VIDEO | Incendiu puternic la Dragonul Roșu. O hală de depozitare a fost cuprinsă de flăcări. A fost emis mesaj RO-Alert
27 august 2025
Un incendiu puternic a izbucnit marți seară, 26 august, la un spațiu de depozitare din cadrul complexului comercial „Dragonul Roșu". Acesta se manifestă pe o suprafață de aproximativ 2.000 metri pătrați, cu degajări mari de fum. Autoritățile au emis și un mesaj RO-Alert pentru avertizarea populației, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISU B-IF).
„Străzi Deschise" are loc doar sâmbătă, 30 august. Duminică, Calea Victoriei este dedicată L'Étape România by Tour de France
„Străzi Deschise – București, Promenadă urbană" are loc în acest weekend pe Calea Victoriei și în Piața Amzei, doar în ziua de sâmbătă, 30 august 2025, potrivit unui anunț al Primăriei Capitalei. Duminică, 31 august, Calea Victoriei va deveni parte din traseul celei de-a 4-a ediții a L'Étape România by Tour de France, o experiență creată pentru toți
Cum ajungi la BIAS 2025. Linie specială STB către Aeroportul Băneasa

Dacă vrei să ajungi în weekend la BIAS 2025, a fost înființată o linie speciala STB, cu numărul 737, care merge la Aeroportul Băneasa. „Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition" are loc vineri, sâmbătă și duminică (29-31 august 2025) la Aeroportul Internațional Bucureşti Băneasa — „Aurel Vlaicu" şi Romaero. De asemenea, TPBI suplimentează numărul de vehicule de
12 zone din Capitală vor fi transpuse în realitatea virtuală. Publicul poate vota până pe 31 august patru dintre acestea
Mai multe zone din Capitală vor fi transpuse în realitatea virtuală. Acesta pot fi votate până pe 31 august, potrivit unui comunicat al Asociației Străzi pentru Oameni. Proiectul se desfășoară cu ajutorul co-finanțării Administrației Fondului Cultural Național – AFCN. „Din 336 de propuneri, am selectat 12 locații pe care le supunem votului public. Publicul alege
EXCLUSIV | Ambasada Republicii Bangladesh: „Salutăm intervenția rapidă și decisivă a unui ofițer de poliție român aflat în afara orelor de program. Mulțumim autorităților și poporului român pentru sprijinul acordat victimei din acest incident"
Ambasada Republicii Bangladesh a reacționat oficial, la solicitarea Buletin de București, după atacul xenofob de pe 26 august, când un livrator migrant a fost agresat în Sectorul 2 al Capitalei. Diplomații de la București condamnă ferm incidentul și transmit recunoștință autorităților române și poporului român, cu precădere polițistului aflat în timpul liber care a reacționat.
VIDEO | Incendiu pe Calea Victoriei. Fostul restaurant Mărul de Aur arde din nou
ISU intervine pentru stingerea unui Incendiu pe Calea Victoriei, produs la fostul restaurant Mărul de AUR, care arde din nou în mai puțin de un an. UPDATE: Construcția este amplasată între blocuri, astfel că fumul degajat poate pătrunde în locuințe. A fost remis un mesaj de informare și avertizare a populației prin mesaj RoAlert. Arderea
„Migranții sunt ca gândacii de bucătărie". Val de xenofobie în urma Strategiei de Incluziune pusă în dezbatere de PMB
Primăria Municipiului București (PMB) a avut în dezbatere publică până vineri, 25 iulie, proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Incluziune a Migranților în Municipiul București, document care își propune să stabilească măsuri pentru sprijinirea integrării străinilor care trăiesc în Capitală. „Dezbaterea publică" a generat un val de comentarii xenofobe, despre care Primăria a anunțat,
FOTO | Se redeschide circulația pe Splaiul Independenței. O nouă etapă în refacerea planșeului Unirii
Se redeschide circulția pe Splaiul Independenței, în centrul Bucureștiului, după ce șantierul pentru refacerea planșeului Uniri a intrat într-o nouă etapă. Constructorii au încheiat dezafectarea porțiunii aferente primei etape de lucru, cea din fața Hanului lui Manuc. În aceste condiții, când și execuția piloților forați din această zonă este gata, se poate demara și construcția
Un mesaj RoAlert a fost emis din cauza unui incendiu din Sectorul 6

Pompierii interveni pentru stingerea unui incendiu de vegetație produs pe strada Piscul Crăsani, din Sectorul 6 al Capitalei. A fost emis un mesaj RoAlert din cauza degajărilor mari de fum. Incendiul se extinde cu rapiditate, din cauza suprafețelor mari de vegetație uscată, potrivit ISU.
