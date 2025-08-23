Duckadam, decorat post mortem de Primăria Arad! Soția „eroului de la Sevilla”, prezentă la meciul UTA – Unirea Slobozia

Fanatik, 23 august 2025 05:30

Prezență surpriză în tribunele arenei ”Francisc von Neuman” din Arad. Soția regretatului Helmut Duckadam a fost surprinsă la meciul dintre UTA și Unirea Slobozia.

Acum 30 minute
05:30
Duckadam, decorat post mortem de Primăria Arad! Soția „eroului de la Sevilla", prezentă la meciul UTA – Unirea Slobozia
Prezență surpriză în tribunele arenei ”Francisc von Neuman” din Arad. Soția regretatului Helmut Duckadam a fost surprinsă la meciul dintre UTA și Unirea Slobozia.
Acum 6 ore
01:10
Nedreptatea trăită de Gigi Nețoiu în închisoare: „Am făcut infarct înainte de eliberare! Ne tratau mai rău decât pe criminali” Fanatik
Gigi Nețoiu a povestit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care a fost nedreptatea de care s-a lovit în perioada în care a fost la închisoare.
00:50
Acționarul Rapidului, anunț la miezul nopții despre situația jucătorului din Giulești: „Nu mai e nicio discuție, rămâne aici” Fanatik
Victor Angelescu a vorbit despre viitorul a doi jucători de la Rapid, la scurt timp după victoria giuleștenilor cu Metaloglobus.
00:30
Video. Polițiști agresați în Drobeta Turnu Severin. Au chemat jandarmii, dar echipajul n-a mai ajuns. Care este motivul Fanatik
Doi polițiști au fost agresați, vineri seara, în Drobeta Turnu Severin, fiind nevoie de jandarmi. Forțele de intervenție n-au mai ajuns la fața locului
00:20
Victor Angelescu a anunțat un nou transfer la Rapid imediat după 2-1 cu Metaloglobus: „E propus de Pederzoli” Fanatik
Victor Angelescu, reacție la cald după victoria Rapidului în fața celor de a Metaloglobus. „Nu au făcut meciuri strălucite”. Ce transfer a anunțat în Giulești.
00:10
Costel Gâlcă a avut mai multe nemulțumiri după Metaloglobus – Rapid 1-2: „Ne grăbim să finalizăm” Fanatik
Ce a declarat Costel Gâlcă, antrenorul de la Rapid, după un nou succes în Superliga României. Tehnicianul nu e pe deplin mulțumit de evoluția echipei sale.
00:10
Jucătorii Rapidului, îngrijorați după 2-1 cu Metaloglobus: „Trebuie să găsim o rezolvare, pentru că asta nu va ține la nesfârșit” Fanatik
Rapidul a obținut trei puncte din disputa cu Metaloglobus, însă jucătorii lui Costel Gâlcă își pun mari semne de întrebare în privința jocului. Ce au declarat la finalul disputei.
00:00
Cinci zodii sunt protejate de astre până pe 1 septembrie. Noroc la bani, legături profitabile, dar și evenimente neașteptate pentru ele Fanatik
Cinci dintre zodii sunt protejate de astre până în luna septembrie. Urmează o perioadă fabuloasă pentru ele de care trebuie să știe cum să profite.
Acum 8 ore
23:50
Bayern a demolat-o pe Leipzig în primul meci al sezonului din Bundesliga: 6-0! Luis Diaz a debutat cu gol Fanatik
Show total făcut de Bayern Munchen în primul meci din noul sezon din Bundesliga. Harry Kane și Luis Diaz, remarcații serii.
23:40
L-au făcut praf! Suporterii Rapidului, atacuri grosolane la atingerea bornei de 300 de meciuri în SuperLiga Fanatik
Meciul dintre Metaloglobus și Rapid ar fi trebuit să fie o amintire plăcută pentru unul dintre cei aflați pe teren. Din păcate pentru el, suporterii Rapidului l-au făcut praf.
23:40
Cum s-a petrecut, de fapt, tragedia din Argeș. Un tânăr de 18 ani a murit strivit de un acoperiș, încercând să fugă din calea vijeliei Fanatik
Tânărul de 18 ani din județul Argeș, mort în timpul furtunii, încerca să se adăpostească. Cum a avut loc, de fapt, tragedia
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 23 august, din SuperLiga. Cotă de 6,87 de la Superbet pentru meciul U Cluj – Dinamo Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 23 august, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 6,87 la meciul U Cluj - Dinamo.
