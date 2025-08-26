Au început lucrările pe Valea Doftanei care să lege Brașovul, ca alternativă de Valea Prahovei
Au început lucrările la modernizarea drumului care leagă județele Prahova și Brașov prin Valea Doftanei. Șoseaua propusă ca alternativă la aglomeratul DN1 are potențial turistic, cu obiective turistice interesante, precum Barajul Paltin. Șantierul va dura trei ani. Deși figurează ca drum județean, Valea Doftanei și-a pierdut asfatul. Cele mai multe porțiuni erau de pământ sau […]
În ediția din 26 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul ministru de Externe, Adrian Severin, a lansat critici dure la adresa președintelui României, Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „Marius Tucă Show”. Severin a pus sub semnul întrebării capacitatea de gândire și de exprimare a șefului statului, dar și logica măsurilor economice din ultima […]
Alexandru Nazare, ministrul de Finanțe (PNL), a explicat propunerea privind descurajarea companiilor fantomă, prin creșterea pragului de capital social minim pentru firme. Noul sistem propune pragul diferențiat în funcție de cifra de afaceri. Proiectul a atras deja critici din partea reprezentanților mediului de afaceri. „Practic, oricine are 1.000 de lei poate înființa azi 1.000 de […]
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a discutat despre mecanismele de putere din interiorul Uniunii Europene. Fostul ministru de externe a subliniat că lideri precum Ursula von der Leyen sunt doar instrumente ale unor grupuri de interese. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Ursula von der Leyen este și ea […]
1.600 de copaci din parcurile Capitalei stau să cadă peste trecători. Arborii ar fi trebuit tăiaţi încă de anul trecut, dar birocraţia şi lipsa de personal au împiedicat lucrările. Acum, primăria plăteşte un sfert de milion de lei unei firme care să scrie documentaţia necesară. Între timp, oamenii încep să ocolească zonele cu probleme. Bucureştenii […]
1.600 de copaci din parcurile Capitalei stau să cadă peste trecători. Arborii ar fi trebuit tăiaţi încă de anul trecut, dar birocraţia şi lipsa de personal au împiedicat lucrările. Acum, primăria plăteşte un sfert de milion de lei unei firme care să scrie documentaţia necesară. Între timp, oamenii încep să ocolească zonele cu probleme. Bucureştenii […]
Jean Vișan, noul director interimar al Romsilva, deține, potrivit declarației sale de avere șapte imobile în Buzău și 11 conturi bancare. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, după validarea noului șef că: „Este pentru prima dată în istoria Romsilva când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență”. Noul director […]
România se află într-o poziție îngrijorătoare pe piața muncii. 40% dintre firmele din țara noastră raportează probleme cu forța de muncă, iar în cazul corporațiilor procentul urcă la 54%. Abandonul școlar masiv, inversarea fluxului de migrație și îmbătrânirea populației au adâncit această criză. România depășește media UE în privința dificultății de a găsi angajați calificați, […]
Cseke Attila CONFIRMĂ că se vor desființa 40.000 de posturi în administrație, prevăzute în pachetul 2 # Gândul
Cseke Attila, ministrul Dezvoltării, a declarat că în pachetul 2 de măsuri fiscale se are în vedere o reducere a posturilor cu 20-25%, adică un total de 40.000 de posturi. Ministrul a enunțat că pachetul 2 de măsuri fiscale are trei părți componente, legat de administrația locală, partea de eficientizare a autorităților locale e o […]
Întrebat despre planul privind organizarea echipei Steaua, o formație aflată în Liga a II-a din 2021, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat la Euronews: „Planul cu Steaua e unul absolut normal. Dacă vrei să faci performanță nu trebuie să o faci păe bani publici. Ar fi nedrept să o faci pe bani publici. 100 milioade […]
Cseke Attila a declarat în direct la Antena 3CNN că există un acord în coaliție pe pachetul 2 de măsuri fiscale, care la sfârșitul săptămânii ar urma să fie aprobat în Guvern. Ministrul Dezvoltării a confirmat că există un acord în coaliţie legat de promovarea pachetului 2 de măsuri pe diverse paliere, unul din […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 27 august, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
