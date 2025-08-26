Bursa de la Paris şi acţiunile băncilor suferă de pe urma incertitudinilor politice
Financial Intelligence, 26 august 2025 12:30
Bursa de la Paris a deschis şedinţa de marţi în scădere, iar acţiunile băncilor au înregistrat scăderi semnificative, […]
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:20
Curtea de Conturi recomandă societăţii BTT SA reîntregirea patrimoniului cu activele înstrăinate ilegal şi recuperarea prejudiciului # Financial Intelligence
Curtea de Conturi a României (CCR) a constatat în cadrul unei misiuni de audit la SC Biroul de […]
12:20
Barbu(ARF):Alstom va intensifica livrarea trenurilor la patru pe lună;până în mai 2026 vor sosi toate cele 37 de garnituri # Financial Intelligence
Alstom va intensifica în perioada următoare procesul de livrare a trenurilor Coradia Stream la patru rame pe lună, […]
12:20
Depozitele la bănci ale firmelor şi populaţiei au crescut, în iulie 2025, cu 0,9% # Financial Intelligence
Depozitele la bănci ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în iulie 2025 cu 0,9% faţă de luna anterioară, […]
Acum 2 ore
11:10
Insolvența nu trebuie să atragă automat răspunderea personală: dreptatea se împarte uneori prea târziu. Povestea unui antreprenor (avocat) # Financial Intelligence
Una dintre modificările propuse de Guvern în privința insolvențelor, respectiv atragerea răspunderii personale, nu ia în considerare situațiile […]
11:10
Coaliția modifică pachetul fiscal: scade suma necesară pentru deschiderea unei firme, CASS mai mic pentru profesiile independente (Antena 3) # Financial Intelligence
În urma negocierilor dintre liderii PSD-PNL-USR-UDMR vor exista câteva modificări la pachetul doi de măsuri fiscale, pe care […]
Acum 4 ore
10:30
Investiţiile în regenerabile au scăzut cu 36% în SUA din cauza politicilor lui Trump # Financial Intelligence
Investiţiile în proiecte din domeniul energiilor regenerabile în SUA s-au prăbuşit în acest an, în condiţiile în care […]
10:20
Infinity Capital a încheiat un acord de vânzare a participațiilor la Argus Constanța și Comcereal Tulcea către BUILDCOM EOOD, pentru 14,5 milioane de euro # Financial Intelligence
Infinity Capital Investments a încheiat, în data de 25 august 2025, un acord cu BUILDCOM EOOD ("BUILDCOM") pentru […]
10:10
AROBS Systems contribuie la transformarea digitală a ANOFM printr-un proiect strategic finanțat prin PNRR # Financial Intelligence
AROBS Systems, parte a Grupului AROBS (BVB: AROBS), împreună cu Power Net Consulting, în calitate de lider al […]
10:10
Meta Estate Trust: Alexandru Bonea își va încheia mandatul de CEO la finalul lunii octombrie 2025 # Financial Intelligence
Meta Estate Trust informează acționarii și piața de capital asupra unei schimbări în conducerea executivă: actualul CEO, Alexandru […]
10:10
Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei # Financial Intelligence
Profitul net al Grupului Banca Transilvania a ajuns, la finalul lunii iunie 2025, la 1,97 miliarde lei, din […]
09:30
AFEER: Canicula, sistarea subvenționării și creșterea TVA au majorat facturile la energie electrică # Financial Intelligence
Facturile de energie electrică aferente consumului din luna iulie și, parțial, din august reflectă o creștere față de […]
Acum 6 ore
08:40
„Spectacol sau realitate?” – LOVIREA MOSCOVEI – ÎNTRE DISPERARE STRATEGICĂ ȘI ECHILIBRU PRIN FORȚĂ (opinie Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG) – Partea a II-a # Financial Intelligence
Col. (rz.) dr. Cătălin BALOG[1], 24.08.2025 REZUMAT. „Spectacol sau realitate?" Aceasta este dilema centrală a celei de-a doua […]
08:40
România are un deficit de forță de muncă persistent și mai sever decât media UE; Migrația net pozitivă este o corecție de piață utilă, dar se putea și mai bine (Cristian Popa) # Financial Intelligence
România are un deficit de forță de muncă (adică o ofertă insuficientă sau nepotrivită față de nevoile/cerințele posturilor) […]
08:10
Warren Buffett și-a dezvăluit planurile pentru sectorul feroviar, la CNBC; Acțiunile din domeniu au înregistrat scăderi după anunțul Berkshire Hathaway # Financial Intelligence
Miliardarul Warren Buffett nu este în piață pentru a cumpăra o altă companie feroviară, dar s-a întâlnit cu […]
07:40
TerraPower, companie susținută de Bill Gates, va explora în Utah amplasamente pentru reactoare nucleare, pe fondul creșterii cererii de energie electrică # Financial Intelligence