23:10
Vijelia a creat probleme mari avionului lui CFR Cluj! Unde au aterizat ardelenii după 2-7 cu Hacken. Programul meciului cu Oțelul, dat peste cap. Exclusiv Fanatik
Probleme mari pentru CFR Cluj! Zborul ardelenilor din Suedia a avut o întârziere, iar echipa din Gruia nu a putut ateriza la Constanța.
23:00
Gigi Becali a dezvăluit pe ce poziție va juca Mamadou Thiam la FCSB: „Acolo îl băgăm. Zici că e tanc” Fanatik
Gigi Becali este extrem de încântat de transferul lui Mamadou Thiam la FCSB. Când va debuta noul atacant al roș-albaștrilor
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 23 august 2025. Câștig de peste 600 de lei cu fotbal Fanatik
Biletul zilei la pariuri de sâmbătă, 23 august 2025, poate aduce un câștig de peste 600 de lei cu ajutorul a trei meciuri de fotbal.
22:40
Ce a pățit un pescar care a vrut să facă o poză cu un rechin: ”Tocmai terminam de scos cârligul din gură” Fanatik
Ce i s-a întâmplat unui pescar când a vrut să realizeze o fotografie cu un rechin. Momentul nu l-a speriat absolut deloc.
22:40
“Universitatea Craiova poate ajunge până în semifinalele Conference!”. Cea mai tare reacţie după victoria oltenilor de la Istanbul: “Gigi o are grea la titlu!” Fanatik
Giovanni Becali a lansat, în direct la „DON Giovanni”, un scenariu impresionant pentru Universitatea Craiova în acest sezon - calificare în semifinalele UEFA Conference League.
22:40
Video. Grindina a lovit puternic trei județe. Străzi acoperite de gheață, mașini și acoperișuri avariate Fanatik
Grindina a făcut ravagii în mai multe județe. Străzile au fost acoperite de gheață, iar mașinile oamenilor sunt avariate.
22:20
Moment incredibil în Biroul Oval! Trump a scos din sertar o fotografie cu Putin și i-a lăsat „mască” pe toți: „Vrea foarte mult să vină la Cupa Mondială”. Video Fanatik
Donald Trump „le-a stins lumina” jurnaliștilor prezenți în Biroul Oval, în timpul unei conferințe în care l-a avut alături pe Gianni Infantino. Ce a spus despre președintele Rusiei, Vladimir Putin.
22:10
Mandorlini, pus în gardă înainte de a ajunge la CFR Cluj: „Este greu să vii după Dan Petrescu!” Fanatik
Andrea Mandorlini este succesorul lui Dan Petrescu pe banca tehnică a lui CFR Cluj, însă italianul a primit avertizări că nu îi va fi ușor.
Acum 12 ore
21:40
„Ești mulțumit de transferuri?”. Cristi Chivu, răspuns fără ezitări înainte de startul sezonului: „Calitate, nu cantitate” Fanatik
Cristi Chivu este pregătit de startul noului sezon de Serie A alături de Inter Milano. Cum a răspuns când a fost întrebat dacă are emoții
21:40
Top 7 cele mai frumoase călătorii cu trenul din întreaga lume. Turiștii au parte de peisaje de poveste, lanțuri muntoase și rezervații naturale Fanatik
Top 7 cele mai spectaculoase plimbări cu trenul de pe întregul glob. Trec prin priveliști de vis, lanțuri montane și multă natură.
21:20
Mobilizare totală! Câte bilete s-au vândut cu 6 zile înainte de returul FCSB – Aberdeen de pe Arena Națională. Exclusiv Fanatik
Fanii campioanei României au luat cu asalt platforma de ticketing pentru duelul dintre FCSB și Aberdeen. Care e numărul de bilete vândute.
20:50
Zeljko Kopic, îngrijorat de situația unui jucător de la Dinamo: „Îi oferim tot sprijinul. Este dificil pentru toată lumea” Fanatik
Zeljko Kopic a prefațat în cadrul unei conferințe de presă disputa cu Universitatea Cluj, din etapa a 7-a a SuperLigii.
