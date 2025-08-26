Preparatele surprinzătoare ale singurului restaurant din lume specializat în înghețată, premiat cu o stea Michelin
Click.ro, 27 august 2025 00:20
Îți dorești să încerci un preparat dulce, răcoritor și apreciat la nivel înalt? Află că singurul restaurant din lume specializat în înghețată și distins cu o stea Michelin se află în Taiwan, iar bucătarii creează aici combinații surprinzătoare de arome și texturi!
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
00:20
Preparatele surprinzătoare ale singurului restaurant din lume specializat în înghețată, premiat cu o stea Michelin # Click.ro
Îți dorești să încerci un preparat dulce, răcoritor și apreciat la nivel înalt? Află că singurul restaurant din lume specializat în înghețată și distins cu o stea Michelin se află în Taiwan, iar bucătarii creează aici combinații surprinzătoare de arome și texturi!
Acum o oră
00:10
Cum este personalitatea celor care preferă câinii mai mult decât pisicile. Ce spun cercetătorii # Click.ro
Cercetătorii de la National Geographic au realizat un studiu pentru a descoperi trăsăturile de personalitate ale persoanelor care iubesc mai mult câinii decât pisicile.
Acum 2 ore
23:30
Taylor Swift şi Travis Kelce s-au logodit. Cât valorează inelul pe care l-a primit îndrăgita cântăreața # Click.ro
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Cântăreața și jucătorul de fotbal american și-au anunțat logodna printr-un mesaj comun pe Instagram, însoțit de mai multe fotografii în care apar îmbrățișați și fericiți.
23:10
Tratamentul litiazei urinare, așa numitele „pietre la rinichi” diferă de la pacient la pacient și depinde de specificul fiecărui caz în parte.
Acum 4 ore
22:50
Top patru zodii care își schimbî viața în bine din această toamnă.
22:40
Vreți să vă asigurați că petreceți Crăciunul și Revelionul unde vă doriți și mai ieftin decât în sezon|? Ei bine cu patru luni înainte de Sărbătorile de iarnă au apărut pe piață primele oferte pentru turiștii care nu vor să stea acasă. Ofertele includ tarife promoționale.
22:40
Femeile regale nimfomane din istorie! Unele au plătit cu viața.
22:40
Dan Puric, dezvăluiri despre copiii săi adoptați. Ce mesaj are pentru fosta soție: „I-am stat alături” # Click.ro
Dan Puric, dezvăluiri despre copiii săi adoptați.
22:30
Ședința coaliției s-a încheiat. Președintele Nicușor Dan a discutat separat cu Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu # Click.ro
Liderii coaliției de guvernare s-au întâlnit marți seară, la Palatul Victoria, pentru discuții privind pachetul doi de măsuri fiscale, iar ședința s-a încheiat după aproximativ trei ore de negocieri intense.
22:10
Mihaelei Rădulescu, mesaj răvășitor la câteva ore după rezultatul autopsiei lui Felix Baumgartner: „Nu este întotdeauna frumos...” # Click.ro
Reacția Mihaelei Rădulescu după rezultatul autopsiei lui Felix Baumgartner.
21:30
Alimentele populare care favorizează hipertensiunea și diabetul de tip 2. Dr. Irinel Popescu avertizează: „Riscul crește exponențial” # Click.ro
Dr. Irinel Popescu a spus ce alimente trebuie să excludă oamenii din meniul zilnic pentru prevenirea problemelor de sănătate, precum hipertensiune și diabet de tip 2. Recomandarea se adresează în special persoanelor vârstnice.
Acum 6 ore
20:40
Harry Styles, surprins alături de o actriță celebră: „Se sărutau ca doi adolescenți”. Un nou cuplu la Hollywood? # Click.ro
Harry Styles (31 de ani) pare să-și fi găsit din nou fericirea. Fostul membru al trupei One Direction a fost surprins în ultimele zile în ipostaze romantice alături de actrița Zoë Kravitz (36 de ani), fiica lui Lenny Kravitz și a Lisei Bonet.
19:50
Mașina preferată a Reginei Elisabeta a II-a, adjudecată la licitație pentru o sumă record. Cât s-a plătit pentru Range Rover-ul regal: „Un nou record mondial” # Click.ro
Regina Elisabeta a II-a a fost o împătimită a șofatului, iar una dintre mașinile sale preferate, un Range Rover vechi de 20 de ani, s-a vândut recent la licitație pentru o sumă record.