Metrorex | Transbordare la Jiului din cauza lucrărilor de conectare a tunelului dintre M6 și M4
Metrorex modifică circulația trenurilor de metrou pe Magistrala 4 Gara de Nord 2 – Străulești începând cu 1 septembrie, potrivit unui comunicat. Măsura apare din cauza lucrărilor pentru conectarea noii Magistrale 6 de metrou cu infrastructura existentă. „Astfel, circulația trenurilor de metrou de pe Magistrala 4 (Gara de Nord 2 și Străulești) se va desfășura
Sector 1 | Scrisoare deschisă pentru Parcul Kiseleff: „Nu vrem parc privat". Primăria plănuiește organizarea unui parc tematic sezonier, cu acces contra cost
Peste 30 organizații și grupuri civice au transmis o scrisoare deschisă către autoritățile locale în care solicită „oprirea privatizării Parcului Kiseleff". Reacția societății civile vine în urma planurilor Primăriei Sectorului 1 de a se asocia cu o firmă privată, Universum Event Architects, pentru a organiza un parc tematic sezonier, cu instalații luminoase și acces contra
BIAS 2025 | Linie specială STB către Aeroportul Băneasa

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti — Ilfov (TPBI) înființează o linie speciala STB, 737, pentru „Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition" (BIAS). Evenimentul are loc vineri, sâmbătă și duminică (29-31 august 2025) la Aeroportul Internațional Bucureşti Băneasa — „Aurel Vlaicu" şi Romaero. De asemenea, TPBI suplimentează numărul de vehicule de pe linia 605 pentru a asigura
Nouă linii STB vor avea program prelungit pentru meciul de fotbal FCSB – FC Aberdeen
Liniile 1, 10, 86, 90, 104, 311, 640, N1 și N10 vor avea un program de circulație prelungit în seara zilei de joi, 28.08.2025, pentru a asigura transportul spectatorilor ce vor asista la meciul de fotbal FCSB – FC Aberdeen. Partida este programată de la ora 21:30, pe „Arena Națională". De asemenea, dacă situația o va impune,
Nou sistem de monitorizare a poluării în Capitală, după incendiul de la Dragonul Roșu
Un incendiu uriaș a acoperit Bucureștiul cu fum toxic pe 27 august, dar dincolo de aerul irespirabil, episodul a adus și o inovație digitală: platforma uRADMonitor a lansat, chiar în ziua incendiului, un slider cronologic interactiv care arată, oră cu oră, cum s-a propagat poluarea în Capitală. Este pentru prima dată când bucureștenii pot vizualiza
Tronsonul din Autostrada de Centură a Bucureștiului început cel mai târziu ar putea fi gata cu șase luni mai devreme
Tronsonul din Autostrada de Centură a Bucureștiului început cel mai târziu, este vorba despre lotul 1 A0 Nord, Corbeanca-Mogoșoaia ar putea fi gata în mai 2026, potrivit estimărilor Ministerului Transporturilor, cu șase luni mai devreme decât termenul stabilit. Asociația Pro Infrastructură, organizația care monitorizează independent evoluția lucrărilor pe șantierele rutiere și de cale ferată din
Vremea la sfârșit de august | Zile calde în București și Ilfov, cu temperaturi maxime de până la 33 de grade
Vremea la sfârșit de august se anunță caldă, cu maxime termice de până la 33 de grade. Duminică, se mai răcește, iar temometrele vor arăta doar 28 de grade. Joi, 28 august, vremea va continua să fie călduroasă. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în
Filmul rușinii | Cum a fost lovit un livrator migrant pe străzile Capitalei: „Ești un invadator! Îmi apăr țara!". Agresorul a fost arestat 30 de zile preventiv
Un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv, după ce a agresat fizic și verbal un livrator străin în timp ce acesta se afla la muncă pe o stradă din Sectorul 2. Agresiunea a fost observată de un polițist de la Secția 7, aflat în timpul liber, care a intervenit și l-a imobilizat
Sector 2 | 400.000 de euro pentru familiile care vor un copil. Cum se acordă ajutorul pentru FIV
