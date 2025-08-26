Preparatele surprinzătoare ale singurului restaurant din lume specializat în înghețată, premiat cu o stea Michelin

13:40

Părul tău spune multe despre tine. Culoarea, textura, lungimea, stilul – toate transmit mesaje despre personalitate, stil de viață și grijă de sine. Dar ce faci când părul tău e lipsit de viață, tern, fragil sau se rupe la cea mai mică atingere? Ai ajuns în locul potrivit. Aici afli nu doar de ce se