Britanicii au decis ce fac cu cele 359 de vehicule de luptă IFV Warrior pe care le au în plus. Nu, ele nu vor fi transferate Ucrainei
Digi24.ro, 26 august 2025 12:30
Britanicii au sute de vehicule de luptă Warrior „în plus” și se pare că acum au planuri cu privire la destinația a cel puțin unei părți dintre acestea.
Acum 5 minute
12:50
Momentul în care o furtună de praf „haboob” loveşte oraşul Phoenix din Arizona. Valuri de nisip, aruncate la zeci de metri în aer # Digi24.ro
O furtună de praf şi nisip impresionantă a lovit luni oraşul Phoenix, în statul american Arizona. Acest fenomen, cunoscut sub numele de „haboobs” („vânt puternic” în arabă), este o formă de furtună de praf intensă, destul de frecventă în zonele deşertice precum Arizona, în special în timpul sezonului musonic.
12:50
Vicepreședinta USR Clotilde Armand a avut un nou atac la adresa PSD. Aceasta îi acuză pe social-democrați că blochează reformele discutate în Coaliția de guvernare, spunând „PSD rămâne același copil problemă al României.”
Acum 30 minute
12:30
Acum o oră
12:20
Două dintre companiile lui Elon Musk, xAI şi platforma de socializare X, au intentat luni un proces împotriva Apple şi OpenAI, acuzându-le de „schemă anticoncurenţială” pentru a bloca rivalii din domeniul inteligenţei artificiale, transmite CNBC.
12:10
Ovarele micropolichistice reprezintă un tip de afectare ovariană, în care acestea conțin un număr mare de foliculi de mici dimensiuni, umpluți cu lichid, imaturi și care nu pot elibera un ovocit, ceea ce duce în timp la absența ovulației sau la menstruații neregulate.
12:10
CSM acuză politicienii și presa că „disprețuiesc” magistrații, într-o reacție fără precedent. Au fost convocate adunări generale # Digi24.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat că a convocat adunările generale ale judecătorilor și procurorilor pe parcursul zilelor de 26 și 27 august, pentru a dezbate modificările aduse de Guvern în ceea ce privește pensiile magistraților. CSM a lansat un nou atac fără precedent la adresa politicienilor și mass-mediei, pe care îi acuză că „îi disprețuiesc” pe magistrații care își desfășoară activitatea cu „onestitate și profesionalism”.
Acum 2 ore
11:50
Ambasadorul SUA la Paris nu s-a prezentat la convocarea MAE francez după criticile aduse lui Macron. El și-a trimis adjunctul # Digi24.ro
Ambasadorul SUA la Paris, Charles Kushner, nu s-a prezentat luni la Ministerul de Externe francez, unde fusese convocat pentru a i se atrage atenţia asupra unor declaraţii în care critica o presupusă lipsă de acţiune a Franţei în privinţa antisemitismului, şi şi-a trimis în schimb adjunctul.
11:40
O nouă criză politică riscă să zguduie Franța. De ce ar putea fi demis guvernul de la Paris # Digi24.ro
Guvernul minoritar al Franţei pare din ce în ce mai probabil să fie demis luna viitoare, după ce trei partide principale de opoziţie au anunţat că nu vor susţine votul de încredere pe care premierul Francois Bayrou a anunţat că îl solicită la 8 septembrie pentru planurile sale de reduceri bugetare drastice.
11:40
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război Mondial. E ca și când ai trage de pe cal” # Digi24.ro
Un echipaj Yak-52 a doborât 50% din toate dronele doborâte de o brigadă de aviație a armatei — o cifră care subliniază eficacitatea acestor metode neconvenționale. Faceți cunoștință cu „Maestro” și „Ninja”.
11:30
Un test de sânge ar putea depista cu precizie cancerul ovarian în stadii incipiente (studiu) # Digi24.ro
O simplă analiză de sânge ar putea detecta cu precizie cancerul ovarian în stadii incipiente şi are potenţialul de a îmbunătăţi „semnificativ" îngrijirea şi rezultatele pentru femeile diagnosticate cu această boală, relatează marţi DPA/PA Media, potrivit Agerpres.
11:20
Negocieri finale privind Pachetul al doilea de măsuri fiscale. Ce au decis liderii de la Guvern și ce probleme rămân # Digi24.ro
După o lună de amânări, Pachetul al doilea de măsuri este la un pas de finalizare. Într-o ședință a Coaliției care a durat peste 3,5 ore, cu tensiuni pe alocuri, liderii au reușit totuși să ajungă la o formă agreată de toate partidele. Astăzi, discuțiile sunt reluate, începând cu ora 17:00, iar în paralel experții încă mai lucrează la anumite aspecte, spre exemplu în ceea ce privește reforma pensiilor speciale ale magistraților.