Consiliul Local Sector 2 va vota în ședința de vineri, 29 august, programul „FIV pentru Sectorul 2", destinat sprijinirii cuplurilor și femeilor singure care se confruntă cu infertilitatea. Ajutorul pentru FIV va fi valabil pe parcursul anului 2025, dar decontările pot continua și în 2026 pentru contractele deja încheiate. Programul pentru fertilizare in vitro (FIV)
BIAS
Ediția din acest an a Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS 2025) se distinge prin prezența a unor sisteme de armament ultra perfomante din dotarea Armatei Române. Astfel, publicul va putea vedea, la sol, rachete sol-aer MIM-104 Patriot și drone de atac Bayraktar TB2. Buletin de București este partner media al evenimentului. […] The post BIAS 2025 | Rachete Patriot și drone Bayraktar, la Expoziția Statică de Aviație appeared first on Buletin de București.
Sector 2 | Primăria vrea să confiște mașinile folosite pentru abandonarea gunoaielor # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 2 va vota în ședința de vineri, 29 august, un proiect de hotărâre prin care stabilește un regulament detaliat ce va permite Primăriei să confiște mașinile folosite pentru abandonarea ilegală a gunoaielor. Măsura confiscării vehiculului vine ca sancțiune complementară, prevăzută de Ordonanța de Urgență nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, dar până […] The post Sector 2 | Primăria vrea să confiște mașinile folosite pentru abandonarea gunoaielor appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Robert Negoiță insistă că Bulevardul Hațieganu nu are nicio problemă. 300 de comentari l-au contrazis: „Este plin de denivelări unele chiar periculoase” # Buletin de București
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, insistă că pe Bulevardul Iuliu Hațieganu, terminat în doar 60 de zile, dar care are probleme majore de structură, se circulă foarte bine. Edilul a făcut afirmația într-un video realizat ca reacție la o investigație în care jurnaliștii Recoder au arătat cum a folosit resursele Primăriei Sectorului 3 pentru a construi […] The post VIDEO | Robert Negoiță insistă că Bulevardul Hațieganu nu are nicio problemă. 300 de comentari l-au contrazis: „Este plin de denivelări unele chiar periculoase” appeared first on Buletin de București.
Primăria Capitalei nu mai vrea să acorde premii pentru elevii excepționali. Proiectul a fost inițial respins de Consiliul General # Buletin de București
Primăria Capitalei nu mai vrea să acorde premii pentru elevii excepționali, cu rezultate în domeniul școlar sau sportiv. Premiile ar fi trebuit să fie plătite prin PROEDUS, deși acestea nu s-au mai plătit din lipsă de fonduri. Proiectul așteaptă din nou votul în Consiliul General al Municipiului București (CGMB), după ce în ședința din luna […] The post Primăria Capitalei nu mai vrea să acorde premii pentru elevii excepționali. Proiectul a fost inițial respins de Consiliul General appeared first on Buletin de București.
Proiectul de hotărâre care prevedea construirea unui bazin de înot în locul complexului în care funcționează și Centrul Replika va fi retras # Buletin de București
Proiectul de hotărâre inițiat de USR care prevedea construirea unui bazin de înot pe Strada Lânăriei, în locul complexului în care își desfășoară activitatea, de mai bine de zece ani, și Centrul de Teatru Educațional Replika va fi retras de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de vineri. Decizia […] The post Proiectul de hotărâre care prevedea construirea unui bazin de înot în locul complexului în care funcționează și Centrul Replika va fi retras appeared first on Buletin de București.
Pe data de 31 august se va desfășura evenimentul sportiv internațional „L`Etape Bucharest by Tour de France”. În acest context, vor fi impuse restricții de trafic pe traseul pe care se desfășoară competiția. „L`Etape Bucharest by Tour de France”, în Municipiul București, se va desfășura după următorul program: Cursa City Adventure 14 Km, începând cu […] The post Restricții de trafic pentru „L’Etape Bucharest by Tour de France”, duminică appeared first on Buletin de București.
