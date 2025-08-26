Pensionarii vor putea cumula pensia cu salariul în continuare. De ce interdicția nu fost adoptată

Newsweek.ro, 26 august 2025 12:30

Guvernul pare că s-a răzgândit. Pensionarii vor putea cumula pensia cu salariu în continuare. Guvern...

Acum 5 minute
12:50
Acum 10 minute
12:40
„Bună, ești acasă?” Dacă primești acest mesaj, escrocheria a început deja. Îți fură datele și banii Newsweek.ro
O nouă escrocherie este în atenția specialiștilor în securitate cibernetică. Totul începe cu un mesa...
Acum 30 minute
12:30
12:20
Trump anunță demiterea Lisei Cook. Acuzații de fraudă ipotecară la vârful Rezerveri Federale a SUA Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că o concediază pe Lisa Cook, guvernatoarea Rezervei Federale, ...
Acum o oră
12:10
Un locuitor din Buzău a plătit o factură de 300 de lei pentru apa de ploaie. Cum se calculează taxa Newsweek.ro
Preluarea și epurarea apei de ploaie este facturată în municipiile Buzău și Râmnicu-Sărat. Cea mai m...
12:00
SUA: Donald Trump intenţionează să redenumească Departamentul Apărării în „Departamentul de Război” Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a sugerat luni că ar putea schimba numele Departamentului Apărări...
Acum 2 ore
11:50
SUA, comandă de 2.900.000.000$ pentru motoare de F-35, avioane fabricate la Lockheed Martin în Texas Newsweek.ro
Marina militară a SUA a semnat un contract de aproape 2,9 miliarde de dolari cu Pratt & Whitney pent...
11:40
Efect de bumerang: Crește vârsta de pensionare, cresc pensiile speciale. Deficitul: 3.200.000.000€ Newsweek.ro
Guvernul nu ia în calcul un efect de bumerang - Crește vârsta de pensionare, cresc pensiile speciale...
11:30
Liderul Hezbollah: Nu vom renunţa la armele care ne protejează de duşmanul nostru Newsweek.ro
Liderul grupării şiite libaneze Hezbollah, Naim Qassem, a reiterat luni că mişcarea sa nu va depune ...
11:20
Dovada că Giulgiul din Torino e autentic. Pe o monedă din secolul 10 apare fața lui Isus de pe pânză Newsweek.ro
Giulgiul din Torino e unul dintre cele mai spectaculoase, dar și controversate artefacte ale lumii c...
11:00
METEO Vremea se schimbă din nou. Unde se face frig și în ce zone vine iar canicula? Newsweek.ro
Vremea se schimbă din nou. După o caniculă insuportabilă au venit câteva zile răcoroase. Acum meteor...
11:00
Un pensionar a plătit CASS de 10.000 lei. La ce sumă uriașă a ajuns cea mai mare pensie din România Newsweek.ro
Un pensionar a plătit CASS de 10.000 lei la pensie. La ce sumă uriașă a ajuns cea mai mare pensie di...
Acum 4 ore
10:20
VIDEO Nicușor Dan, despre politica externă a României: Trebuie consolidat parteneriatul cu SUA Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut câteva precizări cu privire la politica externă a României. Printre...
10:00
Dacă nu achiți întreținerea la bloc, îți poți pierde apartamentul. Cât timp ai să plătești Newsweek.ro
Nu este un fapt foarte cunoscut, dar proprietarii de apartamente din România care nu își achită la t...
10:00
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti impozit de zece ori? Document Newsweek.ro
Se știe în ce zile se dau pensie în septembrie. Există o mică schimbare, iar unii pensionari vor lua...
09:50
Trenuri CFR, în pericol să fie suspendate? Datorii de peste 41.000.000 de lei la CFR Călători Newsweek.ro
Un nou conflict între instituțiile statului riscă să lase mii de români pe peroane. CFR SA, compania...
