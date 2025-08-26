Britanicii au decis ce fac cu cele 359 de vehicule de luptă IFV Warrior pe care le au în plus. Nu, ele nu vor fi transferate Ucrainei

07:10

Gigantul imobiliar Evergrande a fost delistat de la bursa de valori din Hong Kong la peste un deceniu și jumătate de când și-a făcut debutul pe piața bursieră. Este un moment sumbru „fără cale de întoarcere” pentru ceea ce a fost cândva cea mai mare firmă imobiliară din China cu o valoare de peste 50 de miliarde de dolari, înainte de prăbușirea spectaculoasă provocată de datoriile uriașe rezultate în urma împrumuturilor ce i-au alimentat inițial ascensiunea meteorică.