Financial Times: Washingtonul a prezentat Europei PROPUNERI pentru garanțiile de securitate destinate Ucrainei /Cu ce ar contribui armata SUA # Gândul
Administrația Donald Trump intenționează să contribuie cu avioane militare de supraveghere, cu centre de comandă și procesare a informațiilor secrete și cu instalații antiaeriene la protejarea Ucrainei prin sistemul de garanții post-conflict, afirmă oficiali din Europa. Președintele Donald Trump le-a spus liderilor europeni săptămâna trecută că Statele Unite vor juca rol de ”coordonare” a sistemului […]
Organizatorii unui festival din Galați au anunțat polițiștii de la IMIGRĂRI după ce s-au trezit pe scenă cu doar 3 artiști din Congo, în loc de 13 # Gândul
O situație incredibilă a fost înregistrată la Galați, acolo unde un grup folcloric din Congo a ajuns la Festivalul Internațional de Folclor cu doar trei membri, în loc de 13. Organizatorii au alertat polițiștii de la Imigrări, care au luat deja primele măsuri. Artiștii africani urmau să urce pe scena festivalului de folclor din Galați, […]
Cetățeanul turc care ar fi comandat atacul armat din Centrul Vechi al Bucureștiului a fost arestat pe autostrada Arad-Nădlac. Acesta ar fi coordonat atacul armat de pe 19 august, prin telefon. Bărbatul în vârstă de 30 de ani a fost prins de polițiștii de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale când încerca să fugă din țară, […]
Cseke Attila spune că Nicușor Dan NU s-a dus la Guvern pe post de arbitru: Nu a fost acestă vizită legată de o eventuală disensiune # Gândul
Cseke Attila, Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a declarat într-o intervenție la Antena3CNN că prezența lui Nicușor Dan la Guvern, înainte de coaliție, a nu fost una de președinte jucător. GÂNDUL.ro a scris că Nicușor Dan s-a dus cu propunerile de șef al SRI și SIE. Ministrul UDMR consideră că „este bine că până la […]
Estonia: Autoritățile au găsit bucăți dintr-o DRONĂ ucraineană care s-a prăbușit și a explodat pe un câmp # Gândul
Autoritățile din Estonia au găsit bucăți din ceea ce se crede că ar fi o dronă de luptă ucraineană luni, după ce drona s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul eston duminică dimineață. Drona s-a prăbușit pe câmpul unui fermier din comitatul Tartu, din sud-estul Estoniei, după ce a deviat de la traseu din cauza […]
Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe miercuri, 27 august, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitatul emisiunii este Mihai Tudose. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube Gândul.
Lisa Cook, membră a Consiliului guvernatorilor Fed, contestă decizia lui Trump de a o demite /„Este lipsită de orice bază legală” # Gândul
Lisa Cook, membră a Consiliului Guvernatorilor Rezervei Federale (Fed), va contesta în justiție decizia președintelui Donald Trump de a o demite din funcție, anunță firma de avocatură care o reprezintă. ”Președintele Trump nu are nicio autoritate care să îi permită demiterea Lisei Cook”, a declarat Abbe David Lowell, unul dintre avocații membrei Consiliului Guvernatorilor Rezervei […]
Final de vară capricioasă, cu diferențe record de temperaturi, de la -2 °C la 40 °C. Care este prognoza ANM pentru luna septembrie # Gândul
Diferențe record de temperaturi în doar câteva zile, de la -2 grade vom ajunge la 40 de grade Celsius! De mâine, vremea se va încălzi. Finalul lunii august va fi cu temperaturi caniculare. Spre finalul săptămânii vor fi perioade cu instabilitate în vestul țării, a spus Director Meteorologie Aplicată, Florinela Georgescu pentru România TV. În săptămâna […]
Nicușor Dan a mers la Guvern pentru a le propune lui Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan două nume pentru șefia SRI și SIE. Cine sunt cei doi. # Gândul
Vizita fulger a lui Nicușor Dan la Guvern la Palatul Victoria, de marți după-amiază, a avut un scop precis. Ținta președintelui nu a fost să facă lumină în ceea ce privește pachetul 2 de măsuri, ci să îi informeze pe liderii PSD și PNL pe cine vrea la cârma serviciilor secrete. Gândul.ro a aflat, în […]
INCENDIU puternic la Complexul Comercial Dragonul Roșu. Arde un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp # Gândul
Pompierii bucureșteni intervin, marți seară, pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării din Capitală. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum la un spațiu de depozitare, pe o suprafață de aproximativ 2.000 mp, cu risc de propagare la alte spații […]