Compania AnimaWings introduce zboruri noi între București și Munchen din 5 noiembrie # Buletin de București
Compania aeriană AnimaWings anunță începerea operării zborurilor între București și Munchen și retur, începând din 5 noiembrie 2025. Zborurile vor avea trei frecvențe săptămânale, în zilele de luni, miercuri și vineri. Biletele pot fi rezervate deja, pe site-ul companiei şi în reţeaua de agenţii partenere. Tarifele pornesc de la 26,99 euro/sens iar durata zborului este […] The post Compania AnimaWings introduce zboruri noi între București și Munchen din 5 noiembrie appeared first on Buletin de București.
CFR Călători modifică circulația a 26 de trenuri începând cu mijlocul lunii septembrie, potrivit unui comunicat emis de instituție. Măsura modificării circulației apare din cauza unor lucrări ale CFR Infrastructură ce vor avea loc pe raza județului Dolj, între stațiile Banu Mărăcine și Malu Mare. Circulația trenurilor va fi afectată în diverse perioade de timp, […] The post CFR Călători modifică circulația a 26 de trenuri cu oprire în București appeared first on Buletin de București.
Restricții de circulație vor fi aplicate pe DN1A în noaptea de 27 august, potrivit unei postări a Direcției Regionale de Drumuri și Poduri București. Măsura apare ca urmare a unor lucrări de lărgire a șoselei. „În noaptea din 27.08.2025- 28.08.2025, in intervalul orar 22:00 – 06:00 se va inchide circulatia pe DN1A, pe sectorul cuprins […] The post CNAIR impune restricții de circulație pe DN1A appeared first on Buletin de București.
PMB lansează o consultare de piață pentru modernizarea depourilor Titan și Colentina # Buletin de București
Primăria Capitalei lansează o consultare de piață pentru modernizarea depourilor Titan și Colentina, potrivit unei postări pe Facebook. Consultarea are ca scop achiziția de servicii de proiectare și execuție. „Scopul este să ne asigurăm că proiectele vor fi realiste, adaptate pieței și fără probleme în licitație, identificând cele mai bune soluții tehnice. Licitația propriu-zisă se […] The post PMB lansează o consultare de piață pentru modernizarea depourilor Titan și Colentina appeared first on Buletin de București.
Val de critici după propunerea USR de a construi un bazin de înot în locul complexului în care funcționează și Centrul Replika. Cătălin Drulă: „Aștept să ne întâlnim și să găsim soluții” # Buletin de București
Propunerea USR de a construi un bazin de înot pe Strada Lânăriei, în locul complexului în care își desfășoară activitatea, de mai bine de zece ani, și Centrul de Teatru Educațional Replika, a stârnit un val de critici în mediul online. În urma nemulțumirilor și a îngrijorărilor exprimate de cetățeni, au reacționat atât Cătălin Drulă, […] The post Val de critici după propunerea USR de a construi un bazin de înot în locul complexului în care funcționează și Centrul Replika. Cătălin Drulă: „Aștept să ne întâlnim și să găsim soluții” appeared first on Buletin de București.
A5 București-Giurgiu | Studiul de fezabilitate s-a scumpit cu 350.000 de euro după reevaluarea ofertelor. Ar urma sa fie gata în 2027 # Buletin de București
Contractul pentru studiul de fezabilitate al drumului de mare viteză București-Giurgiu a fost semnat cu o valoare majorată cu peste 350.000 de euro. Reevaluarea ofertelor, cerută de Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor (CNSC), a schimbat câștigătorul inițial și a scumpit proiectul de la 31,2 milioane de lei la 33 de milioane de lei. Inițial, pe […] The post A5 București-Giurgiu | Studiul de fezabilitate s-a scumpit cu 350.000 de euro după reevaluarea ofertelor. Ar urma sa fie gata în 2027 appeared first on Buletin de București.
Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul de fum. Aer greu respirabil în mai multe zone din oraș # Buletin de București
incendiul puternic care a izbucnit marți seara la un spațiu de depozitare din complexul comercial „Dragonul Roșu” a umplut Bucureștiul de fum. Deși focul a fost stins în jurul orei 2.00, efectele sale s-au simțit inclusiv miercuri dimineață. Senzorii Airlive au indicat depășiri masive ale indicatorilor de poluare în mai multe zone din oraș. Un […] The post Incendiul de la Dragonul Roșu a umplut Bucureștiul de fum. Aer greu respirabil în mai multe zone din oraș appeared first on Buletin de București.
BIAS 2025 | Vineri încep antrenamentele oficiale deasupra Aeroportului Băneasa. Programul complet # Buletin de București
Aeroportul Internațional București Băneasa „Aurel Vlaicu” devine scena primelor antrenamente oficiale pentru Bucharest International Air Show & General Aviation Exhibition (BIAS 2025), imediat după conferința de presă programată vineri dimineața. Atât presa, cât și publicul vor putea asista la primele zboruri spectaculoase direct de pe platforma aeroportului. Tot atunci se deschide și Expoziția de Aviație […] The post BIAS 2025 | Vineri încep antrenamentele oficiale deasupra Aeroportului Băneasa. Programul complet appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | De ce a pierdut Direcția de Asistență Socială o finanțare de 4,3 milioane de lei: un angajat a încărcat proiectul greșit # Buletin de București
Direcția Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului (DGASPC) Sector 1 a pierdut o finanțare de 4,3 milioane de lei, pentru construirea unui „centru multifuncțional cu dotări sportive şi culturale pentru copii”, deoarece la încărcarea proiectului în platforma finanțatorului un angajat a făcut o eroare. La finalul anului 2024, Consiliul Local al Sectorului 1 a […] The post Sector 1 | De ce a pierdut Direcția de Asistență Socială o finanțare de 4,3 milioane de lei: un angajat a încărcat proiectul greșit appeared first on Buletin de București.
VIDEO | Incendiu puternic la Dragonul Roșu. O hală de depozitare a fost cuprinsă de flăcări. A fost emis mesaj RO-Alert # Buletin de București
Sector 3 | Cum justifică Robert Negoiță plata cu ora pe locurile de parcare nominale # Buletin de București
Noul regulament de parcare, inițial de primarul Robert Negoiță, vine cu o schimbare care i-a speriat pe locuitorii Sectorului 3: plata cu ora pe locurile de parcare nominale. Astfel, noul regulament prevede că: „locurile de parcare nominale şi nenominale, ca regulă generală, se pot utiliza contra cost, pe o perioadă limitată, în zilele de Luni până […] The post Sector 3 | Cum justifică Robert Negoiță plata cu ora pe locurile de parcare nominale appeared first on Buletin de București.
Zeci de organizații cer stoparea deschiderii drumului din Pădurea Băneasa pentru mașini # Buletin de București
45 de organizații și grupuri civice au transmis o scrisoare deschisă către Ministerul Mediului, Romsilva și Garda Forestieră, prin care solicită oprirea urgentă a deschiderii drumului forestier din Pădurea Băneasa pentru circulația auto. Apelul vizează în special drumul forestier dintre Consolight și Aleea Padina, drum pentru care s-a semnat un contract de peaj între Direcția […] The post Zeci de organizații cer stoparea deschiderii drumului din Pădurea Băneasa pentru mașini appeared first on Buletin de București.
Proiect pentru construirea unui bazin de înot, lângă „Gheorghe Șincai”. Acolo funcționează și Centrul Replika, singurul teatru educațional gratuit din Capitală: „O situație dramatică pentru noi” # Buletin de București
Un bazin de înot ar putea fi construit de Primăria Capitalei în Sectorul 4, lângă Colegiul Național „Gheorghe Șincai”, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe masa Consiliului General. Dacă acesta va fi aprobat, municipalitatea va solicita ca terenul de peste 50.000 metri pătrați, aflat în administrarea Institutului Horting, să fie trecut din domeniul public […] The post Proiect pentru construirea unui bazin de înot, lângă „Gheorghe Șincai”. Acolo funcționează și Centrul Replika, singurul teatru educațional gratuit din Capitală: „O situație dramatică pentru noi” appeared first on Buletin de București.
