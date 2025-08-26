Pensionarii vor putea cumula pensia cu salariul în continuare. De ce interdicția nu fost adoptată
Newsweek.ro, 26 august 2025 12:30
Guvernul pare că s-a răzgândit. Pensionarii vor putea cumula pensia cu salariu în continuare. Guvern...
• • •
Alte ştiri de Newsweek.ro
Acum 5 minute
12:50
Pachetul 2 fiscal. Reforma pensiilor magistraților și cumulul pensie - salariu ar putea fi eliminate # Newsweek.ro
Noul pachet de măsuri fiscale încă nu are formă finală, iar unele măsuri, precum cumulul pensie-sala...
Acum 10 minute
12:40
„Bună, ești acasă?” Dacă primești acest mesaj, escrocheria a început deja. Îți fură datele și banii # Newsweek.ro
O nouă escrocherie este în atenția specialiștilor în securitate cibernetică. Totul începe cu un mesa...
Acum 30 minute
12:30
Pensionarii vor putea cumula pensia cu salariul în continuare. De ce interdicția nu fost adoptată # Newsweek.ro
Guvernul pare că s-a răzgândit. Pensionarii vor putea cumula pensia cu salariu în continuare. Guvern...
12:20
Trump anunță demiterea Lisei Cook. Acuzații de fraudă ipotecară la vârful Rezerveri Federale a SUA # Newsweek.ro
Președintele Donald Trump a declarat că o concediază pe Lisa Cook, guvernatoarea Rezervei Federale, ...
Acum o oră
12:10
Un locuitor din Buzău a plătit o factură de 300 de lei pentru apa de ploaie. Cum se calculează taxa # Newsweek.ro
Preluarea și epurarea apei de ploaie este facturată în municipiile Buzău și Râmnicu-Sărat. Cea mai m...
12:00
SUA: Donald Trump intenţionează să redenumească Departamentul Apărării în „Departamentul de Război” # Newsweek.ro
Preşedintele american Donald Trump a sugerat luni că ar putea schimba numele Departamentului Apărări...
Acum 2 ore
11:50
SUA, comandă de 2.900.000.000$ pentru motoare de F-35, avioane fabricate la Lockheed Martin în Texas # Newsweek.ro
Marina militară a SUA a semnat un contract de aproape 2,9 miliarde de dolari cu Pratt & Whitney pent...
11:40
Efect de bumerang: Crește vârsta de pensionare, cresc pensiile speciale. Deficitul: 3.200.000.000€ # Newsweek.ro
Guvernul nu ia în calcul un efect de bumerang - Crește vârsta de pensionare, cresc pensiile speciale...
11:30
Liderul grupării şiite libaneze Hezbollah, Naim Qassem, a reiterat luni că mişcarea sa nu va depune ...
11:20
Dovada că Giulgiul din Torino e autentic. Pe o monedă din secolul 10 apare fața lui Isus de pe pânză # Newsweek.ro
Giulgiul din Torino e unul dintre cele mai spectaculoase, dar și controversate artefacte ale lumii c...
11:00
Vremea se schimbă din nou. După o caniculă insuportabilă au venit câteva zile răcoroase. Acum meteor...
11:00
Un pensionar a plătit CASS de 10.000 lei. La ce sumă uriașă a ajuns cea mai mare pensie din România # Newsweek.ro
Un pensionar a plătit CASS de 10.000 lei la pensie. La ce sumă uriașă a ajuns cea mai mare pensie di...
Acum 4 ore
10:20
VIDEO Nicușor Dan, despre politica externă a României: Trebuie consolidat parteneriatul cu SUA # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a făcut câteva precizări cu privire la politica externă a României. Printre...
10:00
Dacă nu achiți întreținerea la bloc, îți poți pierde apartamentul. Cât timp ai să plătești # Newsweek.ro
Nu este un fapt foarte cunoscut, dar proprietarii de apartamente din România care nu își achită la t...