11:20
SUA iau în calcul sancțiuni împotriva UE din cauza Legii serviciilor digitale. Donald Trump acuză „cenzurarea” americanilor (Reuters) # Digi24.ro
Administrația Trump analizează posibilitatea de a impune sancțiuni Uniunii Europene sau unor oficiali din statele membre responsabili de aplicarea Legii serviciilor digitale (DSA), au declarat pentru Reuters două surse familiare cu discuțiile. O astfel de măsură, fără precedent, ar escalada tensiunile transatlantice, pe fondul acuzațiilor Washingtonului că legislația europeană „cenzurează” vocile americane și afectează companiile de tehnologie, informează News.ro.
11:10
Mă mărit cu tine... dacă mori. Schema prin care „văduvele negre” din Rusia se îmbogățesc pe seama soldaților uciși în Ucraina # Digi24.ro
Zeci de rusoaice se căsătoresc fictiv cu militari trimiși pe front, care apoi mor în luptă, iar așa numitele „văduve negre” primesc despăgubiri de până la 85.000 de euro. Dupa cazul în care o femeie s-a căsătorit de cinci ori, iar toți soții i-au murit în război, Duma de Stat s-a apucat să pregătească o lege care să oprească fenomenul.
11:00
Întâlnirea Ionuț Moșteanu - premierul Iulia Sviridenko: Discuţii despre participarea companiilor româneşti la reconstrucţia Ucrainei # Digi24.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a avut o întâlnire cu prim-ministrul Ucrainei, Iulia Sviridenko, discuţiile vizând participarea companiilor româneşti la reconstrucţia ţării vecine şi cooperarea în domeniul apărării.
Acum 4 ore
10:50
Kadîrov i-a mai dat o medalie fiului său. Adam a fost decorat pentru rezultatele de la un campionat de tir la care nu a participat # Digi24.ro
Fiul șefului Ceceniei, Ramzan Kadîrov, Adam Kadîrov , în vârstă de 17 ani, a primit încă o medalie – „Apărătorul Republicii Cecene” – la campionatul de tir tactic, la care nu a participat. Anunțul a fost făcut chiar de către dictatorul de la Groznîi.
10:40
Consiliul Județean Prahova a emis prima autorizația de construcție pentru centura ocolitoare Bușteni - Azuga, o alternativă care ar trebui să decongestioneze traficul de pe DN1 Valea Prahovei.
10:40
Un român și-a uitat soția într-o parcare din Germania. Singurul care i-a constatat lipsa a fost copilul. Cum a reacționat femeia # Digi24.ro
S-a întâmplat pe o autostradă din Germania, în apropierea localității Wiesbaden de lângă Frankfurt. Un român a oprit într-o parcare, iar la plecare nu a observat că soția nu apucase să se urce în mașină.
10:30
Președintele Coreei de Sud a evitat un „moment Zelenski” în Biroul Oval, la întâlnirea cu Donald Trump. Cum au descurs discuțiile # Digi24.ro
Lee Jae Myung, președintele Coreei de Sud, a evitat la limită ceea ce a numit un „moment Zelenski”, după ce președintele american Donald Trump l-a primit la Washington cu teorii ale conspirației de dreapta, dar apoi a reușit să organizeze un summit cu miză mare fără drame nedorite, scrie Reuters.
10:20
Incendiu devastator în Insulele Marshall. Clădirea Parlamentului a fost mistuită de flăcări # Digi24.ro
Un incendiu a distrus clădirea Parlamentului naţional al Insulelor Marshall, au anunţat marţi oficiali ai poliţiei şi pompierilor din această ţară insulară situată în Pacific, precizând că incendiul a fost între timp stins, informează Reuters.
10:10
Climatolog: Incendiile de vegetaţie din Spania trebuie să fie un avertisment pentru restul Europei # Digi24.ro
Incendiile de vegetaţie care au făcut ravagii în această vară în Spania ar trebui să servească drept avertisment pentru restul Europei asupra pericolelor din ce în ce mai mari asociate schimbărilor climatice, conform unui climatolog din Barcelona, transmite agenţia Xinhua, scrie Agerpres.