NOUTĂȚI la emiterea pașapoartelor, după data de 15 septembrie 2025. Ce vor conține aceste acte de identitate # Gândul
Ministerul de Interne și Structurile de Evidență a Populației vin cu un anunț important pentru cetățeni. 15 milioane de români trebuie să-și schimbe buletinele. Nu este neapărat o grabă, dar nici nu trebuie să așteptați prea mult, pentru că începând de pe 3 august 2031 nu veți mai putea călători în țările Uniunii Europene (UE) […]
Reuters: În timpul negocierilor privind Ucraina, oficialii ruși și americani au discutat mai multe acorduri privind sectorul ENERGIEI # Gândul
Oficialii guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri privind sectorul energiei, în marja negocierilor privind Ucraina, din această lună, potrivit a cinci surse familiare cu discuțiile. Aceste acorduri au fost prezentate ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina iar Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au spus sursele, conform […]
Jocurile de strategie în vremuri de criză: Cât te costă să te joci de-a guvernatorul roman, conchistadorul sau să devii dictator pe o insulă tropicală # Gândul
Între 20 și 24 august, Gamescom, cel mai mare târg internațional de jocuri video de după anularea conferinței anuale E3, s-a desfășurat și în acest an la Koln, în Germania. Târgul organizat la Koelnmesse a avut peste 1.500 de expoziții și a atras 357.000 de vizitatori. În această perioadă, mai multe companii au publicat trailere […]
Oficialii guvernamentali americani și ruși au discutat mai multe acorduri privind sectorul de energie, în marja negocierilor privind Ucraina, din această lună, potrivit a cinci surse familiare cu discuțiile. Aceste acorduri au fost prezentate ca stimulente pentru a încuraja Kremlinul să accepte pacea în Ucraina iar Washingtonul să relaxeze sancțiunile împotriva Rusiei, au spus sursele, […]
Ilie Bolojan, consultări pentru prioritizarea investiţiilor din PNRR cu ministerele Transporturilor şi Dezvoltării # Gândul
Ilie Bolojan i-a chemat la consultări pe tema prioritizării investițiilor propuse prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) pe miniștrii Transporturilor și Dezvoltării, în scopul analizării proiectelor care vor fi mai departe susținute prin acest mecanism european și prin identificarea altor surse de finanțare pentru cele care nu se pot încadra în PNRR, potrivit […]
Jean Vișan, noul director general interimar al Romsilva. Sarcinile trasate de ministrul Mediului # Gândul
Jean Vișan, este câștigătorul concursului pentru funcția de director general interimar al Romsilva, ales de Consiliul de Administrație, potrivit ministerului Mediului. Ministru Diana Buzoianu spune că este pentru prima dată când o astfel de procedură este derulată într-un cadru de deplină transparență. „Consider că aceasta trebuie să fie direcția și pe mai departe: reguli clare, […]
INDIGNARE în Liban după ce emisarul special al SUA le-a spus jurnaliștilor să nu se comporte „ca animalele” # Gândul
Emisarul special al SUA Tom Barrack a stârnit indignare după ce le-a spus jurnaliștilor libanezi să se comporte „civilizat”, nu „ca animalele”, în timpul unei conferințe de presă în capitala libaneză Beirut, marți. Barrack, însoțit de emisarul adjunct Morgan Ortagus, se afla în capitala libaneză ca parte a eforturilor SUA de a dezarma grupul Hezbollah […]
Ziua și DEZVĂLUIRILE Oanei Țoiu: Administrația Trump a cerut „explicații” cu privire la anularea alegerilor / Ministrul contrazice fosta guvernare # Gândul
La fiecare întrebare despre anularea alegerilor, Oana Țoiu mai „scapă” câte o informație nouă. „La acel moment, (n.r. oficiali din Administrația Trump) au cerut mai multe explicații față de decizia României pentru anularea alegerilor”, a spus ministrul de Externe, la conferința de presă, după Reuniunea Anuală a Diplomației Române. Aceasta a fost întrebată dacă își […]
În timp ce dascălii din România se plâng de salariile mici și sunt nevoiți să facă naveta la mai multe școli, o profesoară dintr-o țară europeană și-a încasat lunar salariul cu toate că n-a mai predat din anul 2009. Se întâmplă în Germania, unde profesorii debutanți au salarii de peste 3.000 de euro și cei […]
Un bătrân din Târgu Mureș a fost ÎNȘELAT de trei bărbați din județul Cluj, prin metoda „deratizării”. Victima a rămas fără o sumă importantă de bani # Gândul
