate Citește mai departe...
22:00
Washington sub tensiune: militarii Gărzii Naționale, înarmați la ordinul Pentagonului # Stiripesurse.ro
Militarii din Garda Naţională mobilizaţi de Donald Trump în capitala americană vor purta „în curând” arme, a anunţat vineri un responsabil american din domeniul apărării, relatează AFP. Citește mai departe...
22:00
Premierul israelian Netanyahu critică dur raportul ONU privind foametea în Gaza: E o minciună nerușinată # Stiripesurse.ro
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a calificat drept o 'minciună neruşinată' raportul ONU ce declară foamete în Fâşia Gaza şi a afirmat că adevăratul vinovat este mişcarea islamistă palestiniană Hamas, transmit vineri AFP şi Reuters, citate de Agerpres. Citește mai departe...
22:00
Vicecampioana CSM Oradea anunţă, vineri seară, ultimul transfer din intersezon - Thomas Bropleh, care a adunat şapte sezoane în puternica ligă spaniolă, ultimul la Lleida, informează news.ro.Cu dublă cetăţenie liberiană şi americană, Bropleh a semnat un contract valabil pe un an. Citește mai departe...
Acum 12 ore
21:50
Accident grav pe DN1: motociclist inconștient după ce a căzut pe șosea; trafic blocat # Stiripesurse.ro
Traficul pe DN 1 Ploiești–București este restricționat în apropierea localității Otopeni, după ce un motociclu a căzut pe carosabil. Motociclistul a suferit leziuni grave și se află în stare inconștientă. Citește mai departe...
21:50
MAE: Dacă taxele consulare propuse ar fi fost aplicate în 2025, suma totală ar fi de 38 de milioane de euro # Stiripesurse.ro
Dacă noile taxe consulare propuse ar fi fost aplicate anul acesta, suma totală colectată este estimată la peste 38 de milioane de euro, a declarat, vineri, directorul general al Departamentului Consular, Oana Darie, în cadrul unui briefing de presă. Citește mai departe...
21:50
Final neașteptat, după 19 ani, într-unul din cele mai stabile cupluri din lumea mondenă. Tily Niculae: 'Nu a fost o alegere ușoară' # Stiripesurse.ro
Actrița Tily Niculae, cunoscută pentru rolul emblematic din serialul „La Bloc”, dar și pentru implicarea activă în proiecte sociale, educaționale și de parenting, a anunțat oficial despărțirea de soțul său, Dragoș Popescu, după 15 ani de căsnicie și 19 ani de relație. Citește mai departe...
21:40
Ungaria şi Slovacia au trimis vineri o scrisoare Comisiei Europene prin care cer Bruxellesului să îşi respecte angajamentul de a garanta siguranţa aprovizionării energetice a statelor Uniunii Europene, după ce, potrivit lor, în urma celui mai recent atac ucrainean asupra conductei Citește mai departe...
21:40
Ministrul Oana Ţoiu va prezenta viziunea României asupra regiunii la Forumul European Alpbach # Stiripesurse.ro
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, va prezenta sâmbătă, la Forumul European Alpbach din Austria, viziunea României asupra viitorului regiunii, informează MAE, conform AGERPRES.Şefa diplomaţiei române va participa până duminică la sesiunile dedicate rolului Europei în lume. Citește mai departe...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.