20:40
O mamă a găsit mesaje tulburătoare pe rochia fiicei sale. A rămas șocată când a descoperit totul Fanatik
O femeie a dat peste comentarii provocatoare pe rochia achiziționată pentru fetița sa. A fost uimită când a văzut asta.
20:40
Programul Rabla 2025. Ce trebuie să știe românii care vor să-și ia o mașină nouă, anunțul ministrului Mediului Fanatik
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) a lansat în consultare publică ghidul de finanțare pentru Programul Rabla Auto 2025.
20:30
Vestea primită de FCSB de la UEFA, după ce roș-albaștrii au acuzat arbitrajul la meciul cu Aberdeen Fanatik
Partida din returul playoff-ului Europa League dintre FCSB și Aberdeen va fi arbitrată de un norvegian. Ce veste a primit campioana României de la UEFA.
20:20
Dan Petrescu, forţat să se retragă din antrenorat: “Are probleme de sănătate! Poate dura ani de zile” Fanatik
Dan Petrescu și-a dat demisia de la CFR Cluj după eșecul dur cu Hacken, 2-7. Președintele clubului, Cristi Balaj, a vorbit despre situația dificilă a tehnicianului.
20:10
Autocar plin cu turiști români, implicat într-un accident în Grecia. Șoferul a făcut infarct la volan. Video Fanatik
Un autocar plin cu turiști români a fost implicat într-un accident în Grecia. Șoferului i s-a făcut rău la volan și a murit pe loc
19:50
Universitatea Craiova la TV a spulberat audiența FCSB de pe Voyo! Câți români s-au uitat la meciurile echipelor românești în Europa Fanatik
Meciurile echipelor românești în Europa au atras sute de mii de telespectatori. Ce audiență a avut Aberdeen - FCSB, singurul duel transmis de Voyo.
19:40
A mâncat chipsuri și curry, iar ulterior a murit subit în brațele tatălui său la doar 12 ani. Cum a fost posibil așa ceva Fanatik
O fetiță de doar 12 ani a murit subit în brațele tatălui său la scurt timp după ce a mâncat chipsuri și curry. Cum s-a întâmplat asta?
19:40
“A fost singura dată când a plâns din cauza fotbalului!” Moment incredibil între Ilie Balaci şi Mircea Lucescu Fanatik
Andrei Vochin a povestit la „Oldies But Goldies” despre un moment nefericit din cariera lui Ilie Balaci, când fostul mare fotbalist a plâns după o decizie luată de Mircea Lucescu.
19:30
A plecat la cumpărături și în drum spre casă a fost atacat de urs. Un bărbat din Bistrița-Năsăud a ajuns la spital. „Se vede urma de la gheară” Fanatik
Un bărbat din județul Bistrița-Năsăud a fost atacat de urs, într-un lan de porumb. Victima s-a trezit cu animalul în cale, în timp ce se întorcea de la cumpărături
19:20
Scandalul de la tragerea la sorți a play-off-ului Cupei României a ajuns în presa internațională: „Pare să rămână mereu în contact cu o anumită bilă” Fanatik
Scandalul din Cupa României ajunge în atenția presei străine. Jurnaliștii englezi analizează gestul controversat al oficialului FRF.
19:20
Vijeliile fac prăpăd în România. Cod portocaliu de furtuni și grindină în București și mai multe județe Fanatik
ANM a emis mai multe atenționări de ultimă oră, Capitala și mai multe județe fiind sub cod portocaliu de vijelie puternică.
19:10
Marius Şumudică a rămas mască după arbitrajul de la Aberdeen – FCSB 2-2: „N-am văzut în viaţa mea! A arbitrat cu cartonaşul în mână” Fanatik
Marius Șumudică a urmărit Aberdeen - FCSB 2-2 și a avut o reacție vehementă la adresa arbitrului Serdar Gozubuyuk, care l-a eliminat pe Cisotti
18:50
Donald Trump, anunț-surpriză direct de la Casa Albă. Președintele SUA va da declarații de la ora 19.00 Fanatik
Președintele american Donald Trump urmează să facă un anunț la ora 19.00, chiar din Biroul Oval. Subiectul declarațiilor încă nu a fost dezvăluit
18:50
Plecare de la Rapid înaintea meciului cu Metaloglobus! Jucătorul adus de Dan Șucu pe 250.000 de euro a fost vândut în Slovacia Fanatik
A plecat de la Rapid în ziua meciului cu Metaloglobus. Fundașul pe care giuleștenii au plătit anul trecut 250 de mii de euro a fost cedat în Slovacia.