Polițiștii din Târgu Mureș au reținut trei bărbați din comuna Bonțida, județul Cluj, acuzați că au furat peste 30.000 de euro de la un bărbat de 81 de ani, sub pretextul unei deratizări. În data de 18 august, doi dintre suspecți au pătruns în apartamentul victimei din Târgu Mureș și au furat mai multe sume […]
UE salută eforturile de pace ale Statelor Unite, dar solicită menținerea presiunilor asupra Rusiei /Să FORȚĂM Kremlinul la „compromisuri” # Gândul
Uniunea Europeană a salutat, marți, eforturile Administrației Donald Trump de oprire a războiului din Ucraina prin negocieri, dar a insistat pentru menținerea presiunilor asupra Rusiei în scopul acceptării compromisurilor. ”Discuțiile despre garanțiile de securitate continuă, la fel și eforturile diplomatice, inclusiv din partea Înaltului reprezentant pentru Afaceri Externe, vom discuta și despre modalitățile de intensificare […]
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat, la Pro TV, horoscopul săptămânii 25–31 august. Dintre cele 12 zodii, una ne-a atras atenția în mod deosebit pentru că nativii respectivi vor termina vara, efectiv, în genunchi. Aceștia vor avea unele probleme de sănătate. Ea a atras atenția că orgoliul nu este bine văzut în această perioadă, iar modestia […]
În timp ce profesorii din România se plâng de salariile mici și sunt nevoiți să facă naveta la mai multe școli, o profesoară dintr-o țară europeană a încasat lunar salariul, deși nu a mai predat din anul 2009. Se întâmplă în Germania, unde profesorii debutanți au salarii de peste 3.000 de euro, iar cei cu […]
Inspecția Muncii a aplicat AMENZI de peste 7,4 milioane lei în sectorul construcțiilor. 291 de persoane, descoperite că prestau muncă nedeclarată # Gândul
Inspecția Muncii a desfășurat, în perioda 12-18 august, o campanie naţională de control în domeniul construcţiilor, pentru combaterea muncii nedeclarate şi prevenirea accidentelor, în urma căreia 291 de persoane au fost descoperite că prestau muncă nedeclarată. S-au aplicat 361 de sancţiuni contravenţionale, din care 245 de amenzi şi 116 avertismente. Valoarea totală a amenzilor aplicate […]
Scandalul facturilor la energie/ Ministrul Ivan a cerut la ANRE să verifice de ce întârzie facturile # Gândul
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, întrebat la Antena 3 CNN despre scandalul facturilor de energie emise cu întârziere de unele companii, a menționat că a cerut la ANRE să facă verificări. Ministrul a precizat că în situația facturilor întârziate sunt două elemente. „O dată, TVA-ul se aplică în momentul în care se emite factura, indiferent că […]
Nigel Farage: Dacă Reform UK câștigă alegerile, toți imigranții clandestini din Marea Britanie, reținuți, 600.000 deportați în primii CINCI ani # Gândul
Liderul partidului Reformăm Marea Britanie (Reform UK) Nigel Farage a prezentat Operațiunea “Restaurarea Justiției”, un plan pe cinci ani de a reține și deporta toți imigranții ilegali. Farage a declarat că, dacă partidul său câștigă alegerile, 600.000 de persoane ar fi deportate în cinci ani. Conform planului, partidul Reformăm Marea Britanie (Reform UK) le-ar interzice […]
Ștefan Popescu, doctor în istorie și specialist în politică externă, se alătură echipei GÂNDUL # Gândul
Cunoscutul analist Ștefan Popescu se alătură echipei Gândul. Acesta va semna săptămânal un articol de opinie, în care va aborda principalele subiecte de politică internațională și diplomație. Ștefan Popescu este analist și comentator de politică externă cu o intensă activitate în mass media. Este doctor în istoria relațiilor internaționale contemporane ale Universității Paris 1 – […]
Radu Oprea anunță curățenie generală la vârful companiilor de stat: „Numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea” # Gândul
Secretarul general al Guvernului, Radu Oprea, a anunțat la Digi 24 că reforma în companiile de stat, un obiectiv asumat prin PNRR, vizează scăderea veniturilor pentru „membrii Consiliului de Administrație și directorii firmelor, companiilor de stat”. De asemenea, Oprea a precizat că „numărul de persoane din Consiliile de Administrație va scădea”. Radu Oprea a precizat […]
Liderul AUR, George Simion, a reacționat ironic pe rețelele de socializare la creșterea facturilor la energie, spunând „bine că nu sunt eu președinte”. Mesajul lui Simion vine în contextul liberalizării prețurilor la electricitate, măsură intrată în vigoare la 1 iulie 2025 și decisă de guvernul condus de Ilie Bolojan. Executivul a eliminat plafonarea facturilor la […]