10:00
Care pensionari iau pensia mai repede în septembrie? Cine va plăti impozit de zece ori? Document # Newsweek.ro
Se știe în ce zile se dau pensie în septembrie. Există o mică schimbare, iar unii pensionari vor lua...
09:50
Trenuri CFR, în pericol să fie suspendate? Datorii de peste 41.000.000 de lei la CFR Călători # Newsweek.ro
Un nou conflict între instituțiile statului riscă să lase mii de români pe peroane. CFR SA, compania...
09:40
Cum a rămas o familie de români din Germania fără ajutor social. Unde se aflau în timpul controlului # Newsweek.ro
Mulți români din diaspora trăiesc din ajutoare sociale în țările respective. Când vin în România își...
09:30
Românii, dispuși să plătească triplu pentru confort în avion. Cât costă un bilet la business class # Newsweek.ro
Tot mai mulți români preferă să plătească mai mult pentru confort atunci când călătoresc. Datele din...
09:20
Călin Georgescu, în campanie electorală pentru Capitală. Ce șanse are un extremist să fie primar? # Newsweek.ro
După ce candidatura sa a fost respinsă și după eșecul lui George Simion pe care l-a susținut, Călin ...
09:00
VIDEO Panouri fotovoltaice și grădină cu roșii și gogoșari pe acoperiș. A economisit mii de euro # Newsweek.ro
VIDEO Panouri fotovoltaice și grădină cu roșii și gogoșari pe acoperișul casei. A economisit mii de ...
Acum 6 ore
08:50
Facturi triple la energie în România în iulie 2025. Ministrul Energiei: „Mă duc cu problema în CSAT” # Newsweek.ro
Românii s-au trezit în luna iulie cu facturi la energie chiar și de trei ori mai mari față de lunile...
08:40
Trump, mesaj dur după discuția cu Putin: „Mă enervez când bombardează Kievul. Nu vrea pace” # Newsweek.ro
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că antipatia lui Vladimir Putin față de Volodi...
08:30
Un român a avut parte de probleme după ce și-a uitat soția într-o parcare din Germania. A mers 70 km # Newsweek.ro
Un român a avut parte de probleme după ce și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Doar fiul lo...
08:20
Ce țări din Europa vor interzice manichiura semi-permanentă? Lacul pentru luciu este toxic # Newsweek.ro
De la 1 septembrie 2025, lacurile și gelurile UV pentru manichiura semi-permanentă nu vor mai putea ...
08:10
Mașina Mercedes-Benz cu cel mai mare kilometraj din lume, construită în 1976. A parcurs 4.600.000 km # Newsweek.ro
Mașina Mercedes-Benz cu cel mai mare kilometraj din lume a parcurs 4.600.000 kilometri și a aparținu...
08:10
Astăzi se termină cu Bacalaureatul 2025. Absolvenții află ultimele rezultate de la contestații # Newsweek.ro
Rezultatele finale ale examenului de Bacalaureat 2025, sesiunea de toamnă, vor fi publicate astăzi, ...
08:00
Ministrul Educației se așteaptă la boicotarea începerii noului an școlar. Ce vor profesorii? # Newsweek.ro
Daniel David, ministrul Educaţiei, admite că nu ştie cum vor decurge festivităţile de deschidere a a...
08:00
Care români vor plăti CASS și taxe mai mici? Pachetul 2 al austerității, modificat de guvern # Newsweek.ro
Au fost negocieri în coaliție astfel încât vor exista români care vor plăti CASS și taxe mai mici. P...
07:40
Președintele Poloniei, prietenul lui George Simion, lasă Ucraina fără Starlink în plin război # Newsweek.ro
Președintele polonez Karol Nawrocki a refuzat să semneze un amendament la un proiect de lege care pr...
07:40
Ucraina și SUA, întâlnire pentru a organiza discuții de pace cu Rusia. Ce prevede proiectul de acord # Newsweek.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat luni, 25 august, că oficiali ucraineni și americani se vor...