18:50
Nunțile în România sunt în scădere, arată datele INS. Motivul pentru care cuplurile nu își mai asumă o astfel de responsabilitate Fanatik
Românii nu mai sunt interesați de căsătorie, arată datele Institutului Național de Statistică. De la an la an, aceste evenimente sunt într-o continuă scădere.
18:40
Motivul bizar pentru care o femeie s-a trezit cu vacanța ruinată. Ce a putut să pățească în plină zi pe străzi Fanatik
O femeie s-a trezit cu vacanța ruinată dintr-un motiv cât se poate de bizar. A mers într-o destinație populară, însă nu se aștepta să trăiască așa ceva.
18:40
Unul dintre foștii consilieri ai lui Trump, percheziționat de FBI. Este vizat într-o anchetă privind documente clasificate Fanatik
FBI percheziționează locuința lui John Bolton, fost consilier pentru securitate națională al președintelui Donald Trump.
18:40
Ianis Hagi a bătut palma cu noua echipă! Internaționalul român semnează și va încasa un salariu uriaș Fanatik
Ianis Hagi și-a găsit echipă și este gata să semneze contractul. Cine este echipa cu care s-a înțeles fostul jucător de la Rangers.
18:30
Metaloglobus – Rapid, live video în etapa 7 din SuperLiga. Apariție surpriză în lotul lui Costel Gâlcă Fanatik
Meciul dintre Metaloglobus și Rapid va avea loc în etapa a 7-a din SuperLiga. Pe Fanatik.ro găsiți toate detaliile despre duelul giuleștenilor.
18:20
Giovanni Becali a anunţat suma uriaşă pe care se vinde Bîrligea de la FCSB: “E două clase peste Louis Munteanu!” Fanatik
Giovanni Becali s-a pronunțat cu privire la valoarea lui Daniel Bîrligea, care a marcat din nou pentru FCSB, în duelul de pe terenul lui Aberdeen.
18:10
Efectul devastator al păpușilor Labubu asupra psihicului copiilor. Avertismentul unui psiholog: ”Un amestec straniu” Fanatik
Zvonurile că păpușile Labubu ar avea camere ascunse au provocat teamă în rândul copiilor. Psihologul Cristina Zaharia admite că designul lor poate stârni frică.
18:00
Fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo, din nou liber de contract! A plecat și de la echipa din Liga 3 Fanatik
Fostul fotbalist de la FCSB și Dinamo a încetat colaborarea cu echipa din Liga 3 la care a evoluat în ultimele luni. Anunțul oficial al clubului
17:50
Omul lui Vladimir Putin, despre marele summit cu Zelenski: „Cum putem să ne întâlnim cu o persoană care se preface că este un lider?” Fanatik
Serghei Lavrov a declarat că Putin e dispus să se întâlnească cu Zelenski, dar „agenda nu este pregătită”. Oficialul rus a lansat o serie de atacuri la adresa lui Zelenski.
17:50
Haos la semafor. O șoferiță de 66 de ani a provocat un accident cu trei victime, lângă Timișoara Fanatik
Un accident rutier grav a avut loc, vineri, lângă Timișoara. O șoferiță de 66 de ani a intrat pe contrasens. Trei persoane au fost rănite.
17:50
„Poate aude și domnul Bolojan!”. Sfatul lui Gigi Nețoiu cu privire la TVA pentru premierul României Fanatik
Gigi Nețoiu a fost invitatul emisiunii FANATIK SuperLiga în cadrul căreia a abordat mai multe probleme cu care se confruntă în prezent România.
17:40
Ea este femeia care compune muzică pentru vaci. Susține că așa dau mai mult lapte Fanatik
Cum arată femeia care face melodii pentru vaci. Aceasta crede că în felul acesta animalele domestice produc mai mult lapte.
