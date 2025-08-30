Trump: Putin refuză să se întâlnească cu Zelenski pentru că „nu-l place” (VIDEO)

19:40

Bihorenii care au cumpărat bunuri ori servicii de proastă calitate au beneficiat de înlocuiri ale acestora, reparații sau restituirea banilor dați pe ele, în valoare de 773.000 lei, în urma soluționării a peste 1.500 de reclamații de către comisarii de la Protecția Consumatorului, în primul semestru al acestui an. În această perioadă au făcut și aproape 1.500 de controale vizând o mulțime de servicii și produse, în urma cărora au dat amenzi de 1,55 milioane lei. Mai mult, Comisariatul Județean a implementat și un nou serviciu prin care firmele pot să-și remedieze problemele fără a fi sancționate - controlul voluntar.