Oficiul pentru Dezvoltarea Energiei din Utah (OED), TerraPower și firma de dezvoltare funciară Flagship Companies au anunțat ieri […]
07:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că mulţi americani "ar dori să aibă un dictator", în cursul […]
07:20
Fondul de investiții al Norvegiei exclude Caterpillar și cinci bănci israeliene # Financial Intelligence
Fondul norvegian se retrage din Caterpillar din cauza echipamentelor furnizate Israelului De asemenea, Fondul se retrage din bănci […]
07:00
Compania Korean Air a anunţat marţi că achiziţionează peste 100 de aeronave Boeing, în cadrul celui mai mare […]
07:00
SUA: Trump demite un guvernator al Fed acuzat de fraudă pentru un împrumut ipotecar # Financial Intelligence
Președintele american, Donald Trump, a anunțat luni demiterea 'imediată' a unui guvernator al Rezervei Federale (Fed), Lisa Cook, […]
07:00
Trump ameninţă China cu noi suprataxe dacă nu-şi exportă magneţii din pământurile rare # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a ameninţat luni China cu tarife de aproximativ 200% pentru produsele chinezeşti care intră […]
07:00
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a deplâns luni un "accident tragic" după moartea a cinci jurnalişti, dintre care mai […]
Acum 24 ore
23:30
Rafinăriile și terminalele petroliere rusești ard în timp ce Ucraina lovește economia de război a lui Putin # Financial Intelligence
Ucraina a lovit 10 rafinării rusești în ultimele zile Aproximativ 17% din capacitatea de rafinare a Rusiei a […]
23:20
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru #Ucraina, în urma unui veto al preşedintelui Nawrocki # Financial Intelligence
Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la reţeaua de sateliţi […]
23:20
Emanuel Poştoacă, Administrator special Nordis Group, ne-a transmis: "Având în vedere ultimele evenimente apărute în spațiul public, va […]
23:20
Grindeanu vrea discuţie în coaliţie pe situaţia din energie: Mi se pare absolut scandalos ca anumite companii din energiei să nu factureze acum, ca să prindă TVA mărit # Financial Intelligence
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că se aşteaptă ca actuala coaliţie de guvernare să […]
23:10
Asociația Brokerilor solicită Guvernului menținerea sistemului actual de impozitare a veniturilor obținute din tranzacțiile pe piața de capital # Financial Intelligence
În contextul recentelor informații privind intenția Guvernului de a amenda Codul Fiscal prin modificarea anumitor impozite și taxe, […]
19:00
ROCA Industry menține o cifră de afaceri de 309 mil. RON în S1 2025, similară cu nivelul din S1 2024, într-un context de presiuni externe și eficientizare internă # Financial Intelligence
Holdingul ROCA Industry raportează o cifră de afaceri consolidată de 309 mil. RON în S1 2025, în linie […]
19:00
Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că plăţile pentru proiectele PNRR şi ”Anghel Saligny” continuă, după ce edilii PSD i s-au plâns lui Grindeanu că sunt facturi neplătite # Financial Intelligence
Senatorul PNL Lucian Rusu afirmă că plăţile pentru proiectele din PNRR şi "Anghel Saligny" continuă, în ciuda "zvonurilor […]
18:50
Firme mixte bulgaro-germane vor produce praf de puşcă şi obuze de artilerie după o investiţie de un miliard de euro # Financial Intelligence
Praf de puşcă şi obuze de artilerie de calibrul 155 de milimetri vor fi produse în Bulgaria în […]
18:50
Gaza: ONU afirmă că spitalele şi jurnaliştii “nu trebuie să fie ţinte”,după moartea a 5 jurnalişti într-un atac israelian # Financial Intelligence
Jurnaliştii şi spitalele nu trebuie niciodată să fie ţinte, a declarat luni ONU, după ce un atac israelian […]
18:50
Ministrul Finanţelor a semnat acorduri de finanţare pentru Automobile Dacia şi DRM Draxlmaier Romania Sisteme Electrice # Financial Intelligence
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a înmânat luni două acorduri de finanţare pentru companiile Automobile Dacia SA şi DRM […]
18:50
Trump denunţă o “epurare” în Coreea de Sud, înainte de a-l primi pe preşedintele acesteia # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump a atacat brusc Coreea de Sud luni, susţinând că aceasta trece printr-o "epurare", cu […]
17:20
Comitetul Olimpic și Sportiv Român și Autoritatea de Supraveghere Financiară, parteneriat strategic pentru educație financiară, performanță și afirmarea valorilor olimpice # Financial Intelligence