După ce a numit numai USR-iști în companiile de stat, Miruță anunță că schimbă regulile de numire # Gândul
Radu Miruță, ministrul Economiei, este pus pe fapte mari! După ce a numit numai USR-iști în companiile de stat, oficialul a anunțat propuneri de modificare a legislației privind funcționarea și numirile în companiile de stat, pentru a asigura randamentul acestora. Prima măsură propusă vizează posibilitatea ca ministerul să anuleze procese de selecție ilegale. Reamintim că […]
JD Vance, ținta ironiilor după ce a făcut o GAFĂ în timpul unui interviu. Ce a spus vicepreședintele american # Gândul
Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a devenit ținta ironiilor după ce a susținut, în cadrul unui interviu, că al Doilea Război Mondial s-a încheiat cu „un fel de negociere”. Vance a făcut greșeala în timp ce vorbea cu Kristen Welker în emisiunea Meet the Press, duminică, în timp ce discuta despre inițiativa președintelui Donald Trump […]
Liderul partidului Reform UK din Marea Britanie Nigel Farage a prezentat Operațiunea “Restoring Justice”, un plan pe cinci ani de a reține și deporta toți imigranții ilegali. Farage a declarat că, dacă partidul său câștigă alegerile, 600.000 de persoane ar fi deportate în cinci ani. Conform planului, Reform UK le-ar interzice persoanelor care vin în […]
Europarlamentarul Gheorghe Piperea (AUR) a declarat, marți, la emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”, difuzată de Gândul, că Uniunea Europeană este un epigon al liderului rus, Vladimir Putin. Piperea a spus că are loc „transformarea Uniunii Europene într-o Uniune Sovietică”. Mai mult, europarlamentarul AUR a subliniat că „UE este un epigon a lui Putin” și […]
Aveuro Internațional răspunde acuzațiilor și reafirmă angajamentul pentru transparență, calitate și respectarea legii # Gândul
În contextul dezbaterilor recente privind achizițiile de microbuze electrice pentru elevi prin programele PNRR, compania Aveuro Internațional, unul dintre principalii furnizori selectați în cadrul licitațiilor organizate de consiliile județene, face o serie de clarificări esențiale cu privire la prețuri, proceduri, omologări și angajamentele asumate. Fondată la Câmpina, Aveuro Internațional este singura companie din Europa cu […]
Sebastian Popescu, fost CANDIDAT la prezidențiale, sub control judiciar pentru corupere de minori. A încercat să abuzeze un băiat de 15 ani # Gândul
Fostul candidat la președinția României, Sebastian Popescu, a fost plasat sub control judiciar de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3 din București și este cercetat penal, după ce ar fi recunoscut că a încercat să determine un minor în vârstă de 15 ani să întrețină relații sexuale, transmite G4Media. Sebastian Popescu este acuzat […]
TEST de inteligență | Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8-9=11 într-o egalitate corectă # Gândul
Gândul îți propune următorul test de inteligență: Mutați un singur chibrit, pentru a transforma 8-9=11 într-o egalitate corectă! Este destul de simplu, la prima vedere, dar trebuie multă atenție pentru a rezolva acest exercițiu de matematică. Pentru cei care nu au găsit soluția corectă a ecuației, le oferim tot noi rezultatul: Se ia un băț […]
Descoperire spectaculoasă în Vrancea! Cum au găsit polițiștii peste 20.000 de bancnote false / Trei dosare penale deschise # Gândul
Descoperire impresionantă făcută de polițiștii din Vrancea! Aceștia au descoperit 23.300 de bancnote contrafăcute la unități comerciale din județ, în urma unei acțiuni de control desfășurate luni. Bancnotele false constau în 14.700 de euro și 8.600 de dolari americani, valoarea totală fiind de peste 4,1 milioane de euro. Poliția recomandă cetățenilor prudență la primirea de […]
AUR mizează pe Piperea și Anca Alexandrescu ca propuneri la Primăria Capitalei. Piperea: „Sondajul INSOMAR o dă pe locul 3” # Gândul
Gheorghe Piperea a discutat, la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache„, despre posibile propuneri pentru candidatura la Primăria Generală a Capitalei. Acesta a precizat că îl are în considerare pe Petrișor Peiu, dar și pe jurnalista de la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu. Piperea nu exclude nici propria sa candidatura pentru funcția de edil al Bucureștiului. […]