07:30
De ce Declarația de Independență a Republicii Moldova față de Rusia a fost arsă? Semnată a doua oară # Newsweek.ro
Declarația de Independență a Republicii Moldova față de Rusia a fost votată la 27 august 1991 într-o...
07:20
Horoscop 27 august. Luna în Balanță aduce surprize Berbecilor. Săgetătorii impresionează # Newsweek.ro
Horoscop 27 august. Luna în Balanță aduce surprize Berbecilor. Săgetătorii impresionează. Pentru Rac...
07:00
Și-a schimbat sexul ca să facă închisoare într-o pușcărie de femei. Bărbatul, condamnare de 18 luni # Newsweek.ro
Ca să facă închisoare într-o pușcărie de femei un bărbat și-a modificat oficial sexul. În ciuda unui...
07:00
Pensionar de 82 ani cumulează pensie de 5000 lei cu salariu de 10000 lei. 2000 cazuri într-un județ # Newsweek.ro
Tot mai mulți pensionari cumulează pensia cu salariul pentru a face față cheltuielilor de zi cu zi. ...
Acum 24 ore
22:10
Peste 56.000 de români au depus cerere pentru a beneficia de sprijinul de 50 de lei din partea statu...
21:50
Memoriile ei vor fi publicate. I-a acuzat pe Ducele de York şi Jeffrey Epstein de agresiune sexuală # Newsweek.ro
Memoriile postume ale Virginiei Giuffre, care i-a acuzat pe Ducele de York și pe Jeffrey Epstein de ...
21:10
Indicele Nasdaq s-a apreciat, datorită acţiunilor Nvidia și Intel. Ce se întâmplă cu S&P 500? # Newsweek.ro
Indicele compozit Nasdaq a crescut luni, investitorii așteptând cu nerăbdare câștiguri, mai târziu, ...
20:40
Peste 2.700 de blocuri din București sunt în continuare fără apă caldă. Încercarea de a repara avari...
20:30
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că Partidul Social Democrat revine la şedinţele...
20:10
Care sunt cele 2 proiecte din industria auto pe care le finanţează Ministerul Finanţelor? Câţi bani? # Newsweek.ro
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a înmânat două acorduri de finanțare pentru companiile Autom...
20:00
Scenariu lansant în Rusia: Ajutorul militar va fi atacat la granițele Ucrainei, inclusiv cu România # Newsweek.ro
Ajutorul militar străin, în special sistemele străine de apărare aeriană achiziționate de Kiev, vor ...
19:30
Multe persoane se confruntă cu dificultăți atunci când încearcă să adoarmă rapid. Totuși, există o m...
19:10
Remus Pricopie afirmă că România se află deja într-un război hibrid „pe care fie nu suntem în stare,...
19:00
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Comitetul Olimpic și Sportiv Român, parteneriat strategic # Newsweek.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară şi Comitetul Olimpic și Sportiv Român au încheiat astăzi un p...
18:40
Transgaz, compania naţională care administrează reţeaua naţională de gaze a României, şi-a triplat ...
18:20
18:10
Zelenski i-a mulțumit lui Nicușor Dan pentru ajutorul oferit Ucrainei. Echipamente defensive # Newsweek.ro
Ucraina apreciază sincer sprijinul și livrările „vitale” de echipament defensiv din partea României,...
18:00
Opel renuță la electrificarea întregii game de modele în câțiva ani. Cererea nu este cea așteptată # Newsweek.ro
Opel a fost unul dintre pionierii mașinilor exclusiv electrice, având ca scop transformarea tuturor ...
17:40
Care cartiere din București vor rămâne fără apă caldă pe termen nelimitat? Avarii mari în rețea # Newsweek.ro
Mii de blocuri din București vor rămâne în continuare, pe termen nedeterminat, fără apă caldă, întru...
17:20
Calvarul unui marinar din Ucraina luat prizonier de Rusia. Torturat 2 ani, a slăbit 40 de kilograme # Newsweek.ro
Un marinar ucrainean, Oleksandr Kiriienko, luat prizonier de ruși a fost torturat timp de 2 ani în c...
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.