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) și Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) au încheiat un protocol de colaborare […]
17:10
Grindeanu: PSD va reveni la şedinţele coaliţiei pentru a discuta despre restanţele din pachetul 2 # Financial Intelligence
Biroului Permanent Naţional al PSD a decis luni, în unanimitate, revenirea partidului la şedinţele coaliţiei de guvernare pentru […]
17:10
Polonia nu va mai putea plăti abonamentul Starlink pentru #Ucraina, în urma unui veto al preşedintelui Nawrocki # Financial Intelligence
Polonia nu va mai putea plăti începând cu 1 octombrie abonamentul pentru accesul Ucrainei la reţeaua de sateliţi […]
17:10
Intel atrage atenţia asupra riscurilor create de o participaţie controlată de guvernul american # Financial Intelligence
Producătorul american de semiconductori Intel a avertizat luni că o participaţie de 10% controlată de Guvernul american ar […]
17:00
Volodimir Zelenski îi mulțumește lui Nicușor Dan: Ucraina prețuiește livrările României de echipament defensiv # Financial Intelligence
Ucraina prețuiește cu adevărat sprijinul și livrările 'vitale' ale României de echipament defensiv, a scris pe X președintele […]
16:40
Andrei Cionca, ROCA FP: Transformarea FP în fond de investiții poate contribui la obiectivele setate prin Raportul Draghi # Financial Intelligence
Fondul Proprietatea are nevoie de o schimbare de strategie pentru a rămâne relevant și sustenabil pe termen lung […]
14:40
Echipa Future Energy Leaders România, platforma de tineret al Comitetul Național Român al Consiliului Mondial al Energiei (CNR-CME), […]
14:40
Falimentul nu e un capăt de drum. România are nevoie de mai multă libertate economică, nu de mai multe interdicții (Florin Cîțu) # Financial Intelligence
Eșecul nu e crimă. E un motor al progresului. În România se discută o lege care ar transforma […]
14:30
Andreea Paul: „Polithink este un spațiu independent de expertiză și strategie. Un think tank gândit să sprijine clasa politică actuală” # Financial Intelligence
Polithink, un nou think tank independent, care își propune să sprijine actul de guvernare prin analize aplicate, expertiză […]
Ieri
10:40
Autor: Andrei Rădulescu Industria a reprezentat în ultimele decenii ramura motor a economiei, care generează progres tehnologic și […]
10:30
Preşedintele Dumei de Stat ruse, în vizită în China, având pe agendă “răspunsul la presiunea sancţiunilor” şi “ingerinţele externe” # Financial Intelligence
Preşedintele Dumei de Stat a Federaţiei Ruse, Veaceslav Volodin, a sosit luni în China, în fruntea unei delegaţii […]
10:30
Schimb de ștafetă la vârful Grupului TTS; Ana Bobircă, primul Președinte independent al Consiliului de Administrație: „Obiectivul nostru este creșterea sustenabilă, iar prioritatea este execuția riguroasă” # Financial Intelligence
Mircea Mihăilescu rămâne Președinte de onoare „Obiectivul nostru este creșterea sustenabilă, iar prioritatea este execuția riguroasă", a transmis […]
10:10
Patronatele din Construcţii: Probabilitatea unei recesiuni economice va deveni o certitudine dacă sectorul nu va fi tratat cu atenţie # Financial Intelligence
Federaţia Patronatelor Societăţilor din Construcţii (FPSC) îşi exprimă îngrijorarea cu privire la pachetele recente de măsuri fiscale şi […]
09:10
Safetech Innovations raportează venituri la nivel individual de 26,7 milioane de lei și un profit net de 6 milioane de lei, în primul semestru din 2025 # Financial Intelligence
Safetech Innovations (BVB: SAFE), companie românească de securitate cibernetică listată la Bursa de Valori București, cu birouri în […]
09:00
Începe bătălia pentru Primăria Capitalei – Sondaj CURS: Daniel Băluţă, cel mai bine plasat în intenţiile de vot, urmat de Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu şi Popescu Piedone (vezi reacţie Ciucu şi Vlad Gheorghe) # Financial Intelligence
Primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru […]
09:00
Meta Estate Trust raportează, în semestrul I, venituri de 13,78 milioane lei și profit net de 4,65 milioane lei # Financial Intelligence
Meta Estate Trust (simbol bursier MET), companie de tip holding care activează în sectorul imobiliar și acționează ca […]
08:50
O divizie elveţiană a HSBC renunţă la peste 1.000 de clienţi bogaţi din Orientul Mijlociu, pe fondul presiunilor autorităţilor de reglementare # Financial Intelligence
Divizia elveţiană de private banking a HSBC a început să renunțe la peste 1.000 de clienți bogați din […]