19:10
Alimentele pe care Lidia Buble le evită pentru a-și menține silueta. Ce regulă importantă respectă artista înainte de fiecare concert: „Vă spun sincer...” # Click.ro
Lidia Buble (32 de ani) arată senzațional, iar pentru a-și menține silueta face sacrificii importante. Cântăreața este foarte atentă la ceea ce consumă, iar pentru a se menține în formă, a eliminat câteva alimente care îi puneau silueta în pericol.
19:00
De la festival, direct pe patul de spital! Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate? # Click.ro
După recitalul de la Mamaia, Monica Anghel a ajuns pe mâna medicilor: „M-am operat!” Care e starea ei de sănătate?
Acum 8 ore
18:50
Cuvântul din limba română pe care puțini oameni îl folosesc corect. Ce înseamnă „șăgalnic” și care este originea sa # Click.ro
Vocabularul limbii române conține mii de cuvinte interesante, printre care și un cuvânt numit „șăgalnic”. Poate l-ai auzit într-o expresie, locuțiune sau chiar cineva te-a descris astfel, dar știi ce înseamnă? Află din rândurile următoare!
18:50
Horoscop miercuri, 27 august 2025. Peștii au probleme de sănătate, iar Scorpionii sunt obligați să lucreze în echipă # Click.ro
Horoscop miercuri, 27 august 2025. Peștii au probleme de sănătate, iar Scorpionii sunt obligați să lucreze în echipă.
18:20
„Cum aș putea să dau acest drog unui copil?” Măsura drastică prin care Robbie Williams își protejează copiii de tehnologie # Click.ro
Pentru a-și proteja copiii de influența nocivă a tehnologiei, Robbie Williams (51 de ani) a decis să le interzică acestora telefoanele cât mai mult timp posibil. Artistul consideră că dispozitivele au un efect coroziv asupra minții lor.
17:50
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Gust de colivă și cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume? # Click.ro
Cât a plătit Dan Negru în Istanbul pe o porție de Budinca lui Noe: „Cam are gust de colivă și e cam scump!” Cum se prepară cel mai vechi desert din lume?
17:30
Andreea Marin, copleșită de dorul de fiicei sale, Violeta: „Încă visez cu ochii deschiși”. Mesajul care a topit internetul # Click.ro
Andreea Marin a publicat un mesaj emoționant la câteva zile după ce și-a luat rămas bun de la fiica ei, acum studentă în America. Vedeta este copleșită de dorul Violetei, iar cuvintele sale au strâns mii de aprecieri și sute de comentarii de la fanii care i-au transmis încurajări.
Acum 12 ore
16:50
Andreea Bălan, vacanță de 5 stele. Unde a dat peste George Clooney și Adam Sandler: „Un loc special pentru noi” # Click.ro
Andreea Bălan (41 de ani) se află în aceste zile în Italia, unde a avut parte de o întâlnire neașteptată în timpul concediului său. Într-un restaurant de pe malul lacului Como, cântăreața i-a întâlnit pe George și Amal Clooney, însoțiți de copiii lor, dar și pe actorul Adam Sandler.
16:50
Gara de Nord va deveni nod intermodal modern cu parcări și spații publice. Când vor începe lucrările și cât vor dura? # Click.ro
Gara de Nord din București va fi modernizată. Proiectul ambițios prevede transformarea gării într-un nod intermodal, cu parcări subterane, zone verzi suspendate și infrastructură complet refăcută. Lucrările sunt estimate să dureze trei ani, până în 2028, și vor costa 84 de milioane de euro.
16:10
Jucătorul de 26 de ani e fără echipă, din luna mai.
15:50
Huawei Pura 80 Pro este un smartphone care atrage atenția prin designul inovator și specificațiile sale de ultimă generație. Dacă ești în căutarea unui telefon care să îmbine performanța de top cu o experiență de utilizare fluidă și caracteristici surprinzătoare, acest model este cu siguranță demn d
15:50
O termocentrală celebră s-a transformat complet. Cum arată acum „Steaua de pe Mureș”. FOTO # Click.ro
La trei ani de la privatizarea Termocentralei Mintia, odinioară unul dintre giganții energetici ai României, „Steaua de pe Mureș” trece printr-o metamorfoză spectaculoasă.