Șantierul de pe Insula Lacul Morii, început în februarie anul acesta avansează. Primăria Sectorului 6 a prezentat mai multe fotografii cu stadiul lucrărilor. Șantierul de pe Insula Lacul Morii costă 45 de milioane de euro Buletin de București a scris în februarie că amenajarea Parcului Lacul Morii va costa circa 45 milioane euro (TVA inclus), […] The post Sector 6 | Cum arată șantierul de pe Insula Lacul Morii appeared first on Buletin de București.
Cheltuielile cu sporuri la Primăria Sectorului 5 au crescut de șase ori din 2021 până în 2025 | Spotmedia # Buletin de București
Cheltuielile cu sporuri la Primăria Sectorului 5 au crescut semnificativ în ultimii patru ani, de la aproximativ 62.500 lei net în ianuarie 2021 la 375.000 lei net în mai 2025, scrie Spotmedia.ro. Totuși, instituția condusă de Vlad Popescu Piedone are cele mai mici salarii dintre cele șapte primării ale Bucureștiului, salariul mediu net fiind cu […] The post Cheltuielile cu sporuri la Primăria Sectorului 5 au crescut de șase ori din 2021 până în 2025 | Spotmedia appeared first on Buletin de București.
BIAS 2025 | Traficul aerian comercial va fi deviat pe Otopeni. Când se va redeschide aeroportul Băneasa # Buletin de București
Aeroportul Internațional București Băneasa – „Aurel Vlaicu” va fi închis traficului aerian comercial în perioada 26 august, ora 09:00, până pe 2 septembrie, ora 22:00. Măsura este luată pentru pregătirile, repetițiile și desfășurarea evenimentului Bucharest International Air Show (BIAS) 2025. Pe durata acestei perioade, cursele comerciale vor fi mutate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Decizia […] The post BIAS 2025 | Traficul aerian comercial va fi deviat pe Otopeni. Când se va redeschide aeroportul Băneasa appeared first on Buletin de București.
Legea Mirosurilor | Cei care produs mirosuri neplăcute ar putea fi, în sfârșit, sancționați. Metodologia de aplicare, în consultare publică, la cinci de ani de a adoptarea legii # Buletin de București
Operatorii economici care generează mirosuri neplăcute ar putea fi, în sfârșit, sancționați. La cinci ani de la promulgare, Ministerul Mediului a pus în dezbatere publică normele de aplicare pentru Legea Mirosurilor, cadrul normativ menit să gestioneze și să reducă disconfortul olfactiv. La nivelul regiunii București-Ilfov, mare parte din reclamațiile privind mirosurile neplăcute provin din partea […] The post Legea Mirosurilor | Cei care produs mirosuri neplăcute ar putea fi, în sfârșit, sancționați. Metodologia de aplicare, în consultare publică, la cinci de ani de a adoptarea legii appeared first on Buletin de București.
INVESTIGAȚIE | „Gratuitatea” lui Băluță. Cum s-a transformat un bazin unde elevii din Sectorul 4 ar fi trebuit să înoată pe gratis în afacerea aparatului de partid din PSD # Buletin de București
Începutul. Inaugurarea și gratuitatea din declarații În toamna lui 2020, după ce învățământul din Capitală își revenea încet dar cu pași siguri la ritmul normal, postpandemic, pe agenda primarului Sectorului 4, Daniel Băluță, apare un nou eveniment: inaugurarea bazinului de înot semiolimpic din cadrul Școlii Gimnaziale nr. 190, la mai bine de un an după […] The post INVESTIGAȚIE | „Gratuitatea” lui Băluță. Cum s-a transformat un bazin unde elevii din Sectorul 4 ar fi trebuit să înoată pe gratis în afacerea aparatului de partid din PSD appeared first on Buletin de București.
Sector 6 | Se refac toate trecerile la nivel cu calea ferată de pe străzile Liniei și Lujerului # Buletin de București
Primăria Sectorului 6 a anunțat că reface toate trecerile la nivel cu calea ferată de pe străzile Liniei și Lujerului, din fața Parcului Liniei 1. Lucrările încep de marți, 26 august, și sunt gata pe 30 august, conform instituției. „Vor fi restricții de trafic, dar tragem tare ca să terminăm rapid. Important este că, după […] The post Sector 6 | Se refac toate trecerile la nivel cu calea ferată de pe străzile Liniei și Lujerului appeared first on Buletin de București.
