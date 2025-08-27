Oksana Ionașcu, declarații controversate după problemele pe care le-a avut în cuplu cu Cezar Ionașcu: „Bărbatul este dator cu trei lucruri: timp, bani și s....”

13:10

O scrisoare care a schimbat totul pentru singurul cuplu căsătorit din emisiune. Un sărut furat pe plajă, care a deschis drumul spre un viitor total diferit. Un show în care emoția a fost ridicată la rang de artă. Un sezon în care tensiunea a fost mereu prezentă, chiar și-n clipele în care toată lumea părea de nemișcat. Insula Iubirii a oferit o nouă imagine autentică asupra vieții, ieri, la Antena 1 și pe AntenaPLAY într-o ediție lider de audiență. De la 20:30, confruntarea dintre Maria și Oana va ajunge la final, însă urmările vor fi cât se poate de interesante!