15:40
Povestea șocantă a mamei căreia statul i-a luat bebelușul imediat după naștere. Motivul a scos lumea în stradă # Click.ro
La doar două ore după ce și-a strâns copilul pentru prima dată la piept, o mamă de origine groenlandeză din Danemarca a trăit coșmarul vieții ei: autoritățile i-au luat bebelușul, invocând rezultatele unui test de „competență parentală”.
15:40
Ce mesaj are Nikos Vertis pentru publicul din România? Megastarul grec va cânta alături de Andra, pe 11 Septembrie, în Piața Constituției, la Unforgettable Festival # Click.ro
Unul dintre cei mai apreciați artiști din sfera muzicii grecești, Nikos Vertis, revine în România pentru un spectacol-eveniment care promite să adune zeci de mii de oameni în Piața Constituției, la Unforgettable Festival 2025. Alături de el, pe aceeași scenă, va urca și Andra, una dintre cele mai iu
14:50
Cagula spărgătorilor de bănci face furori în China: obsesia pentru piele perfectă naște o nouă modă # Click.ro
China trece printr-un val de căldură sufocant care a readus pe plaje un accesoriu vestimentar unic: facekiniul. Cagulă textilă destinată protecției împotriva soarelui, meduzelor și insectelor,
14:20
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea # Click.ro
Reacția dură a lui Octavian Ursulescu: „Cum s-o inviți pe Marina Voica să cânte la Mamaia un sfert de piesă?” Supărarea absentei Elena Cârstea
13:40
Părul tău spune multe despre tine. Culoarea, textura, lungimea, stilul – toate transmit mesaje despre personalitate, stil de viață și grijă de sine. Dar ce faci când părul tău e lipsit de viață, tern, fragil sau se rupe la cea mai mică atingere? Ai ajuns în locul potrivit. Aici afli nu doar de ce se
13:40
Jucătorul a avut un prim meci bun la noua echipă.
13:40
O instituție cu salarii de zeci de mii de lei se desființează. Are 10 posturi de conducere # Click.ro
O instituție de stat unde șefii aveau salarii de zeci de mii de lei pe lună va fi desființată. Este vorba despre Fondul Român de Contragarantare, care își reduce mai întâi conducerea, de la zece la patru posturi.
13:10
Animalul care nu se poate îmbolnăvi niciodată de cancer. Toată lumea l-a văzut măcar o dată în viață # Click.ro
Liliecii, creaturi nocturne familiare și adesea întâlnite chiar și în zonele urbane, ascund un secret biologic remarcabil: rezistența la cancer.
13:10
În bucătărie, există un adevăr simplu, dar ignorat de foarte mulți: nu contează doar câtă sare pui, ci și când o pui.
13:00
Antrenorul român începe cu dreptul în campionatul italian.
12:40
Cristos din Abis, una dintre cele mai populare destinații din Italia, omagiu pentru cei pieriți în mare # Click.ro
Sub valurile calme ale Golfului San Fruttuoso, între Portofino și Camogli, se află o statuie care atrage anual scafandrii din întreaga lume. Cristos din Abis, simbol al păcii și al memoriei celor pierduți în mare, beneficiază de un ritual de întreținere unic
12:30
Ce rugăciune este bine să spui pe 27 august, de Sfântul Fanurie. Te apără de boală și de suferință # Click.ro
Miercuri, 27 august, creștinii ortodocși îl prăznuiesc pe Sfântul Fanurie, un sfânt mai puțin cunoscut, dar ale cărui rugăciuni sunt considerate puternice împotriva bolii și a suferinței.
12:30
Cine a fost diplomatul de geniu divinizat de Stalin. Imaginea lui controversată este discutată și astăzi # Click.ro
La 25 august 1530 se năștea Ivan IV Vasilievici, cunoscut în istorie drept Ivan cel Groaznic, mare cneaz al Moscovei și al Întregii Rusii (1533–1547), iar apoi primul Țar al Rusiei (1547–1584).