10:10
Planul Marinei SUA de a construi o flotă de drone care să-i țină piept Chinei. Cum s-au desfășurat primele teste # Digi24.ro
Cursa înarmării, în care s-a angajat Marina americană, pentru a descuraja și ține piept avansului rivalului din Orientul Îndepărtat - China - se întețește. SUA își propun să construiască o flotă navală autonomă, care să se poată deplasa în roiuri și fără comenzi umane - o sarcină ambițioasă, la un preț ridicat: până la câteva milioane de dolari per barcă rapidă. Testarea acestor dispozitive s-a dovedit însă o operațiune deloc simplă, arată Reuters. Marina Americană folosește dronele în mai multe scopuri, inclusiv în cadrul unor operațiuni de recunoaștere, supraveghere și atac.
10:10
Industria de apărare din Coreea de Sud înregistrează profituri record. „Fabricile de tancuri din Germania nu pot ține pasul” # Digi24.ro
La mijlocul anului 2025, industria de apărare din Coreea de Sud a înregistrat profituri record, impulsionată de o creștere bruscă a cererii globale de arme cauzată de războiul dintre Rusia și Ucraina și de schimbările geopolitice mai ample.
10:10
Donald Trump afirmă că a discutat cu Vladimir Putin despre dezarmarea nucleară a Rusiei. „Este un joc foarte important” # Digi24.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat despre dezarmarea nucleară cu omologul său rus, Vladimir Putin, în cadrul discuțiilor din Alaska, a declarat Trump reporterilor la Casa Albă pe 25 august.
09:50
Sting a fost dat în judecată de foştii colegi din trupa The Police. Sunt cerute „despăgubiri substanţiale” de milioane de lire # Digi24.ro
Fostii colegi ai lui Sting din trupa The Police îl dau în judecată pe solist pentru milioane de lire sterline reprezentând drepturi de autor neplătite, potrivit Daily Mail.
09:50
Donald Trump promite sprijin pentru securitatea Ucrainei. Explicația sa pentru refuzul lui Putin de a discuta cu Zelenski # Digi24.ro
Donald Trump a reafirmat luni angajamentul SUA de a sprijini securitatea Ucrainei, dar a precizat că garanțiile concrete sunt încă în curs de negociere. El a explicat că președintele rus Vladimir Putin refuză să se întâlnească cu Volodimir Zelenski „pentru că nu îl place”.
09:50
Mihai Chirica, acuzat de abuz în serviciu în dosarul pensionarilor de la Primăria Iași. Prejudiciu estimat la 8 milioane de lei # Digi24.ro
Mihai Chirica este implicat într-un nou dosar penal. Primarul Iașului este acuzat de abuz în serviciu, după ce ar fi menținut în funcție aproximativ 30 de persoane care au ieșit la pensie. Acestea ar fi cumulat pensia cu salariul iar prejuduciul este estimat la 8 milioane de lei.
09:40
Preşedintele Nicuşor Dan are marţi prima întâlnire cu diplomaţii români, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomaţiei Române, unde va susţine un discurs.
09:40
Guvernul rus i-a cerut președintelui Vladimir Putin să denunțe Convenția europeană pentru prevenirea torturii, conform unei rezoluții publicate luni pe un site oficial, transmite Meduza.
09:20
Peste 1,4 milioane de vehicule Honda sunt investigate în SUA. Ce probleme sunt cercetate și la care modele # Digi24.ro
Autorităţile americane investighează peste 1,4 milioane de vehicule Honda, pentru posibile defecţiuni ale motorului.
09:10
Un tânăr șofer a pierdut controlul mașinii și s-a răsturnat după ce a lovit un refugiu de tramvai în București # Digi24.ro
Un bărbat de 20 de ani a fost rănit, după ce a pierdut controlul volanului, iar maşina pe care o conducea a lovit un refugiu de tramvai şi s-a răsturnat, accidentul producându-se marţi noaptea, la intersecţia Căii 13 Septembrie cu str. Mihail Sebastian, din Bucureşti, transmite News.ro.
09:10
Accident cu șase mașini între Galați și Brăila: două persoane au ajuns la spital. Traficul este blocat pe DN 22B # Digi24.ro
Două persoane au fost rănite marți, în urma unui accident rutier în care au fost implicate șase autoturisme, pe digul Dunării, între Brăila și Galați. Traficul pe DN 22B este oprit pe ambele sensuri.
09:00
Ambasadorul iranian la Canberra a fost expulzat din Australia, după descoperirea că Teheranul a orchestrat atacuri antisemite în țară # Digi24.ro
Iranul a dirijat cel puțin două atacuri împotriva comunității evreiești din Australia, a stabilit agenția internă de informații, determinând guvernul lui Anthony Albanese să-l expulzeze din țară pe ambasadorul Teheranului la Canberra, potrivit The Guardian.