09:40
Cum a rămas o familie de români din Germania fără ajutor social. Unde se aflau în timpul controlului Newsweek.ro
Mulți români din diaspora trăiesc din ajutoare sociale în țările respective. Când vin în România își...
09:30
Românii, dispuși să plătească triplu pentru confort în avion. Cât costă un bilet la business class Newsweek.ro
Tot mai mulți români preferă să plătească mai mult pentru confort atunci când călătoresc. Datele din...
09:20
Călin Georgescu, în campanie electorală pentru Capitală. Ce șanse are un extremist să fie primar? Newsweek.ro
După ce candidatura sa a fost respinsă și după eșecul lui George Simion pe care l-a susținut, Călin ...
09:00
VIDEO Panouri fotovoltaice și grădină cu roșii și gogoșari pe acoperiș. A economisit mii de euro Newsweek.ro
VIDEO Panouri fotovoltaice și grădină cu roșii și gogoșari pe acoperișul casei. A economisit mii de ...
Acum 6 ore
08:50
Facturi triple la energie în România în iulie 2025. Ministrul Energiei: „Mă duc cu problema în CSAT” Newsweek.ro
Românii s-au trezit în luna iulie cu facturi la energie chiar și de trei ori mai mari față de lunile...
08:40
Trump, mesaj dur după discuția cu Putin: „Mă enervez când bombardează Kievul. Nu vrea pace” Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că antipatia lui Vladimir Putin față de Volodi...
08:30
Un român a avut parte de probleme după ce și-a uitat soția într-o parcare din Germania. A mers 70 km Newsweek.ro
Un român a avut parte de probleme după ce și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Doar fiul lo...
08:20
Ce țări din Europa vor interzice manichiura semi-permanentă? Lacul pentru luciu este toxic Newsweek.ro
De la 1 septembrie 2025, lacurile și gelurile UV pentru manichiura semi-permanentă nu vor mai putea ...
08:10
Mașina Mercedes-Benz cu cel mai mare kilometraj din lume, construită în 1976. A parcurs 4.600.000 km Newsweek.ro
Mașina Mercedes-Benz cu cel mai mare kilometraj din lume a parcurs 4.600.000 kilometri și a aparținu...
08:10
Astăzi se termină cu Bacalaureatul 2025. Absolvenții află ultimele rezultate de la contestații Newsweek.ro
Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, vor fi publicate astăzi, ...
08:00
Ministrul Educației se așteaptă la boicotarea începerii noului an școlar. Ce vor profesorii? Newsweek.ro
Daniel David, ministrul Educaţiei, admite că nu ştie cum vor decurge festivităţile de deschidere a a...
08:00
Care români vor plăti CASS și taxe mai mici? Pachetul 2 al austerității, modificat de guvern Newsweek.ro
Au fost negocieri în coaliție astfel încât vor exista români care vor plăti CASS și taxe mai mici. P...
07:40
Președintele Poloniei, prietenul lui George Simion, lasă Ucraina fără Starlink în plin război Newsweek.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a refuzat să semneze un amendament la un proiect de lege care pr...
07:40
Ucraina și SUA, întâlnire pentru a organiza discuții de pace cu Rusia. Ce prevede proiectul de acord Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat luni, 25 august, că oficiali ucraineni și americani se vor...
07:30
De ce Declarația de Independență a Republicii Moldova față de Rusia a fost arsă? Semnată a doua oară Newsweek.ro
Declarația de Independență a Republicii Moldova față de Rusia a fost votată la 27 august 1991 într-o...
07:20
Horoscop 27 august. Luna în Balanță aduce surprize Berbecilor. Săgetătorii impresionează Newsweek.ro
Horoscop 27 august. Luna în Balanță aduce surprize Berbecilor. Săgetătorii impresionează. Pentru Rac...
07:00
Și-a schimbat sexul ca să facă închisoare într-o pușcărie de femei. Bărbatul, condamnare de 18 luni Newsweek.ro
Ca să facă închisoare într-o pușcărie de femei un bărbat și-a modificat oficial sexul. În ciuda unui...