Acum 24 ore
11:50
Ulei, făcut în casă, pentru o piele radiantă și fără riduri. Truc anti-îmbătrânire cu cuișoare. Doar 2 picături în fiecare seară sunt suficiente # Click.ro
Cuișoarele nu sunt doar un condiment pentru vin fiert sau fursecuri – ele ascund un adevărat secret de frumusețe.
11:40
Generația care duce muzica tradițională mai departe! La doar 14 ani a uimit țara cu iubirea față de folclor: „Nu pot uita lacrimile tatălui de bucurie când...” # Click.ro
Generația care duce muzica tradițională mai departe!
11:30
Cum putem face papanași cu dulceață delicioși acasă?! Chef Horia Manea ne-a oferit rețeta lui secretă! „Uleiul să nu fie…” # Click.ro
Horia Manea, simpaticul chef de la Antena Stars, ne-a oferit rețeta lui de papanași cu dulceață delicioși
11:20
O simplă analiză de sânge poate detecta cu precizie cancerul ovarian în stadii incipiente # Click.ro
O nouă analiză de sânge transformă diagnosticarea cancerului ovarian prin detectarea timpurie a bolii cu o precizie remarcabilă. Rezultatele studiilor din Regatul Unit și Statele Unite arată o precizie de până la 93% în identificarea tuturor stadiilor bolii și de peste 88% în stadiile incipiente.
11:20
Cine este solista de muzica populară hărțuită de un medic psihiatru?! Ce mesaje erotice i-a trimis bărbatul?! Artista amenință că va depune plângere la Poliție! „Dacă nu vă opriți din obsesie..” # Click.ro
Cântăreața Daniela Ploia îngroașă rândurile vedetelor feminine hărțuite din show-biz.
10:30
O țară a emis alertă de ciumă bubonică, supranumită Moartea Neagră, cea mai mortală pandemie din istoria omenirii # Click.ro
O avertizare de ciumă bubonică, supranumită Moartea Neagră, a fost emisă în Mongolia după ce poliția a descoperit 22 de marmote moarte pe drum spre Ulan Bator. Ciuma bubonică este o boală bacteriană transmisă prin purici
10:30
Zodiile cărora nu trebuie să le pui întrebări dimineața. Nu sunt deloc matinale și se vor umple de nervi # Click.ro
Nu toată lumea iubește diminețile. Sunt persoane care se trezesc cu zâmbetul pe buze, gata să cucerească lumea, și altele care ar prefera să nu audă niciun cuvânt până nu își beau cafeaua.
10:30
Ce trebuie să pui în borcanele cu gogonele, ca să se păstreze tari și fragede până la primăvară. Te poți bucura de ele luni de zile # Click.ro
Toamna aduce cu ea o mulțime de bunătăți pentru cămară, iar gogonelele murate sunt nelipsite de pe mesele românilor.
10:20
Care este mâncarea românească preferată a lui Nick Rădoi?! „Nu-mi lipsește de 45 de ani în America” A ajuns piele și os, după ce i-a recidivat cancerul! # Click.ro
Nick Rădoi adoră un preparat românesc: peștele cu mămăliguță și usturoi.
10:20
Șansele sunt mari să fi căscat deja azi, iar dacă nu, probabil urmează să o faci. Pentru noi, oamenii obosiți, e un gest zilnic, dar căscatul nu e deloc o exclusivitate a speciei noastre.
09:50
Antrenoarea nepoatei Simonei Halep, suspendată pe viață. Este acuzată de violență fizică și psihică # Click.ro
Cutremur în sportul românesc. Maria Gîrbea, una dintre cele mai cunoscute antrenoare de gimnastică ritmică din România, a fost suspendată pe viață din activitate, după ce mai multe sportive au acuzat-o de abuzuri fizice și emoționale repetate.
09:50
Ce i-a nemulțumit pe românii care au fost în vacanță în Grecia anul acesta: „În doi-trei ani va deveni Mamaia Nord” # Click.ro
Grecia rămâne și în 2025 una dintre destinațiile preferate ale românilor, atrasă de plajele spectaculoase, mâncarea tradițională, prețurile accesibile și distanța relativ scurtă față de România. Thassos, Halkidiki, Lefkada și Santorini s-au aflat și în această vară în topul alegerilor.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.