09:00
Democrații îl somează pe Donald Trump să crească presiunea asupra rușilor. „Tratează-i așa cum tratezi Washingtonul” # Digi24.ro
Jared Moskowitz, democrat din Florida, l-a îndemnat pe președintele SUA, Donald Trump, să-și înăsprească poziția față de Rusia, așa cum a făcut liderul american în alte cazuri.
Acum 6 ore
08:50
Cum va fi vremea până pe 22 septembrie. Estimările meteorologilor pentru următoarele patru săptămâni # Digi24.ro
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, marți, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în intervalul 25 august - 22 septembrie. Potrivit estimărilor făcute de meteorologi, vremea va fi, în general, mai caldă decât normalul perioadei, în special în sudul și sud-vestul țării, iar ploile vor fi puține în majoritatea regiunilor.
08:30
Vulcanul Etna, situat pe insula italiană Sicilia, a erupt din nou, a anunţat luni Institutul Italian de Geofizică şi Vulcanologie (INGV), transmite marţi agenţia DPA.
08:00
Cea mai mare pensie din România a scăzut cu aproape 2.000 de euro după impunerea contribuţiei pe sănătate # Digi24.ro
Cea mai mare pensie din România depăşea în luna iulie suma de 98.000 de lei net (19.600 de euro). În luna august, după ce Guvernul a impus plata contribuţiei la sănătate, în cuantum de 10%, cea mai mare pensie din sistemul public a scăzut cu 9.506 lei, ajungând la valoarea netă de 88.558 lei (17.700 de euro), arată datele obţinute de News.ro din surse guvernamentale.
07:50
Preşedintele Donald Trump a declarat că o va demite imediat pe Lisa Cook, oficială a Rezervei Federale, din funcţia sa, ceea ce reprezintă o escaladare majoră în lupta sa împotriva băncii centrale a SUA, potrivit BBC.
07:40
„Vladimir Putin greşeşte complet”: Woody Allen și-a explicat participarea la Săptămâna Filmului de la Moscova # Digi24.ro
Actorul şi regizorul american Woody Allen a explicat participarea sa la Săptămâna Internaţională a Filmului de la Moscova prin reticenţa sa de a „opri discuţiile creative”, relatează Ukrinform.
07:10
Rezultate bac 2025, sesiunea de toamnă. La ce oră se afișează notele finale, după soluționarea contestațiilor # Digi24.ro
Rezultatele finale, după soluționarea contestațiilor, vor fi afișate astăzi, 26 august, până la ora 12.00 de Ministerul Educației pe site-ul oficial, bacalaureat.edu.ro, dar și la avizierele centrelor de examen (licee/instituții de învățământ).
07:10
Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt expuși la zgomot peste limitele legale. Măsurile propuse la nivelul Primăriei Capitalei # Digi24.ro
Peste 1,5 milioane de bucureșteni sunt expuși, în decursul unei zile normale, la un nivel de zgomot care depășește limitele legale, iar în Capitală nu există niciun parc care să poată fi catalogat drept „zonă liniștită”. Acestea sunt concluziile care stau la baza unui proiect ce va fi discutat în următoarea ședință a Consiliului General.
07:10
„Bătălia celor doi Z”. Ce șanse politice are Valerii Zalujnîi în fața lui Volodimir Zelenski: „A ales cea mai inteligentă tactică” # Digi24.ro
Într-o după-amiază de la începutul lunii martie, la trei zile după confruntarea dezastruoasă dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Casa Albă, a existat o avalanșă de convorbiri telefonice la ambasada Ucrainei din Londra. Echipa lui JD Vance era la telefon și voia să stabilească un apel cu Valerii Zalujnîi, ambasadorul Ucrainei în Regatul Unit și fost comandant șef al armatei.
07:10
Ucraina și-a modernizat rachetele de croazieră Neptun, cu care a scufundat crucișătorul Moskva, dar asta poate nici nu mai contează # Digi24.ro
Ucraina a prezentat ceea ce pare a fi o versiune modernizată cu rază lungă de acțiune a rachetei de croazieră Neptune, capabilă să lovească ținte aflate la o distanță de până la 1.000 de kilometri, scrie Defense Express.
