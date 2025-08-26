Bursa de la Paris şi acţiunile băncilor suferă de pe urma incertitudinilor politice

09:00

Primarul PSD al Sectorului 4 Daniel Băluţă este candidatul cel mai bine plasat în intenţiile de vot pentru […] The post Începe bătălia pentru Primăria Capitalei – Sondaj CURS: Daniel Băluţă, cel mai bine plasat în intenţiile de vot, urmat de Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu şi Popescu Piedone (vezi reacţie Ciucu şi Vlad Gheorghe) appeared first on Financial Intelligence.