Sector 1 | Primăria cere acordul pentru preluarea prin expropiere a clădirii Liceului „Nicolae Tonitza”, după ce negocierile cu proprietarii au eșuat # Buletin de București
Consiliul Local al Sectorului 1 a fost de acord să ceară Consiliului General al Municipiului București acordul pentru declanșarea procedurii de expropiere a clădirii Liceului „Nicolae Tonitza” aflată în prezent în proprietatea Congregației Jesu. Măsură de expropiere este necesară, consideră Primăria Sectorului 1, pentru a păstra funcțiunea de liceu a imobilului din strada General Bertholot […] The post Sector 1 | Primăria cere acordul pentru preluarea prin expropiere a clădirii Liceului „Nicolae Tonitza”, după ce negocierile cu proprietarii au eșuat appeared first on Buletin de București.
Calea Crângași ar putea trece în administrarea Primăriei Sectorului 6, pentru reabilitare # Buletin de București
Calea Crângași ar putea trece din administrarea municipalităţii în cea a Primăriei Sectorului 6, în vederea „reabilitării structurale, funcționale și estetice”. Proiectul de hotărâre în acest sens va fi supus la votul consilierilor generali în şedinţa de vineri, 29 august. La momentul actual, Calea Crângași este în administrarea Primăriei Capitalei, prin Administrația Străzilor București. Valoarea […] The post Calea Crângași ar putea trece în administrarea Primăriei Sectorului 6, pentru reabilitare appeared first on Buletin de București.
TERMOFICARE | De ce nu vine apa caldă: avarii secundare în cascadă, după reparația de pe Splaiul Unirii # Buletin de București
Avaria majoră care a avut loc la mijlocul lui august la o conductă veche de 40 de ani de pe Splaiul Unirii a fost reparată încă din 19 august, dar încă nu vine apa caldă la aproape 3.000 de blocuri din București. Aceste lucru se întâmplă pentru că sistemul de termoficare se confruntă cu noi […] The post TERMOFICARE | De ce nu vine apa caldă: avarii secundare în cascadă, după reparația de pe Splaiul Unirii appeared first on Buletin de București.
Alegeri la Primăria Capitalei | Grindeanu amenință că rupe coaliția dacă PNL și USR merg cu un candidat comun. Reacția lui Drulă # Buletin de București
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, este nemulțumit de discuțiile vehiculate de PNL și USR privind un candidat comun al celor două partide pentru funcția de primar al Capitalei. Liderul pesedist consideră că, în acest fel, formațiunea sa, parte din coaliția de guvernare, va fi izolată în următoarele alegeri la Primăria Capitalei. Preşedintele interimar al […] The post Alegeri la Primăria Capitalei | Grindeanu amenință că rupe coaliția dacă PNL și USR merg cu un candidat comun. Reacția lui Drulă appeared first on Buletin de București.
Bucharest International Air Show 2025 începe pe 29 august și se încheie pe 31 august, pe Aeroportul Băneasa și la Romaero. Ediția din acest an aduce demonstrații ale unor echipe de aviație militară din Europa, alături de o expoziție statică de aeronave. Buletin de București este partener media al evenimentului. Patrouille de France și Red […] The post Performeri surpriză la BIAS 2025. Programul complet appeared first on Buletin de București.
FOTOGALERIE | Monitorizare în timp real pentru autobuzele turistice. Care sunt timpii de parcurs # Buletin de București
Autobuzele turistice supraetajate au revenit în Capitală după ani de așteptare. După blocaje politice și mai multe sezoane ratate, vehiculele au intrat pe traseu începând de luni, 25 august. Buletin de București a verificat în teren cum circulă linia turistică, dar și cum arată o astfel de călătorie. Ajunși în stație, am sesizat un orar […] The post FOTOGALERIE | Monitorizare în timp real pentru autobuzele turistice. Care sunt timpii de parcurs appeared first on Buletin de București.