07:10
„Nu știu dacă am fost vreodată”. Banii și distanța blochează accesul medical. Ce spun românii care nu merg la medic cu anii # Digi24.ro
Lipsa banilor, listele lungi de așteptare și distanța mare până la spitale fac imposibilă vizita la medic pentru o parte dintre români. Unii nu au mai fost la un medic de zeci de ani. România e pe locul patru la nivel european la numărul mare de cetățeni care nu au parte de servicii medicale, în special din cauza sărăciei. În satele din județul Iași îi găsești la tot pasul, iar cele mai multe dintre femei recunosc că ultimul contact cu doctorul a fost atunci când au născut.
07:10
O alergătoare de 92 de ani are mușchii unei tinere de 20 de ani și continuă să doboare recorduri. Care este secretul succesului ei # Digi24.ro
La 92 de ani, Emma Maria Mazzenga pare să aibă capacitatea cardio-pulmonară a unei persoane de 50 de ani și fibrele musculare ale unei tinere de 20 de ani. Cercetători din Italia și SUA studiază acum mușchii, nervii și celulele din corpul lui Mazzenga, care deține recordul mondial la patru probe diferite de alegări pentru categoria ei de vârstă, pentru a înțelege secretul condiției sale fizice excepționale.
07:10
Prăbușire totală pentru fostul vârf de lance al economiei Chinei. Gigantul imobiliar Evergrade a fost delistat de la bursa de valori # Digi24.ro
Gigantul imobiliar Evergrande a fost delistat de la bursa de valori din Hong Kong la peste un deceniu și jumătate de când și-a făcut debutul pe piața bursieră. Este un moment sumbru „fără cale de întoarcere” pentru ceea ce a fost cândva cea mai mare firmă imobiliară din China cu o valoare de peste 50 de miliarde de dolari, înainte de prăbușirea spectaculoasă provocată de datoriile uriașe rezultate în urma împrumuturilor ce i-au alimentat inițial ascensiunea meteorică.
07:10
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și prima țară pe care Putin vrea s-o invadeze # Digi24.ro
Jurnalistul și istoricul american Garrett M. Graff scrie într-un articol pentru publicația Politico despre cele mai tensionate locuri din lume, în care logica războiului este cel mai probabil să se instaleze în continuare. Potrivit acestuia, experții care anticipează posibile conflicte în următorii cinci ani au pe listele lor țările baltice, formate din Estonia, Letonia și Lituania, care s-au separat de Uniunea Sovietică după căderea Zidului Berlinului, și pe care Vladimir Putin vrea să le recucerească.
07:10
Tone de gunoaie zac aruncate la poalele Munților Apuseni. Reacția nonșalantă a localnicilor: „Mai aruncăm și la apă, și la vale” # Digi24.ro
România produce cea mai redusă cantitate de deșeuri în gospodării, din toată Uniunea Europeană, arată statisticile oficiale. Realitatea din teren este, însă, cu totul alta. Gropile ilegale de deșeuri sunt peste tot în țară și, deși autoritățile cunosc situația, par depășite complet de situație. În Pietroasa, județul Bihor, de exemplu, unde oamenii recunosc cu nonșalantă că aruncă deșeurile. „Musai să le arunce omul, nu poți să le ții în ocol (n. red. curte)”, spune unul din localnici. La vederea imaginilor surprinse de Digi24, Garda de Mediu a anunțat controale în zonă și amenzi.
Acum 24 ore
23:50
Trump crede că mulţi americani ar dori un dictator. „Nu sunt dictator. Sunt un om cu mult bun simţ şi inteligent” # Digi24.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a afirmat luni că mulţi americani „ar dori să aibă un dictator”, dar susține că el nu este dictator. În cursul unei conferinţe de presă improvizate şi îndelungi în Biroul Oval, președintele american a mai adus în discuție posibilitatea redenumirii Departamentului Apărării în Departamentul de Război.
23:30
Ministrul transporturilor din Turcia s-a filmat circulând cu 225 km/h pe autostradă. Poliția l-a amendat imediat # Digi24.ro
Ministrul transporturilor din Turcia, Abdulkadir Uraloglu, a fost amendat pentru depăşirea vitezei legale după ce a postat pe X un clip cu el însuşi în timp ce conduce o maşină cu 225 km/h pe autostradă. El a fost criticat pe reţelele sociale şi a fost nevoit să-şi ceară scuze public.
23:30
VIDEO Momentul în care un elicopter folosit pentru stingerea incendiilor se prăbușește într-un lac din Franța # Digi24.ro
Un accident spectaculos s-a produs într-o regiune din vestul Franței, unde un elicopter care stingea incendii s-a prăbușit într-un lac. În ciuda impactului cu apa, pilotul și copilotul au scăpat teferi.