07:00
Pensionar de 82 ani cumulează pensie de 5000 lei cu salariu de 10000 lei. 2000 cazuri într-un județ Newsweek.ro
Tot mai mulți pensionari cumulează pensia cu salariul pentru a face față cheltuielilor de zi cu zi. ...
Acum 24 ore
22:10
De ce au depus zeci de mii de români cereri, ca să primească fiecare câte 50 de lei? Newsweek.ro
Peste 56.000 de români au depus cerere pentru a beneficia de sprijinul de 50 de lei din partea statu...
21:50
Memoriile ei vor fi publicate. I-a acuzat pe Ducele de York şi Jeffrey Epstein de agresiune sexuală Newsweek.ro
Memoriile postume ale Virginiei Giuffre, care i-a acuzat pe Ducele de York și pe Jeffrey Epstein de ...
21:10
Indicele Nasdaq s-a apreciat, datorită acţiunilor Nvidia și Intel. Ce se întâmplă cu S&P 500? Newsweek.ro
Indicele compozit Nasdaq a crescut luni, investitorii așteptând cu nerăbdare câștiguri, mai târziu, ...
20:40
Bucureştii, oraşul conductelor rupte. Termoenergetica repară una şi strică altele Newsweek.ro
Peste 2.700 de blocuri din București sunt în continuare fără apă caldă. Încercarea de a repara avari...
20:30
Sorin Grindeanu: PSD revine la şedinţele coaliţiei, dar cu anumite condiţii Newsweek.ro
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că Partidul Social Democrat revine la şedinţele...
20:10
Care sunt cele 2 proiecte din industria auto pe care le finanţează Ministerul Finanţelor? Câţi bani? Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a înmânat două acorduri de finanțare pentru companiile Autom...
20:00
Scenariu lansant în Rusia: Ajutorul militar va fi atacat la granițele Ucrainei, inclusiv cu România Newsweek.ro
Ajutorul militar străin, în special sistemele străine de apărare aeriană achiziționate de Kiev, vor ...
19:30
Cum să adormi rapid seara. Metoda simplă, fără medicamente, care nu te costă nimic Newsweek.ro
Multe persoane se confruntă cu dificultăți atunci când încearcă să adoarmă rapid. Totuși, există o m...
19:10
Remus Pricopie, rectorul SNSPA: Moscova este (tot) aici. Ce este de făcut? Newsweek.ro
Remus Pricopie afirmă că România se află deja într-un război hibrid „pe care fie nu suntem în stare,...
19:00
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Comitetul Olimpic și Sportiv Român, parteneriat strategic Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Comitetul Olimpic și Sportiv Român au încheiat astăzi un p...
18:40
Transgaz şi-a triplat profitul. Apreciere spectaculoasă, în ultimele 12 luni Newsweek.ro
Transgaz, compania naţională care administrează reţeaua naţională de gaze a României, şi-a triplat ...
18:20
Flavia Groșan se dezice de „noua teorie” despre COVID-19: „Eu nu am argumente științifice” Newsweek.ro
18:10
Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru ajutorul oferit Ucrainei. Echipamente defensive Newsweek.ro
Ucraina apreciază sincer sprijinul și livrările „vitale” de echipament defensiv din partea României,...
18:00
Opel renuță la electrificarea întregii game de modele în câțiva ani. Cererea nu este cea așteptată Newsweek.ro
Opel a fost unul dintre pionierii mașinilor exclusiv electrice, având ca scop transformarea tuturor ...
17:40
Care cartiere din București vor rămâne fără apă caldă pe termen nelimitat? Avarii mari în rețea Newsweek.ro
Mii de blocuri din București vor rămâne în continuare, pe termen nedeterminat, fără apă caldă, întru...
17:20
Calvarul unui marinar din Ucraina luat prizonier de Rusia. Torturat 2 ani, a slăbit 40 de kilograme Newsweek.ro
Un marinar ucrainean, Oleksandr Kiriienko, luat prizonier de ruși a fost torturat timp de 2 ani în c...
